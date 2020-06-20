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"Слуга народу" Тищенко не зміг сказати, скільки в Раді депутатів: "Вони виходять, приходять...". ВIДЕО

Народний депутат фракції "Слуга народу" і глава цієї політичної сили в Києві Микола Тищенко не зміг правильно відповісти на запитання про те, скільки у Верховній Раді депутатів.

Короткий діалог на цю тему відбувся у Тищенка з ведучою "Апостроф ТВ" Роксаною Руно, інформує Цензор.НЕТ.

Наводимо його розшифровку.

Т: 405, по-моєму.

Р: Майже, в принципі, так.

Т: Так, так? 405, не помилився?

Р: Ну, трошки ще є там двадцяточка...

Т: 425 депутатів? Ну бачите, вже й пам'яті немає.

Р: А їх там стільки много. Хіба порахуєш?

Т: Вони виходять, приходять, виходять, приходять.

Слід зазначити, що згідно з Конституцією України, в Раді має бути 450 депутатів. Станом на 20 червня їх 423.

Дивіться також: На засіданні ВР зареєструвалися всього 211 нардепів: "Ви кнопки переплутали, чи як?". ВIДЕО

Автор: 

ВР (14994) Слуга народу (2813) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+38
"Слуга народа" Тищенко не смог сказать, сколько в Раде депутатов: "Они выходят, приходят..." - Цензор.НЕТ 3619
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20.06.2020 18:51
+31
Ну и? Чем тупее "слуга" тем лучьше заходит 73% таких же...
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20.06.2020 18:52
+31
Еще бы спросили, когда началась вторая вторая мировая война
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20.06.2020 18:53
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Например кто?
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20.06.2020 22:48 Відповісти
Править. От як Петлюру вигнали, так і прийшло бидло до влади!
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20.06.2020 21:50 Відповісти
Неправда.
Це сталось після того, як Петлюра, вигнав засновника Академії Наук України, Генерала Павла Скоропадського.
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20.06.2020 23:02 Відповісти
"Слуга народу" Тищенко не зміг сказати, скільки в Раді депутатів: "Вони виходять, приходять..." - Цензор.НЕТ 1073
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20.06.2020 22:37 Відповісти
Я не тупой , ребятки , как вы могли подумать ..Я полный идиот .

"Слуга народу" Тищенко не зміг сказати, скільки в Раді депутатів: "Вони виходять, приходять..." - Цензор.НЕТ 24. .
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20.06.2020 23:22 Відповісти
Ну и тупко!
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20.06.2020 23:52 Відповісти
Для мэра Киева сойдет, Леню-космоса выбрали и этого выберут)))))))
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21.06.2020 00:49 Відповісти
так тож не гроші, нашо їх щитать? то грошей не приносить і розходу немає. то українські смерні нехай паряться скількох вони зря годують своїми налогами.
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21.06.2020 03:07 Відповісти
Избирайте Киевляне в меры ,Это мекает хуже Кличка в пять раз. Но Кличко величина ,а это котлета.
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21.06.2020 08:05 Відповісти
Ну чого ви до дебіла, додовбуєтеся? Ви б ще таблицю множення його спитали.
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21.06.2020 09:11 Відповісти
Быдло.
Хрен тебе, а не мэрство в Киеве!
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21.06.2020 09:24 Відповісти
спросите у Коли:сколько может посетителей принимать "Велюр" с учетом карантина?)
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21.06.2020 09:32 Відповісти
Це дно? Ні, це не дно. Це цирк на дроті.😄😄😄😄
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24.09.2020 16:16 Відповісти
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