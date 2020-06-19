У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політв'язнями, силовики затримують їхніх учасників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Десятки тисяч білорусів вийшли на центральні вулиці міст на знак солідарності з політв'язнями. Силовики затримують їхніх учасників і журналістів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Хартия-97".
Пікети проходять у рамках збору підписів за кандидатів на виборах президента.
ОМОН затримав декількох осіб з ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти і журналістів. У прямому ефірі була затримана знімальна група Білоруської служби радіо "Свобода" і журналістка телеканалу "Белсат". Є інформація про затримання журналіста агентства Reuters.
У Мінську пропав мобільний інтернет, за даними "Хартиї-97", його відключила влада.
У п'ятницю, 19 червня в Білорусі останній день збору підписів на підтримку кандидатів у президенти.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нагадаємо, раніше було затримано колишнього главу "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика, а також його сина Едуарда, який є керівником ініціативної групи з висунення Бабарика в кандидати на пост президента. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк повідомив, що в діях фігурантів "справи Білгазпромбанку" вбачається загроза національній безпеці. Її розслідування передано КДБ, кримінальну справу порушено за статтею про створення злочинної організації, хоча спочатку вона була заведена ДФР КДК за статтями за ухилення від сплати податків і відмивання грошей.
Раніше було затримано блогера Сергія Тіхановського. Щодо нього і його соратників розслідуються кримінальні справи про підготовку до організації масових заворушень, а також перешкоджання проведенню виборів.
Увечері 18 червня масова акція проти політичних репресій відбулася в Мінську. Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що влада змогла "зірвати масштабний план дестабілізації" країни.
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"...Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!.."
Брати СЯБРИ головне не стати як 73% бидла в Україні (малоросами, або хохлами)!!!
ИМХО
ИМХО, ты ни фуя не в курсе дел в Беларуси :
https://charter97.org/ru/news/
Если и сейчас не дойдёт, тогда обратись к доктору.
https://censor.net/comments/locate/3203210/019214e0-837a-73ca-89c7-b93b0cfdde24
90% поддержки таракана, которые нарисуют, с тобой явно не согласятся.
стране рабов рано еще присоединяться к свободному миру.
А потом править из гроба? ))
Или сразу из кипящего чана со смолой?))
От у мене таке враження, що врешті іде до другого.
на відміну від рабів Мордора ,російських імпер-фaшистів з глибинною психологією холуїв
При повному знищенні опозиції Бацькою "виплили"дружина блогера , директор філіалу Газпрому і колишній керівник штабу..Лукашенко...
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Так, усе кандыдаты рускамоуныя, нiма яшчэ нiякiх палiтычных праграм.
Пратэсты пакуль на пачатковым этапе - беларусы патрабуюць вызвалення альтэрнатыуных кандыдатау, патрабуюць празрыстых дэмакратычных выбарау, павяртання да канстытуцыi 1994 года i гэдак далей.
Зусiм нiякiх прарасейскiх жаданнеу у беларусау нiма навогул - хiба у тых самых 3% лукашэнкаускiх прыхiльнiкау.
Так што вы паперш думайце - што гаворыце.
Iх лiчыць нельга па прыкладу з Чаушэску,у якога за тыдзень да растрэлу было "98%". 3-5% гэта яшчэ даврлi велькая лiчба у яго выпадку - гэта праца прапаганды, БТ, ОАЦ, розных ботаферм.
Я яго нiякага не гляжу - хiба што smart цераз ТБ.
Мне не верыць сваiм вачам i вушам?
Напэуна вы з Драздоу пiшаце - там канешна 98%.
На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.
По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте.
Вы там ещё выберите представителя Газпрома (лишь бы не Лукашенко) - тогда и Украине жопа быстрее наступит.
Нiма у пуцена лепшага кандыдата у Беларусi - як Лукашэнка!
Пуцен баiцца у першую чаргу паспяховасьцi Украiны, Беларусi на шляху да дэмакратыi, узросту эканомiкi, росквiту грамадцкага супольнiцтва. Гэта можа стаць прыкладам расейцам дзеля рэвалюцыi у РФ.
Чалавек, якi безапеляцыйна дазваляе сабе абразы 75% выбаршчыкау - сам быдлота. Украiнскi ды беларускi народы могуць памыляцца, але яны карыстаюцца агульна чалавечымi, дэмакратычнымi прынцыпамi, iмкнуцца да эурапейскага супольнiцтва.
Октябрьскую революцию совершало быдло - и нефиг мне здесь втирать что я их обижаю называя так.
чувак - лечись сам - а не меня лечишь...
на, глянь умных - может начнёт что доходить:
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https://www.youtube.com/watch?v=zo0tYZumdjw&t=1shttps://i.imgur.com/bMyB89N.jpg Лукашенко передал пламенный привет Кремлю .
Но вас за километр видно...
Лукашист, ты думаешь никто не поймёт, что ты - лукашист, после того, как ты сказал, что с Ермаком идёт всё нормально?
Та і словам уже не вірю, і вам би це порадив.
От не вірю я банкіру рос. банку Газпрома, ну, не получається, особливо після того, як Газпром став за нього заступатися. У політтехнологію східного "брата" вірю. У нього свої інтереси, які він вміє реалізовувати. Там рука набита.
Ну, а про те, що білоруси не мають проросійських настроїв у вас не має, то в це я не вірю. У мене інші відомості. Та й як їм не бути, коли у вас рос. телебачення і рос. соц. мережі.
Если вата не будет выть про бульбашей и фашиздов, значит всё идёт по *********** плану)
ось і "Олег анатолієвич" ЗАШКВАРИВСЯ ))))
И вся эти "протесты" - расшатывание ситуации с целью оккупации Беларуси...
Что скажут на это наши адепты крепкой руки и антикарантинщики?)
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Белгазпромбанк (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Белгазпрамбанк) - дочерний банк российского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанка » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . Основан в 1990 году. Акционерами являются ПАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром » (49,818 %), АО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанк » (49,818 %), ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (0,266 %), Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (0,097 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-1 [1] .
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Хорошая оппозиция...уж лучше пусть таракан правит
Покричат позор или стоп таракан недельку и разойдутся)
КГБ-шная машина, винтиком которой есть Бабарико - реальная опухоль, пустившая метастазы по всей планете.