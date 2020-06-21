В рамках Маршу Рівності Online в Києві запустили величезний веселковий прапор. ВIДЕО

В Україні 21 червня відбувся Марш Рівності Онлайн і Марафон союзників і союзниць ЛГБТ +.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, організатори - "КиївПрайд" - спільно з Dronarium і Saatchi & Saatchi Україна запустили величезний веселковий прапор. "Ця акція стала частиною Маршу Рівності Online і символізувала прайд в місті. Дрон з прапором кружляв центральними вулицями Києва і облетів пам'ятки української столиці", - повідомили організатори.

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Протягом Маршу Рівності Онлайн глядачі і глядачки могли залишати власні мітки на гугл-картах з гаслами за права ЛГБТ +, фотографіями плакатів і різними іншими посланнями.

Марш рівності мав відбутися 21 червня, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями.