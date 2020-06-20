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Ні масок, ні дистанції: в мережі показали відео з курортної Кирилівки. ВIДЕО
На курорті Кирилівка в Запорізькій області повно відпочиваючих. Ніхто з них не носить масок і не дотримується соціальної дистанції.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "РІА Мелітополь".
"На пляжі в районі санаторію "Кирилівка" просто яблуку ніде впасти. Вода в морі зранку 25 градусів, тому народу повно, як у воді, так і на березі", - сказано в повідомленні.
Відпочивальники з 8 ранку займають місця під навісами, яких на пляжі мало.
"Карантинної дистанції ніхто не дотримується, ясна річ, та й не контролює. Принаймні, Нацгвардії на пляжі не спостерігається. Всі насолоджуються морем і сонцем!" - зазначають журналісти.
Топ коментарі
+43 Біл Гейтс
показати весь коментар20.06.2020 19:00
+20 Alex Podk
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+17 Біл Гейтс
показати весь коментар20.06.2020 19:32
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Некоторые базы соблюдают карантин, иногда даже строго.
https://www.youtube.com/watch?v=EegCqpbyUDI
Зондеркоманды по отлову всех ,кто без намордника уже создаются .На эти команды зеленокожие выделили 2 млрд гривен.Как это мило .Ещё и городскую милицию подключат. .Вешайтесь!