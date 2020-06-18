Без запровадження карантину в Україні до кінця року через COVID-19 могли б померти 145 тис. осіб, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО
За найгіршим сценарієм без запровадження карантину в березні в Україні могло б бути 145 тис. померлих через коронавірус до кінця 2020 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
Головний санлікар повідомив, що МОЗ спільно з Київською школою економіки прорахував 81 сценарій, за яким може розвиватися епідемія коронавірусу на території України.
"Для того, щоб подивитися, що робити Україні далі, ми зробили чітку модель і прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватися на території України епідемія коронавірусу. Але ретроспективно вибрали зараз три найбільш оптимістичні сценарії, які враховують саме сезонність, літній час ... ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність коронавірусної хвороби чи ні, і у нас є "чорний", "жовтий", "зелений" сценарій ", - заявив Ляшко.
"За "чорного" сценарію, якби ми в березні не ввели карантин, то до кінця цього року мали за найнеоптимістичнішим сценарієм, без карантинних заходів 145 тис. померлих на території країни", - сказав він.
Головний санлікар наголосив, що запровадження карантину було виправданим кроком.
"Якби ми не запровадили в березні при одиничних випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, через тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, що призвело б до значного зростання смертності", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.
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Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
Они пошли с этими гарантиями к кредиторам. А там облом у них самих как-бы кризис и никто давать не хочет.
Итого: за пустую бумажку в авральном порядке сдали землю, банковскую систему и ГТС
Поозо шо маски из ГОСРЕЗЕРВА украли и до сих пор ЗЕ покрывает своих дружков
голобородьке импичмент..
Дибілєти, курва!
Охренительно четкая модель, которая предусматривает 81 сценарий! А почему модель создавали в школе экономики, а не математики? И как можно создать четкую модель не обладая достаточным количеством данных, таких как заразность вируса, скорость его распространения, количество заражённых, влияние на распространение вируса погодных факторов и сами погодные условия, количество контактов людей между собой и ещё кучу факторов?
лицемеры, лицемеры
А этот еще нам что то "вещает"!!!!
- Дядя, когда ты мне рассказывал эту историю год назад, львов было только 10.
- Год назад ты был слишком мал, чтоб знать всю страшную правду.
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в прошлый раз ляшко рассказывал про 120 000 "спасённых"
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.