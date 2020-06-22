"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала. ВIДЕО
Мешканець Києва Микола Бойко, який став очевидцем вибуху в житловому будинку на Позняках, заявив, що до нього в квартиру нібито вломилися "голодні" поліцейські і рятувальники. Однак журналісти викрили його у брехні.
У коментарі "Громадському" Микола Бойко розповів, що живе на 8-му поверсі будинку, в якому стався вибух. Його квартира, яку він знімає, на постраждала. Однак він стверджував, що йому без попередження виламали двері, передає Цензор.НЕТ.
"Почали ламати, я їм відчинив двері, бо чую, що щось відбувається не те. Забігли люди. Їм захотілося пити і їсти. Це не тому, що я жадібний, але відкрили люди холодильник і почали і пити, і їсти. Це були люди в костюмах, я не знаю, може, це рятувальники", - розповів він, додавши, що в результаті вони "поїли хороший печінковий паштет".
Пізніше журналіст Роман Малко заявив, що встановив особу хлопця. За його словами, Микола Бойко живе в сусідньому будинку, а фактів, що йому спеціально виламали двері, у хлопця немає.
Малко повідомив, що в телефонній розмові Микола відмовився від заяви щодо дій правоохоронців і "перевів миттєво тему". Журналіст вважає, що хлопець в момент запису відео був під впливом наркотичних речовин.
"По-перше, він не житель цього будинку, а сусіднього. По-друге, він все одно стверджує, що йому спеціально виламали двері, але фактів у нього - немає. Далі, яким моральним виродком потрібно бути або це все бажання стати знаменитим, щоб нести таку маячню, що працівники МНС і поліції, які виламали йому двері і побігли на кухню і ложками почали хапати його юшку і паштет. Далі, заяву "мені" в телефонній розмові, він писати чомусь відмовився і перевів миттєво тему. І тепер найцікавіше: поставлю риторичне запитання, на яке ви відповісте самі - хто у нас категорично не знімає окуляри, тому, що очі вбиті? І відразу питання Миколі, куди ж він подів залишки того, що залишилося на балконі? І чи готовий він скласти тест на канабіс? Як же потрібно було обдовбаним, що у нього в очах МНСники і поліція ложками в холодильнику стукали", - розповів Малко.
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Да.
А есть что пожрать? А ладно сами поищем.
там необдовбаних ,здається ,не буває..
Атрибут професії... )))
Пошел мужик в баню. Разделся, значит, вещи в шкаф, а ключик от шкафа на пояс на веревочке повесил. Заходит в парилку а там два парня траву дымят.
Он им говорит: "Братки, дайте пару раз дернуть!"
Парни: - "Ты чо, офигел, мужик, сходи вон на улицу, там на входе в баню малой стоит, планом торгует у него и возьми."
Пошел мужик, подходит, спрашивает сколько стоит, тот ему: - "$100 - косяк".
Мужик: "Ты что ох%*л?"
Пацан - "Бери-бери, не пожалеешь!"
Короче, купил косяк, залез на верхнюю полку, сидит курит. Покурил и чувствует, что не приходит ничего. Ну, думает, нае#ал меня пацан. Щас выйду, убью! Выходит на улицу и видит пацан в такси садиться и уезжает. Мужик как был в одной веревочке ловит тачку, прыгает в нее и говорит: "Командир, догони ту тачку, стольник дам!"
Поехали они, километров 10 проехали, заехали в лес, водитель останавливает, поворачивается и говорит: "А ты как, мужик, расплачиваться собираешся? Выходи из машины!"
Мужик вышел и пошел через лес обратно в баню. Идет, и вдруг ему срать приспичило! Сел он под куст, сидит, срет. Вдруг видит, из-за деревьев выходит медведь, подходит к нему, трогает за плечо и говорит: "Слышь, мужик, а ты не ох%*л в парилке срать?"....
- хто голодний, я голодний (жує ганчірку) (с)
Или вам напомнить историю в Кагарлыке?
В эфире новые распятые мальчики в трусиках.)))
Задумка була непогана, патрульні поліція більш-менш на перших порах була, а потім знову понабирали старих мусорів, реформатори позвільнялися та пішли...
а реформу потрібно продовжувати і чистити і чистити мусорів, нещадно звільняти.