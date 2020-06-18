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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Без запровадження карантину в Україні до кінця року через COVID-19 могли б померти 145 тис. осіб, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

За найгіршим сценарієм без запровадження карантину в березні в Україні могло б бути 145 тис. померлих через коронавірус до кінця 2020 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час традиційного брифінгу повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Головний санлікар повідомив, що МОЗ спільно з Київською школою економіки прорахував 81 сценарій, за яким може розвиватися епідемія коронавірусу на території України.

"Для того, щоб подивитися, що робити Україні далі, ми зробили чітку модель і прорахували 81 сценарій, за яким може розвиватися на території України епідемія коронавірусу. Але ретроспективно вибрали зараз три найбільш оптимістичні сценарії, які враховують саме сезонність, літній час ... ми хотіли подивитися, чи є в Україні сезонність коронавірусної хвороби чи ні, і у нас є "чорний", "жовтий", "зелений" сценарій ", - заявив Ляшко.

"За "чорного" сценарію, якби ми в березні не ввели карантин, то до кінця цього року мали за найнеоптимістичнішим сценарієм, без карантинних заходів 145 тис. померлих на території країни", - сказав він.

Також читайте: Жорсткий карантин у деяких областях України може бути запроваджено вже з 22 червня, - головний санлікар Ляшко

Головний санлікар наголосив, що запровадження карантину було виправданим кроком.

"Якби ми не запровадили в березні при одиничних випадках реєстрації коронавірусної хвороби карантин, то вже з 25 квітня, через тиждень після Великодніх свят, нам би не вистачало ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Ми б не справлялися з потоком хворих, що призвело б до значного зростання смертності", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
...и создано 500000 безрабочих мест
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18.06.2020 11:01
+5
Без введения карантина в Украине к концу года из-за COVID-19 могли бы умереть 145 тыс. человек, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 106
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18.06.2020 10:59
+5
Так фишка в том, что все просеры в экономике зебло теперь спишет на коронавирус. И ваще скажет я мессия, я вас всех спас. А вот был бы Порошенко, тот бы спасал не вас, а экономику =)
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18.06.2020 11:01
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Благодаря гиганту мысли ЗЕторчку спасено 144 тыс. жизней
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18.06.2020 10:57 Відповісти
Так фишка в том, что все просеры в экономике зебло теперь спишет на коронавирус. И ваще скажет я мессия, я вас всех спас. А вот был бы Порошенко, тот бы спасал не вас, а экономику =)
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Совещание у Петрашко очевидно было последним способом склонить НБУ к компромиссу по поводу требуемого Зеленским и К раскручивания инфляции для решения экономических вопросов стоящим перед государством. Принципиальная позиция НБУ вызвала на Банковой взрыв ярости и Зеленский отдал распоряжение начать процедуру объявления недоверия главе НБУ Якову Смолию.

***

Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых. Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
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18.06.2020 11:05 Відповісти
Ну так все нормальные люди знают - МВФ не дают кредиты. Они дают долговые гарантии за 3% от суммы. Теперь даже Зеленскому начало доходить, что это нихрена не деньги.

Они пошли с этими гарантиями к кредиторам. А там облом у них самих как-бы кризис и никто давать не хочет.
Итого: за пустую бумажку в авральном порядке сдали землю, банковскую систему и ГТС
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18.06.2020 11:46 Відповісти
...и создано 500000 безрабочих мест
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18.06.2020 11:01 Відповісти
Нулей маловато.
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18.06.2020 11:08 Відповісти
16 сентября 2017 года в Святом городе воскрес Бог Христос и Святые из его райского управления. 144000 Святых воскреснут в день воцарения на нашей земле Бога Христа. Все 144000 святых проживают в России в разных городах. Они все имеют жён или мужей, детей и внуков. Им всем по 60-65 лет.... Министр здравоохранения Украины назвал «трупами» людей старше 65 лет. - ...савпадєніє?
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18.06.2020 12:13 Відповісти
Без введения карантина в Украине к концу года из-за COVID-19 могли бы умереть 145 тыс. человек, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 106
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18.06.2020 10:59 Відповісти
Мене насторожує кількість сценаріїв (81!) і якість заходів міністерства (кожний 5-й хворий - медик).
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18.06.2020 11:02 Відповісти
Все цыфры с потолка.
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18.06.2020 11:10 Відповісти
Откуда ты знаешь?
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18.06.2020 11:25 Відповісти
"могли бы",,, указывает на потолок...
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18.06.2020 13:47 Відповісти
сказов = бєшенств?
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18.06.2020 11:02 Відповісти
На дурака не нужен нож, ему с три короба наврёшь и делай с ним что хошь (с)
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18.06.2020 10:59 Відповісти
З усього, що сказав цей один мені цікаво куди пішли гроші з фонду боротьби з коронавірусом і яка у нього кореляція з мережею магазинів Епіцентр.
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18.06.2020 10:59 Відповісти
Без ковид 19 за 2 месяца в Украине умерло более 100 000 от других болезней Госстат https://m.zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html
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18.06.2020 11:00 Відповісти
И что это доказывает? Что всех умерших проверяли на короновирус?
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18.06.2020 11:26 Відповісти
В Украіні кожeн місяць бeз eпідeмій вмирає близько 50 тис. людeй. Кожeн місяць кожного року. Цe норма для такоі кількості насeлeння. Коронавірусна смeртність протягом останніх трьох місяців мeншe 1% від загальноі.
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18.06.2020 12:32 Відповісти
И что это доказывает? То, что короновирус не добавляет смертей в Украине, в отличие от всего мира?
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18.06.2020 12:36 Відповісти
Карантин ввели вовремя - это правда
Поозо шо маски из ГОСРЕЗЕРВА украли и до сих пор ЗЕ покрывает своих дружков
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18.06.2020 11:00 Відповісти
маски, тут і зерно з держрезерву миші з"їли, на казначейськиї рахунках теж пройшлися, оце дали МВФ два лярди ну до осені ще дотягнуть, а там новий серіал знімуть чи під фуйла ляжуть, адже " какая разніца "
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18.06.2020 11:10 Відповісти
Ага, ввели карантин и сразу запустили свежего вирусца сза бугра без всякого карантина.
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18.06.2020 11:11 Відповісти
Сказочный долботрон!
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18.06.2020 11:00 Відповісти
воры и дилетанты оправдываются.. пусть посчитают, сколько тысяч в Украине умерло не от ковид, которые вовремя не смогли получить мед помощь, не смогли доехать из сельских областей, сколько людей потеряли бизнес и работу..
голобородьке импичмент..
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18.06.2020 11:02 Відповісти
не сумуй, начальнику, рік ще й половини не добіг!
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18.06.2020 11:02 Відповісти
А сейчас ,нет? Вы вообще ничего нормально спрогнозировать не можете.У вашей власти ,все может быть и будет ,это весь прогноз.Просто полные нули.
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18.06.2020 11:02 Відповісти
А без приходу до влади зеленої більшості на чолі з найвеличнішим, в Україні не було б жодної з криз!
Дибілєти, курва!
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18.06.2020 11:02 Відповісти
Для того, чтобы посмотреть, что делать Украине дальше, мы сделали четкую модель и просчитали 81 сценарий, по которым может развиваться на территории Украины эпидемия коронавирусаИсточник: https://censor.net.ua/n3202774
Охренительно четкая модель, которая предусматривает 81 сценарий! А почему модель создавали в школе экономики, а не математики? И как можно создать четкую модель не обладая достаточным количеством данных, таких как заразность вируса, скорость его распространения, количество заражённых, влияние на распространение вируса погодных факторов и сами погодные условия, количество контактов людей между собой и ещё кучу факторов?
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18.06.2020 11:10 Відповісти
Потому, что моделированием, с нечётко поставленными условиями, чаще занимаются в экономике...
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18.06.2020 11:28 Відповісти
ЗЕ дебилы и кучка медиашлюх, вы вообще понимаете что несёте своими ртами?
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18.06.2020 11:12 Відповісти
это не рты
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18.06.2020 12:04 Відповісти
дааа, это таки да.... уровень деградации населения зашкаливает, хотя для страны в которой 75% голосуют за преЗЕдента голобородька можно и не такое гнать - схавают
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18.06.2020 11:14 Відповісти
А по штуке только раз дали а карантин 3 месяца
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18.06.2020 11:20 Відповісти
"Без введения карантина в Украине к концу года из-за COVID-19 могли бы умереть 145 тыс. человек, - главный санврач Ляшко." - 145000 : 966 = 150,1. и могли бы заразиться 34063 х 150,1 = 5 112 856,3.
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18.06.2020 11:28 Відповісти
во лохов кошмарят.... а почему же тогда от банального гриппа столько не вмирает...а потому что не надо путать НОСИТЕЛЯ ВИРУСА с заболевшим от него -заболеет лишь один из сотни, если не из тысячи...КАЖДЫЙ человек в стране содержит в себе всевозможные вирусы - от туберкулеза, до гепатитов и оспы. Но у подавляющего большинства они не развиваются, мирно живя в теле и не разовьют, бо есть естественный иммунитет...уж врачам ли такое не знать...
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18.06.2020 11:31 Відповісти
Поряд Білорусь, нічого подібного там не спостерігається і близько. Брехливий непотріб.
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18.06.2020 11:36 Відповісти
да вы ж всё делаете чтобы передохли миллионы,

лицемеры, лицемеры
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18.06.2020 12:02 Відповісти
В нормальной стране после такого косяка как с кофе уходят в отставку!!!
А этот еще нам что то "вещает"!!!!
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18.06.2020 12:02 Відповісти
- Племянник, этого льва я подстрелил в Африке в ХХХХ году. Тогда на меня сразу напало 15 львов...
- Дядя, когда ты мне рассказывал эту историю год назад, львов было только 10.
- Год назад ты был слишком мал, чтоб знать всю страшную правду.
--
в прошлый раз ляшко рассказывал про 120 000 "спасённых"
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18.06.2020 12:08 Відповісти
Інфляція...
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18.06.2020 12:17 Відповісти
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18.06.2020 13:02 Відповісти
..... та 247 чоловік в верховній раді
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18.06.2020 12:08 Відповісти
Ага, и марсиане напали бы ...
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18.06.2020 12:11 Відповісти
Лжёт зелёная нечисть!
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18.06.2020 12:29 Відповісти
Дивина: через "карантин" 300 мільйонів людей з усього світу втратили свої робочі місця, ще майже мільярд ніяк не дочекаються, щоб їх уряди "дозволили" їм повернутись на роботу, середній та малий бізнес майже знищено, в той же час ЛИШЕ американські мільярдери збільшили свої статки на 500 мільярдів доларів.
І тепер ковідіоти доводять, що треба слухати інформацію про вірус із ЗМІ та інших кишенькових джерел на кшталт МОЗ, що належать та повністю підпорядковуються цим мільярдерам.
Цікавим, насиченим та барвистим вимальовується життя ковідопанікерів: трястися від страху до вірусу (хоча тих вірусів тисячі навколо, і з кожним подихом людина будь-де і навіть в масці вдихає сотні тисяч вірусних частинок), летальність якого менша за летальність сезонного грипу, "берегтися", шугаючись навіть від родичів, як від чумних прокажених, втягувати у свою секту "свідків масового коронавірусного психозу" усіх довкола, використовуючи для доведення своєї правоти аргументи на кшталт "люди помирають!", "йдіть волонтером в інфекційку" та "Ви що не знаєте, що відбувалося в Італії?"... А потім дати вколоти собі за свої ж гроші експериментальну поспіхом виготовлену вакцину, відкинувши ласти від побічної реакції
Замість того, щоб, оскільки медицина - в першу чергу є доказовою наукою, спробувати відповісти на два простих, але важливих та обов'язкових, питання:
1) чи існує наукове дослідження, яким доведено, що сарс-ков-2 є збудником хоча б якоїсь хвороби людини? Ні, таких досліджень проведено не було.
2) чим підтверджені діагнози випадків зараження та смерті? Що є єдиним доказом "пандемії"? Тести.
То ж чи є у цих тестів сертифікат якості? Хто їх взагалі перевіряв? На що насправді вони позитивно реагують? Яка їх РЕАЛЬНА точність і як часто вони видають хибнопозитивні результати?
Замість того, щоб усвідомити, що ситуація, коли медики усього світу отримують ласі премії за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), повинна викликати у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією.
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18.06.2020 12:31 Відповісти
Ну конечно, а рождаемость в этот время ровна нулю?
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18.06.2020 12:57 Відповісти
Почему в Беларуси и Швеции не умерло такое количество?
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18.06.2020 13:49 Відповісти
В мене питання до ярих прихильників карантину.Ви розумієте,що в людей немає грошей? Може ви хочете бунтів і мародерства,подібного до США? Ваше майно ж будуть грабувати.Цим одразу і московити скористуються.
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18.06.2020 13:59 Відповісти
 
 