УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9245 відвідувачів онлайн
Новини Відео Будні поліції
7 585 17

Зачекай, давай поговоримо. Життя одне!" - поліцейські врятували п'яного підлітка, який збирався стрибнути з даху. ВIДЕО

"Патрульні поліцейські зняли з даху в Сєвєродонецьку підлітка, який збирався накласти на себе руки, бо його кинула дівчина.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Луганської області.

Парубок виліз на дах недобудови і збирався зістрибнути вниз. Але його знайомі подзвонили в поліцію, і на виклик примчали два екіпажі.

Співробітники одного з них із землі відволікали хлопця розмовами. У цей час співробітники другого екіпажу піднялися на дах.

"Вийшовши на дах, патрульний Юрій Ганичев відволік хлопця, скористався моментом і швидко відтягнув його від краю", - повідомили в поліції.

Підліток пояснив свої дії тим, що його кинула дівчина.

Дивіться також: Патрульні Краматорська врятували життя матері двох дітей при спробі суїциду. ВIДЕО


Автор: 

підлітки (412) Нацполіція (15196) самогубство (636) патрульна поліція (1442) Луганська область (4883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
Мальчонка, найдешь еще девчонку.. а сделаешь непоправимое - никого уже не найдешь
показати весь коментар
20.06.2020 17:24
+5
Хахахаха
Забудет зыбила и правильно сделает.
А вот мама каждый день будет умирать
показати весь коментар
20.06.2020 17:54
+4
ну шо сказать... очень мимишно)
показати весь коментар
20.06.2020 17:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну шо сказать... очень мимишно)
показати весь коментар
20.06.2020 17:19 Відповісти
он нормальный? полиции больше нечем заниматься?? они же потом жалуются, что полиция их обижает, записывают разговоры, люди теряют работу...
показати весь коментар
20.06.2020 17:20 Відповісти
Мальчонка, найдешь еще девчонку.. а сделаешь непоправимое - никого уже не найдешь
показати весь коментар
20.06.2020 17:24 Відповісти
"Подожди, давай поговорим. Жизнь одна!" - полицейские спасли пьяного подростка, который собирался прыгнуть с крыши.

==========================================================
странные эти полицейские...Одних убивают,других-спасают...
показати весь коментар
20.06.2020 18:21 Відповісти
С головы сорвал ветер мой колпак,
Я хотел любви, но вышло всё не так.
Знаю я, ничего в жизни не вернуть.
И теперь у меня один лишь только путь...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.

Быть таким как все с детства не умел.
Видимо такой в жизни мой удел.
А она, да что она? Вечно мне лгала.
И меня никогда понять бы не смогла.
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.

Гордо скину плащ, вдаль направлю взор.
Может, она ждёт? Вряд ли... это вздор.
И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.
Это моей жизни заключительный каприз...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И тогда себя возненавидишь ты,
Лишь осознав, кого ты потеряла.
Кого ты потеряла, кого ты потеряла.
показати весь коментар
20.06.2020 17:26 Відповісти
Хахахаха
Забудет зыбила и правильно сделает.
А вот мама каждый день будет умирать
показати весь коментар
20.06.2020 17:54 Відповісти
Капець, недопойнятий геній
показати весь коментар
20.06.2020 19:44 Відповісти
нет мозгов считай калека.
показати весь коментар
20.06.2020 17:29 Відповісти
Вот все таки есть плюс нашей полиции перед другими .Оказывается она самая гуманная в Мире .В США копы его бы просто застрелили так как его самоубийство могло бы травмировать психику бросившей его девушки и серьезно испортить имидж компании строившей дом .На рашке его бы повязали еще до того как он успел добраться до последнего этажа дома и впаяли бы ему срок за несанкционированное проникновение на территорию секретного объекта . В Африке он не нашел бы подходящего ему высотного дома .А в КНДР он бы и не думал ни о каких девушках и суицидах , потому что думал бы он только о еде .....
Короче слава , слава Полиции нашей . Будет им и слава и почет до тех пор пока живы в нашем отечестве такие вот шедевральные идиоты . Кстати а как потом сложилась судьба того парня ? Он уже написал заявление ? Заявление с просьбой о приеме на работу в полицию ?
показати весь коментар
20.06.2020 17:38 Відповісти
Показуха, тот кто хочет прыгнуть, то прыгнет. Самовыпиливание тоже нужно, а спасение таких, вообще не благодарное дело.
показати весь коментар
20.06.2020 17:40 Відповісти
Маму и папу его пожалей, дурочек.
Может сестру, братика.
Его дыбила-эгоиста, конечно, не жалко.
показати весь коментар
20.06.2020 17:56 Відповісти
куча коментов, и ни одного адекватного. Каждый себя Сократом считает, но льет лишь злость и негатив. Общество озверело, или таким и было, кто его знает.
показати весь коментар
20.06.2020 18:00 Відповісти
Слушай, Платон, здесь простая, можно сказать житейская ситуация, хорошо, что полиция разрулила, значит нет повода для печали, если у тебя подобная ситуация была, то так и скажи, а лучше попроси о помощи, люди помогут.
показати весь коментар
20.06.2020 18:13 Відповісти
там не высоко , пускай бы прыгал
показати весь коментар
20.06.2020 18:03 Відповісти
полиция молодцы! респект
показати весь коментар
20.06.2020 18:09 Відповісти
Аваковские псы! Украинец даже своим життям не волен распорядиться, звери!

Верните Кондитера пока все не прыгнули с крыши!
показати весь коментар
20.06.2020 19:59 Відповісти
 
 