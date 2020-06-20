Ні масок, ні дистанції: в мережі показали відео з курортної Кирилівки. ВIДЕО

На курорті Кирилівка в Запорізькій області повно відпочиваючих. Ніхто з них не носить масок і не дотримується соціальної дистанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "РІА Мелітополь".

"На пляжі в районі санаторію "Кирилівка" просто яблуку ніде впасти. Вода в морі зранку 25 градусів, тому народу повно, як у воді, так і на березі", - сказано в повідомленні.

Відпочивальники з 8 ранку займають місця під навісами, яких на пляжі мало.

"Карантинної дистанції ніхто не дотримується, ясна річ, та й не контролює. Принаймні, Нацгвардії на пляжі не спостерігається. Всі насолоджуються морем і сонцем!" - зазначають журналісти.



