Головний санлікар Ляшко приїхав до Житомира звільнити головного санлікаря області Парамонова: його не впустили в лабцентр. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Лабораторний центр Житомирської області зачинив двері перед головним санітарним лікарем країни Віктором Ляшком, в такий спосіб не впустивши чиновника всередину приміщення.

Про це повідомляє ТСН, передає Цензор.НЕТ.

Ляшко приїхав до Житомира, щоб звільнити головного санлікаря області Зіновія Парамонова. Наказ про його звільнення і призначення іншого фахівця Ляшко мав намір передати безпосередньо адміністрації закладу, проте двері канцелярії перед ним зачинили.

При цьому майже весь колектив вийшов під будівлю з вимогою залишити Парамонова на посаді. 72-річного Зіновія Парамонова хочуть звільнити після того, як він заявив, що лабораторний центр не зможе приймати зразки для ПЛР-тестів на коронавірус три дні поспіль.

"Нікого ми не звільняємо, ми змінюємо керівника робіт, тому що зараз є виконуючий обов'язки за наказом, і уповноважили іншу людину на здійснення функцій головного санітарного лікаря області. З 22 червня Уряд змінив підхід до впровадження адаптивного карантину, у обласного санітарного лікаря розширюються повноваження: саме він клопотатиме перед регіональною комісією ТЕБ та НС про запровадження карантину для того, щоб стримувати коронавірус. Ця особа на рівні області отримує великі повноваження і на ньому велика відповідальність. Мені потрібно, щоб люди оперативно, ефективно реагували, оскільки за цими рішеннями стоять сотні життів. Тут (в Житомирському ОЛЦ. - Ред.) люди звикли до керівника, їм комфортно. Велике спасибі за все, що було зроблено, але зараз епідемія в країні і треба ухвалювати оперативні рішення і реагувати", - цитує Ляшка Житомир.Інфо.

"За один місяць ми збільшили ПЛР-дослідження в 6 разів - з 100 до майже 600 (за добу) ми готові зараз зробити. Це не оперативність? Я сьогодні запропонував облдержадміністрації оперативний план по області, щоб створити такі лабораторії в Бердичеві, Новограді-Волинському, Коростені. Я молодший за Трампа, а мої батьки і діди дожили до 100 років, і у мене, крім глаукоми, немає жодного діагнозу на сьогодні. А мій досвід, дай Бог, щоб в Україні знайшли ще людину, яка пропрацювала хірургом 15 років і виконав близько 15 000 операцій. Ось орден за заслуги в хірургії, Чорнобиль, а другий орден - за 15 років роботи", - сказав у відповідь керівник ГУ "Житомирський обласний лабораторний центр" МОЗ України Зіновій Парамонов.

Також читайте: Ухвалено рішення звільнити керівника Житомирського лабораторного центру, який проводить тести на коронавірус, - Ляшко











