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"Починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Я зрозуміла, що не можу вибратися. У мене була паніка", - мешканка будинку, що вибухнув на Позняках. ВIДЕО

Мешканка будинку на вулиці Соломії Крушельницької 1/5 в Києві розповіла про вибух і своє спасіння із заблокованого поверху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, жінка каже, що після вибуху вона зібрала найнеобхідніше і спробувала вийти зі своєї квартири, яка роташована вище епіцентру вибуху.

"Зібрала документи, гроші, забрала кішку і стала вибігати з будинку ... Я пробігла два прольоти і побачила, що починаючи з 8-го поверху прольоти обвалилися. Немає двох поверхів. Там провал вниз і я не можу стрибнути. Я не можу вибратися. Дах закритий. У мене не було варіантів, крім як сидіти і чекати пожежників", - говорить жінка.

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Нагадаємо, вранці 21 червня в багатоквартирному будинку Києва стався потужний вибух. За попередніми даними, в одній із квартир вибухнула газоповітряна суміш.

Рятувальники виявили на місці події двох загиблих, пізніше - ще одного. Трьох жителів дістали з-під завалів, ще 23 осіб евакуювали.

Прокуратура відкрила за фактом вибуху кримінальне провадження за статтею "Порушення вимог пожежної безпеки". Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція розглядає дві версії - вибух газу або підрив вибухового пристрою.

Поліція провела обшуки в газорозподільній компанії і комунальних службах району. "Київгаз" підтвердив, що в будинку недавно перевіряли газові лічильники. Під час перевірки лічильники знімають, а на їхнє місце ставлять заглушки і дивляться, чи немає витоків.

Автор: 

вибух (4483) Київ (19530)


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Топ коментарі
+31
Купить людям квартиры за счёт ОБЛГЗА !!!!
Олигархи совсем оборзели - экономят на всем - А ГРОШИ В ОФШОРЫ
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22.06.2020 10:50
+11
Багато в тебе ломиків у квартирі?
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22.06.2020 12:47
+9
дерут с нас три шкуры ,за доставку газа круглый год каждый месяц 99 грн
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22.06.2020 10:54
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гадаю дні на три новин вистачить?
365/3=121,7
сто двадцять два будинки на рік це не багато
думай
те
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22.06.2020 10:48 Відповісти
Купить людям квартиры за счёт ОБЛГЗА !!!!
Олигархи совсем оборзели - экономят на всем - А ГРОШИ В ОФШОРЫ
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22.06.2020 10:50 Відповісти
дерут с нас три шкуры ,за доставку газа круглый год каждый месяц 99 грн
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22.06.2020 10:54 Відповісти
Какое у вас потребление в месяц, что с вас столько берут?
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22.06.2020 11:05 Відповісти
летом 12 кубов , они за год подсчитали - 900 кубов и разделили на 12 месяцев . доставка 1,3 грн за куб
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22.06.2020 11:12 Відповісти
У нас отопление дома газом - зимой около 300куб/м газа потребление. Вот за доставку нужно платить 208 грн.
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22.06.2020 11:49 Відповісти
Так это вам еще повезло)) у нас 208 грн/мес за доставку)) (у дедушки 265грн/мес) частный сектор - отопление дома газом.
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22.06.2020 11:49 Відповісти
а через чердак не пробовала ?
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22.06.2020 10:52 Відповісти
Сказала же что дверь была на замке. Был бы мужчина то ломиком мог вскрыть. Да и то смотря какой замок.
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22.06.2020 10:56 Відповісти
заварили наверное сволочи
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22.06.2020 10:58 Відповісти
замуровалі, дємони(с)
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22.06.2020 16:00 Відповісти
Багато в тебе ломиків у квартирі?
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22.06.2020 12:47 Відповісти
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22.06.2020 14:59 Відповісти
і мужчін?
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22.06.2020 15:58 Відповісти
Два. Один - поміж ніг, а другий в голові!
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22.06.2020 20:22 Відповісти
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23.06.2020 08:27 Відповісти
сматря какой мужчіна
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22.06.2020 15:59 Відповісти
Ну конечно у каждого ж мужчины есть ломик дома. Просто не закрывать крышу - это ж ****** как тупо, правда?
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22.06.2020 18:59 Відповісти
тепер бездомна.
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22.06.2020 11:01 Відповісти
Молодец девушка, не растерялась, еще и кошку спасла )
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22.06.2020 11:02 Відповісти
ещё и симпатичная вдобавок))
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23.06.2020 08:51 Відповісти
...еще и в ночнушке )
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23.06.2020 08:53 Відповісти
Вобщем видос зачётный. Девушка симпатичная, в ночнушке, с самообладанием, и ещё и кошку спасла. Сплошной позитив))
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23.06.2020 08:55 Відповісти
Вот такие у нас девушки и таких много, это главное наше богатство )
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23.06.2020 08:58 Відповісти
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23.06.2020 08:58 Відповісти
Может квартира не её и нужно отчитаться перед владельцем.
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22.06.2020 11:19 Відповісти
Скорее всего, снимать начала, когда поняла, что самой не выбраться, и ждала спасателей...
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22.06.2020 14:43 Відповісти
Валятся этажи, потому что перепланировки делают.
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22.06.2020 11:07 Відповісти
Очень избирательно как-то делают
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22.06.2020 19:00 Відповісти
Нельзя это делать.
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22.06.2020 20:33 Відповісти
Мои соболезнования родственникам погибших и пострадавшим .При большой войне, от которой многие отмахиваются, такое повсеместно плюс пожары и осколки и мародеры и несмотря на вирус с карантином....Люди , будьте бдительны !
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22.06.2020 11:11 Відповісти
При большой войне, от которой многие отмахиваются, такое повсеместно плюс пожары и осколки и мародеры и несмотря на вирус с карантином....Люди , будьте бдительны !
В чем должна заключаться, по вашему мнению, бдительность?
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22.06.2020 11:56 Відповісти
Когда то,еще в прошлом тысячелетии , в Одессе перед цирком дом по диагонали от газа так взорвался -так даже меня пацана на курсы таскали и я запомнил-почуял запах газа - открой окна и проветри.больше ничего не меняя. Ну а дальше навеяло про войну ,а случай- микропример беды.
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22.06.2020 20:55 Відповісти
Не покупайте квартиры с газом.
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22.06.2020 11:15 Відповісти
И ни одна ж падла из КМДА или ахметовского Облэнерго не сядет, посадят сантехника Васю и дело закроют.
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22.06.2020 11:16 Відповісти
КМДА тут до чого?
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22.06.2020 12:00 Відповісти
и видос снимала с целью какой? в любой момент обвалиться может - она видос снимает
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22.06.2020 11:50 Відповісти
и видос снимала с целью какой? в любой момент обвалиться может - она видос снимает
На микрофоне ясно видна надпись - прямий, те снимает корреспондент телеканала, это его работа.
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22.06.2020 11:58 Відповісти
снимала с целью какой?

якби не знімала, то про що би ви зараз казали?
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22.06.2020 17:03 Відповісти
До уваги мешканців останніх поверхів. Тримайте ключі від виходу на дах у себе в кількох квартирах. Ми в себе це зробилище років з двадцять тому. ЖЕК пробував нам цього не дати зробити, але ми аргументували саме безпекою - якщо десь вогнем відріже шлях до порятунку, то через дах можна евакуювати людей. В цьому випадку, добре, що не було вогню й диму, інакше люди задихнулися б, або згоріли.
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22.06.2020 13:32 Відповісти
Випадків коли визнають винною газову службу історія України не знає.
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22.06.2020 13:50 Відповісти
В Днепре, когда в 2007г. взорвался аналогичный подъезд, погибло 23 человека, никого так и не наказали. В дом по ошибке подали высокое давление газа.
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22.06.2020 15:05 Відповісти
Таких випадків тисячі. Особливо в приватному секторі. Я змушений повністю обслуговувати своє газове обладнання бо ті мудаки які приходять з контори взагалі нічого не петрають в обладнанні, працювати не вміють та в вимогах власних нормативних актів. І вони постійно змінюються! Весь час приходять нові і ще тупіші. Знаю що ніяка "страховка" мене не врятує і мій власний будинок газконтора відбудовувати не стане. Оформлять що "винен споживач2, а він апріорі "винен завжди"...
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22.06.2020 15:13 Відповісти
Мы когда въехали в новую квартиру через какое-то время я на кухне учуял запах газа на кухне (возле счетчика). Намылил резьбу - пузырится, вызвал газовиков. Правда исправили быстро и сказали спасибо за бдительность )
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22.06.2020 15:20 Відповісти
У меня в общем пять газифицированных объектов в собственности. После каждого посещения газовщиков полностью все перепроверяю. Практически всегда нахожу и исправляю нарушения. Ну люблю я свое имущество и нести убытки из-за низкой квалификации и текучки кадров персонала газконтор как то не хочется. Осенью, правда, на даче они произвольно отрезали газ (в отсутствие владельца и еще и при том что оплачено было больше чем сожжено). Восстанавливать не буду. Собираюсь постепенно перевести все на альтернативные источники (ведь среди врендаторов тоже дебилы встречаются).
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22.06.2020 15:33 Відповісти
По сусідках ходити не намагався, спец?
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22.06.2020 20:24 Відповісти
Популярність як наладчика газових котлів та колонок у одиноких пенсіонерок таки є - безкоштовно і жодна перевірка доколупатися не може. Я навіть пишаюсь цією "діяльністю" особливо коли дізнаюсь скільки за роботу з стареньких правили "спєци".
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22.06.2020 20:47 Відповісти
от у людей пріорітєти: документи, гроші, кішка
А правильно: кішка!!!
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22.06.2020 15:55 Відповісти
Документы те потом попробуй восстанови
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22.06.2020 19:01 Відповісти
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23.06.2020 08:53 Відповісти
та до чого тут Фірташ і всі інші??? відповідальність несе власник будинку. однозначно. чомусь , коли збирають кошти на (Щось?) то крайніх знаходять дуже швидко. А в даній ситуації винуватен тіліки власник ( балансоутримувач) будинку , згідно всіх норм і правил. Крапка. Хто власник будинку??? Він винен. крапка.
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22.06.2020 19:13 Відповісти
Нужно строить новый дом для этих жильцов за счет гаозщиков из за которых взрыв, а этот дом сносить и строить новый там.
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22.06.2020 19:31 Відповісти
 
 