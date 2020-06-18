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Засідання Верховної Ради: на порядку денному програма дій Кабміну, законопроєкти про референдум і азартні ігри. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 18 червня, Верховна Рада проводить чергове пленарне засідання.

Цензор.НЕТ пропонує пряму трансляцію засідання.

Згідно з порядком денним, Рада сьогодні вдруге спробує прийняти Програму діяльності Кабінету Міністрів. Розгляд питання про програму діяльності Кабінету Міністрів заплановано на початок засідання.

Порядком денним також передбачено заслуховування звіту про виконання закону "Про державний бюджет України на 2019 рік" (№3269, №3269-д). Звіт має представити міністр фінансів Сергій Марченко, співдоповідач – голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

Читайте: Не впевнений, що дискусії навколо програми дій Кабміну закінчаться позитивним голосуванням, - "слуга народу" Монастирський

Окрім того, у першому читанні заплановано розгляд президентського законопроєкту №3612 " Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

У другому читанні депутати розглянуть законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

На засіданні в четвер парламент також ухвалить рішення про дострокове припинення повноважень народних депутатів Святослава Вакарчука (фракція "Голос") та Ольги Бєлькової ("Батьківщина").

Депутати мають намір ухвалити в другому читанні і законопроєкти "Про внесення змін до Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо забезпечення суду приміщенням та інших питань роботи суду" (№3348) та "Про внесення змін до Закону України "Про реструктуризацію заборгованості державного підприємства "Антонов" щодо уточнення деяких питань реструктуризації заборгованості з метою створення передумов для забезпечення Вищого антикорупційного суду приміщенням" (№3350). Крім того, порядок денний також передбачає розгляд у першому читанні законопроєкту №3112 "Про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження" (щодо обов'язку виконавця проводити індексацію розміру аліментів, визначеного судом у твердій грошовій сумі)".

Читайте: Шмигаль подав у Раду проєкт постанови про призначення ексрегіонала, ректора ЧНТУ Шкарлета міністром освіти

Автор: 

ВР (14977) Кабмін (14090) референдум (627) азартні ігри (281)


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Топ коментарі
+4
в стране с самим крутим падением економики на планете самий важний влпрос - легализация игрових автоматов.
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18.06.2020 10:08
+2
заседание по программе, которой НЕТ.
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18.06.2020 10:08
+2
азартні ігри під час пандемії..надзвичайно актуальна тема для обговорення
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18.06.2020 11:17
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заседание по программе, которой НЕТ.
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18.06.2020 10:08 Відповісти
в стране с самим крутим падением економики на планете самий важний влпрос - легализация игрових автоматов.
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18.06.2020 10:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=26X3BlGgjvk Ооо сейчас пойдет деребан . Оставлю здесь , на всякий случай .
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18.06.2020 10:11 Відповісти
Шукають програму. Вчора в неї загорнули шаурму. Шаурму знайшли, програму ще шукають.
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18.06.2020 10:12 Відповісти
зброд!
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18.06.2020 10:12 Відповісти
зброд уродов!
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18.06.2020 10:13 Відповісти
Вот почему именно сегодня на повестке дня - закон о референдуме?))))
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18.06.2020 10:15 Відповісти
Самое главное сейчас, конечно, Закон о референдуме, блд... Для развала страны разве что! Сколько же можно на одни и те же грабли?! 1654-1918-2020.
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18.06.2020 10:18 Відповісти
йєдінствєно достойноє занятіє - ето секс. Хай там діпутати совокупляюця, і то транслюєця наживо - от тоді в странє наступить благодєнствіє
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18.06.2020 10:18 Відповісти
Слуги народа , ой извините , " Слуги ахметова и мафии будут решать куда башлять Украинцам "
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18.06.2020 10:19 Відповісти
пустити туди якись газ чи шо? шоп будівлю не ламати і не палити. Новічком їх усіх!
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18.06.2020 10:27 Відповісти
А чим заважає країні Північно-Кримський канал і Каховський магістральний канал, які можуть забезпечити окупанту постачання води на Кримський півострів,і які ці зелені виродки чомусь хочуть приватизувати Путінским агентам? А це вже державна зрада і стінка.
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18.06.2020 10:28 Відповісти
шо? знову шатають воду в Крим? вже ж точку поставили....
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18.06.2020 10:30 Відповісти
"Сьогодні на комітеті з питань антикорупційної політики буде спроба повернути українську воду в Крим для того, щоб забезпечувати потреби окупантів. У законопроєкті 2831-1 авторства "Слуг народу" з переліку підприємств, що не підлягають приватизації, зникли Управління Північно-Кримського каналу й Управління Головного Каховського магістрального каналу. По суті - це два державні підприємства, ключовим завданням яких є забезпечувати Крим українським водою", - розповів Юрчишин агентству https://ua.interfax.com.ua/news/general.html "Інтерфакс-Україна" у вівторок, передає https://censor.net/ua https://censor.net/ua/n3202302
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18.06.2020 11:19 Відповісти
Вы сами это выбрали!!! Самое время идти к зеркалу и плюнуть в физиономию врагу Украины!!!
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18.06.2020 10:39 Відповісти
Якраз за допомогою референдумів гітер підм'яв під себе всю владу у Німеччині.
Узурпатори дуже ********** референдуми...
От іпутєн теж...
Тепер бубочка «народовладдям» марить...
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18.06.2020 11:13 Відповісти
сравнил ты уй с пальцем,конечно..
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18.06.2020 11:27 Відповісти
Масштаби фігур різні але інструменти однакові...
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18.06.2020 12:18 Відповісти
азартні ігри під час пандемії..надзвичайно актуальна тема для обговорення
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18.06.2020 11:17 Відповісти
чому ?
"карантинні" можна просадити на онлайн-тоталізаторі без перешкод...

Але треба,щоб це було ПО ЗАКОНУ,з відрахуванням податку
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18.06.2020 12:22 Відповісти
Верховна Рада не змогла припинити повноваження народного депутата фракції "Голос" Святослава Вакарчука згідно з поданою ним заявою .

Деталі: Спікер Дмитро Разумков поставив на голосування відповідне рішення без надання слова самому Вакарчуку. Сесійна зала обурено загуділа. Врешті решт постанова не набрала відповідної кількості голосів - 175 із 226 необхідних.

Не захотіла ВР позбуватись Великого Співака...
Він так чудово співав мовчав..
ЗАСЛУХАЄШСЯ !!!
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18.06.2020 12:20 Відповісти
 
 