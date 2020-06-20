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Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Дніпрі заарештували на два місяці, - МВС. ВIДЕО

49-річного раніше судимого жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського, взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Нагадаємо, увечері 19 червня підозрюваний убив співробітника поліції Дарвіна Потуданського, який намагався його затримати. Під час обшуку в його автомобілі вилучили сумку з грошима, яку зловмисник забрав під час скоєння розбійного нападу. Також на місці злочину виявили пістолет Макарова, з якого чоловік стріляв у поліцейського.

Автор: 

Дніпро (3282) МВС (3503) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+5
Этому идиоту светит пожизненное. Харьковская великомученица Йелена отправила на тот свет аж шестерых. Вопрос: каково поголовье овец пасется на этом пастбище?
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20.06.2020 19:47
+4
ийца должен сидеть в тюрьме. Но а как же справедливость? Хотя украинские суды и справедливость вещи не сопоставимые
Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО "Сармата" выпустили из-под стражи
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20.06.2020 20:00
+2
Смотрел сюжет по тв. Я не понял этого юмора Авакова. Двое полицейских подошли домой к подозреваемому, пообщались и предложили ему на его же машине, проехать в участок.
Подозреваемый с со вторым полицейским сидел на заднем сиденье своей же собственной машины и типа ехал в ПУ! Одному мне это напоминает похищение человека?!
Я еще понимаю, что в Деснянском отделении полиции Киева в канцелярии закончилась бумага и поэтому это является официальной причиной, чтобы не отвечать на обращения граждан! Но чтобы доставлять подозреваемых на их личном транспорте?!
Вы там последние мозги, или совесть пропили?
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20.06.2020 20:36
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Этому идиоту светит пожизненное. Харьковская великомученица Йелена отправила на тот свет аж шестерых. Вопрос: каково поголовье овец пасется на этом пастбище?
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20.06.2020 19:47 Відповісти
Деньги не поделили?
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20.06.2020 19:59 Відповісти
ийца должен сидеть в тюрьме. Но а как же справедливость? Хотя украинские суды и справедливость вещи не сопоставимые
Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО "Сармата" выпустили из-под стражи
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20.06.2020 20:00 Відповісти
"это другое"
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20.06.2020 20:03 Відповісти
Зачем арестовали? Ето же нашилюди. Он просто хотел гаварить па рузьки и особый статус. Дайте ему автономию, пенсию и право на самоопределение
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20.06.2020 20:30 Відповісти
Смотрел сюжет по тв. Я не понял этого юмора Авакова. Двое полицейских подошли домой к подозреваемому, пообщались и предложили ему на его же машине, проехать в участок.
Подозреваемый с со вторым полицейским сидел на заднем сиденье своей же собственной машины и типа ехал в ПУ! Одному мне это напоминает похищение человека?!
Я еще понимаю, что в Деснянском отделении полиции Киева в канцелярии закончилась бумага и поэтому это является официальной причиной, чтобы не отвечать на обращения граждан! Но чтобы доставлять подозреваемых на их личном транспорте?!
Вы там последние мозги, или совесть пропили?
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20.06.2020 20:36 Відповісти
Сообщили что во время разбоя забрали 2 сумки с 4 лямами, а на видео один пакет с 9 пачками по 200 грн., итого 1,8 ляма, может погибший стал невольным свидетелем чего то, за что и погиб?
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20.06.2020 21:12 Відповісти
Не стрелял бы, лет через 5-7 вышел бы на свободу.
Теперь же свободы не видать, умрёт в камере.
Спрашивается, чем они думают???
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20.06.2020 20:45 Відповісти
а когда убивают в буцигарнях простых граждан, кто арестован/посажен?
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20.06.2020 20:46 Відповісти
Великое достижение, за убийство арестовали на 2 мес, а не посадили под домашний арест и пишут об этом во всех новостях. Раньше закрыли бы на 10 лет без обсуждений.
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20.06.2020 21:19 Відповісти
Якась темна справа. Поліція вже викидає три версії. Але вірити поліції себе не поважати.
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21.06.2020 09:32 Відповісти
 
 