Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

На Донбасі українські воїни з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" вогнем у відповідь знищили позицію російських окупантів, з якої впродовж тижня вівся вогонь із 120-міліметрових мінометів заборонених мінськими домовленостями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки було опубліковано на сторінці холодноярців у соцмережі. Крім того, було знищено вантажівку окупантів.

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