Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність, - журналіст Іванов. ВIДЕО

Партія Шарія легалізує гроші за схемою добровільних внесків, підставляючи "благодійників" під кримінальну відповідальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це каже у своєму відеоблозі журналіст Сергій Іванов. Він зробив кілька дзвінків "благодійникам" Шарія, в яких вони пояснюють, що пожертвувані гроші не належали їм.

"Мені дуже шкода цю жінку, яку Шарій підставляє під кримінальну статтю. Як, до речі, і всіх інших людей, які виконують роль прокладок для легалізації коштів, походження яких мають з'ясувати правоохоронні органи або, найімовірніше, органи безпеки України. З огляду на контент і меседжі Шарія, який багато років працює ретранслятором російських наративів, не бачить злочину у вторгненні Росії на Донбас і навіть колись намагався перекласти вину за збиття малазійського "Боїнга" на Україну, особисто я не здивуюся, якщо партія Шарія - це дітище СЗР (ред. - служба зовнішньої розвідки) або іншої спецслужби держави-агресора", - каже Іванов.

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