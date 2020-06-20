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Зачекай, давай поговоримо. Життя одне!" - поліцейські врятували п'яного підлітка, який збирався стрибнути з даху. ВIДЕО
"Патрульні поліцейські зняли з даху в Сєвєродонецьку підлітка, який збирався накласти на себе руки, бо його кинула дівчина.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Луганської області.
Парубок виліз на дах недобудови і збирався зістрибнути вниз. Але його знайомі подзвонили в поліцію, і на виклик примчали два екіпажі.
Співробітники одного з них із землі відволікали хлопця розмовами. У цей час співробітники другого екіпажу піднялися на дах.
"Вийшовши на дах, патрульний Юрій Ганичев відволік хлопця, скористався моментом і швидко відтягнув його від краю", - повідомили в поліції.
Підліток пояснив свої дії тим, що його кинула дівчина.
Топ коментарі
+7 Роман Бакс
показати весь коментар20.06.2020 17:24
+5 Oleg Petrenko #174053
показати весь коментар20.06.2020 17:54
+4 lera lera #471987
показати весь коментар20.06.2020 17:19
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странные эти полицейские...Одних убивают,других-спасают...
Я хотел любви, но вышло всё не так.
Знаю я, ничего в жизни не вернуть.
И теперь у меня один лишь только путь...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.
Быть таким как все с детства не умел.
Видимо такой в жизни мой удел.
А она, да что она? Вечно мне лгала.
И меня никогда понять бы не смогла.
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И когда об этом вдруг узнаешь ты,
Тогда поймёшь, кого ты потеряла.
Гордо скину плащ, вдаль направлю взор.
Может, она ждёт? Вряд ли... это вздор.
И, издав дикий крик, камнем брошусь вниз.
Это моей жизни заключительный каприз...
Разбежавшись, прыгну со скалы.
Вот я был, и вот меня не стало.
И тогда себя возненавидишь ты,
Лишь осознав, кого ты потеряла.
Кого ты потеряла, кого ты потеряла.
Забудет зыбила и правильно сделает.
А вот мама каждый день будет умирать
Короче слава , слава Полиции нашей . Будет им и слава и почет до тех пор пока живы в нашем отечестве такие вот шедевральные идиоты . Кстати а как потом сложилась судьба того парня ? Он уже написал заявление ? Заявление с просьбой о приеме на работу в полицию ?
Может сестру, братика.
Его дыбила-эгоиста, конечно, не жалко.
Верните Кондитера пока все не прыгнули с крыши!