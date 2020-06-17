У ПП "Шегині" чоловік і жінка незаконно перетнули кордон, перебравшись через паркан під час брифінгу керівництва пункту пропуску. ВIДЕО

У ПП "Шегині" чоловік і жінка незаконно перетнули кордон, перебравшись через паркан під час брифінгу керівництва пункту пропуску про причини черг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент порушення зафіксували журналісти медіа-хаба "Твоє місто", які знімали брифінг. Інцидент стався 15 червня.

Як повідомляють журналісти УНІАН, Держприкордонслужба відреагувала на порушення і повідомила, що на порушників наклали штраф 170 гривень. Порушники - 40-річна жінка і 39-річний чоловік із Черкаської області, розповіли, що вирішили повернутися назад, побачивши чергу на контроль до польських прикордонників.

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