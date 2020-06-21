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В рамках Маршу Рівності Online в Києві запустили величезний веселковий прапор. ВIДЕО

В Україні 21 червня відбувся Марш Рівності Онлайн і Марафон союзників і союзниць ЛГБТ +.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, організатори - "КиївПрайд" - спільно з Dronarium і Saatchi & Saatchi Україна запустили величезний веселковий прапор. "Ця акція стала частиною Маршу Рівності Online і символізувала прайд в місті. Дрон з прапором кружляв центральними вулицями Києва і облетів пам'ятки української столиці", - повідомили організатори.

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Протягом Маршу Рівності Онлайн глядачі і глядачки могли залишати власні мітки на гугл-картах з гаслами за права ЛГБТ +, фотографіями плакатів і різними іншими посланнями.

Марш рівності мав відбутися 21 червня, але його перенесли у зв'язку з пандемією коронавірусу і карантинними обмеженнями.

Київ (19528) права людини (611) ЛГБТ-спільнота (267) Марш рівності (4)


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Топ коментарі
+21
Главное зло что натворили эти нетрадиционные - украли символ мира Радугу.
Но их необходимо оставить в покое как больных людей и не иметь с ними никаких деловых отношений. Небо само с ними разберется. Если человек с ЛГБТ сидит тихо и не высовывается Небо его не трогает, а если выпячивает свою ориентацию - сразу же их косит болезнь.
Против Природы лучше не выступать.
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21.06.2020 23:17
+16
Я от може чогось таки не розумію,ну от ти нетрадиційної орієнтації.Ну так а нах#уя виставляти це на загальний огляд? У нас що,так сильно поширена гомофобія? Та зовсім ні. І до чого тоді ці дебільні паради? Просто завтра параша.тудєй покаже дебільний черговий ролік... Тьху,гидко....
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22.06.2020 00:06
+14
Як шкода що ви не розумієте що то не захист прав , а суцільна гейпропаганда. У Европі вона набрала жахливих розмірів. Гей рух злився з соціялістами і докурви популярний. Ти ще не гей? Ну ти і відсталий…
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22.06.2020 00:25
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Отже, тут швидше "ворог мого ворога - мій приятель" аніж їх підтримка
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22.06.2020 15:43 Відповісти
Допоки на щиті герб серсера я за цю ідилію .
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22.06.2020 14:20 Відповісти
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