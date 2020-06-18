УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10485 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
33 147 95

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі. ВIДЕО безпілотника

На Донбасі українські воїни з 93-ї ОМБр "Холодний Яр" вогнем у відповідь знищили позицію російських окупантів, з якої впродовж тижня вівся вогонь із 120-міліметрових мінометів заборонених мінськими домовленостями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки було опубліковано на сторінці холодноярців у соцмережі. Крім того, було знищено вантажівку окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни керованою ракетою знищили російського снайпера на Донбасі. ВIДЕО

Автор: 

росія (65301) знищення (7293) Донбас (22356)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+129
Смерть ворогам України!
показати весь коментар
18.06.2020 17:16
+107
Яка краса!
показати весь коментар
18.06.2020 17:19
+84
Смерть кацапам!
показати весь коментар
18.06.2020 17:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Смерть ворогам України!
показати весь коментар
18.06.2020 17:16 Відповісти
Яка краса!
показати весь коментар
18.06.2020 17:19 Відповісти
Добрий салют. Жаль, що підшмалених жмурів не видно.
показати весь коментар
18.06.2020 19:05 Відповісти
Жаль не видно як лапті кацапсячі летять на всі сторони
показати весь коментар
19.06.2020 00:40 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
18.06.2020 17:20 Відповісти
Ансамбль алєксандрова- урежте,****,марш! І кабздона підтягніть,нехай заспіває- нє растанусь с камсамолам,буду вєчна маладим!
показати весь коментар
18.06.2020 17:20 Відповісти
на концерт кобзона отпускники отправились....., а нам Джонсона...., хотя со Скоттом повеселей было..... )
показати весь коментар
18.06.2020 17:30 Відповісти
Та Бон Скотт в порівнянні з кабздоном - ангел з крильцями!
показати весь коментар
18.06.2020 18:32 Відповісти
.....и музыка в тему....
показати весь коментар
18.06.2020 17:21 Відповісти
«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
показати весь коментар
18.06.2020 17:21 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2020 17:22 Відповісти
Хороший кацап-дохлый кацап!!! Это аксиома
показати весь коментар
18.06.2020 17:22 Відповісти
***** рулю, кто то покушать себе разогрел))
показати весь коментар
18.06.2020 17:24 Відповісти
биндеравцы
показати весь коментар
18.06.2020 17:25 Відповісти
Ну блин... ЭТО ПРОСТО ПРАЗДНИК ДУШИ И ТЕЛА! Слава Воинам Украины!
показати весь коментар
18.06.2020 17:25 Відповісти
Зачем пердишь, кацапсина? Новость зажигательная?
показати весь коментар
18.06.2020 18:19 Відповісти
AC/DC якраз в тему...
показати весь коментар
18.06.2020 17:27 Відповісти
Пропоную Біг Ган.
показати весь коментар
18.06.2020 17:33 Відповісти
Road to Hell круче
показати весь коментар
18.06.2020 17:34 Відповісти
то от Криса Риа? то он не с ЭйсиДиси же.
..... то Хайвей ту Хелл ты имел ввиду?
кстати, да, щас найду и послушаю - это круто.
показати весь коментар
18.06.2020 21:17 Відповісти
а как по мне то лучше Depeche Mode
показати весь коментар
18.06.2020 22:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=nLsXJitaiVo

///// ну не знаю.... хвилину подивився і.... ну ще такого не бачив - Шварц реально там?
показати весь коментар
18.06.2020 21:22 Відповісти
ага, це ж старезний кліп, чи ти не любитель HMR?
показати весь коментар
18.06.2020 23:16 Відповісти
Британська Death Metal класика теж в тему:
https://youtu.be/LPPmQ4WvVqs Carcass - Go To Hell
показати весь коментар
19.06.2020 03:55 Відповісти
Отлично, так держать!
показати весь коментар
18.06.2020 17:28 Відповісти
благодаря ВСУ у петушария уменьшолось на пару-тройку подписчиков.
показати весь коментар
18.06.2020 17:30 Відповісти

крут, это топовый комент шо я за седня прочитал тут(кроме оскорблений и визгов ватников вестимо)
показати весь коментар
18.06.2020 17:33 Відповісти
Спасибо хлопцы, шинкуйте кацапов, не слушайте "уставших от войны" на диванах зебилов.
показати весь коментар
18.06.2020 17:31 Відповісти
Вот красиво. А если бы то в машине 3Енукович сидел, то просто вообще отлично как было бы.
показати весь коментар
18.06.2020 17:31 Відповісти
Надо бы вначале и в конце видео Кугуарчика вставить.
Вот это под эту музыку машинка. Буревестник для кацапов. спс. за службу.
правда Турция валит ватников за день, как мы за год, но и так норм.
показати весь коментар
18.06.2020 17:31 Відповісти
в последний месяц Холодноярцам доставалось...(есть и погибшие побратимы)
так что... так что по-делом по сусалам ихтамнетам и сепарюгам!!!..
показати весь коментар
18.06.2020 17:32 Відповісти
кошмар
показати весь коментар
18.06.2020 17:32 Відповісти
Як так можно, це ж партнери зеленоїдів. Слава Україні!
показати весь коментар
18.06.2020 17:32 Відповісти
А много ли в составе 93 ОМБр детей тадепутов , судей , прокуроров и прочей шелупони ?
показати весь коментар
18.06.2020 17:34 Відповісти
Пшол вон отсюда,рашкотварь,трется и интересуется оно ,животное..
показати весь коментар
18.06.2020 19:31 Відповісти
Як завжди: і як у ІІ світову, і як в Афгані.
показати весь коментар
19.06.2020 10:21 Відповісти
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9369
показати весь коментар
18.06.2020 17:37 Відповісти
У коте гідний камуфляж.
показати весь коментар
18.06.2020 17:45 Відповісти
И не только камуфляж, но и зубы острые и когти длинные. Это специальная модель - "тигр саблезубый", миниатюрный вариант. Применяется для специальных операций в тылу врага и на фронте. Беспощаден к врагам, питается только свежим мясом с кровью, ну в крайнем случае селедкой.
показати весь коментар
19.06.2020 01:54 Відповісти
И котейка так недобро смотрит на мордву, настоящий биндеравец
показати весь коментар
19.06.2020 06:46 Відповісти
Так смачно насыпают....хочется как в детстве спросить: -"Добавки можно?"
показати весь коментар
18.06.2020 17:38 Відповісти
Для кацапов добавки ни когда не жалко
показати весь коментар
18.06.2020 17:40 Відповісти
Гарне відео з зашкваром рашистського лайна!) 👍
показати весь коментар
18.06.2020 17:39 Відповісти
Це відео підтверджує, що про бліндажі, доти, дзоти треба забути назавжди.
показати весь коментар
18.06.2020 17:45 Відповісти
Ні це відео підтверджує що бліндаж треба не лінуватися робити а копати глибше та настіл має вірний бути.
показати весь коментар
19.06.2020 00:38 Відповісти
ТУРЕЦКИЙ СПЕЦНАЗ в Ливии мочит Крыс Путлера нехило ВАГНЕРбыдло драпает быстрее БТРов и танков.Передает агенство Анадулу...,Совпадение? Не думаю...
показати весь коментар
18.06.2020 17:49 Відповісти
неплохо бы несколько видосиков увидеть где турки ятаганами четвертуют вагинеровцев.
показати весь коментар
18.06.2020 19:49 Відповісти
щас їм підозру об'являть, а згодом і посодют надовго - за массовийє убійства і воєннийє прєступлєнія. Войни ж офіціально нема - а суд не бере до уваги якісь там ізмишлєнія - їм документ тра', бамага с пєчатью,- значить убійство
показати весь коментар
18.06.2020 17:51 Відповісти
воно само взірвалося, на відео ж не видно чим стріляли
показати весь коментар
19.06.2020 09:17 Відповісти
Смотрел бы вечно)))))))))))))
показати весь коментар
18.06.2020 17:51 Відповісти
Единственная хорошая новость сегодня ☝️☝️☝️
показати весь коментар
18.06.2020 17:52 Відповісти
Майдан на Банковой-тоже хорош.
показати весь коментар
18.06.2020 18:03 Відповісти
Бенядиктова з Портянкою теж непогано всралися... аж Зюзю забризкало...
показати весь коментар
19.06.2020 04:00 Відповісти
Эрдоган построит 2 мощные военные базы на территории братской Ливии,Крысам Путлера не место там,развивайте Урал шакалы задроченные...
показати весь коментар
18.06.2020 17:54 Відповісти
Поздно Урал "развивать"... Он уже давно "засран" окончательно... Повидал, в своё время...
показати весь коментар
18.06.2020 18:47 Відповісти
Китайцам он ещё пригодиться.
показати весь коментар
18.06.2020 19:44 Відповісти
Слава ВСУ!

Шестой год убеждаюсь, что желание кацапов жить на Земле Украины - ничем не оправдано!
показати весь коментар
18.06.2020 17:56 Відповісти
Наконец-то день хороших новостей.
показати весь коментар
18.06.2020 17:56 Відповісти
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 8201
показати весь коментар
18.06.2020 18:01 Відповісти
Смотрю, на картинке вроде все есть, но что-то не хватает. Потом пригляделся - бабалайки нету.
показати весь коментар
19.06.2020 02:02 Відповісти
Из мира фантастики.
Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг договорились построить 2 военные базы НАТО в ДАУНетске и ЛОХанске....назло Путлерской банде Хомяков и Крыс...
показати весь коментар
18.06.2020 18:03 Відповісти
Жаль, что "и грузовик российских оккупантов" а не "и грузовик, полный российских оккупантов", но все равно, спасибо, хлопцы.
показати весь коментар
18.06.2020 18:05 Відповісти
Природу только нашу украинскую жалко, а так нехай горят бубновые!
показати весь коментар
18.06.2020 18:07 Відповісти
смотреть и смотреть на то как ппаллит вату
показати весь коментар
18.06.2020 18:23 Відповісти
Роздивився відео... Гарно попали... Коло вантажівки, я так зрозумів, БК був. Спочатку загорівся піроксиліновий порох додаткових зарядів(оранжево-рожеве полум"я), а потім і міни розігрілися і стали бахкать (чорний дим)...
показати весь коментар
18.06.2020 18:45 Відповісти
молодцы , гостинцы ордынцам уложили красиво , как яйца в кошык - бережно и точно
показати весь коментар
18.06.2020 18:54 Відповісти
Аж лапти в стороны поразлетались.
показати весь коментар
18.06.2020 20:16 Відповісти
Файне кіно і озвучка з АС/DC супер!
показати весь коментар
18.06.2020 19:08 Відповісти
Все життя б дивився як дохнуть каца*пські тварі.
показати весь коментар
18.06.2020 19:14 Відповісти
Прикольно, але приємніше дивитися коли зашкварені по окопам мітушаться, а коли ще й вилітають з них без чобіт, то взагалі фієрія
показати весь коментар
18.06.2020 19:31 Відповісти
Зеленский в бешенстве - где же его шедевральное "просто перестать стрелять"?
показати весь коментар
18.06.2020 19:43 Відповісти
Побільше б таких відео.
показати весь коментар
18.06.2020 19:50 Відповісти
і транслювати постійно!!! по всіх центральних....
показати весь коментар
18.06.2020 20:13 Відповісти
Дякую!
показати весь коментар
18.06.2020 20:05 Відповісти
главное чтоб потом Потерпевший не попытался посадить наших героев за "ведение агрессивной войны"
показати весь коментар
18.06.2020 20:14 Відповісти
Це точно, бо він янєлохМінє42, він може.... поки що...
показати весь коментар
19.06.2020 00:33 Відповісти
Здавайтесь, виродки!!! Все одно переб'ємо кацапську сволоту! Молодці Холодний Яр!!!
показати весь коментар
18.06.2020 20:44 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
18.06.2020 21:02 Відповісти
Гори гори ясно, что-бы не погасло!
показати весь коментар
18.06.2020 21:47 Відповісти
Какая странная у них гречка, так горит...
показати весь коментар
18.06.2020 21:50 Відповісти
Це ж скільки потрібно гуманітарних конвоїв щоби так запакувати вузькоглазних тракторістов та орків, малоросів.....Хтось пришиблений та сліпий може буде продовжувати переконувати що воюють насєлєніє. Який жах . Час та відповідальність настане . Обовязково. Слава Україні.
показати весь коментар
18.06.2020 22:08 Відповісти
В путінський рай з прискоренням!
показати весь коментар
18.06.2020 23:28 Відповісти
Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3866Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5728
показати весь коментар
18.06.2020 23:36 Відповісти
Як гарно горів кацапський Камаз з БК, гарніше не буває, дивився і дивися би
показати весь коментар
19.06.2020 00:31 Відповісти
👍👍👍
показати весь коментар
19.06.2020 00:32 Відповісти
гарно
показати весь коментар
19.06.2020 01:28 Відповісти
...дим від москалика солодок і приємен...
показати весь коментар
19.06.2020 02:03 Відповісти
Так и надо.
показати весь коментар
19.06.2020 03:40 Відповісти
THUNDERSTRUCK!!!

Бійці 93-ї ОМБр "Холодний Яр" знищили позицію 120-х мінометів і вантажівку російських окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 6740
показати весь коментар
19.06.2020 04:04 Відповісти
Бий рашистського гада!
показати весь коментар
19.06.2020 04:37 Відповісти
Красиво горит, молодцы, только это лучше смотрится под песнюхарьковских фанатов.
показати весь коментар
19.06.2020 06:50 Відповісти
Та, що попали то попали, там мабуть навіть металолом тяжкувато назбирати...
показати весь коментар
19.06.2020 09:33 Відповісти
 
 