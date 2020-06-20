На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування. ВIДЕО

В аеропорту Торонто 13 червня виявили 38 мертвих цуценят французьких бульдогів, які загинули на борту літака Міжнародних авіаліній України, що прибув із Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Загалом рейс МАУ перевозив близько 500 цуценят і котів. Після прибуття багато тварин страждали від зневоднення, слабкості або блювоти. Чиновники розслідують обставини, пов'язані з цим інцидентом, інформує CBS.

Також про цю ситуацію повідомила у Facebook професіонал-кінолог Еббі Лорензен. Вона розповіла, що приїхала в аеропорт, щоб забрати кота друга, і побачила, як працівники складають мертвих тварин у сміттєві пакети.

У п'ятницю, 19 червня, авіакомпанія МАУ визнала, що тварини загинули на борту.

"Усі в МАУ висловлюють співчуття щодо трагічної загибелі тварин під час нашого рейсу. МАУ співпрацює з місцевими органами влади, щоб визначити, що сталося, та внести будь-які зміни, необхідні для запобігання виникненню подібної ситуаці", – йдеться у повідомленні авіаперевізника.

16 червня в МАУ опублікували першу заяву щодо трагічного інциденту, проте тоді вони не підтверджували загибель тварин. У повідомленні йшлося, що "це був комерційний рейс, який перевозив понад 500 тварин, зокрема собак та котів".

"Авіакомпанія, як і інші перевізники, постійно протягом багатьох років перевозить тварин у комерційних цілях в інші країни, в тому числі - в США і Канаду, вимоги яких щодо ввезення тварин з інших країн - одні з найсуворіших у світі", – сказано в заяві.

Український рух UAnimals, який бореться за права тварин назвав "жахливою" ситуацію, яка сталася на борту МАУ. Також там повідомили, що залучать депутатів для вияснення деталей.