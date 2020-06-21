Машина Нацгвардії потрапила в ДТП біля будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, поспішали на місце вибуху і в'їхали у свою ж машину.

Відео з місця ДТП опубліковано в спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Не обійшлося і без ДТП в епіцентрі подій на Позняках. Нацгвардійці, яких прислали на допомогу рятувальникам, в'їхали у своє ж авто. На щастя, ніхто не травмувався", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".