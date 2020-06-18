Порошенко: Влада переслідує мене за отримання Томосу і створення ПЦУ. ВIДЕО

Всі звинувачення проти п'ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" написані в Кремлі, а "зелена влада" їх тільки виконує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Порошенко заявив під час виступу на багатотисячному мітингу під стінами Печерського суду.

Порошенко повідомив, що за його інформацією влада порушила ще одну справу проти нього - за отримання Томосу і створення Православної церкви України.

"Нові обличчя не знають що робити. І ведуть Україну в оману. Ще одна важлива деталь - вони такими діями втрачають підтримку міжнародних партнерів, тому що ми з вами будували потужну, проукраїнську, світову коаліцію всі 5 років. І вчора, коли я брав участь у засіданні європейської народної партії - найбільшої політичної європейської організації - кожен керівник держави, керівник уряду, лідер партії висловив свою підтримку, і я передаю цю підтримку нашій команді. Вони з нами, вони з Україною. І не кинуть нас напризволяще", - підкреслив Порошенко.

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П'ятий президент повідомив, що коли міжнародні партнери чують про кількість порушених проти нього справ, то не можуть у це повірити.

"Вони не могли зрозуміти і повірити, що серед цих справ є звинувачення Порошенка в тому, що він, як Верховний Головнокомандувач у червні 2014 року віддав наказ на контрнаступ проти російського агресора. І ми звільнили з вами дві третини окупованого Донбасу - дякую кожному ветерану.

Вони повірити не могли, що проти мене висунуто звинувачення за те, що в листопаді 2018-го бойові кораблі України вирушили через українську Керченську протоку в українське Азовське море боронити Азовське узбережжя українського Маріуполя і Бердянська. Вони кажуть, що ми провокуємо росіян", - зазначив Порошенко.

"Всі ці звинувачення написані в Кремлі, а вони тільки транслюють їх, оскільки очолюють це ДБР адвокати Януковича, поставлені туди зеленою владою", - підкреслив п'ятий президент України.

"Виявляється, вони порушили проти мене ще одну справу, називається вона "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі" шляхом отримання Томосу і створення Православної церкви України", - повідомив політик.

Він зазначив, що не боїться жодних переслідувань і продовжить боротьбу за європейську Україну.

"Мій батько мені казав і навчив мене любити Україну так, як я її люблю. Мій батько сказав, що ми повинні захищати нашу державу. Ми не боїмося", - підкреслив Порошенко.