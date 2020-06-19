"Ідіть геть звідси! Сука! Знімай, падло", - власниця магазину в Дніпрі накинулася на журналістів, які знімали дотримання карантинних норм. ВIДЕО

У Дніпрі на журналістку телеканалу "Відкритий" Христину Малікову напали під час перевірки магазину на порушення карантинних вимог.

Про це повідомляється на сайті каналу, інформує Цензор.НЕТ.

Так, отримавши редакційне завдання, журналістка вирушила в найближчий магазин "Асорті", де представилася і почала знімати на телефон можливі порушення в магазині. Після цього, за словами журналістки, на неї "накинулася з кулаками" продавчиня і власниця магазину.

"На моє запитання "чому ви без засобів захисту, якщо в країні карантин?", продавчиня надягла маску і почала поводитися агресивно. Вибігла власниця магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив мене за комір. У підсумку, у мене відібрали мобільний. Потім власниця забігла в службове приміщення і видалила відео", - розповіла журналістка.

Власниця магазину пояснила свою поведінку тим, що магазин - приватне підприємство і знімати там нібито заборонено.

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У поліції Дніпропетровської області повідомили, що вирішується питання про внесення правопорушення до Єдиного реєстру досудових справ за ст. 171 ККУ.