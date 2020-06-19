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Новини Відео Коронавірус і карантин
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"Ідіть геть звідси! Сука! Знімай, падло", - власниця магазину в Дніпрі накинулася на журналістів, які знімали дотримання карантинних норм. ВIДЕО

У Дніпрі на журналістку телеканалу "Відкритий" Христину Малікову напали під час перевірки магазину на порушення карантинних вимог.

Про це повідомляється на сайті каналу, інформує Цензор.НЕТ.

Так, отримавши редакційне завдання, журналістка вирушила в найближчий магазин "Асорті", де представилася і почала знімати на телефон можливі порушення в магазині. Після цього, за словами журналістки, на неї "накинулася з кулаками" продавчиня і власниця магазину.

"На моє запитання "чому ви без засобів захисту, якщо в країні карантин?", продавчиня надягла маску і почала поводитися агресивно. Вибігла власниця магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив мене за комір. У підсумку, у мене відібрали мобільний. Потім власниця забігла в службове приміщення і видалила відео", - розповіла журналістка.

Власниця магазину пояснила свою поведінку тим, що магазин - приватне підприємство і знімати там нібито заборонено.

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У поліції Дніпропетровської області повідомили, що вирішується питання про внесення правопорушення до Єдиного реєстру досудових справ за ст. 171 ККУ.

Автор: 

Дніпро (3281) журналістика (1765) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+32
УВЕРЕН НА 500% голосовала за зедебила бубочку.. ей такое понятно сама такое убого ничтожное да пить надо плетьми надо за такое.. без юмора...
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19.06.2020 15:25
+23
она же кричит "эта мой маазин" и "не трогай, мама".
При чем здесь зарплата? Или там пустые полки?
Это просто больная частичка рускавамира, вот и вся причина.
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19.06.2020 16:07
+21
Осатанела баба, без мужика живёт, не кому погладить уже лет 10 наверное.
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19.06.2020 15:25
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Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок

1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.
3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.
Съемка в общественных местах законом не запрещена. Однако следует учитывать, если физическое лицо попросило Вас прекратить его снимать, то необходимо прекратить съемку данного лица и удалить кадры с его участием.
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20.06.2020 16:26 Відповісти
Видеосъемка в магазинах
Очень часто возникают споры о возможности фотографировать и снимать в магазинах. Многие магазины, супермаркеты вешают информационные таблички с надписью о запрете фото- видеосъемок. Отдельного Закона Украины о фото и видеосъемке в магазинах, или прямых норм других Законов, запрещающих это делать, нет.
Видеосъемку в магазинах следует вести осторожно. Если табличек о запрете видеосъемок нет, то видеосъемку можно вести. В случае если имеются запрещающие таблички, рекомендуем вести видеосъемку только в случае фиксирования серьезных нарушений:отсутствие ценников на товарах;реализация просроченного товара;реализация спиртных напитков и сигарет несовершеннолетним;реализация некачественных, неисправных товаров.
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20.06.2020 16:27 Відповісти
Вся злоба от недо*ба.)
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19.06.2020 22:52 Відповісти
А вы пишете "возвращайтесь!".
Нет уж, спасибо! Мы отвыкли.
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19.06.2020 23:13 Відповісти
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19.06.2020 23:22 Відповісти
А вы вернётесь? Если честно.
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19.06.2020 23:29 Відповісти
Я бы в свою страну однозначно вернулся, но, к сожалению, евросоюзовская политика распределения научных грантов и те, кого я называю профитёрами советской оккупации, до сих пор делали это невозможным. Но у нас, конечно, нет украинских безобразий и страна от европы мало отличается, а иногда и вовсе отличается в лучшую сторону.
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19.06.2020 23:35 Відповісти
І що це за країна ?
Дайте но здогадаюсь - росіся ? Білорусь ?
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20.06.2020 06:37 Відповісти
Чув по телику що в Англії книги із бібліотек возять в будь-яке село. У нас бібліотекарям платять мінімальну аби не вмерли з голоду. Хіба можна порівнювати?
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20.06.2020 15:11 Відповісти
Когда Зелеский со своей кодлой в ресторане распивали, журнашлюхи засрали камерой в лицо тыкать.
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19.06.2020 23:32 Відповісти
ТАК СПАЛИТЕ МАГАЗИН !!!
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19.06.2020 23:32 Відповісти
и його будував і відкривав ,щоб спалювати ??? побудуй свій і пали!! палій диванний
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21.06.2020 12:00 Відповісти
посмотрел видео.. А ГДЕ собственно нарушение карантина??
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19.06.2020 23:59 Відповісти
"Выбежала хозяйка магазина и начала бить меня по рукам, чтобы забрать
телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По
итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное
помещение и удалила видео"
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20.06.2020 10:42 Відповісти
О главном журношлюхи молчат. А меры обмеження прав не конституционые и не законные,а значит преступные. Шо слабо жополизам власти об этом поговорить.
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20.06.2020 00:07 Відповісти
в країні НЕМАЄ карантина
11 березня навіть не було засідання Кабміну
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20.06.2020 00:28 Відповісти
а чого ви дивуєтесь? це нормальній кацапський "ізик" ...
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20.06.2020 05:58 Відповісти
Далеко нам до Європи з таким менталітетом...
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20.06.2020 06:36 Відповісти
НЕ чего удивительного некоторые "бедные" предприниматели в один голос кричали, что нужно снимать карантин. ИМ по барабану, что могут заболеть простые граждане, им главное набить свои карманы грошвой и как можно по больше, ТАКИХ НУЖНО ШТРАФОВАТЬ ПО МАКСИМУМУ И ЗАКРЫВАТЬ ИХ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ.
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20.06.2020 10:03 Відповісти
сидить таке чмо на державній роботі , і навіть не задумується, що її зарплату заробляють такі підприємці своїми податками !!
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21.06.2020 12:03 Відповісти
тупорылая истеричка
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20.06.2020 11:42 Відповісти
Цей магазинчик на околиці міста у віддаленому мікрорайоні. Гарантовано, що журналісти і хозяйка магазина знайомі і мають негативну історію стосунків, інакше неможливо пояснити таку агресію на операторів. І вибір об'єкту для сюжету теж дивує.
Тим не меньш з журналістами треба обережніше. Люди завжди будуть на боці журналістів, бо вони їх очі і вуха. У спілкуванні з журналістами завжди треба дивитись на себе з боку, як ти виглядаєш у очах телеглядачів. Щоб навіть нарізати з цього матеріалу не було чого.
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20.06.2020 11:52 Відповісти
ЭТО ЦЕНТР ДНЕПРА! Ты хоть карту посмотри, провокатор.
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20.06.2020 19:25 Відповісти
Хозяйка магазина - тупорылое ватное быдло. Немедленно туда направить инспекторов из Госпотр**службы и закрыть к **#ной матери эту разливайку.
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20.06.2020 12:04 Відповісти
інспектор спочатку повинен щось знайти для закриття магазину ,нарисати припис,і проконтролювати його виконання .
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21.06.2020 12:17 Відповісти
Читал, читал...
Ну хоть один вменяемый юрист толком разъяснил бы насчёт съёмки!
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20.06.2020 12:09 Відповісти
Цей магазин є громадським місцем. І за редакційним завданням журналісти мають право вести зйомку. Проте є нюанс- людина може заборонити знімати себе особисто (якщо це не фіксація правопорушення). Тут журналісти праві. А власниця магазину істеричка. Потрібно було мовчки надягнути маску і посміхатись- тоді і сюжету не було б (журналісти ж шукають якраз сюжет).
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20.06.2020 12:47 Відповісти
Она ничего не нарушает!!! Вводите ЧС и требуйте -- а так правительство и данные журналюги нарушают.
Правительство конституцию. А журналисты правила ведения сьёмки --- ЧС нет значит у продавца и нарушения нет.
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20.06.2020 14:28 Відповісти
ЧС як раз є. Немає ЧП.
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21.06.2020 00:04 Відповісти
а це не одне й те саме.
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21.06.2020 00:05 Відповісти
власник магазину сказав забратися з магазину , право приватної власності відмінили ???
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21.06.2020 12:19 Відповісти
Це приватна власність? Тоді чому там повно людей ходить? Поцікався, що таке громадське місце. Також поцікався, де журналісти (та й будь-хто) мають право вести зйомку.
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21.06.2020 13:01 Відповісти
Не зовсім так.Особа може вимагати щоб обличчя ї не "світилося", а той хто фільмує може вимагати компенсаціїї витрат. А це можуть бути круті суми, бо на вимогу редагували,втратили час, ролик не попав на випуск новин, це коштквало нам 100500 уйов
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21.06.2020 23:44 Відповісти
журнашлюшки тоже самодовольные сволочи еще те,они думают что если они имеют ксиву то теперь все должны им поклоняться и при малейшей их неудовлетворенности сразу ноют о нарушении их прав... не люблю журнашлюх п.с : бабу не оправдываю
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20.06.2020 12:29 Відповісти
Звичайна така собі хабалка-малороска. Зе-елехторат...
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20.06.2020 13:25 Відповісти
Отстаньте от людей с вашим грипп-19!!!! Или вводине ЧС. Отменяйте квартплату, выдавайте маски БЕЗОПЛАТНО!!!
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20.06.2020 14:25 Відповісти
Малороска или зебилка - х.р с ней. Но журнашлюхи задолбали выискиванием вшей у простых людей. Украинская журналистика превратилась в дешевый бордель с облезлыми шавками, которые боятся вякнуть на своих медийных хозяев, а питаются за счет дешевеньких сюжетиков.
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20.06.2020 14:51 Відповісти
В нормальных странах журналистика - это четвертая власть, у нас - ручные пудели магнатов.
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20.06.2020 14:52 Відповісти
Типичная избирательница зеленого урода.
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20.06.2020 16:55 Відповісти
Журнашлюшки, таврию с эпицентром проверяйте.
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20.06.2020 21:53 Відповісти
Правильно сделала. Я бы поступил также.
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20.06.2020 23:50 Відповісти
Нет коронобеса нет проблемы.
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21.06.2020 11:31 Відповісти
Правильно поступит полиция, которая этой кацапке выпишет сейчас огромных штраф.
И правильно поступит журналистка если пойдет в суд и оборзевшую мымру магазинную засудят за препятствование журналистской деятельности.
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22.06.2020 10:29 Відповісти
ну, наскільки я розумію, то магазин таке суспільне місце. От як би власниця продавала і купувала лише сама собі і сама в себе, то це б була її власна чи приватна територія, але ж вона продає товари іншим відвідувачам, тому, магазин це є місце загального користування. І журналісти такі ж самі відвідувачі, і знімати мають право. Юристи, виправте, якщо я помиляюсь.
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21.06.2020 00:02 Відповісти
а взагалі то, власниця трохи істерична, як на мене ))
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21.06.2020 00:02 Відповісти
В футболе кто "выше бье, той краще грае"... а в торговле - кто громче кричит, тот и мае.
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21.06.2020 00:47 Відповісти
Довели людей со своими карантинами, это только начало...
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21.06.2020 08:18 Відповісти
а
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21.06.2020 08:56 Відповісти
Припёрлись,такое впечатление,что сериал собрались снимать, в Велюр ,слабо посетить? Сразу же в дыню б получили.
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21.06.2020 12:55 Відповісти
Истеричная одинокая корова)
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21.06.2020 14:42 Відповісти
Новость года?
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22.06.2020 09:26 Відповісти
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