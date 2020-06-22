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"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала. ВIДЕО

Мешканець Києва Микола Бойко, який став очевидцем вибуху в житловому будинку на Позняках, заявив, що до нього в квартиру нібито вломилися "голодні" поліцейські і рятувальники. Однак журналісти викрили його у брехні.

У коментарі "Громадському" Микола Бойко розповів, що живе на 8-му поверсі будинку, в якому стався вибух. Його квартира, яку він знімає, на постраждала. Однак він стверджував, що йому без попередження виламали двері, передає Цензор.НЕТ.

"Почали ламати, я їм відчинив двері, бо чую, що щось відбувається не те. Забігли люди. Їм захотілося пити і їсти. Це не тому, що я жадібний, але відкрили люди холодильник і почали і пити, і їсти. Це були люди в костюмах, я не знаю, може, це рятувальники", - розповів він, додавши, що в результаті вони "поїли хороший печінковий паштет".

Пізніше журналіст Роман Малко заявив, що встановив особу хлопця. За його словами, Микола Бойко живе в сусідньому будинку, а фактів, що йому спеціально виламали двері, у хлопця немає.

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Малко повідомив, що в телефонній розмові Микола відмовився від заяви щодо дій правоохоронців і "перевів миттєво тему". Журналіст вважає, що хлопець в момент запису відео був під впливом наркотичних речовин.

"По-перше, він не житель цього будинку, а сусіднього. По-друге, він все одно стверджує, що йому спеціально виламали двері, але фактів у нього - немає. Далі, яким моральним виродком потрібно бути або це все бажання стати знаменитим, щоб нести таку маячню, що працівники МНС і поліції, які виламали йому двері і побігли на кухню і ложками почали хапати його юшку і паштет. Далі, заяву "мені" в телефонній розмові, він писати чомусь відмовився і перевів миттєво тему. І тепер найцікавіше: поставлю риторичне запитання, на яке ви відповісте самі - хто у нас категорично не знімає окуляри, тому, що очі вбиті? І відразу питання Миколі, куди ж він подів залишки того, що залишилося на балконі? І чи готовий він скласти тест на канабіс? Як же потрібно було обдовбаним, що у нього в очах МНСники і поліція ложками в холодильнику стукали", - розповів Малко.

Жертву вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала 01
Жертву вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала 02
Жертву вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала 03
Жертву вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала 04

Автор: 

вибух (4483) Київ (19530) наркотики (1451) брехня (200) ДСНС (5122)


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Топ коментарі
+56
тримай лімончік патєрпєвший

"Жертву" взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала - Цензор.НЕТ 9537
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22.06.2020 10:06
+45
Ну да. Кто-нибудь скажите Клоуну, что Порох и порохоботы уже ушли два дня назад и можно вылазить из своей хоббитской пещеры. Там же дом всё-таки взорвался, пора видосик запилить и раздать пострадавшим **********.
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22.06.2020 10:10
+36
гидрант, ты хоть привет передай жителям Позняков.
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22.06.2020 10:05
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Гражданин у вас все в порядке?
Да.
А есть что пожрать? А ладно сами поищем.
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22.06.2020 10:43 Відповісти
))))) до слёз!
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22.06.2020 11:02 Відповісти
Питання на засипку, куда дів недопалок цей хлопчик? Викинув через балкон, поклав у попільничку чи подарував поліції?
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22.06.2020 10:46 Відповісти
Мабуть копи зпіонерили .
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22.06.2020 11:13 Відповісти
Заколебали уже эти понаехавшие. То рагули, то жлобы обдолбанные. Ну и так для сведения ******* это не Киев
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22.06.2020 10:49 Відповісти
А тут Гога ви не праві, любий селюк збере і розбере балон і виявить витік газу в системі і перекриє її, а дехто буде чекати горгаз.
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22.06.2020 10:52 Відповісти
погорячился
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22.06.2020 10:55 Відповісти
Буває, я хоч і живу в місті, але в свому будинку при запаху газа тупо виключаю гусак і морочу голову газовщикам.
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22.06.2020 11:04 Відповісти
а ты хто, што тебя задолбали?? это шутка такая??
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22.06.2020 20:52 Відповісти
Прискакала белка, всё сожрала и выпила.
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22.06.2020 10:51 Відповісти
А стадо слонів у нього через квартиру не пробігало?
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22.06.2020 10:51 Відповісти
пробігало, але ж слони паштети не їдять!..
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22.06.2020 12:07 Відповісти
стилісти у салонах красоти Києва -"цікава професія"..
там необдовбаних ,здається ,не буває..
Атрибут професії... )))
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22.06.2020 10:58 Відповісти
Да, уж. И интересы у них почему-то вокруг исключительно состоятельных мужчин. (ни на что не намекаю, просто этот "стилист" известен в сфере шоу-бизнеса, а там все про всех хорошо знают. Ему бы, придурку, лишний раз не светится перед камерами, несмотря на очки, его узнали.
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22.06.2020 11:28 Відповісти
Очень похож на манерного голубца .
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22.06.2020 11:00 Відповісти
Анекдот:

Пошел мужик в баню. Разделся, значит, вещи в шкаф, а ключик от шкафа на пояс на веревочке повесил. Заходит в парилку а там два парня траву дымят.
Он им говорит: "Братки, дайте пару раз дернуть!"
Парни: - "Ты чо, офигел, мужик, сходи вон на улицу, там на входе в баню малой стоит, планом торгует у него и возьми."
Пошел мужик, подходит, спрашивает сколько стоит, тот ему: - "$100 - косяк".
Мужик: "Ты что ох%*л?"
Пацан - "Бери-бери, не пожалеешь!"
Короче, купил косяк, залез на верхнюю полку, сидит курит. Покурил и чувствует, что не приходит ничего. Ну, думает, нае#ал меня пацан. Щас выйду, убью! Выходит на улицу и видит пацан в такси садиться и уезжает. Мужик как был в одной веревочке ловит тачку, прыгает в нее и говорит: "Командир, догони ту тачку, стольник дам!"
Поехали они, километров 10 проехали, заехали в лес, водитель останавливает, поворачивается и говорит: "А ты как, мужик, расплачиваться собираешся? Выходи из машины!"
Мужик вышел и пошел через лес обратно в баню. Идет, и вдруг ему срать приспичило! Сел он под куст, сидит, срет. Вдруг видит, из-за деревьев выходит медведь, подходит к нему, трогает за плечо и говорит: "Слышь, мужик, а ты не ох%*л в парилке срать?"....
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22.06.2020 11:00 Відповісти
Я знаю этого мужика. Это Зеля, все в его стиле.
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23.06.2020 07:34 Відповісти
новость дня! ну не стыдно людям такое читать подсовывать, в самом деле......
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22.06.2020 11:28 Відповісти
Да уж, Цензор опустился до уровня желтого бульварного листка
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22.06.2020 19:38 Відповісти
Возможно его ангажировали "валить" Авакова?
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22.06.2020 11:36 Відповісти
Впізнаю деяких форумчан, у яких Порошенко особисто крав з холодильника...
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22.06.2020 11:37 Відповісти
От із-за цього і недолюблюють представників ЛГБТ)))
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22.06.2020 11:41 Відповісти
Мені цікаво, що знаходяться ідіоти,я кі захищають цього наркошу-стіліста... Я уже давно не маю ілюзій щодо копів наших, але те, що він говорить - брєд відвертий! Вдумайтеся, він каже, що прекрасно чув вибух, але забив на це і півтори години ще вдома сидів. Твереза і не обдовбана людина буде так себе вести?)))))
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22.06.2020 11:50 Відповісти
Ну от я, наприклад, його не виправдовую, а ржу з нього. У чувака приход неймовірний, а всі його шпиняють, замість поржати.
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22.06.2020 17:55 Відповісти
- синок, ти ж голодний, поїв би борщу.
- хто голодний, я голодний (жує ганчірку) (с)
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22.06.2020 11:50 Відповісти
здаётся мне, что он просто 3,14дор а косит под гламурного *******.
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22.06.2020 11:59 Відповісти
добрый вечер с вами олег голубец и ток-шоу задний привод
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22.06.2020 12:32 Відповісти
На педика вообще он не похож
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22.06.2020 12:54 Відповісти
Среднестатический ***** из панельной 9 этажки
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22.06.2020 12:55 Відповісти
а шо делать! тяжелое наследие царского режима.....
"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала - Цензор.НЕТ 733
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22.06.2020 13:08 Відповісти
Большинство людей делятся на две категории. Первая ни во что не верит, а вторая сразу верит во все, что им телевизор скажет. Я отношусь к третьей категории. Я допускаю, что этот крендель все это увидел в розовом сне психоделиков, а так же допускаю, что менты вломились и начали жрать еду с его кастрюли
Или вам напомнить историю в Кагарлыке?
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22.06.2020 13:14 Відповісти
Мальчік девочка?
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22.06.2020 13:20 Відповісти
дізайнєр - він ше не оприділився, але вибір у нього невеликий (С)
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22.06.2020 16:23 Відповісти
Вони . Мультибітні.
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22.06.2020 17:03 Відповісти
он, она, Оно.))
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22.06.2020 17:45 Відповісти
такий же і канал,який це транслював,судити треба
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22.06.2020 13:23 Відповісти
Ах цей расияноізичний Гламур ...
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22.06.2020 14:08 Відповісти
он как раз вроде украиноязычный
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22.06.2020 19:45 Відповісти
"вроде"
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23.06.2020 14:26 Відповісти
Как вообще попал этот образец совершенства в этот убитый район?
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22.06.2020 14:45 Відповісти
отобралі, фашисти, пахльобку и паштєт...
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22.06.2020 15:19 Відповісти
Давайте пруфы, что он накуренный. А если и так, он что с топором бегает, как водочные обдолбыши?
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22.06.2020 15:33 Відповісти
то дівєрсанти забігли до хльопця шоп переховатися )))
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22.06.2020 16:18 Відповісти
коля бойко - годувальник поліцейських ℗
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22.06.2020 16:21 Відповісти
ДА, ТОЧНО, какая это жертва взрыва - это ЖЕРТВА АБОРТА.
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22.06.2020 16:30 Відповісти
странное совпадение - у очень многих ****** характерная ямочка на подбородке
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22.06.2020 16:38 Відповісти
Это афоризм Оскара Уайдла " У меня непритязательный вкус. Я довольствуюсь самым лучшим."
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22.06.2020 16:41 Відповісти
Оскар Уайльд сидел за развращение какого-то отпрыска аристократов
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22.06.2020 19:47 Відповісти
"I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best" (В мене невибагливий смак. Менi завжди достатньо просто найкращого. анг.)
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22.06.2020 20:35 Відповісти
ГЄРОЙ НАШЄГО ВРЄМЄНІ
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22.06.2020 16:42 Відповісти
живопісний тіп - жива ікона хайпу
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22.06.2020 16:44 Відповісти
от чому тра' передати антивірусних три лярди на прокорм мусорам - вони так вхляли шо готові жерти з кастрюлі. Отой гАнтін Хєращєнко змарнів - страшно людям йо' показувати
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22.06.2020 16:49 Відповісти
Красиво набросил, пердаки так и трескают)))
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22.06.2020 16:57 Відповісти
Воно відео для Шмарія записувало, чекаємо прем'єру на ютубчику і в "солов'їному помЁті"!
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22.06.2020 17:37 Відповісти
какімі моральнимі уродамі нада бить шоп марадьоріть похльобку і пашєт у стіліста і видавать ето в качєствє спасєнія???
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22.06.2020 17:39 Відповісти
Что за убогое заднеприводное чмо? Из секты петуШария?

В эфире новые распятые мальчики в трусиках.)))
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22.06.2020 17:43 Відповісти
і даже на фоні цього чудіка мвс вигляда убожєством
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22.06.2020 17:51 Відповісти
а це провина іншого чудіка, також трішки стиліста) авакяна.

Задумка була непогана, патрульні поліція більш-менш на перших порах була, а потім знову понабирали старих мусорів, реформатори позвільнялися та пішли...
а реформу потрібно продовжувати і чистити і чистити мусорів, нещадно звільняти.
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22.06.2020 17:57 Відповісти
хорошо хоть не сказал шо распяли.
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22.06.2020 18:20 Відповісти
Это Тищенко вломился к стилисту толпой. Надо ж было накачанный спиртом лимоны закусить.
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22.06.2020 18:49 Відповісти
наркотический бред, да еще и гомосятиной отдает.
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22.06.2020 19:48 Відповісти
Какие прАтивные, прАтивные пАлицейские... Вламились в квАртиру, скушАли пАштетик... А пАцелАвАть зАбыли... Фу-фу-фу!
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22.06.2020 19:58 Відповісти
Дала їсти, дала пити, ще й поцілувала !...
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22.06.2020 20:28 Відповісти
а где доказы, что этот журналист не брешет?
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22.06.2020 21:34 Відповісти
Не, он не брешет, он сочиняет.
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22.06.2020 23:07 Відповісти
Та й ніякий він не журналіст, ПТУ в Дніпрі йому закінчити не вдалося.
"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала - Цензор.НЕТ 7312
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22.06.2020 23:27 Відповісти
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