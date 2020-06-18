Під Офісом президента вимагали покарати винних у справі вбивства Гандзюк. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У день народження вбитої активістки Катерини Гандзюк під Офісом президента десятки людей влаштували мітинг з вимогою покарати винних у вбивстві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє hromadske

Організували мітинг активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк". 17 червня Гандзюк мало виповнитися 35 років.

Мітингувальники розгорнули банер: "Зеленський, визнай злив справи Гандзюк!". Дехто прийшов із квітами.







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