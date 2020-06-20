Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Дніпрі заарештували на два місяці, - МВС. ВIДЕО

49-річного раніше судимого жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського, взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Нагадаємо, увечері 19 червня підозрюваний убив співробітника поліції Дарвіна Потуданського, який намагався його затримати. Під час обшуку в його автомобілі вилучили сумку з грошима, яку зловмисник забрав під час скоєння розбійного нападу. Також на місці злочину виявили пістолет Макарова, з якого чоловік стріляв у поліцейського.