Загинула господиня квартири, в якій вибухнув газ. Сусіда шукають під завалами, - мешканка будинку на Позняках. ВIДЕО

За словами Юлії Ламаш, мешканки будинку на Позняках у Києві, де сьогодні стався вибух, загинула літня жінка, у квартирі якої, ймовірно, стався витік газу.

Про це вона розповіла в коментарі журналістці hromadske Мар'яні Пецух, передає Цензор.НЕТ.

З сусідньої квартири встигли вибігти жінка з донькою, а її батько, який спав, залишився всередині, і тепер його шукають під завалами, повідомила Ламаш.

За її словами, постраждав найбільше шостий під'їзд будинку, а у п’ятому "вигнулась вся стіна".

Ламаш також повідомила, що в червні проводилася заміна газових лічильників у будинку, після чого деякі мешканці відчували запах газу.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.