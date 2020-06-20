Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття. ВIДЕО

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Державне бюро розслідувань тиснуть на телеканал "Прямий" з метою його закрити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі ток-шоу "Ехо України" Сергій Костинський, який був членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в 2015-2020 роках.

"Я ще в статусі члена Національної ради давав прогнози, а це ще було в 2019 році, про те, що влада починає переслідувати цей телеканал. І що сталося? Мої прогнози підтвердилися, а я перестав бути членом Національної ради", - нагадав Костинський.

Він наголосив, що телеканал "Прямий" опинився в лещатах, де з одного боку Національна рада, а з іншого - Державне бюро розслідувань.

"І якщо раніше я говорив про те, що метою цього тиску є позбавлення телеканалу "Прямий" права на ефірне мовлення, позбавлення цифрових ліцензій, то зараз, враховуючи ті дії ДБР, які здійснюються з літа минулого року, на мій погляд, триває атака на телеканал, метою якої є закриття цього телеканалу, який є лідером у ніші інформаційних телеканалів", - вважає Костинський.

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Він також зауважив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вже двічі намагалась позбавити ліцензії на мовлення радіостанцію "Прямий FM".

"Наступний прецедент. Національна рада спробувала забрати ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM", на мовлення в шести населених пунктах. Маючи таку саму практику щодо радіостанцій "Аккерман ФМ" в Одеській області, "Слобожанщина ФМ" в Харківській області, Нацрада до радіостанції "Прямий FM" спробувала застосувати зовсім іншу практику. Замість попередження, замість санкцій спробували відібрати ліцензію. Мало хто це знає, але було здійснено дві спроби забрати цю ліцензію", - повідомив Костинський. Він наголосив, що неодноразово Нацрада застосовувала подвійні стандарти, коли в аналогічних випадках щодо телеканалу "Прямий" застосовуються санкції, а щодо інших - ні.

"Ця упередженість спрямована та те, що влада намагається або забрати ліцензії, або закрити телеканал, використовуючи два наявні державні органи як інструменти. Стратегія полягає в тому, що краще закрити цей телеканал, щоб він не заважав владі робити те, що вона робить", - резюмує Костинський.