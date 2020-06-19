Мер Конотопа Семеніхін знайшов у багажнику свого автомобіля п'ять бойових гранат. ВIДЕО
Поліція Сумщини перевіряє інформацію про виявлення боєприпасів в автомобілі конотопського міського голови Артема Семеніхіна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.
За даними відомства, подія сталася близько 23:00 у Конотопі, в одному з гаражних кооперативів. На спецлінію поліції звернувся голова міста із заявою про те, що він у своїй машині виявив кілька предметів, схожих на бойові гранати.
За словами заявника, ймовірні боєприпаси були в багажному відділенні, на місці запасного колеса, в пакунку, перемотаному ізоляційною стрічкою. Чоловік стверджує, що всі п’ять гранат без запалів.
На повідомлення за вказаною адресою виїхали керівник Конотопського відділу поліції, слідчо-оперативна та вибухотехнічна групи, криміналісти та кінологи.
Правоохоронці оглянули автомобіль і гараж, вирішується питання про внесення інформації до єдиного реєстру досудових розслідувань. Встановлюються всі обставини події.
Пізно ввечері 18 червня Семеніхін вийшов у прямий ефір у Facebook зі свого гаража і повідомив, що виявив у власному автомобілі п'ять бойових гранат (Ф1 - шт., РГД-5 - 4 шт.).
"Мафія не припиняє свої провокації. Можливо, це продовження замаху на моє життя", - зазначив Семеніхін.
Він розповів, що поставив автомобіль у гараж, і під час його огляду виявив у схованці п'ять бойових гранат - чотири РГД-5 і одну Ф-1 без запалів, а також показав знахідку.
"Що це? Хтось хотів мене підірвати чи якась провокація готувалася? П'ять гранат! Я зараз викликав співробітників поліції, і зараз їде слідчо-оперативна група", - сказав Семеніхін.
При цьому він розповів, що залишав машину в багатьох місцях, але не знає, як гранати потрапили в його автомобіль.
Також Семеніхін нагадав, що майже рік тому банда молотківців здійснила замах на його життя.
Нагадаємо, 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа Семеніхіна і сильно його побили. Він потрапив до реанімації.
Для розслідування нападу в Конотоп була спрямована посилена група з керівництва Нацполіції.
Після побиття Семеніхін перебував у Конотопській районній лікарні, а пізніше був транспортований до Київського інституту нейрохірургії.
28 червня Семеніхін у відеозверненні розповів про свій стан, а також заявив, що в спробі вбивства звинувачує особисто Ігоря Молотка (нардеп від "Волі Народу". - Ред.), з яким вони конкурують на окрузі.
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ЗЫ. только раз в пол года Семенихин устраивает перфомансы, с гранатами и избиением..
ну, чем еще должен заниматься мер Конотопа?!..
Во-2, ни один врач не согласился на интервью. А дело ж должно быть громкое. Как ни крути, и мусора должны были долго не сходить с экранов...
В-3, откуда-то срочно появился самолет, который увез гепу в Израиль...
В-5, ни одного заключения израильского врача. Дело происходило в частной клинике...
Уверен, что это была плановая операция, т.к. гепа, в силу своего образа жищни, кокаина и прочих еврейских напастей, случился дюже больным и иссохшим. Но гепа есть гепа - жулик и наперсточник, и ему надо было обставить сию мизансцену так, чтобы предстать мученником... вот как вова-клоун любит видосики, так и гепа любит покушения на себя, шоб быть в центре уваги ... иудеи, шо тут добавить... гепа даже крадет зрелищно... то избушку деда мороза построит, то лавочки в метро закупит так, шо у еныковича глазенки на лоб вскочат, то уборную в центре Харькова с рыбками... так шо, не было никакого сниппера, а была болезнь и плановая операция в Израиле... ну не в Харькове ж любимом лечиться ж...
Он нашел их в гараже , подкинуть могли где угодно .....
семенихину надо было раньше думать когда он пороха дерьмом своим поливал. борцун хренов.
кому ты нужен приспособленец? ну разве что браткам не отстегнул месячную долю
где реформы? я ***** вас тупорылых порохоботов спрашиваю - где реформы? ментов реформировали? судей реформировали? налоговую? таможню? нет!
всё, что делалось - для отвода глаз и поддержания штанов. армия реформирована ровно на столько - что бы орки окончательно не разогнали их. до нато нам далеко.
дак чо ******* тут травить? порох не справился. а раз тогда это было видно, то почему не критиковать и не давать пней пороху тогда?
вы уже достали своей тупой рекламой пороха. да, порох много сделал хорошего, но ещё больше он не сдела и не собирался делать. как может пересадить коррупционеров - коррупционер? от как он развалит схемы, если с них живёт?
голосовал не за зе... если шо. и не за рыгов...
я тебе по теме сказал. а если ты ограниченное существо, ну и быдло конечно же - то переходишь на личности.
***** - по теме есть что сказать? а?? ушлёпок? я тебя быдлогана спрашиваю? по теме?
порох лох? ест ьчто возразить на выше приведённые мной факты? или опять говна в рот набрал? хрон ******...
иначе я запомню твой ник и отвечаю - буду гонять тебя по форуму как плешивую собаку и ты пожалеешь о каждом своем слове. я это умею. хочешь попробовать?
а когда представляются то пишут без местоимения. ты написал без. значит ты представился. не стесняйся ПСК, я достаточно толерантен для общения.
і так само жадібний як хам
і гівнюк зеля може зробити хоч одну добру справу - посадити мародера за будь що..
самий цинічний прикол, якщо за те, у чому цинічний барига не винуватий..
Чому ж у нього патронташ
І п'ять гранат знайшли в соломі?
Він ночував в чужому домі,
Він двічі ранений. Він - ваш!(с)
КГБ ФСБ работали без ПЫЛИ И ШУМА
А вы як думаете ЗЕлене стадо?
Телефон живёт своей жизнью)
сейчас гранаты без запал не в тренде.. нужно следить за модными тенденциями..
19 июня 1941 года по всей протяженности западной границы совка начали срезать колючую пограничную проволоку.....,готовились напасть на Гитлера...,но фюрер проснулся в 3 часа по средеевропейскому времени 22 июня ....