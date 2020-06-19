Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Мешканці сіл Новотроїцьке, Громівка, Сиваське і Чкалове на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ідею єдиної ОТГ лобіював нардеп "Слуги народу" Володимир Іванов, але місцеві мешканці категорично не згодні і вимагають створення чотирьох ОТГ.

"Кожна із цих громад має свою інфраструктуру і хоче розвиватися. Це дозволить зберегти робочі місця і створити багато нових ... Створення єдиної ОТГ призведе до занепаду невеликих сіл. Пенсіонерам, доведеться за потрібними довідками їздити за 60 кілометрів, втрачаючи цілий день і гроші на проїзд", - розповідають учасники акції.

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