В рамках Маршу Рівності Online в Києві запустили величезний веселковий прапор. ВIДЕО
В Україні 21 червня відбувся Марш Рівності Онлайн і Марафон союзників і союзниць ЛГБТ +.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, організатори - "КиївПрайд" - спільно з Dronarium і Saatchi & Saatchi Україна запустили величезний веселковий прапор. "Ця акція стала частиною Маршу Рівності Online і символізувала прайд в місті. Дрон з прапором кружляв центральними вулицями Києва і облетів пам'ятки української столиці", - повідомили організатори.
Протягом Маршу Рівності Онлайн глядачі і глядачки могли залишати власні мітки на гугл-картах з гаслами за права ЛГБТ +, фотографіями плакатів і різними іншими посланнями.
Марш рівності мав відбутися 21 червня, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями.
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Василь Петренко #438400
показати весь коментар22.06.2020 15:43 Відповісти Мені подобається 0
тос вест
показати весь коментар22.06.2020 14:20 Відповісти Мені подобається 0
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Но их необходимо оставить в покое как больных людей и не иметь с ними никаких деловых отношений. Небо само с ними разберется. Если человек с ЛГБТ сидит тихо и не высовывается Небо его не трогает, а если выпячивает свою ориентацию - сразу же их косит болезнь.
Против Природы лучше не выступать.