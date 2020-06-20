Зачекай, давай поговоримо. Життя одне!" - поліцейські врятували п'яного підлітка, який збирався стрибнути з даху. ВIДЕО

"Патрульні поліцейські зняли з даху в Сєвєродонецьку підлітка, який збирався накласти на себе руки, бо його кинула дівчина.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Луганської області.

Парубок виліз на дах недобудови і збирався зістрибнути вниз. Але його знайомі подзвонили в поліцію, і на виклик примчали два екіпажі.

Співробітники одного з них із землі відволікали хлопця розмовами. У цей час співробітники другого екіпажу піднялися на дах.

"Вийшовши на дах, патрульний Юрій Ганичев відволік хлопця, скористався моментом і швидко відтягнув його від краю", - повідомили в поліції.

Підліток пояснив свої дії тим, що його кинула дівчина.

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