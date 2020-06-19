У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політв'язнями, силовики затримують їхніх учасників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тисяч білорусів вийшли на центральні вулиці міст на знак солідарності з політв'язнями. Силовики затримують їхніх учасників і журналістів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Хартия-97".

Пікети проходять у рамках збору підписів за кандидатів на виборах президента.

ОМОН затримав декількох осіб з ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти і журналістів. У прямому ефірі була затримана знімальна група Білоруської служби радіо "Свобода" і журналістка телеканалу "Белсат". Є інформація про затримання журналіста агентства Reuters.





У Мінську пропав мобільний інтернет, за даними "Хартиї-97", його відключила влада.

У п'ятницю, 19 червня в Білорусі останній день збору підписів на підтримку кандидатів у президенти.















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Нагадаємо, раніше було затримано колишнього главу "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика, а також його сина Едуарда, який є керівником ініціативної групи з висунення Бабарика в кандидати на пост президента. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк повідомив, що в діях фігурантів "справи Білгазпромбанку" вбачається загроза національній безпеці. Її розслідування передано КДБ, кримінальну справу порушено за статтею про створення злочинної організації, хоча спочатку вона була заведена ДФР КДК за статтями за ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Раніше було затримано блогера Сергія Тіхановського. Щодо нього і його соратників розслідуються кримінальні справи про підготовку до організації масових заворушень, а також перешкоджання проведенню виборів.

Увечері 18 червня масова акція проти політичних репресій відбулася в Мінську. Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що влада змогла "зірвати масштабний план дестабілізації" країни.