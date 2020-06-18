Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: "До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає". ВІДЕО+ФОТО

Товариші убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і 10-й день перебувають під Офісом Президента в Києві. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких недавно відпустили під домашній арешт, а також притягнути до відповідальності суддів, які винесли таке рішення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Офісом Президента в центрі Києва побратими убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата) 10-й день тримають голодування з вимогою повернути під варту підозрюваних у його вбивстві, а також з'ясувати, чому судді ухвалили таке, на їхню думку, безпрецендентне рішення про звільнення підозрюваних під домашній арешт.

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"Ми 10-й день голодуємо. Наші вимоги не виконані. Ми дуже багато паперів написали. І не тільки ми. І не байдужі громадяни написали, юристи написали, багато громадських організацій написали. Були направлені і Вища рада правосуддя, і прокуратуру, і в офіс Президента, і ДБР, і СБУ, щоб розібралися, як так вийшло, що судді Вірченко, Днестрян і Богомолова випустили під домашній арешт за ст. 115 ч. 2 явного організатора, на якого є докази, і трьох учасників вбивства Віталіка, на яких точно також є докази. Ми споживаємо тільки воду. З цієї епічної будівлі (ОП. - Ред.) до нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає. Ми будемо голодувати до тих пір, поки не виконають наші вимоги. Вимоги найпростіші і найрозумніші: повернути в СІЗО бандитів, які взяли участь у вбивстві Сармата, і почати розгляд з суддями, теж все в законному руслі. Таким рішення ці судді виписали ліцензію на вбивство українців. Якщо ми зараз пройдемо повз, то безкарність породжує ще більший безлад. Чоловік, який вбив людину, ще й за гроші, він розуміє, що питання ціни 1,5-2 роки СІЗО максимум. Він може дозволяти собі робити набагато більше і частіше", - розповів учасник акції протесту Андрій Маджар.



















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ