Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною. ВIДЕО

Глава РПЦ патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян у День пам'яті жертв Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Нехай Господь схилить милість Свою над вітчизною нашою, народом і збройними силами. Зі знаменним, скорботним, але водночас урочистим днем ​​всіх вас сердечно вітаю", - сказав Кирило.

Зазначається, що на заході також були присутні президент РФ Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу.

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