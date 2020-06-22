"Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

Мешканка будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 в Києві розповіла про вибух і своє спасіння із заблокованого поверху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка каже, що після вибуху вона зібрала найнеобхідніше і спробувала вийти зі своєї квартири, яка роташована вище епіцентру вибуху.

"Зібрала документи, гроші, забрала кішку і стала вибігати з будинку ... Я пробігла два прольоти і побачила, що починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Немає двох поверхів. Там провал вниз і я не можу стрибнути. Я не можу вибратися. Дах закритий. У мене не було варіантів, крім як сидіти і чекати пожежників", - говорить жінка.

Читайте також: Секція будинку, який вибухнув на Позняках, відновленню не підлягає, - Геращенко

Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.