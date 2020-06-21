На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва". ВIДЕО

Терористи "ДНР" на пунктах пропуску зі свого боку встановлюють стели з написом "Росія".

Про це повідомив у Youtube блогер і представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замах на Бучок: граната була прив'язана до хвіртки, - Казанський

У його ролику представлений уривок "новинної програми" окупантів. Ведуча повідомляє: "Тим часом в мережі з'являються перші фото стели "Росія", яку встановили на КПВВ "Оленівка". Тепер ті, хто буде в'їжджати в республіку з України, побачать напис "Росія".

При цьому титр мовить: "Стели" Росія "на в'їзді в республіку! Подразнювальний фактор для Києва".

"Коли жодних досягнень немає, цілком зрозуміло, що за досягнення буде видаватися всяка фігня типу установки букв, покажчиків, стел і тому подібних конструкцій. Ну, не про шахтарські ж страйки і борги з зарплати розповідати телебаченню ДНР", - іронізує Казанський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму

Нагадаємо, на тимчасово окупованій найманцями РФ території ОРЛО поблизу міста Антрацит застрайкували гірники шахти "Комсомольська", найбільшої в регіоні. Вони вимагали виплат боргів із зарплати та продовження роботи підприємства. У травні з тими ж вимогами виступили співробітники шахти "Ніканор-Нова" на окупованій Луганщині.

Страйк гірників на шахті "Комсомольська" підтримали робітники Алчевського металургійного комбінату.

Главу Верховної Ради України Дмитра Разумкова просять втрутитися в ситуацію із закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт. Відповідне звернення до спікера парламенту і уповноваженого з прав людини Людмилі Денісової було відправлено від імені якогось "Комітету визволення Донбасу".