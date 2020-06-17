У ПП "Шегині" чоловік і жінка незаконно перетнули кордон, перебравшись через паркан під час брифінгу керівництва пункту пропуску. ВIДЕО
У ПП "Шегині" чоловік і жінка незаконно перетнули кордон, перебравшись через паркан під час брифінгу керівництва пункту пропуску про причини черг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент порушення зафіксували журналісти медіа-хаба "Твоє місто", які знімали брифінг. Інцидент стався 15 червня.
Як повідомляють журналісти УНІАН, Держприкордонслужба відреагувала на порушення і повідомила, що на порушників наклали штраф 170 гривень. Порушники - 40-річна жінка і 39-річний чоловік із Черкаської області, розповіли, що вирішили повернутися назад, побачивши чергу на контроль до польських прикордонників.
Топ коментарі
+21 Macintosh Love
показати весь коментар17.06.2020 18:31
+20 Евген Молчанов
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+17 шурец
показати весь коментар17.06.2020 18:01
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Не доведи Господи .. .
Це просто годівниця для тих мафіозі у кого влада та гроші.
Кругом суцільна деградація. Дієздатний народ масово тікає мільйонами.
Все це значно прискорилось в останні 10 років. Якраз коли Україна остаточно стала "mafia state".
У когось була надія на Зеленського, але той першим ділом здихався від друзів і поставив на всі посади мафію
По поводу оценки зе-влады , с этим абсолютно согласен . .
Може ви повністю працювали на расєю? Тоді ще зрозуміло....
P.S. Треба дивитися не тільки на мінуси але і на плюси)
Зе - законно избранный президент.
Гуляй - не хочу.
- У нас даже мышь не проскочит!
И тут включается тема из Пинк Пантер... )))
Если мужик положил на руководство пункта пропуска "шегини" и остальной его персонал свой *УЙ, то что положила тётка на персонал пункта пропуска "шегини" и его руководство.
Минута пошла!