ДСНС підтвердила, що під час вибуху будинку на Позняках загинули 2 людини. ВIДЕО

Держслужба з надзвичайних ситуацій підтвердила інформацію про двох загиблих під час вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві. Раніше рятувальники повідомляли про одну жертву вибуху.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на преслужбу ДСНС.

Станом на 18:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 2 загиблі особи.

Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.