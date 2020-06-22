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Маску потрібно одягати в приміщеннях і там, де не вдається дотримуватися соціальної дистанції, - Ляшко. ВIДЕО

Головний санітарний лікар і заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що захисну маску можна не носити там, де немає скупчення людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Маски потрібно носити в приміщенні, а на вулиці можна не носити маску, якщо вдається дотримуватися соціальної дистанції 1,5 метра. Якщо ми потрапляємо у велике скупчення людей, де неможливо дотримуватися відстані - там потрібно одягати маску", - пояснив Ляшко.

За його словами, маску можна не одягати, якщо навколо немає людей.

"У період пандемії, епідемії, кожна людина розглядається як потенційно інфікована. Тому краще не випробовувати долю, якщо кожен одягне маску - цим він зменшує кількість біологічного матеріалу, або відстань цього матеріалу, який він виділяє під час відвідин місць скупчення людей і цим зменшує ймовірність інфікування", - додав санлікар.

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Автор: 

карантин (18172) маска (157) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Другими словами, Ляшко должен вечно носить намордник и даже в квартире... все остальные вменяемые люди уже давно не верят в заклинания, мантры и страшилки провластных коронобесов и не носят маски.
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22.06.2020 12:33
+6
Ахахаааа))))
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко."

Уберите этого неадеквата,он же просто пришелепкуватий))
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22.06.2020 13:10
+4
ляшко - дибил
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22.06.2020 12:40
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Це я і без тебе знаю.
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22.06.2020 12:28 Відповісти
От же ж клоун. А штрафи ти відкотиш, дурню?
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22.06.2020 12:28 Відповісти
А хто тебе штрафує за не-ношення маски не в приміщенні і не у скопленні людей?
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22.06.2020 15:39 Відповісти
пси авакова виписували протоколи деякий час тому.
зі, "скопляння", то - "кастрація"
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22.06.2020 15:55 Відповісти
Протоколи ніколи не виписували за те, що ти ходиш по вулиці без маски.
Іх виписували за те, що ти у автобус бе маски заліз.
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22.06.2020 16:05 Відповісти
не свисти. Бо маю приклади зворотнього.
Плавця, зрештою, памятаєш? Там не було приміщення і не було скупчення.

зі. Громадським транспортом я не користуюсь вже кілька місяців.
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22.06.2020 16:11 Відповісти
Плавцю виписали штраф не за маску, а за відвідування зачиненої на карантин території - це геть інше.
Ти "чув звін, та не знаєш звідки він".
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22.06.2020 17:37 Відповісти
дурбелику, в мене знайомому виписали протокол саме за маску і саме на вулиці (тротуар). Не парк, не майданчик і т.д. Так що я дуже добре знаю, де дзвін. На рахунок закрититої території, то ті клоуни самі признались, що парки закривати змісту (в плані захисту від вірусу) не було. Суто психологічна причина. З набережними і спорт майданчиками (чи що там для плавця закрите було) та сама історія. Обмеження не мали жодного сенсу.

Так що ця влада (і її підспівувачі) - тупі цинічні покидьки.
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22.06.2020 18:06 Відповісти
Здається мені, що ти брешеш, голубе, бо не було заборони в Україні просто по вулиці ходити без маски. І статистика нульова у тебе, і IP не-український, і пісня знайома - один-в-один з кацапської методички.
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22.06.2020 20:07 Відповісти
ти це довбням у формі поясни. Добре, що суддя в адекваті. "Закрити справу за відсутністю складу правопорушення", чи якось так.

Так-так, огент пуйла. Ще про кагарлик можу поспівати, але ж ти не захочеш про колег-злочинців чути, правда?
А може ти справді вважаєш, що в поліцію набирають випускників юр.факу?
Їм скинули рознарядку "протоколів стільки-то", вони взяли під козирьок і пішли штампувати буздумно. Бо думати не навчені.
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22.06.2020 20:58 Відповісти
Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9327
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22.06.2020 12:29 Відповісти
Який розмір?
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22.06.2020 12:33 Відповісти
Невідомо( Зате кавайно!
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22.06.2020 12:35 Відповісти
Бюстгальтер на двох. Хазяїну і собаці.
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22.06.2020 12:38 Відповісти
Точно!
Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6817
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22.06.2020 12:41 Відповісти
Другими словами, Ляшко должен вечно носить намордник и даже в квартире... все остальные вменяемые люди уже давно не верят в заклинания, мантры и страшилки провластных коронобесов и не носят маски.
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22.06.2020 12:33 Відповісти
Тада, каждый владелец МПХ - потенциальный насильник!
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22.06.2020 12:46 Відповісти
это старый анекдот: Орудие преступления есть, мотив тоже, будем сажать.
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22.06.2020 12:51 Відповісти
От как не послать, если к целомудренности призивает ...лядь)))

Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2538
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22.06.2020 12:34 Відповісти
ляшко - дибил
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22.06.2020 12:40 Відповісти
Ляшко,ты уже отстал от жизни.
Ну ,на три неделли точно.
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22.06.2020 12:43 Відповісти
на 3 месяца.
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22.06.2020 14:43 Відповісти
Ахахаааа))))
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко."

Уберите этого неадеквата,он же просто пришелепкуватий))
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22.06.2020 13:10 Відповісти
Нельзя, он за должность Ермакам деньги заплатил, которые уже потрачены.
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22.06.2020 13:35 Відповісти
Люцифер это ты пришелепкуватый https://youtu.be/_B2YKZIoRqg
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22.06.2020 15:27 Відповісти
Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. - https://news.liga.net/health/news/glavnyy-sanvrach-meditsinskie-maski-ne-zaschischayut-ot-koronavirusa Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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22.06.2020 13:25 Відповісти
Пусть покажет, как правильно кушать, не снимая маску.
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22.06.2020 14:11 Відповісти
дома? дома она не нужна кушай. в кафе кушай на улице
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22.06.2020 14:44 Відповісти
Да сколько можно пистеть про социальную дистанцию! Социальная дистанция - это расстояние о зеленой блевоты к тому быдлу, которое эту блевоту выбрало.
Один безграмотный идиот высоал, остальное зесообщество повторяет, аки попугаи и ни одно ЧМО , не задумывается, какую ахинею оно несет!
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22.06.2020 15:03 Відповісти
https://youtu.be/_B2YKZIoRqg Зачем нужны маски.
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22.06.2020 15:25 Відповісти
Маску потрібно одягати в приміщеннях і там, де не вдається дотримуватися соціальної дистанції, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8863
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22.06.2020 16:35 Відповісти
Маска это символ проплаченого коронобессия. И смотрят на нас как на потенциальных баранов.
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22.06.2020 17:35 Відповісти
Тааа..Ясно, що ти козак, а не турок! Нарушителям масочного режима придется заплатить штраф более $130
С сегодняшнего дня в Турции ввели крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщает https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0/1884555 Анадолу .
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22.06.2020 18:26 Відповісти
маска не спасает от вируса , но спасает от штрафа
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22.06.2020 18:43 Відповісти
Усе вірно. Просто упоротим треба нагадувати кожен день
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22.06.2020 20:03 Відповісти
Та вы определитесь уже, то одевай, то не одевай. Слов нет!
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23.06.2020 08:03 Відповісти
 
 