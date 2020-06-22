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Дев'ять епізодів і сума збитку понад 6 млн гривень, - банду автовикрадачів з окупованого Криму затримали поліцейські в Київській області. ВIДЕО

Банду крадіїв з окупованого Криму затримали поліцейські в Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля". Банда з 6 осіб спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів і підробці документів на вкрадений транспорт. Затримані причетні як мінімум до 9 епізодів. Загальна сума збитків, завдана автовласникам, становить понад шість мільйонів гривень.

Під час обшуків вилучено номерні знаки, патрони та спецобладнання. Поліцейські знайшли і місце, де автомобілі розбиралися на запчастини.

Дивіться також: Банда з восьми осіб викрадала елітні Toyota в Києві та області, поліція задокументувала дев'ять фактів і оцінила заподіяні збитки в 6 млн грн. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крим (14161) окупація (6697) Нацполіція (15176) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+23
То вони приїхали в виші без ВНО поступати! Відпустіть їх швиденько бо не встигнуть документи вчасно здати!
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22.06.2020 14:10
+16
На фоне "надо просто перестать стрелять" твои визги как то неуместны.
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22.06.2020 14:28
+15
Банды с оккупированных территорий в Киеве!ОКУЕТЬ.
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22.06.2020 14:16
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То вони приїхали в виші без ВНО поступати! Відпустіть їх швиденько бо не встигнуть документи вчасно здати!
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22.06.2020 14:10 Відповісти
Банды с оккупированных территорий в Киеве!ОКУЕТЬ.
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22.06.2020 14:16 Відповісти
это не окуеть. это продолжение винницкого тамжынашелюдизма и мыролюбства.
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22.06.2020 14:25 Відповісти
На фоне "надо просто перестать стрелять" твои визги как то неуместны.
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22.06.2020 14:28 Відповісти
ну вообще то визжиш и всхрюкиваеш ты.
И на счет стрЫлять. Может вспомниш о 3003 потужных мыролюбных винницких перемириях?
Или сейчас вспоминать такое очень не хочется? За это ведь люди могут и отреформировать.
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22.06.2020 14:36 Відповісти
Наші братні брати((( перші кроки "маладьіх рєспублік" - розбійні напади на інкасаторські машини...
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22.06.2020 14:19 Відповісти
Программа "примирения" сивухозебилов снова в действии. Но интересный нюансик- у зебланей снова виноват , угадайте кто? А почему ? Без Пороха у манкуртов денежка не капает. Какое однако убожество 😁😁😁
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22.06.2020 14:30 Відповісти
Отпустите немедленна , этаженашилюди
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22.06.2020 15:09 Відповісти
смотрю- нет в заголовке ни цитат, ни мата.
так все правильно- мата в видео нет, так зачем цитировать как всегда
цензору следовало бы устранить недоработку и от себя мат добавить
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22.06.2020 15:12 Відповісти
це була реклама захисних систем протиугону
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22.06.2020 17:23 Відповісти
ну и нахер там Чонгары- переходы, существуют? в геническе крысчане оформляют укр.био-паспорта- короче не Украина а жопа якась...
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22.06.2020 17:52 Відповісти
Лол...Перед вікном пробігли, подивилися на своє зображення (тільки і того що ще селфі не зробили)! А це точно була спецоперація?! Нагадує постанову або розіграш!
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22.06.2020 19:19 Відповісти
А ещё вопли, что националисты в Украине свирепствуют. Оказывается на самом деле, что банды с Крыма и Донбасса.
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22.06.2020 19:20 Відповісти
Крымским гастролерам - срок ВДВОЙНЕ!
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22.06.2020 19:51 Відповісти
старый способ
на "плечах"
уходит любая машина
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22.06.2020 20:18 Відповісти
Они идейные борцы с нечестно нажитым. Выручку отправляли по детдомам . Есть все документы ..... Жидобандеровцы не напугают лучших из крымчан. Их дело правое .... Тьфу ЛЕВОЕ ,конечно ЛЕВОЕ!!
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22.06.2020 21:45 Відповісти
да как же вы смеете,это же постраждавшие жители крыма.украинцы...
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23.06.2020 06:28 Відповісти
 
 