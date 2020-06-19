Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов. ВIДЕО
Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це каже у своєму відеоблозі журналіст Сергій Іванов. Він зробив кілька дзвінків "благодійникам" Шарія, в яких вони пояснюють, що пожертвувані гроші не належали їм.
"Мені дуже шкода цю жінку, яку Шарій підставляє під кримінальну статтю. Як, до речі, і всіх інших людей, які виконують роль прокладок для легалізації коштів, походження яких мають з'ясувати правоохоронні органи або, найімовірніше, органи безпеки України. З огляду на контент і меседжі Шарія, який багато років працює ретранслятором російських наративів, не бачить злочину у вторгненні Росії на Донбас і навіть колись намагався перекласти вину за збиття малазійського "Боїнга" на Україну, особисто я не здивуюся, якщо партія Шарія - це дітище СЗР (ред. - служба зовнішньої розвідки) або іншої спецслужби держави-агресора", - каже Іванов.
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тимошенка точно так же наполняла свой предвыборный бюджет. были съемки, расследования. и что? да ничего.
Чи інтелекту вистачає тільки на констатацію?
Якась продавчиня, з кіоску, пожертвувала на її виборчу кампанію скіко там кілограм дєнєх.
А Шарій, прілєжний внучок.
Если вы избиратель партии Шария, вы - говноед и дегенерат.
Если вы фанат блогера Шария, вы - говноед.
Если вы не понимаете "а что с Шарием не так", вы - идиот. И говноед, конечно.
Если вы считаете, что "Шарий, конечно, не очень, но в чем то он прав", вы - говноед.
Если вы "с чего ты взял, что он работает на ФСБ", вы - просто дурак.
Если вы не понимаете, что задача Шария дестабилизировать страну, вы - предатель по тупости.
Источник: https://censor.net/v3203088
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
А ось посилання в ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=DI5N47fxLbc