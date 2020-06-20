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На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування. ВIДЕО

В аеропорту Торонто 13 червня виявили 38 мертвих цуценят французьких бульдогів, які загинули на борту літака Міжнародних авіаліній України, що прибув із Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Загалом рейс МАУ перевозив близько 500 цуценят і котів. Після прибуття багато тварин страждали від зневоднення, слабкості або блювоти. Чиновники розслідують обставини, пов'язані з цим інцидентом, інформує CBS.

Також про цю ситуацію повідомила у Facebook професіонал-кінолог Еббі Лорензен. Вона розповіла, що приїхала в аеропорт, щоб забрати кота друга, і побачила, як працівники складають мертвих тварин у сміттєві пакети.

У п'ятницю, 19 червня, авіакомпанія МАУ визнала, що тварини загинули на борту.

"Усі в МАУ висловлюють співчуття щодо трагічної загибелі тварин під час нашого рейсу. МАУ співпрацює з місцевими органами влади, щоб визначити, що сталося, та внести будь-які зміни, необхідні для запобігання виникненню подібної ситуаці", – йдеться у повідомленні авіаперевізника.

16 червня в МАУ опублікували першу заяву щодо трагічного інциденту, проте тоді вони не підтверджували загибель тварин. У повідомленні йшлося, що "це був комерційний рейс, який перевозив понад 500 тварин, зокрема собак та котів".

"Авіакомпанія, як і інші перевізники, постійно протягом багатьох років перевозить тварин у комерційних цілях в інші країни, в тому числі - в США і Канаду, вимоги яких щодо ввезення тварин з інших країн - одні з найсуворіших у світі", – сказано в заяві.

Український рух UAnimals, який бореться за права тварин назвав "жахливою" ситуацію, яка сталася на борту МАУ. Також там повідомили, що залучать депутатів для вияснення деталей.

Автор: 

тварини (465) Канада (2202) смерть (6757) МАУ (823)


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Топ коментарі
+36
И снова жлоб Беня. Где-то "сэкономили". Как обычно у Бени
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20.06.2020 23:39
+30
Так в МАУ и к пассажирам-людям отношение как мусору. Будут они там расшаркиваться перед животными. Монополисты....
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20.06.2020 23:33
+29
с*аное МАУ.
Гнут невероятные деньги за свои "эвак.рейсы" с худшим в мире обслуживанием.
Теперь еще и влипли в межд. скандал!
А общества по защите животных - похлеще всяких антирасистских и антисемистких!
Хоть кто-то им наваляет!
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20.06.2020 23:40
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И снова Украина в международном скандале
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20.06.2020 23:33 Відповісти
И снова жлоб Беня. Где-то "сэкономили". Как обычно у Бени
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20.06.2020 23:39 Відповісти
у Бени ничего бесплатного в МАУ нет - ни воды, ни еды

бедные щеночки не заплатили жлобу Бене твердой валютой и поплатились.....
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21.06.2020 00:14 Відповісти
Так в МАУ и к пассажирам-людям отношение как мусору. Будут они там расшаркиваться перед животными. Монополисты....
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20.06.2020 23:33 Відповісти
Та вони вже давно не монополісти))
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20.06.2020 23:37 Відповісти
По многим направлениям - монополисты.
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21.06.2020 08:05 Відповісти
Дело не в монополизме, а в отношении Бени к людям и не только.
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20.06.2020 23:40 Відповісти
Каким еще людям?! Люди живут в Израиле, Англии, США...а тут так быдло недоенное
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21.06.2020 08:07 Відповісти
коронавирусом заразили бедных собачек..
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20.06.2020 23:40 Відповісти
с*аное МАУ.
Гнут невероятные деньги за свои "эвак.рейсы" с худшим в мире обслуживанием.
Теперь еще и влипли в межд. скандал!
А общества по защите животных - похлеще всяких антирасистских и антисемистких!
Хоть кто-то им наваляет!
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20.06.2020 23:40 Відповісти
ЗАПРЕТИТЬ МАУ
позорят цуки Украину
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21.06.2020 00:05 Відповісти
Лучше запретить Беню - это сразу снимет кучу проблем (и МАУ и с распилом бюджета...). Но Беня - начальник преЗЕдента! Кто ж его запретит?!
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21.06.2020 08:10 Відповісти
Его достаточно до любой европейской границы довезти - там уже ФБР его примет!
И опа! - здравствуй Гуантанамо!
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21.06.2020 10:19 Відповісти
Все, к чему прикасается бородатая баба Беня несет разочарование и горе. Подлость, цинизм, неуважение к клиентам прикрытое цинизмом и вежливым хамтством, начиная от работы их колл-центра, заканчивая неловкими попытками генерального директора Дыхне поправить вконец испорченную репутацию МАУ. Такая компания, с их уродливым представлением о методах ведения дел и отношения к клиентам, возможна только в Украине, где государство（=чиновники и общество, включая СМИ） устранились от контроля за деятельностью компании, предоставляющей общественно-значимые услуги.
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21.06.2020 08:10 Відповісти
Взье*ать их как следует! Такой штраф наложить что б без штанов остались! Надеюсь на Канаду
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20.06.2020 23:41 Відповісти
Игр Возлекругомойский и глагол Взье*ать (их) несовместимы.
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20.06.2020 23:46 Відповісти
Это мы без штанов останемся. Беня все свои издержки переложит на украинцев
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21.06.2020 08:11 Відповісти
Индия и Китай накануне грандиозного шухера.Бве ядерные открыли огонь бешенный.В результате сотня погибших минимум.Конфликт может приобрести куда более серьезный характер,сообщает Рейтерс
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20.06.2020 23:44 Відповісти
А на соку казали що тіко махач...
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20.06.2020 23:49 Відповісти
С махача началось, теперь попрет как снежный ком. Пипец будет полный...
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21.06.2020 01:03 Відповісти
Да и хер с ними! Их по полтора миллиарда с каждой стороны. Нам о себе думать надо.
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21.06.2020 10:20 Відповісти
тем же половина людства - це ж усім дістенецця. А я на алі та жирбесті ножі якраз замовив
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20.06.2020 23:57 Відповісти
отакенький фіксєд
На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 4428
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21.06.2020 00:05 Відповісти
вони є у двох видах. вибрав чорний
На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 557
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21.06.2020 00:28 Відповісти
і такий от фолдер, буцім сібєндза

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 6174
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21.06.2020 00:08 Відповісти
На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 3323
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21.06.2020 00:10 Відповісти
Ты себе токо пальцы отрежешь этими перочинными ножичками
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21.06.2020 10:21 Відповісти
а в тебе які?
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21.06.2020 10:39 Відповісти
ніччо сібє - "пєрочіннийє"! 718-ий ващє холодняк, а 913-ий (під сєбєндзу) теж нємалєнькій - 88мм на 3 мм і сталюка швецька - сандвік 12С27
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21.06.2020 10:43 Відповісти
"сєбєндзу" беру провсякдень (EDC), а фіксєд для пікніка та самозащіти
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21.06.2020 10:48 Відповісти
так а хто тебе так постийно лякае..самозахист.. вид кого,- вид себе..??? кращий самозахист- наявнисть мозку...)))= ножи беру в руки на кухни виключно...)))
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21.06.2020 12:30 Відповісти
ага, іду йа такий зі своїм моском, IQ>180, а назустріч ти зі своїм ку-ку < 80 але з бейсбольною бітою. Ото ножик і знадобиця
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21.06.2020 13:06 Відповісти
вдруг в тебе біта нестругана
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21.06.2020 13:07 Відповісти
реально разів сем-восем за життя були випадки, коли такий ножик був край потрібен, а не було. Вирішував подручними матіріалами, але то було дуже непевно. Від біти два рази чудом увернувся. А одного разу ножик опинився в руках случайно і оказався очєнь кстаті - заліз нападнику в пах на всі 20 см після чого в нього пропала надовго охота нападати. На мене завели кримінальну справу, але прокурор не підписав - прєдєл оборони не перевищено - у чувака шо нападав не тяжолі тілесні ушкодження
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21.06.2020 13:13 Відповісти
А видео есть про это?
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21.06.2020 00:09 Відповісти
Наверняка везли в багажном отделении где температура ниже 50 градусов. Лететь минимум 6 часов. Перемерзли бедолаги. Я иногда чемодан с коркой льда получаю в аэропорту, а тут животинки
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20.06.2020 23:49 Відповісти
вы бредите . коммерческий рейс сняли кресла в салоне .загрузили клетки для перевозки минимум 6 часов полёта + не меньше 2 часов предпосадочных .это минимум . что они без воды провели . лето. жара от которой французики страдают довольно сильно . суки которые сопровождали хрен их поили вот и обезвоживание .
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21.06.2020 00:06 Відповісти
А вы с ними вместе летели? Чтож не помогли животным, зоолог? Не рассказывайте мне, я знаю как перевозят животных в самолетах. Людей за людей не считают, а тут животные.
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21.06.2020 18:50 Відповісти
Я шкодувати собачок буду довго! Цілих 0хвилин
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20.06.2020 23:50 Відповісти
а мені шкода. Особливо, кошенят
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20.06.2020 23:53 Відповісти
Та все уже поняли ,что ты дебил тупой.
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21.06.2020 00:05 Відповісти
Як буш кушати ковбаску не запамятовуй посуарвшатися на злою судьбою нещасної животинки
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21.06.2020 00:12 Відповісти
йа вегетаріанець - гавняжої калбаски із труп'ятини не споживаю
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21.06.2020 00:16 Відповісти
Т.е., когда ты срываешь растение, ты его не убиваешь?
Кто сказал, что яблоки, упавшие на землю, для твоего желудка, а не для продолжения жизни, которую ты убил, съев их?
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21.06.2020 00:25 Відповісти
нє, йа вєгєтаріанєц із іканаміческіх соображеній. Пенсії в 1638 грн. вистачає тільки на хліб, олію та ячку
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21.06.2020 00:36 Відповісти
Если купить сухую колбасу, а не варёную, то её можно раза в три меньше съесть и будешь также сыт...
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21.06.2020 01:06 Відповісти
...а стоит она при этом в три раза больше
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21.06.2020 10:23 Відповісти
А ножі замовляв за чию пенсію?🙂
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21.06.2020 01:07 Відповісти
так вони копійчані - китайські репліки
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21.06.2020 01:39 Відповісти
А на вид такие шикарные. Я вообщето не очень разбираюсь в них.
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22.06.2020 21:43 Відповісти
Томатний сік - це кров мертвих помідорів

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 1547
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21.06.2020 01:25 Відповісти
Это не то что дебил, это вообще мразота низшая..дог хейтер какойто..в детсве какойто пудель за ногу цапнул теперь эти мрази шурупы суют в мясо и подкидывают..травят итд..я их вообще за людей не воспринимаю..ущербные выродки..живодеры итд..мразота вообщем.
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21.06.2020 01:06 Відповісти
Ванья, міг би й не підкреслювати, що ти чистокровний москаль.
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21.06.2020 00:12 Відповісти
Очевидно ты генетический кацап, раз животных тебе не жалко?
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21.06.2020 10:22 Відповісти
замордували цуценят, падонґі
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20.06.2020 23:52 Відповісти
Пусть ИКАО заберёт лицензию.
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20.06.2020 23:52 Відповісти
Пентагон решил поставить Украине сразу 16 катеров "Mark VI" которые могут ходить и в Азовском море.
Гопники Путлера в шоке...
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21.06.2020 00:00 Відповісти
МАУ позорит Украину и значительно опускает репутацию нашей страны в мире
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21.06.2020 00:02 Відповісти
Беня - редкая Цука
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21.06.2020 00:02 Відповісти
Софи, не дерзите главному аферисту 21 века... как его назвала американская пресса...
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21.06.2020 00:07 Відповісти
А кто дерзит , я констатирую факт
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21.06.2020 00:10 Відповісти
Согласен,но этот факт ваш покорный слуга знал еще лет 20 назад...
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21.06.2020 00:12 Відповісти
Войска НАТО подтягиваются к границе Белоруси.И Что то мне подсказывает,что все эти маневры в Черном море НАТОвских войск не случайны...
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21.06.2020 00:04 Відповісти
Похоже в Канаде существуют собакоразводные фермы раз такие цифры перевозки и падежа. Поэтому - я бы никому не советовал брать такого щенка - из разводника. Понимаете на таких фермах ***** которая кроме рождения щенков ничего больше не знает - умом не отмечена, такое тупенькое она и даст потомство. Зачем вам хоть и чистопородистый, но тупой друг? И вообще сейчас в моду гибриды входят.
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21.06.2020 00:06 Відповісти
А зачем собаке ум? Это ж не кот, чтоб с ним разговаривать.
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21.06.2020 00:51 Відповісти
да и ты, свинособака, без него прекрасно обходишься
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21.06.2020 00:57 Відповісти
Соси у ***** и так ума набирай-са, говно-тролль ольгинский - копеешный.
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21.06.2020 09:40 Відповісти
Ты и в этом эксперт - не имел собаку, но всё о них знаешь!
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21.06.2020 01:09 Відповісти
Меня не только экспертом во всём величайют, но часто называют гением и я скромно об этом пишу. Спрашивай если чего не понимаешь.
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21.06.2020 09:42 Відповісти
С собакой тоже интересно поговорить - особенно под хорошую закусь.
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21.06.2020 09:43 Відповісти
На що дивиться Зеленський? В нього під носом цуценята гинуть, а він за Петром Олексійовичем спостерігає!
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21.06.2020 00:09 Відповісти
им будет некогда - они будут делать физические замечания зебуинам . Так, что готовь вазелин и тренируйся на бутылке пока
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21.06.2020 00:55 Відповісти
Ты уже хорошо натренирован. Можешь привстать.
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21.06.2020 01:33 Відповісти
Він дивиться як би вас здєлать разом побистрєє.
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21.06.2020 00:23 Відповісти
МАУ уволило недавно 900 человек. Стажёры какие-то. Систему кондиционирования наверное не включили. Зачем кошек с собаками брать, вообще интересны результаты. Из 14 самолётов хоть один свой есть. Даже национализировать нечего, беня опытный фрукт. Хорошие боинги были, и летали вовремя. Жалко что им кирдык
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21.06.2020 00:39 Відповісти
К людям никак, что там про животных говорить, живодёры!
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21.06.2020 00:43 Відповісти
О-о-о... Беня в канадском аэропортЕ "Пирожковую" откроет.
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21.06.2020 01:07 Відповісти
На площі міст Америки завтра вийдуть мільйони собакофілів з руху Dogs Lives Matter.
Ховайтеся. Будуть чергові погроми...

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 3610
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21.06.2020 01:32 Відповісти
Народний меморіал на батьківщині героя у Х'юстоні, Техас.
Джордж Флойд - янгол... На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 9535

На борту літака МАУ, який летів у Торонто, загинуло 38 цуценят, влада Канади проводить розслідування - Цензор.НЕТ 3444
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21.06.2020 03:25 Відповісти
Был один мультик "Все собаки попвдают в рай" .Души этих несчастных щенков, попадут в рай, если это правда, а люди, по вине которых они погибли, пусть попадут в АД, я очень этого хочу и желаю. И я не понимаю комметаторов, которые шутят по этому поводу. Вообще то они были живыми существами, как и мы, и мне их очень жаль
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21.06.2020 02:02 Відповісти
бородатая баба каломойша в тысячу раз хуже этих несчастных щенков и в рай точно не попадёт...
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21.06.2020 02:17 Відповісти
проше звернутись в зворотньому напрямку.....кожен день гинуть наши бійці......то не песик з котиком.....таке розвернули.....на МАУ....ЗГИНЕЛО ......гинуть люди...
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21.06.2020 06:05 Відповісти
Звиздец МАУ , обанкротят
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21.06.2020 07:02 Відповісти
Хорошо бы, только кроме долгов там ничего нет, плюс самая дрянная репутация.
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21.06.2020 07:57 Відповісти
МАУ - компания приносящая смерть! Все что связано с Коломойским - приносит смерть. Практически весь новостной персонал ТСН - обречен. Продюсер ТСН уже ушла на Небеса.
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21.06.2020 09:22 Відповісти
Хоть тушкой, хоть чучелом....
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21.06.2020 10:55 Відповісти
было бы гораздо приятней прочесть новость 38 сотрудников МАУ привязали коня или 38 самолётов МАУ рухнули с неба
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21.06.2020 15:26 Відповісти
 
 