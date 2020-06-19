УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7842 відвідувача онлайн
Новини Відео
7 816 36

На засіданні ВР зареєструвалися всього 211 нардепів: "Ви кнопки переплутали, чи як?". ВIДЕО

У Верховній Раді перед початком пленарного засідання 19 червня зареєструвалися 211 народних депутатів. Для ухвалення рішень необхідно 226 голосів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"У залі зареєстровано 211 народних депутатів ... Дивіться, народні депутати, система показує 246 народних депутатів в залі. Ви кнопки переплутали, або як?", - сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У відповідь на прохання нардепів закрити засідання, спікер зазначив, що навіть якщо немає 226 при реєстрації - це не впливає на відкриття засідання, а впливає на ухвалення рішень.

Також читайте: Рада дозволила спрямовувати кошти Фонду боротьби з СOVID-19 на будівництво доріг, купівлю устаткування для медустанов

Автор: 

ВР (14987) Разумков Дмитро (1527)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Всі на курорти здриснули?
Нехай поіменно назве хто х...й клав на роботу.
показати весь коментар
19.06.2020 10:57
+11
зєбіли.....
показати весь коментар
19.06.2020 10:57
+11
рамсы они попутали, а не кнопки
показати весь коментар
19.06.2020 11:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі на курорти здриснули?
Нехай поіменно назве хто х...й клав на роботу.
показати весь коментар
19.06.2020 10:57 Відповісти
Ты на сайте ВР всегда можешь посмотреть кто, что и когда голосовал, но нет же, ждешь пока кто-то там щеки надует по тв. Держу в курсе
показати весь коментар
19.06.2020 11:07 Відповісти
Нехай жабоокий своїм ротом назве прізвища прогульників. Я впевнений що йому буде некомфортно перелічувати частину прізвищ з його "слуги урода".
показати весь коментар
19.06.2020 11:10 Відповісти
Ты кто, чтобы он твои капризы выполнял?
показати весь коментар
19.06.2020 11:30 Відповісти
"СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 248
Присутні:135 Відсутні:113
бухают "от нервов" или меняют памперсы после вчерашнего
показати весь коментар
19.06.2020 12:38 Відповісти
Сегодня в Украине похороны.
Закрой своё поддувало.
показати весь коментар
19.06.2020 11:35 Відповісти
зєбіли.....
показати весь коментар
19.06.2020 10:57 Відповісти
Ничем не хуже предыдущих.
показати весь коментар
19.06.2020 11:31 Відповісти
Перетрудились, бедняги ....
показати весь коментар
19.06.2020 10:59 Відповісти
главзебил в раде показывает как правильно носить маску, а потом они ужесточают...
показати весь коментар
19.06.2020 11:00 Відповісти
рамсы они попутали, а не кнопки
показати весь коментар
19.06.2020 11:03 Відповісти
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_reg?g_id=6142
показати весь коментар
19.06.2020 11:07 Відповісти
Порохоскот, как всегда, качает лодку и орёт - лови вора.
показати весь коментар
19.06.2020 11:12 Відповісти
Пробки на дачу, пятница развратница
показати весь коментар
19.06.2020 11:12 Відповісти
усі на похоронах батька Порошенка?
показати весь коментар
19.06.2020 11:15 Відповісти
Именно так.
показати весь коментар
19.06.2020 11:32 Відповісти
Разумков, это благородное собрание стало токсичным под вашим председательством.
показати весь коментар
19.06.2020 11:22 Відповісти
Порохоботы, не позорьтесь.
Отсутствуют депутаты, принявшие решение похоронить Героя Украины.
показати весь коментар
19.06.2020 11:34 Відповісти
А крику біло у маладых литс, мы не такие, мы за нарушение дисциплины будем исключать, сажать, лишать...
показати весь коментар
19.06.2020 11:34 Відповісти
Ты забыло?
Сегодня похороны.
показати весь коментар
19.06.2020 11:36 Відповісти
А к чему тут зелень?
показати весь коментар
19.06.2020 11:49 Відповісти
Как раз, "зелень" дисциплину не нарушала, она вся в зале.
Нарушила дисциплину "не зелень".
показати весь коментар
19.06.2020 12:07 Відповісти
Сайт Рады тебе в помощь.Нет охоты переписывать все фамилии отсутствующих (незаригистрировавшихся) зелюков, начиная с Абрахамии
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_reg?g_id=6142
показати весь коментар
19.06.2020 12:13 Відповісти
Ты не в курсе, что среди "слуг народа" полно порохоботов и соросят?
Тогда, ты или глухой и слепой или, что скорее всего, полный идиот.
Ищи эту "псевдо-зелень" на похоронной процессии.
показати весь коментар
19.06.2020 12:18 Відповісти
Да неужели? Интересно
показати весь коментар
19.06.2020 12:25 Відповісти
"зелень вся в зале"?
"СЛУГА НАРОДУ"
Кількість депутатів: 248
Присутні:135 Відсутні:113

тот же арахамия - на похоронах?))) та щаз.. его там зароют ненароком
показати весь коментар
19.06.2020 12:39 Відповісти
Не торопись.
Слушай новости.
Все там.
показати весь коментар
19.06.2020 12:42 Відповісти
смешной... и - наивный.
показати весь коментар
19.06.2020 12:44 Відповісти
В партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (СН) все громче говорят об усилении депутатской ответственности за пренебрежение обязанностями.
Как утверждают в "Слуге народа", эти меры призваны усилить дисциплину в парламенте.
К внесенному Офисом президента законопроекту об ответственности за неперсональное голосование в парламенте хотят добавить, в частности, проект о наказании за депутатские прогулы вплоть до лишения мандата.
Решаем, будут ли это штрафные санкции или отзыв мандата", - сообщила "Стране" кандидат в народные депутаты Ирина Верещук
За введение уголовной ответственности за прогулы выступает, например, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук .
По его мнению, наказанием для прогульщиков должны быть общественные работы и после обвинительного приговора суда депутат лишается мандата.
Ирина Верещук подтверждает: дискуссия в партии о необходимости и процедуре отзыва парламентариев ведется.
"Но я лично выступаю за отдельный закон об отзыве депутатов всех уровней, как инструменте реального влияния общества на представительные органы власти"

https://strana.ua/articles/analysis/213511-novaja-rada-kak-sobirajutsja-nakazyvat-deputatov-sluhi-naroda-zelenskoho.html
показати весь коментар
19.06.2020 11:35 Відповісти
Вопрос из зала (Разумкову, 09.08.2019):
Когда вы будете спикером ВР, как будут наказаны кнопкодавы и прогульщики?


- По поводу кнопкодавов наша позиция следующая: они должны быть наказаны строго.
https://112.ua/politika/razumkov-knopkodavov-mogut-nakazyvat-shtrafami-do-80-tys-grn-ili-vvesti-ugolovnuyu-otvetstvennost-502817.html Это либо высокие штрафы, 50-80 тыс. грн, второе - уголовная ответственность за такие действия .
Следующим правильным этапом будет внедрение системы, которая позволила бы сделать невозможным голосование за себя и за того парня. Это могут быть отпечатки пальцев, сенсорная кнопка.
https://112.ua/interview/mozhno-s-uverennostyu-segodnya-govorit-chto-my-dolzhny-dvigatsya-v-ramkah-minskih-dogovorennostey-503123.html
показати весь коментар
19.06.2020 11:44 Відповісти
Лучше но Китайски, расстрел из пушки! За коррупцию и фальсификацию! Прогульщиков на улицу!!!
И не иначе, кнопки (сенсорные) оценили в пол милиарда!
показати весь коментар
19.06.2020 11:56 Відповісти
Опять один пи@деж , как и раньше. Когда уже в стенах Рады будут депутаты а не пи@доболы??? Просто задрало читать эти "новости"!!
показати весь коментар
19.06.2020 12:01 Відповісти
а чего нарИд возмущается?)) нарИд выбирал по своему образу и подобию.. "простых и честных", давших ему гречку.. а то и вовсе "обицянки".
То не депутатов проблема, а нарИда - поставившего галочку и на очередные 5 лет похеревшего контроль за своим депутатом
показати весь коментар
19.06.2020 12:43 Відповісти
А как же КЗОТ?
Вот и на основе закона по статье на улицу, без выходных пособий!
PS: С записью в трудовой, обязательно!
показати весь коментар
19.06.2020 11:46 Відповісти
Краще б папік цього Дебілкова не центр свого імені робив, а свого часу купував би якісні презервативи, то не було би такого зелемойського спікера.
показати весь коментар
19.06.2020 12:15 Відповісти
Як добре у народа слугою буть , коли за тебе: воюють, орють, сіють, жнуть. Слуга, народу вліз як чорт на шию і всім розказує про українську мрію.
показати весь коментар
19.06.2020 13:22 Відповісти
 
 