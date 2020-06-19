УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10128 відвідувачів онлайн
Новини Відео
4 818 9

Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці сіл Новотроїцьке, Громівка, Сиваське і Чкалове на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ідею єдиної ОТГ лобіював нардеп "Слуги народу" Володимир Іванов, але місцеві мешканці категорично не згодні і вимагають створення чотирьох ОТГ.

"Кожна із цих громад має свою інфраструктуру і хоче розвиватися. Це дозволить зберегти робочі місця і створити багато нових ... Створення єдиної ОТГ призведе до занепаду невеликих сіл. Пенсіонерам, доведеться за потрібними довідками їздити за 60 кілометрів, втрачаючи цілий день і гроші на проїзд", - розповідають учасники акції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін визначив адмінцентри і затвердив території 1470 територіальних громад


Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового обєднання в єдину ОТГ 01
Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового обєднання в єдину ОТГ 02
Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового обєднання в єдину ОТГ 03
Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового обєднання в єдину ОТГ 04
Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового обєднання в єдину ОТГ 05
Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового обєднання в єдину ОТГ 06

Також читайте: Невеликі українські населені пункти неохоче приєднуються до великих, - міністр Кабміну Немчінов

Автор: 

протест (2398) адмінреформа (35) ОТГ (144) Херсонська область (5781)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Результаты выборов президента напомнить ? Ну так в чем проблема , это барыга Порох считался с мнением людей , а ЗеЛоху глубоко до лампады где и что там перекрывают , главное очередного КВНцика на должность пристроить.
показати весь коментар
19.06.2020 15:45 Відповісти
чего ты съезжаешь на дурака?
Это последствия винницкого мыролюбного реформизма. Или напомнить тебе когда мыролюбцы начали шалить этими объединениями.
показати весь коментар
19.06.2020 16:27 Відповісти
У тебя как у любого зелебобика проблемы с осмыслением прочитанного текста видимо. По тому как с ребенком на пальцах: Не ОТГ зло , а сегодняшняя власть , которой по хер мнение людей по любому поводу .
показати весь коментар
19.06.2020 16:46 Відповісти
Голосовали за клоуна ? Получите скоро ,как шахтеры , оравшие путлер введи …
показати весь коментар
19.06.2020 15:48 Відповісти
Тихо,нишком....як злодії.Доводить людей до кипіння "зелена шобла"
показати весь коментар
19.06.2020 15:54 Відповісти
Больше сельсоветов, хороших и разных!
показати весь коментар
19.06.2020 16:03 Відповісти
А васька слушает да ест. Закон не подкрепленый силой это перемирие без армии. У одних все другим закон. Еднаемось. Влада всегда хочет большего сколько ей не давай. Пора понять,подчнив владу мы станем народом а не ее подоопытными.
показати весь коментар
19.06.2020 16:11 Відповісти
Создание единого ОТГ приведет к упадку небольших сел. Пенсионерам, придется за нужными справками ездить за 60 километров, теряя целый день и деньги на проезд", - рассказывают участники акции.

И не только пенсионерам. Закрываются больницы, то, что раньше было рядом, теперь будет черт знает где, а учитывая большие цены на проезд, потраченное время, жизнь станет по настоящему европейская.

Глупые украинцы, что протестуют, это же очередная евроценность, так ведь в Европе живут.
Прогрессивная евродецентрализация не может быть плохой, она подается украинцам как благо, а не зло.
Лживость и цинизм украинской власти и евроадептов, в частности и на этом форуме, просто зашкаливает.
показати весь коментар
19.06.2020 17:48 Відповісти
Пока не будут реально применять статью УК о блокировании коммуникаций, такое будет продолжаться... А почему её не применяют - загадка. Посадили бы хотя бы парочку таких блокирастов - следующие уже бы были умнее и протестовали иначе, перекрывая не дорогу ни в чём не виноватым согражданам, а скажем, облсовет.
показати весь коментар
20.06.2020 08:42 Відповісти
 
 