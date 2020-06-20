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Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття. ВIДЕО

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та Державне бюро розслідувань тиснуть на телеканал "Прямий" з метою його закрити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі ток-шоу "Ехо України" Сергій Костинський, який був членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в 2015-2020 роках.

"Я ще в статусі члена Національної ради давав прогнози, а це ще було в 2019 році, про те, що влада починає переслідувати цей телеканал. І що сталося? Мої прогнози підтвердилися, а я перестав бути членом Національної ради", - нагадав Костинський.

Він наголосив, що телеканал "Прямий" опинився в лещатах, де з одного боку Національна рада, а з іншого - Державне бюро розслідувань.

"І якщо раніше я говорив про те, що метою цього тиску є позбавлення телеканалу "Прямий" права на ефірне мовлення, позбавлення цифрових ліцензій, то зараз, враховуючи ті дії ДБР, які здійснюються з літа минулого року, на мій погляд, триває атака на телеканал, метою якої є закриття цього телеканалу, який є лідером у ніші інформаційних телеканалів", - вважає Костинський.

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Він також зауважив, що Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення вже двічі намагалась позбавити ліцензії на мовлення радіостанцію "Прямий FM".

"Наступний прецедент. Національна рада спробувала забрати ліцензію на мовлення радіостанції "Прямий FM", на мовлення в шести населених пунктах. Маючи таку саму практику щодо радіостанцій "Аккерман ФМ" в Одеській області, "Слобожанщина ФМ" в Харківській області, Нацрада до радіостанції "Прямий FM" спробувала застосувати зовсім іншу практику. Замість попередження, замість санкцій спробували відібрати ліцензію. Мало хто це знає, але було здійснено дві спроби забрати цю ліцензію", - повідомив Костинський. Він наголосив, що неодноразово Нацрада застосовувала подвійні стандарти, коли в аналогічних випадках щодо телеканалу "Прямий" застосовуються санкції, а щодо інших - ні.

"Ця упередженість спрямована та те, що влада намагається або забрати ліцензії, або закрити телеканал, використовуючи два наявні державні органи як інструменти. Стратегія полягає в тому, що краще закрити цей телеканал, щоб він не заважав владі робити те, що вона робить", - резюмує Костинський.

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) Костинський Сергій (72) ДБР (3504)


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Топ коментарі
+42
Вот так бы зеленые гниды давили мертветчука и ко, как они давят проукраинские силы. Хотя кого я обманываю ? Зе, Мертветчук, Шариков это одного поля ягоды...
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20.06.2020 10:20
+31
Ще рік тому я говорив що зелена Шмаркля обов"язково злигається з Медведчуком проти Порошенка, волонтерів, ветеранів - бо суть Зеленського - кацапське нутро. Але найбільша біда,що руками недолугої більшості населення (саме населення, а не громадян) знищуються всі базиси державності України.
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20.06.2020 10:26
+23
Медведчуку принадлежит 26% акций Голоборотька.
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20.06.2020 10:31
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А що? Дитинка з вадами голови?
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20.06.2020 11:04 Відповісти
Знаете какое слово сказал Гонопольский в вечернем эфире канала? ЖОПА
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20.06.2020 10:44 Відповісти
и за это слово в вечернем эфире каналу объявили новую волну проверок.
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20.06.2020 10:45 Відповісти
какое ?
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20.06.2020 10:56 Відповісти
В Нацсовете сидит зеленая шушера и рыговата. Им плевать , что на каналах "Г+Г", 112 сЗИК, "Рабинович" языковые квоты, распространяют фейки о государстве и ведут антиукраинскую пропаганду. Кого выбрали 73% баранов и ватников - тех у получили
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20.06.2020 10:45 Відповісти
А чого ж ви випендрюєтесь? Працювали б по "темниках" Зе-нуковича, ніхто б вас не чіпав.

https://censor.net/news/3203220/sluga_naroda_leros_opublikoval_temniki_dlya_smi_ot_sovetnika_glavy_op_podolyaka_o_tom_kak_pisat_pro
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20.06.2020 10:47 Відповісти
ЗЕлена мстива курва!!!

Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 7197
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20.06.2020 10:47 Відповісти
включил Прямой там щас про клоуна правду говорят , что он дебил , это явное политическое преследование
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20.06.2020 10:48 Відповісти
уже три часа повторяют эфир четверга когда народ вышел под печерский суд. и говорят там немного про другое.
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20.06.2020 10:53 Відповісти
народ должен знать правду !!!
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20.06.2020 10:55 Відповісти
Кремль не сдаётся и тратит много бабла ,чтобы в Украине воцарился Русский мир,всё закончится печально для кремлёвского Фюрера,просто Украина не та уже какая была до 2013 года и Украинская армия уже не советскаяКостинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 81 и благодаря ему украинский народ стал более единым
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20.06.2020 10:49 Відповісти
Я хочу сказать спасибо Цензору и лично Ю.Бутусову
эта проблема больше нигде не поднимается.
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20.06.2020 10:55 Відповісти
Зачем закрывать Прямой ,его все равно никто не смотрит?
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20.06.2020 10:59 Відповісти
уже давно канал "Прямой" в рейтингах новостных каналов на первом месте.
а ты смотри "г+г" и "2+2" это твой уровень. там показывают сватов и кухню
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20.06.2020 11:05 Відповісти
Естественно не смотрит. Для того чтобы смотреть - нужна голова. Без оной смотреть сложновато будет.
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20.06.2020 11:05 Відповісти
Як навіщо? Це де пару відсотків до Пєтіного рейтингу на місцеві. Бо тільки на критиці такого саме мародера, як і ти, передвиборчу компанію не зробиш. Ще й гроші заощадяться.
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20.06.2020 11:22 Відповісти
Редко удается смотреть, но мне объяснили. Ниже экрана цифры, сколько смотрит в данный момент. У канала Прямой, количество, как у трех каналов Медведчука вместе взятых, плюс Еспресо. Ясно, что быдло как ты смотрит Г+Г, там же Скоты и 95 к-ал.
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20.06.2020 12:34 Відповісти
Судя по твоему коменту и по словарному запасу-быдло как раз ты.
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20.06.2020 17:43 Відповісти
зебараны - учтите
если вы надеетесь при раздаче пирога попасть в элиту то вы глубоко заблуждаетесь
после нас каток пойдет по вам.
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20.06.2020 11:11 Відповісти
Как им определиться, если ты говоришь, что я постоянно чушь пишу и ты пришел к этому выводу, когда я сказал, что в Украине идут по сценарию в Беларуси?
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20.06.2020 11:27 Відповісти
73 відсоткам на замітку ...
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 2731
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20.06.2020 11:14 Відповісти
А їх за це ще й *******.І скавулять за жебрацьким сав"єцкємь совком.
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24.06.2020 04:32 Відповісти
Помойку Прямой-еривой владельцы порошенко и рыг Курченко и клозет 5-ый давно пора закрыть! Враги Украины, раскалывают и разделяют страну, людей.
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20.06.2020 11:22 Відповісти
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 4180
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20.06.2020 11:32 Відповісти
ДугарЬЬ?Це як "бовдуРЬЬ,товаРЬЬ,друкаРЬЬ"??
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24.06.2020 04:39 Відповісти
разделяют как? можешь доказать свои слова?
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20.06.2020 11:36 Відповісти
Треба мати такого талановитого лідерв, який ТАК! ПРо-ЗЕсрав владу та повагу народу ! Чому на вулицях хто хоче зараз кричить , тільки не ті, хто за ЗЕ? ПРоект Кремля тріщить по швах, спитайте у младого регіонала Разумеова, що він думає ПРо Вовку
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20.06.2020 11:47 Відповісти
Колись до Петра на 5-ий у 2004 ПРиходив навіть Гардон- внєдряли чувака ... Зараз нагадав Го?дон Зеленому ( бо той тоді РАШКУ по повній обслужував на КРЕМЛЄСЦЕНІ та по гарадам іі вєсям, та теж внєдрявся ) , що треба давити Прямий ... Та сталася біда для ННЕлоха - Прямий став вже лідером антиЗЕленої боротьби ! ЗЕдебіл апіздал, як сказав би Янович
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20.06.2020 11:42 Відповісти
Прямий - наш головний канал, на другому місці - канал "Україна". Всі інші гонять нікому не потрібне фуфло.Можна закривати. А зелена влада - вороги України.
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20.06.2020 13:06 Відповісти
кривий-чисто пропогандиський канал,як і канали медведчука
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20.06.2020 19:41 Відповісти
"Україна"--лише файна назва.А канал цей--вата бариги з даунббасу Ахмед-аги.
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24.06.2020 04:36 Відповісти
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 1047
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20.06.2020 11:47 Відповісти
1 июля в Москве обнуляют *****, а Киеве-закрывают Хряка. Во какое совпадение.
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20.06.2020 17:51 Відповісти
Дурень думкою багатіє
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20.06.2020 18:27 Відповісти
Вчора давив Петя, а сьогодні давлять на Петю. Обратка тіпо. Створиу уродливу правоохоронну і судову систему - і сам у неї потрапив
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20.06.2020 12:11 Відповісти
какой канал давили при Порохе?
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20.06.2020 12:13 Відповісти
CNN, Fox News, Discovery, Animal Planet- порвали в хлам!
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20.06.2020 12:37 Відповісти
це говноканали.
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20.06.2020 13:01 Відповісти
Это единственный не ватный канал.
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20.06.2020 12:27 Відповісти
ні, даоеко не єдинний. Я ще паралельно дивлюся Еспресо (щоправда, допоки там Княжицький визначає редакційну політику. А що буде далі - невідомо.) А 5-тий поступово передворюється щось на зразок Discovery; хоча своєї політичної позиції не змінює.
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20.06.2020 16:04 Відповісти
Костинський заявив, що Нацрада і ДБР тиснуть на телеканал "Прямий" із метою його закриття - Цензор.НЕТ 3919
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20.06.2020 12:55 Відповісти
Дауж 95 кагал на том канале не покажут
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20.06.2020 15:20 Відповісти
Ну почему вдруг "закрывают" Прямой? Можно просто сказать "канал заспамили". Возмущаются возможным закрытием Прямого те , у кого мозоли от кнопки спам.Любое мнение отличное от "Дякуемо Пэтро" спамится со скоростью звука. Теперь получите бумеранг.
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20.06.2020 17:49 Відповісти
Если тебе стыдно сворачивай на порохоботов
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20.06.2020 18:32 Відповісти
Тоже самое можно писать про справжнего Порошенка,все подходит.
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20.06.2020 18:47 Відповісти
Можно, но за критику Порошенка уголовные дела не открывают и сбу с обысками не приходит. Действуй и тебе за это ничего не будет
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20.06.2020 19:08 Відповісти
Руки геть вiд прямого.Всi йдемо на Майдан пiдганяемо трактор i чекаемо на Пэтра.
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21.06.2020 00:04 Відповісти
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