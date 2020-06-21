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ДСНС підтвердила, що під час вибуху будинку на Позняках загинули 2 людини. ВIДЕО

Держслужба з надзвичайних ситуацій підтвердила інформацію про двох загиблих під час вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві. Раніше рятувальники повідомляли про одну жертву вибуху.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на преслужбу ДСНС.

Станом на 18:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 2 загиблі особи.

Евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

Працюють 6 психологів ГУ ДСНС України у м. Києві, які надають екстрену психологічну допомогу евакуйованим мешканцям будинку.

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Нагадаємо, сьогодні вранці в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 21 людину евакуювали.

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Жителі кількох квартир на верхніх поверхах не можуть спуститися вниз, оскільки вибух знищив сходові перекриття. Їх будуть евакуювати рятувальники.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

вибух (4482) смерть (6757) жертви (1800) ДСНС (5121)


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Кличко нуна сносить вместе с прогнившей коррумпированной киевзрадой. Это позор - сделать кусок монголии в центре Европы.
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21.06.2020 19:31 Відповісти
А он тут хоть каким боком?
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21.06.2020 19:35 Відповісти
твій українофоб-наркоша добкін спіймає облизня..Кличко буде мером на наступний термін
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21.06.2020 19:35 Відповісти
Или Кличко или кто-то от ЕС, в любом случае зебобики в пролете
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21.06.2020 19:37 Відповісти
Кличко завел в киевзраду коррумпированных, алчных риэлтеров и девелоперов, продал за копейки облэнерго Ахметову, превратил Киев в азиатскую клоаку с хаотичной застройкой, где постоянно в центре рвутся трубы и проваливаются под землю парковки с машинами, заливает кипятком торговые центры (Ocean Plaza), вырубаются парки и скверы, уничтожается среда обитания.
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21.06.2020 19:40 Відповісти
Зеля это ты???
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21.06.2020 20:55 Відповісти
Хуже не будет.
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21.06.2020 19:32 Відповісти
Из какого дерьма это построено, что от банального взрыва газа такие разрушительные последствия?
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21.06.2020 20:28 Відповісти
Якщо з панельного дєрьма, яке і так може впасти, ще й повибивати стіни між стінами і балконами, можете уявити. Хто бував, чи живе і таких карточних доміках, той знає, про що я говорю. На жаль, такого ще буде-буде і з цим уже нічого не вдієш
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21.06.2020 21:25 Відповісти
 
 