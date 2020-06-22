"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала. ВIДЕО

Мешканець Києва Микола Бойко, який став очевидцем вибуху в житловому будинку на Позняках, заявив, що до нього в квартиру нібито вломилися "голодні" поліцейські і рятувальники. Однак журналісти викрили його у брехні.

У коментарі "Громадському" Микола Бойко розповів, що живе на 8-му поверсі будинку, в якому стався вибух. Його квартира, яку він знімає, на постраждала. Однак він стверджував, що йому без попередження виламали двері, передає Цензор.НЕТ.

"Почали ламати, я їм відчинив двері, бо чую, що щось відбувається не те. Забігли люди. Їм захотілося пити і їсти. Це не тому, що я жадібний, але відкрили люди холодильник і почали і пити, і їсти. Це були люди в костюмах, я не знаю, може, це рятувальники", - розповів він, додавши, що в результаті вони "поїли хороший печінковий паштет".

Пізніше журналіст Роман Малко заявив, що встановив особу хлопця. За його словами, Микола Бойко живе в сусідньому будинку, а фактів, що йому спеціально виламали двері, у хлопця немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доля трьох осіб зі зруйнованого вибухом будинку на Позняках залишається невідомою, - Кличко

Малко повідомив, що в телефонній розмові Микола відмовився від заяви щодо дій правоохоронців і "перевів миттєво тему". Журналіст вважає, що хлопець в момент запису відео був під впливом наркотичних речовин.

"По-перше, він не житель цього будинку, а сусіднього. По-друге, він все одно стверджує, що йому спеціально виламали двері, але фактів у нього - немає. Далі, яким моральним виродком потрібно бути або це все бажання стати знаменитим, щоб нести таку маячню, що працівники МНС і поліції, які виламали йому двері і побігли на кухню і ложками почали хапати його юшку і паштет. Далі, заяву "мені" в телефонній розмові, він писати чомусь відмовився і перевів миттєво тему. І тепер найцікавіше: поставлю риторичне запитання, на яке ви відповісте самі - хто у нас категорично не знімає окуляри, тому, що очі вбиті? І відразу питання Миколі, куди ж він подів залишки того, що залишилося на балконі? І чи готовий він скласти тест на канабіс? Як же потрібно було обдовбаним, що у нього в очах МНСники і поліція ложками в холодильнику стукали", - розповів Малко.







