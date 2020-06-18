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Порошенко: Влада переслідує мене за отримання Томосу і створення ПЦУ. ВIДЕО

Всі звинувачення проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" написані в Кремлі, а "зелена влада" їх тільки виконує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Порошенко заявив під час виступу на багатотисячному мітингу під стінами Печерського суду.

Порошенко повідомив, що за його інформацією влада порушила ще одну справу проти нього - за отримання Томосу і створення Православної церкви України.

"Нові обличчя не знають що робити. І ведуть Україну в оману. Ще одна важлива деталь - вони такими діями втрачають підтримку міжнародних партнерів, тому що ми з вами будували потужну, проукраїнську, світову коаліцію всі 5 років. І вчора, коли я брав участь у засіданні європейської народної партії - найбільшої політичної європейської організації - кожен керівник держави, керівник уряду, лідер партії висловив свою підтримку, і я передаю цю підтримку нашій команді. Вони з нами, вони з Україною. І не кинуть нас напризволяще", - підкреслив Порошенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Під Печерським судом у Києві відбувається акція на підтримку Порошенка. ФОТОрепортаж

П'ятий президент повідомив, що коли міжнародні партнери чують про кількість порушених проти нього справ, то не можуть у це повірити.

"Вони не могли зрозуміти і повірити, що серед цих справ є звинувачення Порошенка в тому, що він, як Верховний Головнокомандувач у червні 2014 року віддав наказ на контрнаступ проти російського агресора. І ми звільнили з вами дві третини окупованого Донбасу - дякую кожному ветерану.

Вони повірити не могли, що проти мене висунуто звинувачення за те, що в листопаді 2018-го бойові кораблі України вирушили через українську Керченську протоку в українське Азовське море боронити Азовське узбережжя українського Маріуполя і Бердянська. Вони кажуть, що ми провокуємо росіян", - зазначив Порошенко.

"Всі ці звинувачення написані в Кремлі, а вони тільки транслюють їх, оскільки очолюють це ДБР адвокати Януковича, поставлені туди зеленою владою", - підкреслив п'ятий президент України.

"Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу, називається вона "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України", - повідомив політик.

Він зазначив, що не боїться жодних переслідувань і продовжить боротьбу за європейську Україну.

"Мій батько мені казав і навчив мене любити Україну так, як я її люблю. Мій батько сказав, що ми повинні захищати нашу державу. Ми не боїмося", - підкреслив Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15179) суд (11691) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+68
Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ - Цензор.НЕТ 2618
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18.06.2020 16:24
+60
Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ - Цензор.НЕТ 2319
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18.06.2020 16:22
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Порошенко: Власть преследует меня за получение Томоса и создание ПЦУ - Цензор.НЕТ 591
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18.06.2020 16:24
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Сторінка 5 з 5
При порохови отримали УБД син рошена, син турчинова, син авакова, син кужель матіос, більше1000 прокурорів, танька чорнорот. Питання: на яких колчаківських фронтах "воювала" ця "иліта", за що отримали пільги. І в той же час тисячи поранених бійців не можуть отримати інвалідність
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19.06.2020 00:29 Відповісти
Та кому потрібен його Томос коли в країні панує бідність і беззаконня.......корупція як змія оплутала державні інститути і потихеньку давить їх......це настільки істеричний і безглуздий виступ......коли дупа в вогні і не таке придумаєш.....а економічні злочини це не те чим можна розвіяти культ Пороха у порохоботів......їм ссють в очі,а їм все одно роса))))
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18.06.2020 19:36 Відповісти
А власне чого Порошеко скиглить? Що він зробив за 5 років в справі реформування силових структр взагалі і судів зокрема? Він ціленаправлено використовував суддів, які були на гачку у своїх підковерних справах. Тепер це вдарило по ньому. І буде добре якщо його ці судді посадять. Може іншим буде наука. Але не посадять. Потрусять на бабло і розійдуться миром .
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18.06.2020 19:45 Відповісти
ой даремно зебільна лялька грається з порохом- полихне так, шо ніякий Ростов не допоможе!
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18.06.2020 19:58 Відповісти
Полихне?Так вас таких не так уж и много,в основном за деньги выступают за мародера.Так что полыхать нечему,все знают кто такой порошёнка,даже на западе не будут особо заступаться.
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18.06.2020 20:07 Відповісти
Холуи шиколадные, лизоблюды, зря пнётесь из штанов - ваш циничный барыга циничным барыгой и останется.
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18.06.2020 20:09 Відповісти
о... А ты, ***, чей холуй?
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18.06.2020 20:15 Відповісти
убери, кондом, из своего ника UA и можешь продолжать
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18.06.2020 20:17 Відповісти
И тебя вытащили?))) Совсем не справляетесь?)))
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19.06.2020 02:42 Відповісти
как быстро всё меняется..
И кто меня переубедит, что не без *****?
Та никто...
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18.06.2020 20:14 Відповісти
За томос - спасибо. А за ПЦУ надо кастрировать.
Томос выдан СЦУ! Святейшей Церкви Украины!
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18.06.2020 20:17 Відповісти
Правиильно Немає в Томосі ПЦУ,бо це пецики придумали для свого "божка"-дьячка МП з 2009-го.Але вони обмануті не тому,що барига їх обмотав мов цукрову вату бумагою і зробив з них прокладки для продажу,а тому,що 56%-в цукрової вати його вибрали в 2014-му.,а вже в 2019-му кинули.Тому обзивати своїх виборців 73%-им лайном дьячкові не личить-сам винний-вату треба продовжувати обмотувати бумагою,аби захищати,а не жадібничати-продаючи сирцем,неначе непотріб наліво й направо.До Томоса барига відношення не має,але він і тут використав перебізчиків з МП до самозваної пцу,аби мати 8%-ів упоротих ватанів для своєї підтримки.Його перебіжчики в унісон з москалями тому зараз і розпалюють ворожнечу,що ментально вони ще в РПЦ і Україна їм чужа духовно.
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18.06.2020 21:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hiVWH_y5KY4 кто на ком стоял?
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18.06.2020 22:20 Відповісти
А тебя ещё, не кастрировали?
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18.06.2020 21:15 Відповісти
барыга Порошенко=Медведчук!.
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18.06.2020 21:09 Відповісти
Закусывать надо!
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18.06.2020 21:28 Відповісти
янелох соскочил с гіляки...
Будет на перекладине в центре города, в торжественной обстановке!
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18.06.2020 21:31 Відповісти
"Не смійтеся, чужі люде:
Церква-домовина
Розвалиться... а з-під неї
Встане Україна
І розвіє тьму неволі,
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничі діти." (С) Т.Г.Шевченко
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18.06.2020 22:03 Відповісти
Петре Олексійовичу ви Президент Незалежної Держави Україна, потужний гравець як могли допустити таке, знаючи що вражина буде мстити до кончини її. По друге вибори під час війни....це щось незрозуміле. Ясно старт відбувся за рік до дати виборів, але ті хто стартонув повинен понести персональну відповідальність за підрив цілосності та устрою Держави Україна у найтяжчі її часи становлення. Вам та вашим однодумцям ПЕРЕМОГИ, та дієвих звершень на благо Держави Україна.
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18.06.2020 22:19 Відповісти
Петре Олексійовичу ви Президент Незалежної Держави Україна, потужний гравець як могли допустити таке,щоб жодний(!)з ваших депутатів не загинув на фронті за 5-ть років війни-вони ж патріоти.По друге офшори під час війни-це щось незрозуміле. Ясно узурпація влади відбулася,як ви розігнали Майдан, але ви ж повинен понести персональну відповідальність за підрив цілосності та устрою Держави Україна у найтяжчі її часи становлення. Вам та вашим однодумцям не треба було вугілля з окупованих територій через Білорусь гнати,спонсуючи терористів та не мутити "Мінські" на шкоду Держави Україна.
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18.06.2020 23:51 Відповісти
Петре Олексійовичу ви Президент Незалежної Держави Україна, потужний гравець як могли допустити таке, знаючи що вражина буде мстити до кончини її. По друге вибори під час війни....це щось незрозуміле. Ясно старт відбувся за рік до дати виборів, але ті хто стартонув повинен понести персональну відповідальність за підрив цілосності та устрою Держави Україна у найтяжчі її часи становлення. Вам та вашим однодумцям ПЕРЕМОГИ, та дієвих звершень на благо Держави Україна.
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18.06.2020 22:21 Відповісти
Так Томос сам собой получился? А чего же раньше его не было???
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19.06.2020 02:53 Відповісти
преследуют за то, что не уничтожил пособников кацапских террористов и предателей.
нужно было ликвидировать кацапскую козлоту, тогда бы некому было сейчас преследовать.
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18.06.2020 23:31 Відповісти
да за 5 лет хоть кума ***** медведчука и прочих рыгов типа бойка с рабиновичем можно при желании было нагнуть. а так опять пустословие..
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19.06.2020 00:25 Відповісти
Парадокс у тому, що питання ПЦУ і отримання ТОМОСУ дуже турбує еврейську нацменшину і особисто Добкіна.
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19.06.2020 00:18 Відповісти
Правильно ДОПа ПОПу вдув у попу розпалюванням релігійної війни четвертою силою- пециками,а Зеля винний.Та бездарі клоуна тільки незаконне призначення Семочко на Поросенка нарили.А Тетяна Малашенкова -політ сила Порошенка?А Олексій Маловацький-Порошенків прихвостень?А Павло Гречківський-пов'язаний з колишнім депутатом Мартиненком,котрий всупереч Конституції потрапив до ВРП вдруге?А Ігор Бенедисюк, який не тільки був призначений Порошенком,а й всупереч закону отримав від нього нагородну зброю,хоч не пояснив, як отримав українське громадянство та коли відмовився від російського?Таких випадків-десятки.Тому не вірю я рехформованому баригою судові.Тут за "підбурювання до зміни конституційної влади" треба херанта саджати з конфіскацією усіх 76-и власних компаній,які утворив,будучи на владних постах.Ще можна накинути "політичне переслідування" Гандзюк та Саакашвілі руками Рищука та спецназівцями.Тоді,можливо,якась справедливість зажевріє на горизонті зміни олігархічної-феодальної системи на демократично-правову.
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19.06.2020 01:40 Відповісти
Кац, хоть понял на чем спалился?)))
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19.06.2020 02:55 Відповісти
Чуєш горілим смердить?Заглянь в штани-може пробздів.
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19.06.2020 03:19 Відповісти
Тебе воняет?))) Учитывая, что ты нищеброд, то у тебя нет устройств передающих запахи)))) Ищи у себя источник запахов))) Так чего палишься на дешевке?))) Совсем у вас на лахте одни рукожопы?)))
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19.06.2020 03:25 Відповісти
Ніякого креативу-одні плюваки-витри краще монітора.
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19.06.2020 03:33 Відповісти
Конечно никакого креатива))) Один и тот же текст, несколько дней уже тулишь в разных статьях))) Вот на этом вы рукожопы и палитесь)))
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19.06.2020 04:00 Відповісти
Схоже, це дійсно тебе засмучує.
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19.06.2020 04:09 Відповісти
Меня расстраивает?))) Серьезно?))) Кац, за 12 лет я вас разных на просторах нета повидал))) И твои унылые попытки закосить под украинца, меня только веселят))) Вы же рукожопы, просчитываетесь на раз)))
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19.06.2020 04:24 Відповісти
Ти реально смішний-не сердься.
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19.06.2020 04:29 Відповісти
Про що цей феодал меле-він увесь свій бізнес завязав спочатку на *****.Це потім його кинули,бо управляти колоніальними українськими олігархами москалям набагато легше, ніж українськими дрібними підприємцями. Саме українські дрібні підприємці справжні патріоти. А олігархи ніколи не були, не є і не будуть патріотами-їм Україна-що дійна корова,а народ-лохторат.Крім того,Петра його жадоба згубила.
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19.06.2020 04:42 Відповісти
Следующее дело против Порошенко видимо будет за кражу металла на предприятиях народного хозяйства, когда он, будучи пионэром участвовал в сборе металлолома и макулатуры в целях личного обогащения.
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19.06.2020 08:58 Відповісти
Следующее дело против Порошенко - международная торговля людьми способом преступного безвиза!
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19.06.2020 11:03 Відповісти
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