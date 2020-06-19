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У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політв'язнями, силовики затримують їхніх учасників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Десятки тисяч білорусів вийшли на центральні вулиці міст на знак солідарності з політв'язнями. Силовики затримують їхніх учасників і журналістів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Хартия-97".

Пікети проходять у рамках збору підписів за кандидатів на виборах президента.

ОМОН затримав декількох осіб з ініціативних груп потенційних кандидатів у президенти і журналістів. У прямому ефірі була затримана знімальна група Білоруської служби радіо "Свобода" і журналістка телеканалу "Белсат". Є інформація про затримання журналіста агентства Reuters.


У Мінську пропав мобільний інтернет, за даними "Хартиї-97", його відключила влада.

У п'ятницю, 19 червня в Білорусі останній день збору підписів на підтримку кандидатів у президенти.

У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 01

У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 02
У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 03
У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 04
У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 05
У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 06
У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 07
У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політвязнями, силовики затримують їхніх учасників 08

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше було затримано колишнього главу "Білгазпромбанку" Віктора Бабарика, а також його сина Едуарда, який є керівником ініціативної групи з висунення Бабарика в кандидати на пост президента. Генпрокурор Білорусі Олександр Конюк повідомив, що в діях фігурантів "справи Білгазпромбанку" вбачається загроза національній безпеці. Її розслідування передано КДБ, кримінальну справу порушено за статтею про створення злочинної організації, хоча спочатку вона була заведена ДФР КДК за статтями за ухилення від сплати податків і відмивання грошей.

Раніше було затримано блогера Сергія Тіхановського. Щодо нього і його соратників розслідуються кримінальні справи про підготовку до організації масових заворушень, а також перешкоджання проведенню виборів.

Увечері 18 червня масова акція проти політичних репресій відбулася в Мінську. Президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що влада змогла "зірвати масштабний план дестабілізації" країни.

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акція (1455) Білорусь (7938) опозиція (292) протест (2398)


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Топ коментарі
+26
Уважаемый товарищ Луаашенко, если таки будете тикать до Ростова, захватите, будь ласка, одного попутчика в Украине. Он много места не займет, а Вам один хрен по дороге.
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19.06.2020 21:21
+21
Респект!
"...Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!.."
Брати СЯБРИ головне не стати як 73% бидла в Україні (малоросами, або хохлами)!!!
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19.06.2020 21:18
+21
Жыве Беларусь!
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19.06.2020 21:23
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А у бацьки есть вертолёт с запасом топлива до Ростова?
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19.06.2020 21:16 Відповісти
Уважаемый товарищ Луаашенко, если таки будете тикать до Ростова, захватите, будь ласка, одного попутчика в Украине. Он много места не займет, а Вам один хрен по дороге.
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19.06.2020 21:21 Відповісти
.....за шутками и прибаутками ДОРОГА будет казаться КОРОЧЕ !!! )))
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19.06.2020 21:32 Відповісти
Вот золотые слова
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19.06.2020 22:46 Відповісти
А смысл из одного субъекта РФ перемещаться в другой?
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20.06.2020 08:35 Відповісти
Респект!
"...Дзе нарадзiўся?
У сваёй вёсцы!
Дзе хрысцiўся?
Пры дарожцы!
Чым асвенчан?
Кроўю, потам!
Чым быць хочаш?
Не быць скотам!.."
Брати СЯБРИ головне не стати як 73% бидла в Україні (малоросами, або хохлами)!!!
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19.06.2020 21:18 Відповісти
Як тады зразумець, што не Зяленскi, а Парашэнка з Лукашэнка у вусны цалавауся? Запiшам у неверагодную памылку цi " два сапагi - пара"?
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19.06.2020 21:46 Відповісти
Здається, наша вавочка ретельно спостерігає за тим, що відбувається в Білорусі (точніше не воно саме, а Єрмак) та переймає досвід, а московитьска вавочка відкоркував пляшку шампанського та насолоджується видовищем...
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19.06.2020 21:23 Відповісти
Жыве Беларусь!
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19.06.2020 21:23 Відповісти
Жыве ВЕЧНО !!!
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19.06.2020 21:30 Відповісти
Лукашенко не представляет себе как это "не быть президентом". Как и *****. они будут держаться за власть даже ценой собственной смерти. Потому что прекрасно знают - поменяется власть и им припомнят все....
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19.06.2020 21:32 Відповісти
Если сфальсифицирует выборы, там будет революция. Критическая масса противников его политики перепрыгнула точку невозврата. Это значит, что шансов очередной раз выиграть путём накрутки голосов, с безопасностью для себя, у него нет.
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19.06.2020 21:43 Відповісти
Третий, если не четвертій раз читаю аналогичніе комменті на кануне віборов в Белоруссии. О какой революции на єтом поле с картошкой может идти речь?
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Ну я так понял у него реально процентов 10 поддержки. Если хотя бы 20% из оставшихся 90% населения взбунтуют, то считай Лука приплыл. А что вы подразумеваете под "полем с картошкой" трудно предполагать. Народ как народ...
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19.06.2020 22:53 Відповісти
вы точно украинец? только маскали говорят не Белаларусь а вот то, что вы написали.
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20.06.2020 12:50 Відповісти
БЕЛАРУСЬ !
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20.06.2020 12:52 Відповісти
Я цябе бульбяныя мазгi.
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20.06.2020 19:26 Відповісти
ребят, обижайтесь, не обижайтесь, оскарбляйте, не оскарбляйте.... НО, если Украина встала, снесла януковича с рашистской падалью, это уважуха нации. В вашей стране все тухло и примитивно.
ИМХО
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21.06.2020 02:16 Відповісти
В башке у тебя все тухло и примитивно., обижайся, не обижайся, оскорбляй, не оскорбляй.
ИМХО, ты ни фуя не в курсе дел в Беларуси :
https://charter97.org/ru/news/

Если и сейчас не дойдёт, тогда обратись к доктору.
https://censor.net/comments/locate/3203210/019214e0-837a-73ca-89c7-b93b0cfdde24
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21.06.2020 11:57 Відповісти
эти фуфлыжные ссылки оставь себе для успокоения души.
90% поддержки таракана, которые нарисуют, с тобой явно не согласятся.
стране рабов рано еще присоединяться к свободному миру.
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21.06.2020 20:29 Відповісти
Мудак, не путай свою шерсть с государственной. Свободен, *****!
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21.06.2020 21:13 Відповісти
Тот гной, что ты из себя выдавил, присущ рашистскому дерьму. Настоящим украинцам это противно, поэтому пшел нахер, недобиток ордынско-бульбашский. К молодому поколению белорусов ты имеешь такое же отношение как )(уй к пальцу.
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20.07.2020 23:56 Відповісти
Держаться за власть ценой собственной смерти - это мощно)))
А потом править из гроба? ))
Или сразу из кипящего чана со смолой?))
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19.06.2020 21:44 Відповісти
к сожаления не только собственной, вот тебе цитата: "а зачем нам такой мир, если не будет России?"
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19.06.2020 21:52 Відповісти
Я от задався питанням, що там у Білорусі: Майдан чи Руская вєсна?
От у мене таке враження, що врешті іде до другого.
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19.06.2020 21:35 Відповісти
Білоруси спромоглися ХОЧ НА ЯКИЙСЬ протест..

на відміну від рабів Мордора ,російських імпер-фaшистів з глибинною психологією холуїв
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19.06.2020 21:53 Відповісти
русская весна.
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19.06.2020 21:56 Відповісти
Білоруси спромоглися на те,на що могли..

При повному знищенні опозиції Бацькою "виплили"дружина блогера , директор філіалу Газпрому і колишній керівник штабу..Лукашенко...

.
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19.06.2020 21:59 Відповісти
Ну вы хоць бы дзеля прыстойнасьцi пацiкавiлiся настроем грамадцкага супольнiцтва Беларусi. Каб вашы уражаннi не крыудзiлi беларусау.
Так, усе кандыдаты рускамоуныя, нiма яшчэ нiякiх палiтычных праграм.
Пратэсты пакуль на пачатковым этапе - беларусы патрабуюць вызвалення альтэрнатыуных кандыдатау, патрабуюць празрыстых дэмакратычных выбарау, павяртання да канстытуцыi 1994 года i гэдак далей.
Зусiм нiякiх прарасейскiх жаданнеу у беларусау нiма навогул - хiба у тых самых 3% лукашэнкаускiх прыхiльнiкау.
Так што вы паперш думайце - што гаворыце.
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19.06.2020 22:12 Відповісти
Просветите, как Вы насчитали именно 3%?
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Гэта была апытанка у iнтэрнэце - i цяперашняя забарона апытанак як раз i падцвержвае гэтыя лiчбы. Ну вы напэуна налiчылi 30% - 2мiльены дабраахвотна-прымусовых подпiсау за Лукашэнка у адзелах мiлiцыi, райвыканканах, вайсковых часьцiнах,некаторых прадпрыемствах.
Iх лiчыць нельга па прыкладу з Чаушэску,у якога за тыдзень да растрэлу было "98%". 3-5% гэта яшчэ даврлi велькая лiчба у яго выпадку - гэта праца прапаганды, БТ, ОАЦ, розных ботаферм.
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19.06.2020 22:45 Відповісти
Наивный Вы человек, меньше смотрите телевизор.
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19.06.2020 23:17 Відповісти
Якое тэлебачанне вы маеце наувазе - БТ?
Я яго нiякага не гляжу - хiба што smart цераз ТБ.
Мне не верыць сваiм вачам i вушам?
Напэуна вы з Драздоу пiшаце - там канешна 98%.
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19.06.2020 23:23 Відповісти
Не смешите, все сми несут пропаганду, каждое свою. В реальности полно разных людей. Даже среди моих личных знакомых есть пару хоть за кого, лишь бы перемены, есть спецом за нынешнего, только б не за газпромовца.
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19.06.2020 23:33 Відповісти
Просвещаю :
На прошлой неделе Институт социологии НАН Беларуси и Белорусский институт стратегических исследований провели очередной замер рейтинга претендентов в кандидаты на выборах президента РБ, передает Euronews. Замер проводился методом телефонного опроса в 20 населенных пунктах страны. Выборка составляла около 2300 человек.

По итогам опроса лидировал Виктор Бабарико (58,2%), на втором месте Светлана Тихановская (20,4%), на третьем - Валерий Цепкало с 15,7%. Лукашенко с 3,8% на 4-м месте.
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20.06.2020 19:28 Відповісти
Не фига себе, сказал я себе , , вот ано шо оказывается.
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20.06.2020 20:05 Відповісти
У нас тоже дебилы за Зе-соплю проголосовали.
Вы там ещё выберите представителя Газпрома (лишь бы не Лукашенко) - тогда и Украине жопа быстрее наступит.
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19.06.2020 22:45 Відповісти
Мне не цiкава размауляць з маргiналам - адзiны раз я паспрабую вам разтлумачыць.
Нiма у пуцена лепшага кандыдата у Беларусi - як Лукашэнка!
Пуцен баiцца у першую чаргу паспяховасьцi Украiны, Беларусi на шляху да дэмакратыi, узросту эканомiкi, росквiту грамадцкага супольнiцтва. Гэта можа стаць прыкладам расейцам дзеля рэвалюцыi у РФ.
Чалавек, якi безапеляцыйна дазваляе сабе абразы 75% выбаршчыкау - сам быдлота. Украiнскi ды беларускi народы могуць памыляцца, але яны карыстаюцца агульна чалавечымi, дэмакратычнымi прынцыпамi, iмкнуцца да эурапейскага супольнiцтва.
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19.06.2020 23:06 Відповісти
по твоему на быдло нельзя говорить быдло?
Октябрьскую революцию совершало быдло - и нефиг мне здесь втирать что я их обижаю называя так.
чувак - лечись сам - а не меня лечишь...

на, глянь умных - может начнёт что доходить:
.
https://www.youtube.com/watch?v=zo0tYZumdjw&t=1shttps://i.imgur.com/bMyB89N.jpg Лукашенко передал пламенный привет Кремлю .

У містах Білорусі відбуваються акції солідарності з політв'язнями, силовики затримують їхніх учасників - Цензор.НЕТ 9732
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19.06.2020 23:32 Відповісти
Ольгинских ФСБ ща набирает чтобы они знали языки тех народов, против каких они работают.
Но вас за километр видно...
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19.06.2020 23:35 Відповісти
А Украина при Порошненко, которого ты, https://censor.net/user/384224, совместно с Лахтой (или из) поливаешь, не была примером успешного развития? Не начал ли Лукашенко лить на Европейский выбор и реформы в Украине, которых "наелись", после избрания Зелемойского?
Лукашист, ты думаешь никто не поймёт, что ты - лукашист, после того, как ты сказал, что с Ермаком идёт всё нормально?
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20.06.2020 00:00 Відповісти
Власне, тому я і питаю, те, що те що я продивився, мені відповіді не дає.
Та і словам уже не вірю, і вам би це порадив.
От не вірю я банкіру рос. банку Газпрома, ну, не получається, особливо після того, як Газпром став за нього заступатися. У політтехнологію східного "брата" вірю. У нього свої інтереси, які він вміє реалізовувати. Там рука набита.
Ну, а про те, що білоруси не мають проросійських настроїв у вас не має, то в це я не вірю. У мене інші відомості. Та й як їм не бути, коли у вас рос. телебачення і рос. соц. мережі.
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19.06.2020 22:57 Відповісти
Бабарико банкир Газпрома, а у Газпрома случайных людей не бывает)
Если вата не будет выть про бульбашей и фашиздов, значит всё идёт по *********** плану)
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19.06.2020 22:28 Відповісти
Они пиарят и расхваливают Бабарико(глава Газпромовского банка в Беларуси) по всем каналам. Так даже, Януковича в 2010 не продвигали и не хвалили. А Лукашенко, похоже списали...
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19.06.2020 22:45 Відповісти
Ну, где тут апологеты Луки и фанаты "акакхорошоприлукашенковминске"? Такой же как и Пуйло, только с усами и хитрее
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19.06.2020 21:36 Відповісти
В Лахті чекають свого часу(зміни),як і дурантинофіли
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19.06.2020 22:02 Відповісти
Полно людей, которым реально нормально, к вертикали отношения не имеют, кто на себя шабашит, кто айтишник, кто репетитор, кто врач в частной конторе. недовольных больше среди молодых - хотят все сразу, здесь им , конечно, мало светит, стараются смотать за границу. Здесь больше не то что за Лукашенко, сколько против новых сказочников, не верят уже в сказки. На форумах их особо не увидите, это же типа не модно и стеснительно быть нереволюционером. тупо занимаются своими делами.
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19.06.2020 22:33 Відповісти
Радоваться надо осторожно. У русских есть хороший шанс посадить в президентское кресло в Беларуси своего ставленника под видом оппозиционера. Будет такой Додонович, для подготовки к "интеграции" с рашей.
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19.06.2020 21:37 Відповісти
Лукашенко лично уничтожил оппозицию и если что-то случиться с ним, а после его заявлений о коронавирусе, похоже, что у него поехала крыша, это может скоро случиться...
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20.06.2020 00:03 Відповісти
Да в том-то и проблема, что настоящую оппозицию он уничтожил, а то, что щас под видом оппозиции подаётся - это русская кукла. Таким образом о сам себе могилу вырыл по любому, просто могильщиком сейчас будет какой-то там отдел ФСБ.
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20.06.2020 11:17 Відповісти
Таракан едет в Москву вместе со своим сыночком, очевидно будет представлять своего приемника.
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19.06.2020 21:38 Відповісти
***** качает Беларусь. Поэтому, белорусы, пока ***** живой берегите Бацьку, бо без него ***** и Вам устроит "лугандон".
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19.06.2020 21:44 Відповісти
Лахті у білоруському питанні починає нервувати..
ось і "Олег анатолієвич" ЗАШКВАРИВСЯ ))))
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19.06.2020 21:51 Відповісти
кацап, уйди не воняй...
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19.06.2020 22:46 Відповісти
Та это ты говно-тролль кремлёвский-украиномовный зашкварился если кремлёвских холуёв в Беларуси поддерживаешь.
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19.06.2020 23:17 Відповісти
Кажется, бульбаши собираются стать гражданами своей страны, а для этого надо идти до конца.
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19.06.2020 21:47 Відповісти
Под "своей страной" ты имеешь ввиду СССР?
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19.06.2020 21:55 Відповісти
***** хоче призначити кадирова гауляйтером і білоруси приймуть призначення бо ивже й мову свою забули.
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19.06.2020 21:48 Відповісти
Виктор Бабарик - путинский агент типа Медведчука-Коломойского (Рабинович - просто писюн).
И вся эти "протесты" - расшатывание ситуации с целью оккупации Беларуси...
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19.06.2020 21:54 Відповісти
розкажи ще проте ,що карантин -це проіскі світової жидо-масонської ложі з метою чіпізації населення..
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19.06.2020 22:00 Відповісти
кугут, иди в жопу...
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19.06.2020 22:33 Відповісти
ярмо надівається легко, а знімається важко
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19.06.2020 22:04 Відповісти
Мордатый оппозиционер агент *****, кто лучше батька или он большой вопрос
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19.06.2020 22:04 Відповісти
Молодці литвини ! Гуртуйтеся та гоніть свого совко-диктатора геть.
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19.06.2020 22:19 Відповісти
Ситуация в Беларуси такая, что если напротив Луки поставить табуретку, народ проголосует за табуретку)

Что скажут на это наши адепты крепкой руки и антикарантинщики?)
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19.06.2020 22:21 Відповісти
Напомним, ранееhttps://censor.net/news/3202825/vybory_v_belarusi_konkurenta_lukashenko_babariko_zaderjali_i_dostavili_na_dopros_v_ego_dome_prohodit, а также его сын Эдуард, являющийся руководителем инициативной группы по выдвижению Бабарико в кандидаты на пост президента. Источник: https://censor.net/v3203210

=========
Белгазпромбанк (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA белор. Белгазпрамбанк) - дочерний банк российского «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанка » в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Белоруссии . Основан в 1990 году. Акционерами являются ПАО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC Газпром » (49,818 %), АО «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA Газпромбанк » (49,818 %), ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (0,266 %), Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (0,097 %)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA#cite_note-1 [1] .

=========
Хорошая оппозиция...уж лучше пусть таракан правит
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19.06.2020 22:25 Відповісти
Таракусик сказал, что власть не отдаст, а из Бабарико революционер, как из гавна пуля.
Покричат позор или стоп таракан недельку и разойдутся)
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19.06.2020 22:32 Відповісти
Бабарико - гавно.
КГБ-шная машина, винтиком которой есть Бабарико - реальная опухоль, пустившая метастазы по всей планете.
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19.06.2020 22:36 Відповісти
Показали бы протесты и задержания в США. Так нет же. В этом все пропагандистское лицемерие СМИ.
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19.06.2020 22:40 Відповісти
Ты о чем? Здесь было немало статей о протестах в США.
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19.06.2020 22:48 Відповісти
Стрелки переводит, работа у него такая.
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19.06.2020 23:02 Відповісти
прикол там лето я думал зима у северных республик
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20.06.2020 03:06 Відповісти
 
 