На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва". ВIДЕО
Терористи "ДНР" на пунктах пропуску зі свого боку встановлюють стели з написом "Росія".
Про це повідомив у Youtube блогер і представник Донбасу в ТКГ Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.
У його ролику представлений уривок "новинної програми" окупантів. Ведуча повідомляє: "Тим часом в мережі з'являються перші фото стели "Росія", яку встановили на КПВВ "Оленівка". Тепер ті, хто буде в'їжджати в республіку з України, побачать напис "Росія".
При цьому титр мовить: "Стели" Росія "на в'їзді в республіку! Подразнювальний фактор для Києва".
"Коли жодних досягнень немає, цілком зрозуміло, що за досягнення буде видаватися всяка фігня типу установки букв, покажчиків, стел і тому подібних конструкцій. Ну, не про шахтарські ж страйки і борги з зарплати розповідати телебаченню ДНР", - іронізує Казанський.
Нагадаємо, на тимчасово окупованій найманцями РФ території ОРЛО поблизу міста Антрацит застрайкували гірники шахти "Комсомольська", найбільшої в регіоні. Вони вимагали виплат боргів із зарплати та продовження роботи підприємства. У травні з тими ж вимогами виступили співробітники шахти "Ніканор-Нова" на окупованій Луганщині.
Страйк гірників на шахті "Комсомольська" підтримали робітники Алчевського металургійного комбінату.
Главу Верховної Ради України Дмитра Разумкова просять втрутитися в ситуацію із закриттям на окупованій частині Луганської області нерентабельних шахт. Відповідне звернення до спікера парламенту і уповноваженого з прав людини Людмилі Денісової було відправлено від імені якогось "Комітету визволення Донбасу".
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МИРУ по-"всеравно" на нас. ШЛЮХИ типа грит сшитбритен давно попали в разряд "пиз...ков". Когда говорят Англия - вспоминают Украину и не верят ******* с англии.
США также обосралось.
И именно теперь ЛЮБОЙ тупой вождь может клепать бомбу. И НИКТО даже вякнуть не может.
Надеюсь, Гаагский трибунал по сбитому Боингу сей факт учтет...
Дай Бог щоб клоуна законно відсторонили від влади ще в цьому році і на цю посаду прийшов патріот України
І ВПЕРЕД ЗА ПЕНСІЄЮ В УКРАЇНУ - ВСЯ СУТЬ ВАТИ
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Учитесь как управлять государством.
Чтобы все кто ездит за украинскими пенсиями видели.