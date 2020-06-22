Дев'ять епізодів і сума збитку понад 6 млн гривень, - банду автовикрадачів з окупованого Криму затримали поліцейські в Київській області. ВIДЕО

Банду крадіїв з окупованого Криму затримали поліцейські в Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля". Банда з 6 осіб спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів і підробці документів на вкрадений транспорт. Затримані причетні як мінімум до 9 епізодів. Загальна сума збитків, завдана автовласникам, становить понад шість мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено номерні знаки, патрони та спецобладнання. Поліцейські знайшли і місце, де автомобілі розбиралися на запчастини.

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