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Машина Нацгвардії потрапила в ДТП біля будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, поспішали на місце вибуху і в'їхали у свою ж машину.

Відео з місця ДТП опубліковано в спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, в'їхали у своє ж авто. На щастя, ніхто не травмувався", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Дивіться також: У житловому багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. ВІДЕО+ФОТО

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Автор: 

ДТП (4471) Київ (19528) Національна гвардія (1542)


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Топ коментарі
+7
... И Нацгвардеець наступил на хвост коту ! Ну просто ППЦ какая важная новость.
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21.06.2020 13:11
+7
Новости экстра класса. Дальше можно осветить, как два нацгвардейца меняли помятый бампер. Потом, как три нацгвардейца увезли его на склад.
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21.06.2020 13:19
+4
.....?..там что, черная дыра?
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21.06.2020 12:57
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.....?..там что, черная дыра?
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21.06.2020 12:57 Відповісти
уроборос )
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21.06.2020 12:58 Відповісти
ржом с кацапов, а у самих конфуз на конфузе...
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21.06.2020 13:05 Відповісти
И этих дятлов содержим на свои налоги и за неплохую зарплату...
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21.06.2020 13:11 Відповісти
... И Нацгвардеець наступил на хвост коту ! Ну просто ППЦ какая важная новость.
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21.06.2020 13:11 Відповісти
Новости экстра класса. Дальше можно осветить, как два нацгвардейца меняли помятый бампер. Потом, как три нацгвардейца увезли его на склад.
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21.06.2020 13:19 Відповісти
и списали все на взрыв в доме.
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21.06.2020 15:20 Відповісти
А нахрена автозаки вместо спасателей едут на место ЧП ? У бройлеров из Нацгвардии мозги от жары попухли ?
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21.06.2020 13:20 Відповісти
Хоть бы евровертолеты Аваков на помощь не бросил...
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21.06.2020 13:27 Відповісти
не успели закупить, а те которые есть можно только для охоты и полетов на дачу.
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21.06.2020 15:21 Відповісти
ппц авария.. буцнул
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21.06.2020 13:50 Відповісти
Только у меня в связи с етим возникает некое неловкое чувство офуевания: накуя нацгвардейцам ехать на помощь спасателям??? Дубинками, щитами и черемухой завальі разбирать?
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21.06.2020 13:58 Відповісти
Оцепление - стандартно.
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21.06.2020 14:59 Відповісти
торопиться надо медленно! - это ж проверенная пословица
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21.06.2020 15:04 Відповісти
Не спеши а то успеешь!
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21.06.2020 15:22 Відповісти
по ходу последний Краз виноват.
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21.06.2020 15:23 Відповісти
Вот неудача! Была бы впереди гражданская машина,так ее водителя сделали б козлом отпущения.
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21.06.2020 18:04 Відповісти
ВВооруженная опора режима...
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21.06.2020 23:41 Відповісти
 
 