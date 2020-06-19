"Ідіть геть звідси! Сука! Знімай, падло", - власниця магазину в Дніпрі накинулася на журналістів, які знімали дотримання карантинних норм. ВIДЕО
У Дніпрі на журналістку телеканалу "Відкритий" Христину Малікову напали під час перевірки магазину на порушення карантинних вимог.
Про це повідомляється на сайті каналу, інформує Цензор.НЕТ.
Так, отримавши редакційне завдання, журналістка вирушила в найближчий магазин "Асорті", де представилася і почала знімати на телефон можливі порушення в магазині. Після цього, за словами журналістки, на неї "накинулася з кулаками" продавчиня і власниця магазину.
"На моє запитання "чому ви без засобів захисту, якщо в країні карантин?", продавчиня надягла маску і почала поводитися агресивно. Вибігла власниця магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив мене за комір. У підсумку, у мене відібрали мобільний. Потім власниця забігла в службове приміщення і видалила відео", - розповіла журналістка.
Власниця магазину пояснила свою поведінку тим, що магазин - приватне підприємство і знімати там нібито заборонено.
У поліції Дніпропетровської області повідомили, що вирішується питання про внесення правопорушення до Єдиного реєстру досудових справ за ст. 171 ККУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
1. Фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру.
2. Фізична особа, яка погодилася на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, може вимагати припинення їх публічного показу в тій частині, яка стосується її особистого життя. Витрати, пов'язані з демонтажем виставки чи запису, відшкодовуються цією фізичною особою.
3. Знімання фізичної особи на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, в тому числі таємне, без згоди особи може бути проведене лише у випадках, встановлених законом.
Съемка в общественных местах законом не запрещена. Однако следует учитывать, если физическое лицо попросило Вас прекратить его снимать, то необходимо прекратить съемку данного лица и удалить кадры с его участием.
Очень часто возникают споры о возможности фотографировать и снимать в магазинах. Многие магазины, супермаркеты вешают информационные таблички с надписью о запрете фото- видеосъемок. Отдельного Закона Украины о фото и видеосъемке в магазинах, или прямых норм других Законов, запрещающих это делать, нет.
Видеосъемку в магазинах следует вести осторожно. Если табличек о запрете видеосъемок нет, то видеосъемку можно вести. В случае если имеются запрещающие таблички, рекомендуем вести видеосъемку только в случае фиксирования серьезных нарушений:отсутствие ценников на товарах;реализация просроченного товара;реализация спиртных напитков и сигарет несовершеннолетним;реализация некачественных, неисправных товаров.
Нет уж, спасибо! Мы отвыкли.
Дайте но здогадаюсь - росіся ? Білорусь ?
телефон. Еще кто-то вышел из-за прилавка и схватил меня за воротник. По
итогам, у меня отобрали мобильный. Затем хозяйка забежала в служебное
помещение и удалила видео"
11 березня навіть не було засідання Кабміну
Тим не меньш з журналістами треба обережніше. Люди завжди будуть на боці журналістів, бо вони їх очі і вуха. У спілкуванні з журналістами завжди треба дивитись на себе з боку, як ти виглядаєш у очах телеглядачів. Щоб навіть нарізати з цього матеріалу не було чого.
Ну хоть один вменяемый юрист толком разъяснил бы насчёт съёмки!
Правительство конституцию. А журналисты правила ведения сьёмки --- ЧС нет значит у продавца и нарушения нет.
И правильно поступит журналистка если пойдет в суд и оборзевшую мымру магазинную засудят за препятствование журналистской деятельности.