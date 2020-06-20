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Ні масок, ні дистанції: в мережі показали відео з курортної Кирилівки. ВIДЕО

На курорті Кирилівка в Запорізькій області повно відпочиваючих. Ніхто з них не носить масок і не дотримується соціальної дистанції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "РІА Мелітополь".

"На пляжі в районі санаторію "Кирилівка" просто яблуку ніде впасти. Вода в морі зранку 25 градусів, тому народу повно, як у воді, так і на березі", - сказано в повідомленні.

Відпочивальники з 8 ранку займають місця під навісами, яких на пляжі мало.

"Карантинної дистанції ніхто не дотримується, ясна річ, та й не контролює. Принаймні, Нацгвардії на пляжі не спостерігається. Всі насолоджуються морем і сонцем!" - зазначають журналісти.


Автор: 

карантин (18172) море (223) відпочинок (231) пляж (154) туризм (1563) Запорізька область (3634) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+43
#КАРМАНОВІРУС

Головний і самий Великий санітарний т.зв. лікар Ляшко спрогнозував жахливу цифру! Аж 4000 смертей від Ковід-19 в 2020 році!
Вся країна в шоці !!! Терміново закрити все і вся! Зупинити життя !!! Ані ходити, ані лежати, не працювати, не жерти! Забути про країну, про економіку, про те, як прогодувати своїх дітей, виграти війну і повернути території! Всі повинні обісратися і не жити взагалі! Тому що 4000 можуть померти! Геніально !!! Браво !!!! Ви найкращі!!!

У той же час, за весь 2019 рік від серцево-судинних захворювань померло 387 000 чоловік. У 97 (!) Разів більше. І ніхто так і не заборонив пальмову олію, не став краще контролювати виробництво продуктів харчування і місць їх продажу, не закінчили будувати нові лікарні ,не ввели масові перевірки людей на схильність до цих ССЗ. Що за хрінь, можете ви запитати? Чи не політкоректно ж так виражатися?

Йдемо далі. 77 000 смертей від раку !!! Де нові лікарні, де державна програма на 64 мільярди гривень ??? Де масова діагностика ??? Де нові методи і підходи в лікуванні чуми 20-го і 21-го століть ???

Інші інфекційні захворювання забрали життя 13000 чоловік. В тому числі СНІД та туберкульоз. Напевно, це не так страшно як коронавірус, раз закриваються туберкульозні диспансери!

Одним словом, нас РОБЛЯТЬ !!! Жорстко і в збоченій формі. А ми ще масочку чіпляємо на мордочки, щоб ІМ більше подобалося ...

Vladyslav Shypinskyi
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20.06.2020 19:00
+20
Вы что, совсем ничего не понимаете?
При чем тут сердечно-сосудистые заболевания или рак?
Они НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ОТ ЧЕЛОВЕКА К ЧЕЛОВЕКУ!!!
Это не инфекционные заболевания! Они не могут вызвать эпидемию или пандемию.
Как раз потому, что в большинстве стран были приняты жесткие карантинные меры против коронавируса, удалось остановить пандемию.
К сожалению, только на время. Частичное снятие этих мер может спровоцировать новую вспышку. В том числе в Украине. И последствия для нас могут быть самые неприятные, учитывая наш уровень медицины и полностью уничтоженную за предыдущие 5 лет санитарно-эпидемиологическую службу.
Больше не пишите подобный бред.
Вы еще смертность на дорогах вспомните, приплетите ее до общей кучи.
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20.06.2020 19:30
+17
По-моему ты ничего не понял. Туберкульоз тоже ннинфекционное по-этому закрывают иуб диспансеры? И никакой вспышки не буде. Впример тебе беларусь в которй уже пошел спад. И тестировали кстати больше. Хотя и тесты эти нафиге не нужны. Из основная задача запугивать народ и не более.
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20.06.2020 19:32
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О! Вижу тут расплодник троллей антикарантинщиков.
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22.06.2020 02:36 Відповісти
Нормуль. Естественный отбор сделает свое дело.
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22.06.2020 02:53 Відповісти
"Мудрий нарід" в своєму природньому середовищі.
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22.06.2020 07:46 Відповісти
Это где как.
Некоторые базы соблюдают карантин, иногда даже строго.

https://www.youtube.com/watch?v=EegCqpbyUDI
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22.06.2020 09:19 Відповісти
https://youtu.be/ZzLhBWFFDas?t=311&fbclid=IwAR3InYi9tSID7bs1_XyyZZ5J_S9sqiczJUSIzhpErJWHq5v858JXOuELFNU

Зондеркоманды по отлову всех ,кто без намордника уже создаются .На эти команды зеленокожие выделили 2 млрд гривен.Как это мило .Ещё и городскую милицию подключат. .Вешайтесь!
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22.06.2020 09:20 Відповісти
Ну...носить маски на пляже было бы как минимум глупо, но вот соблюдать дистанцию стоит...к сожалению у нас слишком много непуганных идиотов.
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22.06.2020 10:08 Відповісти
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