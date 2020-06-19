Мешканці сіл Новотроїцького району на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Мешканці сіл Новотроїцьке, Громівка, Сиваське і Чкалове на Херсонщині перекрили дорогу Херсон-Генічеськ і протестують проти примусового об'єднання в єдину ОТГ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ідею єдиної ОТГ лобіював нардеп "Слуги народу" Володимир Іванов, але місцеві мешканці категорично не згодні і вимагають створення чотирьох ОТГ.
"Кожна із цих громад має свою інфраструктуру і хоче розвиватися. Це дозволить зберегти робочі місця і створити багато нових ... Створення єдиної ОТГ призведе до занепаду невеликих сіл. Пенсіонерам, доведеться за потрібними довідками їздити за 60 кілометрів, втрачаючи цілий день і гроші на проїзд", - розповідають учасники акції.
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Это последствия винницкого мыролюбного реформизма. Или напомнить тебе когда мыролюбцы начали шалить этими объединениями.
И не только пенсионерам. Закрываются больницы, то, что раньше было рядом, теперь будет черт знает где, а учитывая большие цены на проезд, потраченное время, жизнь станет по настоящему европейская.
Глупые украинцы, что протестуют, это же очередная евроценность, так ведь в Европе живут.
Прогрессивная евродецентрализация не может быть плохой, она подается украинцам как благо, а не зло.
Лживость и цинизм украинской власти и евроадептов, в частности и на этом форуме, просто зашкаливает.