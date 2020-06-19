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Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лабораторний центр Житомирської області зачинив двері перед головним санітарним лікарем країни Віктором Ляшком, в такий спосіб не впустивши чиновника всередину приміщення.

Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко приїхав до Житомира, щоб звільнити головного санлікаря області Зіновія Парамонова. Наказ про його звільнення і призначення іншого фахівця Ляшко мав намір передати безпосередньо адміністрації закладу, проте двері канцелярії перед ним зачинили.

При цьому майже весь колектив вийшов під будівлю з вимогою залишити Парамонова на посаді. 72-річного Зіновія Парамонова хочуть звільнити після того, як він заявив, що лабораторний центр не зможе приймати зразки для ПЛР-тестів на коронавірус три дні поспіль.

"Нікого ми не звільняємо, ми змінюємо керівника робіт, тому що зараз є виконуючий обов'язки за наказом, і уповноважили іншу людину на здійснення функцій головного санітарного лікаря області. З 22 червня Уряд змінив підхід до впровадження адаптивного карантину, у обласного санітарного лікаря розширюються повноваження: саме він клопотатиме перед регіональною комісією ТЕБ та НС про запровадження карантину для того, щоб стримувати коронавірус. Ця особа на рівні області отримує великі повноваження і на ньому велика відповідальність. Мені потрібно, щоб люди оперативно, ефективно реагували, оскільки за цими рішеннями стоять сотні життів. Тут (в Житомирському ОЛЦ. - Ред.) люди звикли до керівника, їм комфортно. Велике спасибі за все, що було зроблено, але зараз епідемія в країні і треба ухвалювати оперативні рішення і реагувати", - цитує Ляшка Житомир.Інфо.

"За один місяць ми збільшили ПЛР-дослідження в 6 разів - з 100 до майже 600 (за добу) ми готові зараз зробити. Це не оперативність? Я сьогодні запропонував облдержадміністрації оперативний план по області, щоб створити такі лабораторії в Бердичеві, Новограді-Волинському, Коростені. Я молодший за Трампа, а мої батьки і діди дожили до 100 років, і у мене, крім глаукоми, немає жодного діагнозу на сьогодні. А мій досвід, дай Бог, щоб в Україні знайшли ще людину, яка пропрацювала хірургом 15 років і виконав близько 15 000 операцій. Ось орден за заслуги в хірургії, Чорнобиль, а другий орден - за 15 років роботи", - сказав у відповідь керівник ГУ "Житомирський обласний лабораторний центр" МОЗ України Зіновій Парамонов.

Також читайте: Ухвалено рішення звільнити керівника Житомирського лабораторного центру, який проводить тести на коронавірус, - Ляшко

Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр 01
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр 02
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр 03
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр 04
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр 05
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр 06

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Житомирська область (1266)


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Топ коментарі
+64
зеля, посмотри - вот твой реальный рейтинг, а не то что тебе ермак в уши вливает
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19.06.2020 09:44
+42
Аж яка повага до нових облич!
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19.06.2020 09:43
+40
скоро зеленых чиновников будут тупо бить и обливать зеленкой
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19.06.2020 09:45
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С доплачиванием до должности главного санврача области будут проблемы - это же госслужащий с их сеткой окладов. Придется дать ему соответствующую должность, иначе уже за махинации с окладом его начальству будет светить статья и срок. Как вон Луценко впаяли.
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19.06.2020 15:27 Відповісти
гля этот дед наверно еще Сталина застал ...таких дедов санстанции именно главврачей я знаю например на Полтавщине в одном переименованном городе с автономным статусом
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19.06.2020 10:30 Відповісти
Правильно! Ульяна всех обещала увлить... что это за выборочное правосудие такое...
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19.06.2020 10:41 Відповісти
Всі, хто родився до 53 року, сталіна застали.
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20.06.2020 15:46 Відповісти
Куда ни плюнь всюду хаос
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19.06.2020 10:31 Відповісти
Если говорить о том как "придумать" нормальную медицину - нужно для начала учить население карманом.Это для начала. Люди изначально должны быть заинтересованы не болеть беречь себя, детей и окружающих заодно..и проводить недорогие профилактики. Медицинские услуги должны стоить денег официально.И не малых. НО..Система выбора себе врача - обязательна! ( рукожопые, тупые, алкоголики, наркоманы, взяточники, "чьи-то" - пойдут ямы копать) Достойная оплата врачу ( достойному) соответственно должна будет быть довольно приличной .Просто нужно из "мингроба" выгнать нахрен всех непрофессионалов и аморальное быдло - совдепопитеков тупых, "петуховичей" и прочее дерьмо взяточное которое жрёт деньги и имеет огромные пенсии из воздуха не отрабатывая из этого ни копейки... Оплата людей за услуги медицины должна идти на оплату врачам, производство мед.препаратов которые Украина может эффективно производить, разработки и производство мед.оборудования и содержание мед.учереждений. Всех дармоедов- посредников - нахрен!
тогда и на мед. страховку найдётся ( все платят за реально заболевших). Что здесь СЛОЖНОГО?? Что из этого ещё не придумано? Давайте дальше пойдём - пусть начальника над собой оставшиеся отборно-толковые медики выбирают себе сами? Почему нет? И переизбирают если нужно. Пусть при сложных случаях станет правилом собирать официально консилиум врачей - 5-7 человек для определения карты лечения. Эффективность при этом только вырастет. Почему нет? Что мешает? Правильно...Коррупционные пи...сы и сучья власть пи...сов. Вот с чего нужно начинать.
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19.06.2020 10:45 Відповісти
Консиліуми і так проводять.
Все інше - це те, що зараз пропонують у рамках реформи.
Чому торммозить ? Причин багато. Тіпа як нові ліки - розробляються і тестуються роками, якщо не 10 - літтями.
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19.06.2020 10:57 Відповісти
Я мав на увазі -ЗАВЖДИ. А завжди - не буває. Давай не будемо. Це ти з Ізраїлем сплутав. Тормозить - тому що потік корупційних грошей припиниться. А зараз він просто неймовірний. Просто шалений.
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19.06.2020 11:03 Відповісти
досить ефективним, на мою думку, може бути різна медична страхова плата залежно від здорового способу життя. Бухнув за рулем (чи просто любиш алкоголь) - плати підвищену страховку. Як медицинську, так і автоцивілку. Курці, любителі екстріму - теж. От шо робити з тими, хто вживає нездорову їжу (як це довести), я ще не придумав
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20.06.2020 15:52 Відповісти
И речь Ляшко(о каком то плане...повышения чего то ) и "причина" увольнения санврача Парамонова НЕ ЯСНЫ!!! Ведь не было анализа ФИЗИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ житомирской лаборатории,принимать тексты,и тд!Лично я склоняюсь к тому что Ляшко хочет поставить на место Парамонова своего зелёного друга и свалить свои косяки на попередника!
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19.06.2020 10:46 Відповісти
Еще в начале эпидемии, на совместных совещаниях в области мы спрашивали о пропускную способность нашей (вирусологической) лаборатории, говорили, что у нас сессия городского совета выделила средства, может нужны средства на реагенты, может нужны на оборудование, мы сами готовы закупить оборудование. В ответ - ничего не надо, у нас все есть, нам всего хватает.
https://www.zhitomir.info/news_191940.html
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19.06.2020 11:48 Відповісти
так ляшко его сам и назначил в марте этого года но дед оказался неадекватным
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19.06.2020 12:11 Відповісти
Ги ... Парад суверенітетів продовжується.
До інфи ... Чоловік поважний, але вже в роках, реально. Навіть для керівної посади.
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19.06.2020 10:59 Відповісти
цирк на дроті...
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19.06.2020 11:00 Відповісти
Слишком мягок и ителлегентен Ляшко, надо вызывать полицию и таких маразматических парамош мордой в асфальт за саботаж!!!!
Иначе такие фрики зиновии и бондаренки (мер черкасс) фактически призывают к анархии.
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19.06.2020 11:00 Відповісти
Точно, что мягко с Ляшко надо было его ещё мордой в асфальт, чтоб ощутил всенародную любовь😀
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19.06.2020 11:21 Відповісти
Это тебя давно не били? Ты тут прекрати свои эротические фантазии на люди выплескивать, тут могут быть дети, чему ты их учишь?
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19.06.2020 14:01 Відповісти
Я не в курсе структыры и субординации в Украине, но по логике вешей санврач области или района назначение и увольнение - это прероготива местных муниципальных властей, а не столичных чинуш!
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19.06.2020 11:06 Відповісти
нет . местные власти с апреля после каких то идиотских приказов парамонова о запрете всем выходить на улицу просят ляшко снять его с должности на которую тот его назначил в марте
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19.06.2020 12:14 Відповісти
Вспомните историю о увольнении ректора Одесского медина. Картина один к одному - саботаж местных и нежелание центра заставить(ведь тогда заведовала ведомством Супрун).Это было тогда, когда нынешние 27 процентов профессионалов были у власти.В чём разница?
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19.06.2020 16:43 Відповісти
ну таки вы сравнили Запорожана которого поддерживали таки в Киеве и не плохо поддерживали. и уголовные на него растворялись в недрах аваковского мвд и просто старого дедулю у которого не так давно умерла жена и он просто не совсем адекватный после этого .
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19.06.2020 17:20 Відповісти
"И вообще, что это за профессия такая - главный санитарный врач! Год-два, а потом ваши рыжие кудри Витя примелькаются и Вас начнут просто бить."(С)
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19.06.2020 11:14 Відповісти
Когда посадят Ляшко?
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19.06.2020 11:29 Відповісти
Санврачи на местах это исчадие коррупции и казнокрадства, так было всегда.
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19.06.2020 11:34 Відповісти
обросив всю "любовь" в Ляшок, обьективно данный пенсионер уже ни на что не способен в плане работы, а так, держать его ради былы заслуг...
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19.06.2020 12:16 Відповісти
Зняти з посади Парамонова, призначити на посаду Зарицького.
Підстава: заява Зарицького...

Може Ляшкові і його шоблі потрібна термінова психіатрична допомога?!
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19.06.2020 12:40 Відповісти
Я тоже офигел от таких оснований))) Любой пишет заяву, желаю работать на такой то должности, и опа это является основанием для увольнения предшественника, и назначения нового)))
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19.06.2020 21:17 Відповісти
скоро - где поймал зеленую падаль, там и закопал
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19.06.2020 12:52 Відповісти
72 года - пора санврачу области давным - давно на печи дома сидеть, старые коммуняки сраной метлой их не выгонишь - ПУСТЬ ИДЁТ НА ПЕНСИЮ, ДОРОГУ МОЛОДЫМ.
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19.06.2020 13:11 Відповісти
все вірно
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19.06.2020 14:10 Відповісти
А что, так можно было?
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19.06.2020 13:18 Відповісти
Неуважительное поведение к людям,вот лицо новой власти. Они **** думают что схватили Бога за бороду,ничему история уродов не учит!!!
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19.06.2020 13:49 Відповісти
і всеж 72-роки ...- дайте дорогу МОЛОДОМУ спеціалісті який закінчив ВИШ, і який не мае першого робочого місця....- рух -ліфт " в "обоймі" ПОСАД повинен працювати ...
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19.06.2020 14:09 Відповісти
та не питання хоч завтра на місце молодшого лаборанта з побажанням успіху у просування по кар"єрній драбині, аж до міністра. до обласного очільника потрібно ще дорости, досвід здобути, в конкурентній боротьбі перемогти, а не до єрмака в автівку сходити.чи в даному випадку до ляшка.
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19.06.2020 14:38 Відповісти
A досвід не потрібен? Молодшого спеціаліста і прямо на керівника? Ще можна з ліги сміху призначити. Ліфт так ліфт
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19.06.2020 18:14 Відповісти
А навіщо досвід, якщо потрібен "карманний керівник"!
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21.06.2020 10:47 Відповісти
я про ліфт як в "обоймі" - а "обойма" це і е і досвід та поетапні посади- хоча можуть та повинні бути винятки , так як одним і "обойма" нічого не дасть"...., а онних гнати потрібно іж ДержСлужби після першого року Контракту...
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22.06.2020 18:53 Відповісти
а як же із кзот. звикли просто так прийти із своїм прихвостнем чи брат єрмака місце вже торгонув і зняти з роботи кого схотіли. кадри вже так по всіх державних органах тасували-перетасували, шо там крім тьолок папіков, рєшал-смотрящіх за баблом вже професійних досвідчених кадрів майже не залишилось. на високих зарплатах чиїсь захребетники, а там де потрібно працювати копійчані зарплати. ось ще один рехформатор подався звільняти-призначати чергові портфелі. а само на посаді трохи більше місяця. невідомо скільки часу знадобиться брату єрмака шоб його самого, його портфель перепродати.
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19.06.2020 14:34 Відповісти
Хотели радикализма, вот и он. зе действует по принципу "я так хочу" и баста. В кафе без намордников собраться, эпидемия не мешает. Угроза жизни оказывается не так велика, раз первое лицо страны так пренебрежительно относится к тому, о чем сам толкует. Боярам можно, смердам нет. Как разговор идет не на камеру, так уши заворачиваются.
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19.06.2020 15:02 Відповісти
За один месяц мы увеличили ПЦР-исследования в 6 раз - со 100 до почти 600 (за сутки) мы готовы сейчас сделать. Это не оперативность? Источник: https://censor.net/v3202999

В березні це було б - супер! В травні-......
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19.06.2020 15:45 Відповісти
А вже друга половина червня...
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19.06.2020 15:48 Відповісти
Я черепаха Тротілла (Тортілла, Динаміта, Амонала - не має значення). Мені 300 років. Я хочу бути начальницею усіх черепах цього зарослого жабуринням ставка ще 300 років. Усі жаби і п'явки цієї водойми голосують "за".
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19.06.2020 17:12 Відповісти
Сколько там % за Зе отдал Житомир во втором туре? Под 90%?
...
Ну вот - сначала избрать эту власть, а потом ее не уважать и нагло не выполнять ее указы (и ладно бы, если бы указы были дебильные, но вполне законные и нормальные...)
Эх, нарід-нарід...
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19.06.2020 17:23 Відповісти
Законные? Нормальные?)) Вы внимательно прочли Приказ?)))
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19.06.2020 21:20 Відповісти
Похоже, что проблема как раз у вас - вы невнимательно читаете комментарии.
73-х процентный зебил?
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19.06.2020 21:50 Відповісти
Ну извиняюсь, а не заметил вашего сарказма сразу))) Где вы видели зебила, который может извинятся?)))
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19.06.2020 22:06 Відповісти
*я не заметил
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19.06.2020 22:07 Відповісти
В 72 года так держаться за кресло,там всё просто- распил денег ,во время тестирования.
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19.06.2020 19:31 Відповісти
Как плохо вы отзываетесь о старичке.
А ведь еще лет 20 назад, ни одна владелица кафешки или прод магазинчика не могла открыться без его протекции. Баяли, что молодые дамочки даже втроем водили Зиновия в сауну, чтобы подробнее обговорить вопросы сотрудничества.
А как рыдали владельцы АЗС

Старый кадр еще тот жучара.
Но вот врачи не даром отфутболили Ляшко, потому что он активно помогал Супрун уничтожать украинскую медицину, про что они тут открыто говорили еще два года назад!
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19.06.2020 22:11 Відповісти
Да ты шо, я вот раньше слышал только об одном ляшко, того шо с вилами в опе, а про этого и слуху не было.
Очевидно, просто исполнительный товагищ, из тех что йод пьет а не водку.
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21.06.2020 01:17 Відповісти
А вы точно в Украине живете?
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21.06.2020 14:35 Відповісти
Нет, курви, нет, ты же знаешь, в бочке, на подводной лодке в степях Украины.
Я понимаю твою тягу к теориям заговоров, но знать по фамилиям всех деятелей от мыдицыны просто невозможно. По этому и не следует на них зацикливаться. Ну как всегда, важны не морды лица, а направления движения всей системы в целом. А морды все временны.

Ну и потом, курви, ведь это классика, "мюллер использовал их лишь в исключительных случаях", "во времена веймарской республики преследовали наци, при гитлере коммунистов"...
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21.06.2020 15:07 Відповісти
да ладно, на всех телеканалах этот Ляшко + часто ссылаются на Тимошекно, только не на Юлию Владимировну, а какого-то хрена из Офиса зеленского.
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21.06.2020 15:31 Відповісти
Ну вот, ты снова думаешь что сей персонаж играет какую то роль, значимую, а они всевременные, снимут перчатку, наденут новую а про старую позабудут, таково бытие, ну сколь я тебе говорил что не нужно быть участником процесса, ты в нем ни фига не поймешь, нужно наблюдать его со стороны, лишь тогда увидишь его собственные свойства, на то и объективный и субъективный виды.
Ну и роль каждого познается со временем, оно единственный арбитр.
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21.06.2020 20:30 Відповісти
и зелебобики обосрались.им уже пора думать как уйти нормально чтоб хоть раз не обделатся.
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19.06.2020 22:15 Відповісти
Я сказав би інакше. Краще хай зараз думають, як би то гарно піти, бо трохи згодом доведеться думати про вічне...
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20.06.2020 03:02 Відповісти
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр - Цензор.НЕТ 8394
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19.06.2020 22:48 Відповісти
Ляшко, ты гадость антинародная.
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19.06.2020 22:49 Відповісти
зеля близок к своей цели, страна становится неуправляемой
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19.06.2020 23:04 Відповісти
Ну ты и олух необразованный, страна это территория, пространство, ею управляй не управляй а все "совершенно секретно".
Неуправляема не страна а дебилоиды из народу, вирус это такая хрень, безмозглая, ему все пофиг, и политика и вера и все человеческое.
Тут зависимость иная, все зависит от количества дебилов в народе, которые не понимают зачем карантин нужен, которые заражаются сами и заражают других.
Не было бы дебилов уже даавно бы не было ни какого вируса.
Тоталитарная власть заставляет соблюдать карантинные мероприятия, демократическая власть дает возможность их соблюдать. А все остальное уже зависит от готовности народа к демократии, то бишь к сознательному пониманию демократических принципов.
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21.06.2020 01:51 Відповісти
зебиленыш, заметь, я про вирус даже не заикнулся))) если таких неадекватов как ты 73% то здесь уже под угрозой существование украины как страны. на вас мне плевать, больше сдохнет идиотов, чище будет нация. ваши боги уже дожили до того что их подчиненные просто посылают нахер))) вам нельзя жить в демократии так как вы знаете свои права но не обязанности
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21.06.2020 16:56 Відповісти
Как тебя только в чернигове то терпят, ты хоть в школе то учился,знаешь что такое образное выражение? Понимаешь ли ты что понимать его буквально не стоит, к римеру мова солов"їна вовсе не значит что соловьи шпарят прям на мове.
Так и "Украина как страна" вообще то дебильное выражение ибо слово Украина и есть названием страны, территории, выделенного пространства, к стати изначальном смыслн слова украина это и есть выделенное кем то чем то пространство от остального.
Так в книге "славянское царство" марка орбини, ну если не оригинале то уж в переводе выполненого по приказу пэци первого, не рошенка, в 1721 году, слово украина используется в значении нынешнего слова страна(которое исходит от слова сторона, правая левая, вехняя нижняя, французская...) в отношении территорий весбма даллеких от собственно Украины, типа, славяне заняли такой то город, потом такой то а затем и всю украину. Видать при петьке даже мскали знали значения этого слова.

Ну и ты психически болен, болен вирусом клептократии, начисто отбившем тебе мозги, по этому ты и работаешь против народа, против демократии, на руку а может быть и под управлением путлера. При этом еще наверняка называешь себя патриотом, патриотизм это любовь к своему народу, даже к таким как ты, а в основе демократии лежит терпимость, беэ нее она просто невозможна, нетерпимость исключает возможность принятия общих решений и превращает единое целое - народ в кучки врагов. Что собственно сегодня и присходит, при чем во всех сферах нашей жизни. И педалируют сей процесс путлер с твоим пецей. К стати, оба воры клептократы. Возможно согласованно.
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21.06.2020 19:00 Відповісти
тебя сученок сегодня перед работой?)) ты с радости собрал все что знал в трех предложениях. к сожалению смысл отсутствует))))
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21.06.2020 20:58 Відповісти
забыл дописать кормили щами. хотя ты болван малолетний все равно не поймешь, ДА КАКАЯ РАЗНИЦА))))
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21.06.2020 21:01 Відповісти
==болван малолетний
Ты мне льстишь, хоть и мелочно но приятно.
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21.06.2020 21:55 Відповісти
шо, черт дурной, все намного хуже?
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21.06.2020 22:06 Відповісти
Что то прет тебя непацки.
Ну и папа с мамой вероятно положили болт на твое воспитание, ты вероятно из того пропащего поколения, когда мальчики мечтали стать рекэтирами а девочки валютными проститутками, а родители едва сводили концы с концами, им для воспитания ни времени ни сил недоставало.
Так что результат закономерен. в семье не без уродов.
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21.06.2020 21:46 Відповісти
ну вот после этих слов я начинаю немного верить что совковый трутень))) сралина с лениным до сих пор любишь? и парт билет наверно под подушкой имеется?)))) надеюсь ты взносы уже никакие не платишь?))) ты знаешь вся ваша комсомольская шушера заканчивают жизнь в нищете. или ты из комсомольцев коммерсантов?))) хотя по тебе и так видно что ты моральный ублюдок, приспособленец, иными словами
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21.06.2020 21:58 Відповісти
Ну че ты все в че то верю не верю, Дід не верит, вобще ни кому и ни чему(Діду можна ) он предпитает либо знать либо не знать, знания ведь наживная вещь, ну и корчит из себя хвилософа а этому нужно соответствовать.
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21.06.2020 22:08 Відповісти
ты знаешь, такие вот философы приходят ко мне на подработку, что бы ноги не протянуть))) потому что по жизни такие полные ноли, ни украсть, ни покараулит, ничего не могут
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21.06.2020 22:46 Відповісти
Ну, поизгаляйся, поизгаляйся, мож попустит, у тебя аргументация чисто мордорянская, так кто кого пошлет подалее тот и прав.
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21.06.2020 22:53 Відповісти
вот именно, пойди запарь мивинку, прочитай старушке проповедь о своих тысячелетних корнях, посмотри слугу народа и немножко квартала и спатки))))
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21.06.2020 22:59 Відповісти
В принципе с тобой все понятно, быдло быдлом, вот только что черниговское как то не вписывается, не встречал я в чернигове подобных тебе, да ладно.
Однако вернемся к сути, ты так и не ответил ни на один поставленный вопрос, то что мораль у тебя ниже плинтуса понятно, ни чего кроме троллинга у тебя не получается, и по всему ты на зарплате, нагоняешь кассу, и в сумме стало быть интереса не представляешь, как собеседник.
Так что будь добр, придумай что то более умное, что бы был смысл с тобою общаться.
Ведь в цирк то не ходють каждый день, и над дебилами (а дебилизм это легкая форма умственной слабости) смеяться грех, все надоедает.

Ну а как по работе, я бы тебе и метлы не доверил.
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21.06.2020 23:21 Відповісти
==тысячелетних корнях
А шо не так, это давно известный научный факт, генеалогические корни всех ныне живущих людей идут к одному предку, и мало того все живое так же имеет одного общего предка, и генеалогия жизни имеет форму древа, на котором человечество лишь одна из ветвей, его так и называют генеалогическое древо. Вот если бы люди просто зарождались, из грязи тогда и не было бы таких корней.

Так что даже у самого последнего забулдыги корни не менее древние чем у тебя.
Что же касается украинского народа, то чем дальше в прошлое тем степень родственности ветвей становится все ближе и ближе а к вероятному сроку в 5-6 тл вообще упрешся в несколько семей. От которых образовалось великое множество народов, но те кто остался на месте и стали сегодня украинским народом. В результате роста популяции, по этому язык культура, традиции и даже ментальность схожие, названия и самоназвания менялись многократно в течении времени, но это по всему была одна и та же общность, общность основанная на родственных связях.

Хотя у тебя может быть и по другому, австровенгры выдумали и так далее.

Изначально территория расселения была в пределах от карпат до кавказа и урала - западноевропейская равнина. На сегодняшний день - территория Украины, все кто на ней остался и стали украинцами. А те кто оказался на иных территориях стали членами иных народов.

Так что речь то идет не о моих корнях а о вероятном времени возникновения первичной общности которая сего дня называется украинским народом. Те кто оказался на территории современной польши сегодня поляки и так далее, называется такое дивергенция- расхождение, вот тебе и родственность народов. Когда две и более не родственных общности объединяясь образуя новую, называется конвергенцией, образуется новый народ, так на рубеже, в начале эры подошли на северные территории угрофинские ветви в результате конвергенции образовались балтские народы, создав новые сущности, не родственные старым. Просто естественные процессы этногенеза. им максимум 2тл, тебя это шокирует, меня нет.
Просто ты не понимаешь о чем я говорю, в виду твоего невежества.
Ведь ты акромя хахлов, малоросов и пеци нехрена уловить не можешь, по тому что в голове твоей мивина, опилки, свякий мусор, ну и пеця канешна.
А реально и объективно твои корни уходят на миллиарды лет в прошлое, как и у любого ныне живущего экземпляра жизни.

Был где то в сетке сайтик с интерактивным древом жизни, там можно было повтыкать время жизни общего предка, для разных ветвей нынеживущих, по данным на основе анализа ДНК.
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22.06.2020 01:51 Відповісти
ну вот опять песня про "все люди братья"))))) слушай комсомолец, вот скажи честно, у тебя ковер на стене висит?
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22.06.2020 14:50 Відповісти
Братья это в одном поколении, сыновья родителей.
А с разницой во множестве поколений это уже нно дальние родственники, имеющие общего предка.

Скажем ты со слизнем так же имеешь общего предка.
И так же растягиваешь всякую слякоть в процессе движения.

Гадиш, сопливишь и сквернословишь.

Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр - Цензор.НЕТ 3356
https://www.*******.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

Так же и человек произошел не от обезьяны а имеет с ними общего предка, так с шимпанзе около 6-7 миллионов лет назад. Нибратья но даальние родственники. Хотя человек и есть обезьяна, сухоносая обезьяна, рода люди, согласно научной классификации(опять наука нэтакая).
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр - Цензор.НЕТ 5379
У тебя с хабилисом много общего, да и уровень развития сходен.

Не, ну как для тебя, вы братья.
Те бы то же за пецю горло драли, не смотря на то что он у них бананы киздит.
Знаешь почему, по тому что возникает дефицит бананов и кажды становится по цене золота, вот что бы пеця не отобрал и нужно за него.
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23.06.2020 00:41 Відповісти
Та ни, ты шо, я ж малолетний, в садик хожу.

До чого ж оті порохоботи дурні та смішні.
А як прижмеш то многобукафф кажуть, неасіліл, сміслу нету.
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21.06.2020 22:01 Відповісти
ты о чем дурилка? ты прижать можешь только свой язык к моему заду))) а вот это пост 15 летней малолетки)) в с дедом во ольгино ездите?))
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21.06.2020 22:04 Відповісти
Да ты извращенец я вижу, ну шо ж в семье не без уродов, а народ, по крайней мере украинский, это просто большая семья, это вероятно совпадение, но 75% украинцев относятся к двум ветвям человеческим, одна ветвь пришла сюда где то 5-6 тысяч лет назад а другая обитает тут что то около 35-40тл.

Ну и ты знаешь, порою прикольно наблюдать за малолетними дебилами, глядя на них и сам молодешь. Они ж просто не знают с чем имеют дело, посему пыжатся пыжатся да и обгадятся.

Прикольно наблюдать как дэдушку ленона обвиняют в антикоммунизме.
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21.06.2020 22:47 Відповісти
это ты типа зеленый себя украинцем назвал?)) да ты же хохол по природе))) ну вот скажи какая тебе разница, хохол ты или украинец или малорос? правильно, НИКАКОЙ
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21.06.2020 22:51 Відповісти
Нет, вообще то я руСкий, с одной буквой С, в детстве возник как то вопрос идентичности я с ним к бабушке, родившейся в начале прошлого века, и спрашиваю а мы кто украинцы, а она отвечает на чисто руській мові, ні ми руські, є країна називається Україна і живуть у ній руські люди, я спрашиваю а єто те шо в москве живут, она отвечает, ні, то москалі, не нашого роду люди, и потеряв интрес к теме побежал по более важным пацанячим делам.

Вот таки дела, идентичность передается из поколения в поколение украинец, это наименование по имени страны, как то на марсе марсияне, в китае китайцы, это для нас, для европы чина а сами себя называют хань и множеством иных имен. Ты вот себя черниговским называешь, ну а ватник, ватником ты и есть и не факт что с вышиванкой, кликуха временного значения.

Ты вот молод, дурен и зелен, по этому и не понимаешь что идентичность принимается лично индивидуумом, кем он сам себя считает тем он и есть, василь кук как то сказал "- Украинец - это тот, кто искренне хочет быть с украинцами, каких бы он ни был рода и веры" и я с ним солидарен.

Хотя имеешь полное право дурковать как тебе захочется, будь ты москалем, чи хохлом чи бегемотом марсианским,сие сути не меняет.

Так что я руСкий по роду и украинец по имени страны и имею еще кучу идентификаций по месту жительства рода и индивидуума.

Так что и тут ты в пролете, без роду и без племени, с ненавистью к народу среди которого ты живешь, чисто манкурт.
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22.06.2020 00:09 Відповісти
заметь, билиберду с корнями ты здесь начало, лучше сядь, открой чемодан воняющий нафталином, посмотри свои грамоты, вспомни годы когда у тебя хер стоял))) да какая разница какие у тебя корни))))
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22.06.2020 14:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CX8eyhrdlus
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22.06.2020 23:56 Відповісти
кстати только у животных есть территория, у людей есть имя, родина, флаг, вера
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21.06.2020 17:05 Відповісти
Ну, давай, поведай, что такое родина.
А потом я дам тебе свою версию.
Ну и заодно поведай что такое территория.
Бо шо то гнешь непадецки.
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21.06.2020 20:35 Відповісти
кому, тебе шарикову?))) у тебя безродного ни имени, ни родины, ни флага)) одни животные инстинкты к жрачке, особенно к халявной
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21.06.2020 20:54 Відповісти
Тут у тебя вероятно срабатывает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) проекция

"Проекция (лат. projectio - «бросание вперед») - механизм психологической защиты, в результате которого внутреннее ошибочно воспринимается как приходящее извне. Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и пр., полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя.".

А требовалось всего ничего, просто дать определение простейшему понятию, изрядно затасканному подобными тебе деятелями особенно в мордоре.

В українській мові немає слова родіна, є схоже слово - родына семья, а близкое по значению слово батьківщина, которое имеет два значения, как наследство доставшееся тебе от твоих родителей, хата, шмат землі, домашній скарб.. и второе, как наследство оставленное тебе народом, прошлыми его поколениями, территория-пространство- страна и все что там находится, включая народ, как комфортную для тебя среду существования таких же как ты людей, имеющих сходные культуру, мораль, мову и множество иных человеческих ценностей, исключая государство, оно скорее хроническая болезнь народа, оболванивающая его для собственной корысти.

А вот если достучишся до москаля, он поведает тебе что родина это государство.

Ну и, народ, этнос, не в значении толпа, это устоявшаяся общность людей, порою весьма различного происхождения, обладающая рядом признаков устоялости, естественного (пример украинцы) или искусственного происхождения(мордор, образовался не ранее выделения сосквы в удел в 1276, а спутя чуть более 200 лет сделавшая новгороднаш, в результате https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B московско новгородских воен , прихватив заодно и его историю).

История же украинского народа погрязла во глубине веков, возможно со времен http://politforums.com.ua/coments/7/2596/1/ 5-6 тысяч лет назад .
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21.06.2020 21:32 Відповісти
я тебя умоляю, оставь гугл в покое))) можешь своими словами, а то действительно подумают что ты умный))
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21.06.2020 21:59 Відповісти
Ну я ж тебе то не нанимался, делать исторические экскурсы, тем более своими словами, учиться надо было а вот "История народа Украины на древе истории человечества" почитай, интерсно будет, хоч на мумии почившего сайта а хоч обсос у http://a.farit.ru/i/t-341639.html москалей .

==подумают что ты умный

«Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю»
(сократ)
Минекактапофиг.
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21.06.2020 22:25 Відповісти
м-да, поумничать через гугл ты могешь)))) хлеб хоть умник в доме есть? или еще мама кормилица жива?
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21.06.2020 22:42 Відповісти
Шкода, що у вухо не дали.
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20.06.2020 02:59 Відповісти
72 года и он на работе?страна ипанутых!!!
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20.06.2020 05:36 Відповісти
Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр - Цензор.НЕТ 5067
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20.06.2020 05:53 Відповісти
Ха ха зеля докерувався до ручки
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20.06.2020 08:13 Відповісти
Уже какие-то деды ставленника зели открытым текстом посылают ...
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20.06.2020 11:56 Відповісти
)) ссаніми тряпками погнали велюровіх кофеманов !!!
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20.06.2020 22:32 Відповісти
Этого деда только вынесут с кабинета вперёд ногами.Нужно определить максимальный возраст на занятие руководящих должностей и не более определённого времени.
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21.06.2020 07:27 Відповісти
По сути происшедшего! Начать нужно с должности этого Главного украинского санитарного врача В.Ляшко! Что это за должность в единственном числе, если в стране не существует санитарной службы? Атаман без войска может только в поле голосить! Что этот человек без аппарата и специалистов в таком случае делает в Украине по вопросам здравохранения? Реально он сделан просто банальным рупором по озвучиванию указаний МОЗ, поэтому он не вылазит из телестудий и пытается разжалобить народ. Но народ в отличие от него уже давно всё понял и поэтому забил на все эти его поучения. Поэтому его и погнали в Житомире потому, что его роль и функции сегодня никак не определены. Он что туда приехал, как курьер передать приказ МОЗ? Так для этого сегодня не обязательно посылать гонца и оплачивать командировочные, а сам он никого уволить не может! Зачем устроили весь этот цирк, включая виртуальную должность Главного санитарного врача? Не все же в Украине окончательные дебилы?
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21.06.2020 15:20 Відповісти
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