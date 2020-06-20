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Підозрюваного у вбивстві поліцейського в Дніпрі заарештували на два місяці, - МВС. ВIДЕО
49-річного раніше судимого жителя Дніпра, підозрюваного у вбивстві оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданського, взяли під варту в залі суду строком на 60 діб без права внесення застави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
Нагадаємо, увечері 19 червня підозрюваний убив співробітника поліції Дарвіна Потуданського, який намагався його затримати. Під час обшуку в його автомобілі вилучили сумку з грошима, яку зловмисник забрав під час скоєння розбійного нападу. Також на місці злочину виявили пістолет Макарова, з якого чоловік стріляв у поліцейського.
Топ коментарі
+5 Николай Николаевич #334532
показати весь коментар20.06.2020 19:47
+4 Frol Fedoroff
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+2 Сергей Иванофф
показати весь коментар20.06.2020 20:36
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Подозреваемый с со вторым полицейским сидел на заднем сиденье своей же собственной машины и типа ехал в ПУ! Одному мне это напоминает похищение человека?!
Я еще понимаю, что в Деснянском отделении полиции Киева в канцелярии закончилась бумага и поэтому это является официальной причиной, чтобы не отвечать на обращения граждан! Но чтобы доставлять подозреваемых на их личном транспорте?!
Вы там последние мозги, или совесть пропили?
Теперь же свободы не видать, умрёт в камере.
Спрашивается, чем они думают???