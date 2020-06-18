Без запровадження карантину в Україні до кінця року через COVID-19 могли б померти 145 тис. осіб, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За найгіршим сценарієм без запровадження карантину в березні в Україні могло б бути 145 тис. померлих через коронавірус до кінця 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Головний санлікар повідомив, що МОЗ спільно з Київською школою економіки прорахував 81 сценарій, за яким може розвиватися епідемія коронавірусу на території України.

"Для того, щоб подивитися, що робити Україні далі, ми зробили чітку модель і прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватися на території України епідемія коронавірусу. Але ретроспективно вибрали зараз три найбільш оптимістичні сценарії, які враховують саме сезонність, літній час ... ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність коронавірусної хвороби чи ні, і у нас є "чорний", "жовтий", "зелений" сценарій ", - заявив Ляшко.

"За "чорного" сценарію, якби ми в березні не ввели карантин, то до кінця цього року мали за найнеоптимістичнішим сценарієм, без карантинних заходів 145 тис. померлих на території країни", - сказав він.

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Головний санлікар наголосив, що запровадження карантину було виправданим кроком.

"Якби ми не запровадили в березні при одиничних випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, через тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, що призвело б до значного зростання смертності", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.