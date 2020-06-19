На засіданні ВР зареєструвалися всього 211 нардепів: "Ви кнопки переплутали, чи як?". ВIДЕО

У Верховній Раді перед початком пленарного засідання 19 червня зареєструвалися 211 народних депутатів. Для ухвалення рішень необхідно 226 голосів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У залі зареєстровано 211 народних депутатів ... Дивіться, народні депутати, система показує 246 народних депутатів в залі. Ви кнопки переплутали, або як?", - сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У відповідь на прохання нардепів закрити засідання, спікер зазначив, що навіть якщо немає 226 при реєстрації - це не впливає на відкриття засідання, а впливає на ухвалення рішень.

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