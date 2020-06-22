Дев'ять епізодів і сума збитку понад 6 млн гривень, - банду автовикрадачів з окупованого Криму затримали поліцейські в Київській області. ВIДЕО
Банду крадіїв з окупованого Криму затримали поліцейські в Київській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому сюжеті програми "Поліцейська хвиля". Банда з 6 осіб спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів і підробці документів на вкрадений транспорт. Затримані причетні як мінімум до 9 епізодів. Загальна сума збитків, завдана автовласникам, становить понад шість мільйонів гривень.
Під час обшуків вилучено номерні знаки, патрони та спецобладнання. Поліцейські знайшли і місце, де автомобілі розбиралися на запчастини.
Топ коментарі
+23 Костянтин Залізняк
показати весь коментар22.06.2020 14:10
+16 Иннокентий beer
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+15 Сергей Андрейчев
показати весь коментар22.06.2020 14:16
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И на счет стрЫлять. Может вспомниш о 3003 потужных мыролюбных винницких перемириях?
Или сейчас вспоминать такое очень не хочется? За это ведь люди могут и отреформировать.
так все правильно- мата в видео нет, так зачем цитировать как всегда
цензору следовало бы устранить недоработку и от себя мат добавить
на "плечах"
уходит любая машина