Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника
На Донбасі українські воїни з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" вогнем у відповідь знищили позицію російських окупантів, з якої впродовж тижня вівся вогонь із 120-міліметрових мінометів заборонених мінськими домовленостями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки було опубліковано на сторінці холодноярців у соцмережі. Крім того, було знищено вантажівку окупантів.
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+129 Палиця Василь
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показати весь коментар18.06.2020 17:20
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Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
..... то Хайвей ту Хелл ты имел ввиду?
кстати, да, щас найду и послушаю - это круто.
///// ну не знаю.... хвилину подивився і.... ну ще такого не бачив - Шварц реально там?
https://youtu.be/LPPmQ4WvVqs Carcass - Go To Hell
крут, это топовый комент шо я за седня прочитал тут(кроме оскорблений и визгов ватников вестимо)
Вот это под эту музыку машинка. Буревестник для кацапов. спс. за службу.
правда Турция валит ватников за день, как мы за год, но и так норм.
так что... так что по-делом по сусалам ихтамнетам и сепарюгам!!!..
Шестой год убеждаюсь, что желание кацапов жить на Земле Украины - ничем не оправдано!
Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились построить 2 военные базы НАТО в ДАУНетске и ЛОХанске....назло Путлерской банде Хомяков и Крыс...