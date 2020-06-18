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Новини Відео Агресія Росії проти України Убивство Віталія Олешка
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Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: "До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає". ВІДЕО+ФОТО

Товариші убитого добровольця Олешка (Сармата) оголосили голодування і 10-й день перебувають під Офісом Президента в Києві. Вони вимагають відправити у СІЗО чотирьох підозрюваних у вбивстві, яких недавно відпустили під домашній арешт, а також притягнути до відповідальності суддів, які винесли таке рішення.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ з місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Під Офісом Президента в центрі Києва побратими убитого добровольця Віталія Олешка (Сармата) 10-й день тримають голодування з вимогою повернути під варту підозрюваних у його вбивстві, а також з'ясувати, чому судді ухвалили таке, на їхню думку, безпрецендентне рішення про звільнення підозрюваних під домашній арешт.

Також читайте: Вбивці Олешка просто в суді погрожували його дружині і нам як свідкам убивства, але їх все одно відпустили, - побратими Сармата продовжують голодування під ОП. ВІДЕО+ФОТО

"Ми 10-й день голодуємо. Наші вимоги не виконані. Ми дуже багато паперів написали. І не тільки ми. І не байдужі громадяни написали, юристи написали, багато громадських організацій написали. Були направлені і Вища рада правосуддя, і прокуратуру, і в офіс Президента, і ДБР, і СБУ, щоб розібралися, як так вийшло, що судді Вірченко, Днестрян і Богомолова випустили під домашній арешт за ст. 115 ч. 2 явного організатора, на якого є докази, і трьох учасників вбивства Віталіка, на яких точно також є докази. Ми споживаємо тільки воду. З цієї епічної будівлі (ОП. - Ред.) до нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає. Ми будемо голодувати до тих пір, поки не виконають наші вимоги. Вимоги найпростіші і найрозумніші: повернути в СІЗО бандитів, які взяли участь у вбивстві Сармата, і почати розгляд з суддями, теж все в законному руслі. Таким рішення ці судді виписали ліцензію на вбивство українців. Якщо ми зараз пройдемо повз, то безкарність породжує ще більший безлад. Чоловік, який вбив людину, ще й за гроші, він розуміє, що питання ціни 1,5-2 роки СІЗО максимум. Він може дозволяти собі робити набагато більше і частіше", - розповів учасник акції протесту Андрій Маджар.

Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 01
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 02
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 03
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 04
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 05
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 06
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 07
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 08
Побратими убитого добровольця Олешка (Сармата) 10-й день продовжують голодування під ОП: До нас ніхто не виходив. Нічого не говорив. Результату немає 09

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

голодування (426) юстиція (732) Олешко Віталій (80) Офіс Президента (2023)


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Топ коментарі
+25
Власть поощряет убийство участников АТО в стране.
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18.06.2020 13:10
+15
Та уже бы сами завалили бы обидчиков. Надежды на зебло нету!!!
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18.06.2020 13:10
+9
Їх не почують, тому треба брати справедливість в свої руки, бо це вже дійсно не смішно.
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18.06.2020 13:17
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Та уже бы сами завалили бы обидчиков. Надежды на зебло нету!!!
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18.06.2020 13:10 Відповісти
Тільки їх вже ніхто під домашній арешт не відпустить...
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18.06.2020 13:14 Відповісти
а что же вы молчите а на стерненко сколько грязи вылили
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18.06.2020 17:30 Відповісти
.....столько специалистов после реальной войны пришло на гражданку ......а их опускают какие то "отморозки на заказ"..... формировать нужно боевое крыло, и решать проблемы.....а не сидеть и сопли распускать под "клоунским офисом"....
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18.06.2020 13:35 Відповісти
Власть поощряет убийство участников АТО в стране.
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18.06.2020 13:10 Відповісти
Прям як діти малі не знають що робити.
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18.06.2020 13:10 Відповісти
а ты бы что сделал то?
у нас правовое гос-во(да, мне тоже смешно), так что надеюсь(не спрашивай.те, не смешно ли) что протестующих услышат(ну вот, от смеха....(ищет запасные брюки и штаны))
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18.06.2020 13:14 Відповісти
Їх не почують, тому треба брати справедливість в свої руки, бо це вже дійсно не смішно.
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18.06.2020 13:17 Відповісти
Та да - похоже надо самим начинать "суды" устраивать.
Надежды нет...
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18.06.2020 13:12 Відповісти
а вы думаете он так просто забегал в обл совет нагло хамил и т .п. просто так..я смотрел фейсбук. тогда там что то по бизнесу недвижимость земля или вы в реале думаете человека пристрелили просто так за стримы..наглый был ..даже если и прав..я ему в фб говорил он не верил.. я как ванга...
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18.06.2020 13:12 Відповісти
Давно не бачив на форумі таких тупих зеботів як https://censor.net/user/71162, що самі собі першими лайки ставлять. Це мабуть генетичне...
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18.06.2020 13:15 Відповісти
охренеть - и правда,самолайк..
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18.06.2020 13:27 Відповісти
это ты тупой как пробка если думаешь что активиста наймут киллера стрелять за красивые глазки.. и я к тому же за пороха голосовал 2 раза
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18.06.2020 14:51 Відповісти
плохой был Порох ....
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18.06.2020 13:14 Відповісти
не хороший, он и сейчас не больно то исправился,
но надо отдать должное,
он всё же очень много сделал хорошего
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18.06.2020 13:41 Відповісти
ну наконец то)) - так и есть - все в сравнении
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18.06.2020 14:34 Відповісти
Согласен порох тварь , но зеля на порядок хуже . Или https://censor.net/user/173231 я не так вас понял .
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18.06.2020 14:42 Відповісти
Нашо нам знати про ваші тайожні смакові традиції
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18.06.2020 13:20 Відповісти
Ща придёт админ, и тихо-тихо тебя тудою 😁
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18.06.2020 13:23 Відповісти
"беспрецендентное решение об освобождении подозреваемых под домашний арест" ну конечно, Стерненко который вооруженный ножом догнал и убил человека отпущен по требованию кстати тех же побратимов. Стой там иди сюда, уже определитесь что ли.
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18.06.2020 13:18 Відповісти
Стерненко очистил Украину от подонка, ему следует выплатить вознаграждение,
а вы , батенька, кусок гавна, мразь кацапская
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18.06.2020 13:39 Відповісти
Мат и ругань, отрицание Закона, поддержка убийств, уличные драки каждый день. Это именно то, что нужно сейчас *****, сказать кацапам - смотрите что делается в США, смотрите что делается в Украине и голосуйте за стабильность. Так что порохоботы, вы на службе Путина и задницу лижите именно ему.
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18.06.2020 13:51 Відповісти
что в США ?
кацапчик, США вам ещё доставят, а любителей рузгого мира необходимо убивать без перерывов
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18.06.2020 14:00 Відповісти
Пока безмозглое стадо призывает убивать, убивают именно украинцев, отнимают территории и загоняют в нищету. Стали самыми нищими в Европе, это мало?
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18.06.2020 14:56 Відповісти
все, кто имеют "отношения" с кацапами нищие и безмозглые,
правда кадыров нехило подлатался за счет русни,
но у него и "отношения" - горлянки русским резал успешно, пока не откупились
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18.06.2020 15:11 Відповісти
Жид в хату,ангели з хати.
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18.06.2020 13:31 Відповісти
Тільки лінчування
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18.06.2020 13:31 Відповісти
Пліснява безмізка, там одні рефлекси, тому чекати від неї реакції без болісного впливу не варто.
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18.06.2020 13:41 Відповісти
с каждым днем я понимаю, что стерненко сделал все правильно - убив нападавшего на него шариесоса, он не только спас свою жизнь, но и сделал то, что не сделал бы продажный суд - убрал с улиц убийцу.
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18.06.2020 14:08 Відповісти
Даремно здоров'я своє гроблять. Можуть і померти, ГНИД при владі порадують і козломордих - теж. Не хочуть жити, помріть еффектно, не від голоду. І на тім світі, вбитому ворогами побратиму, не соромно в очі буде дивитись. Ніхто до них не вийде.
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18.06.2020 14:24 Відповісти
а вы думаете он так просто забегал в обл совет нагло хамил и т .п. просто так..я смотрел фейсбук. тогда там что то по бизнесу недвижимость земля или вы в реале думаете человека пристрелили просто так за стримы..наглый был ..даже если и прав..я ему в фб говорил он не верил.. я как ванга...
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18.06.2020 14:51 Відповісти
Ублюдочная во всех отношениях власть и особенно судебная система позволяет всякой мрази ходить безнаказанно и плевать на законы. Порох ничего не делал что-бы остановить убийства патриотов и общественников, этот квартальный даже посадить не в силах имея всю полноту власти и вотум доверия народа. Позор!
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18.06.2020 21:42 Відповісти
 
 