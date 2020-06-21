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Загинула господиня квартири, в якій вибухнув газ. Сусіда шукають під завалами, - мешканка будинку на Позняках. ВIДЕО

За словами Юлії Ламаш, мешканки будинку на Позняках у Києві, де сьогодні стався вибух, загинула літня жінка, у квартирі якої, ймовірно, стався витік газу.

Про це вона розповіла в коментарі журналістці hromadske Мар'яні Пецух, передає Цензор.НЕТ.

З сусідньої квартири встигли вибігти жінка з донькою, а її батько, який спав, залишився всередині, і тепер його шукають під завалами, повідомила Ламаш.

За її словами, постраждав найбільше шостий під'їзд будинку, а у п’ятому "вигнулась вся стіна".

Ламаш також повідомила, що в червні проводилася заміна газових лічильників у будинку, після чого деякі мешканці відчували запах газу.

Читайте також: Пошкоджений вибухом будинок на Позняках може впасти, жителів відселять (оновлено)

Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Автор: 

вибух (4482) газ (10447) Київ (19528)


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Топ коментарі
+12
Все понятно, алкашня из "Киевгаза" оставила хороший след
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21.06.2020 15:04
+10
Согласен, есть подозрение. Или сам счетчики, купленные за откаты -дырявые травили
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21.06.2020 15:08
+6
Либо старенькая бубушка забыла газ... либо криворукие поверщики не правильно поменяли счетчики. Либо счетчики бракованые.
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21.06.2020 15:07
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Все понятно, алкашня из "Киевгаза" оставила хороший след
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21.06.2020 15:04 Відповісти
Согласен, есть подозрение. Или сам счетчики, купленные за откаты -дырявые травили
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21.06.2020 15:08 Відповісти
вообще газ в многоквартирных домах давно надо запретить, как жить на такой пороховой бочке?
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21.06.2020 15:06 Відповісти
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21.06.2020 15:56 Відповісти
Либо старенькая бубушка забыла газ... либо криворукие поверщики не правильно поменяли счетчики. Либо счетчики бракованые.
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21.06.2020 15:07 Відповісти
слышали запах газа, а обращались куда по этому поводу?
а вообще, да, ни к чему газ в многоквартирках
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21.06.2020 15:09 Відповісти
ну вы совсем не в теме но делитесь своими мыслями все же! Жители обращались повторно в течение этих 4 дней и газовщики приезжали ликвидировать свои "улучшения". бабушка , видать, не обратилась. Если вообще была в сознании? Вобщем - жители обращались!
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22.06.2020 10:13 Відповісти
Звертались то звертались, але якщо чуєш газ, відключи квартиру і дзвони в горгаз.
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22.06.2020 10:49 Відповісти
причем везде где "потрудились" проверить почему-то не удосужились. Раз были неоднократные обращения - логично было проверить всех клиентов, у кого побывали 17 июня (как минимум)
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22.06.2020 10:14 Відповісти
Никто, никогда ,не узнает правду !
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21.06.2020 15:17 Відповісти
Это масонский заговор!
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21.06.2020 15:57 Відповісти
Даже Виталик.
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21.06.2020 17:19 Відповісти
зато пенсіонерка 1 грн зекономила на тел дзвінку
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21.06.2020 16:54 Відповісти
Она могла не слышать запаха. Некоторые люди его не различают. Моя мать не слышала.
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21.06.2020 21:00 Відповісти
мусить відчути запах.
Одора́нт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. odorant; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Odorierungsmittel n, Odorant m) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0 речовина , яку додають до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7 газу , щоб надати йому сильного специфічного запаху, головним чином попереджувального, або за яким визначають місця витікання. Як одоранти використовують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8 меркаптани (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD етилмеркаптан , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 метилмеркаптан , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 пропілмеркаптан , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1 ізопропілмеркаптан тощо) і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4%D0%B8 сульфіди (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1 діетилсульфід , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4 діметилсульфід , https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%96%D0%B4&action=edit&redlink=1 діметилдисульфід та ін).
В Україні для одоризації вуглеводневих газів використовують https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD етилмеркаптан (С2Н5SH) - безбарвну прозору рідину, органічну сполуку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 сірки , яка має різкий неприємний запах. Відомі також інші одоранти: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D0%BD каптан , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D0%BD сульфан і так далі.
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21.06.2020 22:10 Відповісти
Моя мать в молодости работала с формалином. Ни одного запаха не различала, только очень слабо запах герани. А газа - нет.
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21.06.2020 22:44 Відповісти
Про то, о чем Вы написали, знаю.
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21.06.2020 22:45 Відповісти
ну ты и сволочь!
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22.06.2020 10:15 Відповісти
Живу в 14-ти этажке всё электрическое.
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21.06.2020 17:16 Відповісти
"в июне проводилась замена газовых счетчиков в доме, после чего некоторые жильцы чувствовали запах газа"

Замена счетчиков, замена труб, постоянное повышение тарифов - все ложится на потребителя, чтоб ахметка себе карман набил, а о безопасности людей никто не думает.
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21.06.2020 23:42 Відповісти
А не торчат ли среди обломков )(уйловы рага?!?!
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22.06.2020 00:42 Відповісти
дайошь исче адну квитанцию за газ!
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22.06.2020 10:07 Відповісти
людей жаль. но хотелось бы, чтобы принципиально расследовали этот случай. делал себе газ, проектант - я рисую тут еделстар 2.5 с термокомпенсацией, вот визитка, где их можно купить.. говорю - а че еделстар, давайте галлус или октава, у родителей 20 лет стоят без претензий. нет, только такой счетчик и, какое совпадение, только у одного продавца они есть в регионе!
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22.06.2020 10:29 Відповісти
 
 