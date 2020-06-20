"Слуга народу" Тищенко не зміг сказати, скільки в Раді депутатів: "Вони виходять, приходять...". ВIДЕО

Народний депутат фракції "Слуга народу" і глава цієї політичної сили в Києві Микола Тищенко не зміг правильно відповісти на запитання про те, скільки у Верховній Раді депутатів.

Короткий діалог на цю тему відбувся у Тищенка з ведучою "Апостроф ТВ" Роксаною Руно, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його розшифровку.

Т: 405, по-моєму.

Р: Майже, в принципі, так.

Т: Так, так? 405, не помилився?

Р: Ну, трошки ще є там двадцяточка...

Т: 425 депутатів? Ну бачите, вже й пам'яті немає.

Р: А їх там стільки много. Хіба порахуєш?

Т: Вони виходять, приходять, виходять, приходять.

Слід зазначити, що згідно з Конституцією України, в Раді має бути 450 депутатів. Станом на 20 червня їх 423.

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