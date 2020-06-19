Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат. ВIДЕО

Поліція Сумщини перевіряє інформацію про виявлення боєприпасів в автомобілі конотопського міського голови Артема Семеніхіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

За даними відомства, подія сталася близько 23:00 у Конотопі, в одному з гаражних кооперативів. На спецлінію поліції звернувся голова міста із заявою про те, що він у своїй машині виявив кілька предметів, схожих на бойові гранати.

За словами заявника, ймовірні боєприпаси були в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів.

На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.

Правоохоронці оглянули автомобіль і гараж, вирішується питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.

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Пізно ввечері 18 червня Семеніхін вийшов у прямий ефір у Facebook зі свого гаража і повідомив, що виявив у власному автомобілі п'ять бойових гранат (Ф1 - шт., РГД-5 - 4 шт.).

"Мафія не припиняє свої провокації. Можливо, це продовження замаху на моє життя", - зазначив Семеніхін.

Він розповів, що поставив автомобіль у гараж, і під час його огляду виявив у схованці п'ять бойових гранат - чотири РГД-5 і одну Ф-1 без запалів, а також показав знахідку.

"Що це? Хтось хотів мене підірвати чи якась провокація готувалася? П'ять гранат! Я зараз викликав співробітників поліції, і зараз їде слідчо-оперативна група", - сказав Семеніхін.

При цьому він розповів, що залишав машину в багатьох місцях, але не знає, як гранати потрапили в його автомобіль.

Також Семеніхін нагадав, що майже рік тому банда молотківців здійснила замах на його життя.

Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і сильно його побили. Він потрапив до реанімації.

Для розслідування нападу в Конотоп була спрямована посилена група з керівництва Нацполіції.

Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше був транспортований до Київського інституту нейрохірургії.

28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що в спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують на окрузі.