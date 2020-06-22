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Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною. ВIДЕО

Глава РПЦ патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян у День пам'яті жертв Другої світової війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

"Нехай Господь схилить милість Свою над вітчизною нашою, народом і збройними силами. Зі знаменним, скорботним, але водночас урочистим днем ​​всіх вас сердечно вітаю", - сказав Кирило.

Зазначається, що на заході також були присутні президент РФ Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу.

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Автор: 

Друга світова війна (292) Кирил (453) росія (65223)


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Топ коментарі
+45
******** должна утонуть в своей крови, слезах и говне. На московии должен быть голод, нищета и беспредел. Мокшква должна сгореть
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22.06.2020 15:35
+35
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 8588
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22.06.2020 15:36
+33
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 7852
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22.06.2020 15:33
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Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 7852
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22.06.2020 15:33 Відповісти
******** должна утонуть в своей крови, слезах и говне. На московии должен быть голод, нищета и беспредел. Мокшква должна сгореть
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22.06.2020 15:35 Відповісти
Вести из-за поребрика.
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 4888
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22.06.2020 15:40 Відповісти
даже балкон есть
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22.06.2020 15:50 Відповісти
и знак уступи дорог тропинку закопали апосля боярыни видать разминуться проблемно....
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22.06.2020 16:00 Відповісти
А выше балкона - пентхауз.
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22.06.2020 16:12 Відповісти
это не балкон,это лифт)
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22.06.2020 17:37 Відповісти
пиндосам такие чудеса и не снились!
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22.06.2020 20:04 Відповісти
А де "жолтиє штани"? - Непорядок, в ецих!
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22.06.2020 15:51 Відповісти
Их начало войны есть и будет 17.09.1939года с нападения на Польшу совместно с Гитлером. Правда она такая....
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22.06.2020 16:03 Відповісти
Ізиді!
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22.06.2020 15:33 Відповісти
Рашенское православие головного мозга -- страшная штука.
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22.06.2020 15:35 Відповісти
Я вам ше одного украІнца приніс

Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 7988
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22.06.2020 15:36 Відповісти
Знаємо ми таких. Він напів українець, напів москаль, а піпіску йому в дитинстві випадково, гойдалка обрізала... У нас в Україні таких теж повно.
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22.06.2020 15:56 Відповісти
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 1005
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22.06.2020 15:34 Відповісти
это шизофрения русского мира
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22.06.2020 15:34 Відповісти
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 8588
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22.06.2020 15:36 Відповісти
ссср так и не победила фашизм- рашка усыновила его.
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22.06.2020 16:05 Відповісти
не даром у них лишняя хромосома...
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22.06.2020 15:34 Відповісти
Хвора країна.
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22.06.2020 15:35 Відповісти
Это для тебя бутусик он патриарх,для нас он просто агент лубянки гундяй.
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22.06.2020 15:35 Відповісти
Покажите мне такую страну,
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну, Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну, Попирая закон.
Не вращайте глобус, Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.

(Игорь Тальков)...
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22.06.2020 15:35 Відповісти
А що кацапи святкують ?
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22.06.2020 15:36 Відповісти
то ли нападение ссср на Германию , то ли наоборот
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22.06.2020 15:37 Відповісти
аби за дідов накатіть
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22.06.2020 15:38 Відповісти
хуже. просто - абы накатить.
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22.06.2020 16:48 Відповісти
Вот это

Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 7321
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22.06.2020 15:38 Відповісти
вот это наверное...
миллионы сдавшихся в плен в первый месяц войны.., ну и убитых , которых бабы до этого нарожали..

Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 7702
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22.06.2020 15:42 Відповісти
Паніхіду з приводу початку ВВВ
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22.06.2020 15:50 Відповісти
Це сєкта антихриста. Тому і святкують. Мільйони трупів, горе та біда, це їх жнива...
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22.06.2020 15:59 Відповісти
Начало войны с миллионами погибших их соотечественников празднуют. Сатанисты.
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22.06.2020 16:46 Відповісти
Что-что... Да начало войны против них, где их миллионы погибли - вот что! Энто и празднуют, по этому поводу у них торжества, всякая знаменательность и прилив здоровья. Извращенцы, больные на всю голову, лучше от них подальше держаться.
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22.06.2020 16:45 Відповісти
😡Понабирали "експертів". Прем'єр-міністр не знає, коли українці вступили у Другу світову війну. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав, що Друга світова війна увірвалася в оселі українців 22 червня.Про це голова уряду написав на своїй офіційній сторінці в Facebook.Варто зазначити, що для українців війна почалася значно раніше, ніж червня 22 червня 1941 року.

Українці в складі польської армії воювали проти Німеччини з самого початку Другої світової війни - 1 вересня 1939 року. У перший день війни німецька авіація бомбила Львів, протягом першої половини вересня - Луцьк, Станіслав (Івано-Франківськ), Тернопіль, Дрогобич, Сарни, Яворів, Стрий.

З 17 вересня українці також воювали на боці СРСР під час вторгнення Червоної армії в Польшу.
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22.06.2020 15:36 Відповісти
Скрипін це оцінить))))
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22.06.2020 15:49 Відповісти
В польській армії на той час служило десь до 200 тис. українців...
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22.06.2020 15:54 Відповісти
Вот этот вопрос мне всегда был интересен - сколько примерно Украинцев ушло с генералом Андерсом во Второй Корпус и воевало под командой Бритов. Все-таки именно Второй Корпус вписал героическую страницу в историю Второй Мировой взятием монастыря на Монтекассино. Сколько там полегло Украинцев - неизвестно, хотя вроде это Украинских историков должно заинтерсовать.
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22.06.2020 16:02 Відповісти
Не повірив - поліз в гугл)) Так і є.
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22.06.2020 15:54 Відповісти
С рабсиянами всегда так. Что у них там происходит в мозгу у нормальных людей не умещается. Взять хотябы труп человека виновного в гибели миллионов выставленный на всеобщее обозрение на центральной площади страны, куда толпы ходят позырить. Чисто сатанисты.
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22.06.2020 16:50 Відповісти
30 миллионов замочили - праздник у ребят!
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22.06.2020 15:36 Відповісти
Війна для них завжди свято, бо інакше треба розбудовувати країну, а ліньки
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22.06.2020 15:53 Відповісти
Они "готовы повторить"(с), больные. Вот как их людьми считать?
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22.06.2020 16:51 Відповісти
Єта территория конкретно застряла в машине времени..
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22.06.2020 15:37 Відповісти
Торжествуют кацапчеги.
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22.06.2020 15:37 Відповісти
А где Картофаныч что бы подвизгивать мышебратья ?
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22.06.2020 15:37 Відповісти
кацапам війна це мама рідна
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22.06.2020 15:38 Відповісти
Вайна -- мать радна. ******* вайнушки, тільки в чужих краях.
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22.06.2020 20:41 Відповісти
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22.06.2020 15:38 Відповісти
"Торжественный день 22 июня" - патриарх ПРАВОСЛАВНОЙ церкви Гундяев.
Все что нужно знать про РПЦ ФСБ
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22.06.2020 15:38 Відповісти
Брат Гитлер написал письмо братану Джугашвили..типа извини братан..твоя сранаяМировая революция сдохла...Жри ***** Тушонку РУЗВЕЛЬТА и селедку Черчилля...баран..
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22.06.2020 15:39 Відповісти
Скорбный, но торжественный день... Торжество у кацапов, празнуют они малахольные...
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22.06.2020 15:39 Відповісти
дивуюсь що касапи не свіяткували річницю 29 травня 1453 року, День падіння Візантії
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22.06.2020 15:40 Відповісти
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 6835
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22.06.2020 15:42 Відповісти
А навіщо їм виступати?Головне тиснути кнопку коли скажуть.
Почти 60 нардепов от "Слуги народа" ни разу не выступили в Раде
Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде. Фото: iportal.rada.gov.ua
У 150 депутатов от "Слуги народа" было не более трех выступлений в парламенте за девять месяцев работы Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, опубликованные 22 июня в Facebook.

При этом 58 из них вообще ни разу не выступали в Раде. Среди них Михаил Ананченко, Андрей Боблях, Владислав Бородин, Сергей Бунин, Виктория Вагнер, Игорь Васильев, Игорь Васильковский, Александр Хайду, Николай Галушко, Денис Герман, Александр Горобец и др.

Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них - ряд депутатов, которые ранее работали в структурах студии "Квартал 95". В частности, Александр Кабанов (сценарист ООО "Квартал 95") - одно выступление, Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - три выступления, Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами ООО "Квартал 95") - три выступления, Юрий Корявченков (актер "Квартала 95") - одно выступление.

Также среди "молчаливых" депутатов и претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко - два выступления.

Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у девяти депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", в частности: у Сергея Левочкина, Юлии Левочкиной, Тараса Козака, Вадима Столара и др. Часть фракции ОПЗЖ выступила только один раз, среди них Виктор Медведчук и Григорий Суркис.

Также не было выступлений у шести внефракционных депутатов, четырех депутатов группы "Довіра", трех депутатов группы "За майбутнє".

Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде.
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22.06.2020 15:43 Відповісти
слуги урода
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22.06.2020 15:52 Відповісти
Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией - Цензор.НЕТ 2825
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22.06.2020 15:43 Відповісти
Главное, что бы не было Майдана! Мокши, Майдана у вас не будет, будет Сирия!
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22.06.2020 15:43 Відповісти
Султан Эрдоган мочит рюсскае быдло в Ливии не по дням...уже по минутам...ИХТПАМНЕТы сраные ВАГНЕРнеты бегут в Египет...Шакалы позорные... паскудыыы
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22.06.2020 15:44 Відповісти
Ердоган молодець. Слава Україні!
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22.06.2020 20:44 Відповісти
Китель Гитлера хоть освятили уже? Кацапия окончательно превратилась в психушку! От же угораздило славян жить рядом с этим дурдомом...
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22.06.2020 15:47 Відповісти
зеленое дебильо старается не уступать в идиотизме кацапам -у шмыгаля на пасху Христос родился, у зебобы 22 июня вторая мировая началась.
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22.06.2020 15:51 Відповісти
Кирилл дурак на всю голову : для него начало войны торжественный день...ОСЁЛ,
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22.06.2020 15:51 Відповісти
👿І після цих слів наша зелена животинка на щось сподівається?Побачити мир в очах х..ла? Президент РФ Владимир Путин(х..ло) в интервью российского государственному телевидению резко раскритиковал соседние государства за то, что они в 1991 году поглотили то, что он назвал "традиционными историческими территориями России", которые они приобрели за время существования Советского Союза, пишет журнал Time.

Эти государства должны были "оставить, а не брать с собой подарки от российского народа", сказал Путин накануне, традиционно пытаясь расширить границы "русского мира". Отметим, что после развала СССР Россия признала территории других государств в тех границах, которые были в 1991 году. В 2008 году РФ оккупировала 20 процентов территории Грузии. В 2014 она вторглась в Украину, а в последние годы пытается поглотить Беларусь
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22.06.2020 15:51 Відповісти
Отже, Путін називає СССР і радянську армію российським народом.
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22.06.2020 20:55 Відповісти
Читал недавно мемуары Гиммлера,который SS....глава 4
славянских баранов SS не брать...только чисторовных АРИЙЦЕВ....
Бараны кремлевские что там на счет Степана Бандеры ..служил Андреевич в СС или нет...Шакалы Кремлевские позорные...вас тварей в концлагере ДЖУГАШВИЛИ надо держать ВЕЧНО...стадо баранов...
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22.06.2020 15:53 Відповісти
Сегодня праздник у ребят,
ликует пионерия;
сегодня в гости к ним пришел
Лаврентий Палыч Берия.
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22.06.2020 15:55 Відповісти
кацапня це не люди, - це випорожнення Сатани.
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22.06.2020 15:56 Відповісти
Шо примечательно, в 1943 году велись мирные переговоры с целью совместной борьбы против мирового капитализма.
Гитлер требовал зафиксировать границы по линии фронта и окончательного решения еврейского вопроса в СССР.
Сталин требовал зафиксировать границы по состоянию на 1 сентября 1939 года.
По решению еврейского вопроса никаких возражений не высказывалось
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22.06.2020 15:56 Відповісти
Что здесь скажешь: люди живут вне земной цивилизации. Типа высказался про величие. В кои века война была торжественным событием? Маразм. Не поздравлять, молиться надо. Или он не поп?
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22.06.2020 15:57 Відповісти
дьвольское отродье называет своими именами- Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем (знаменательное днем для фашистов и рашистов начавших войну и скорбным для тех ,кто попал под знаменательную совково- фашистскую машину смерти,унесшей сотни миллионов человеческих жизней...
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22.06.2020 15:59 Відповісти
причину нападения на братское рюсскае быдло 22 июня гитлер так и не объяснилл... Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною - Цензор.НЕТ 7661
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22.06.2020 16:06 Відповісти
Бо Сталін готувався напасти на Гітлера, а той його випередив.
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22.06.2020 21:03 Відповісти
где ещё в мире торжественно поздравляют с началом войны?
это жесть.....
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22.06.2020 16:06 Відповісти
Два социалиста, оба под красными тряпками, делили Мир. По самым скромным оценкам, убили 85 миллионов народу, столько же умерло от последствий в последующие 10 лет. И эта мразь поздравляет с началом вот этой мясорубки. Людоеды.
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22.06.2020 16:09 Відповісти
Бо найбільше загинуло українців.
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22.06.2020 21:05 Відповісти
У нас тоже много дурачков, у которых сегодня торжество какое-то.
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22.06.2020 16:10 Відповісти
подлодки для гитлера строили в ленинграде....алюминий для летчиков Геринга брали на Урале...всего за 2 года с 1939 по 1941 год было поставлено 2 миллиона тонн алюминия...Крысы мавзолейные....вы не шакалы...вы твари...
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22.06.2020 16:14 Відповісти
Уже война шла Совка с Германией, а эшелоны с ресами Сралин все равно отправлял - исторический факт
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22.06.2020 16:19 Відповісти
Во давал Фюрер прикурить черножопому Сралину - за пару месяцев в один мах пол Совка позорного конфисковал и если бы не американцы, то конфисковал бы весь.
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22.06.2020 16:17 Відповісти
Обісратися й не жити! Кацапів поздоровили з нападом на них Гітлера!
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22.06.2020 16:21 Відповісти
https://twitter.com/Ed_Cher

https://twitter.com/Ed_Cher ed-cher https://twitter.com/Ed_Cher @Ed_Cher https://twitter.com/Ed_Cher/status/1274979614876667904 5 ч

Киев бомбили, возможно, он по этому поводу торжествует?
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22.06.2020 16:27 Відповісти
Красивое видео мне прислали из Смоленска....где рюсские бабы встречают братанов немцев..прямо в поле на уборке пшеницы... июль-август 1941 года...
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22.06.2020 16:28 Відповісти
******** нема покою ...
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22.06.2020 16:33 Відповісти
Настоящшее соревнование, дамы и господа!

итак, чья мсысль глубже?

1.
"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину", - отметил Зеленский.
"Может быть,(обмен пленными. - Ред.) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу", - добавил глава государства

2. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", - сказал Кирилл.

Ваши ставки!
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22.06.2020 16:33 Відповісти
Обняться и плакать... На жаль і серед своїх такі поздравляльщікі є.
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22.06.2020 16:34 Відповісти
22 июня 1941 года на стадионе в Киеве играли Динамо и московское ЦДКА..начало игры в 18 часов...Киев бомбили ба..
раны кремля....
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22.06.2020 16:35 Відповісти
Йося Джугашвили сказал речь БЫДЛУУ только 2 июля...22 напал Гитлер..10 дней молчал ***** конченный...
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22.06.2020 16:39 Відповісти
а 6 июля обратился к Гитлеру через посольство Болгарии=союзника Гитлера, с просьбой о перемирии, все думал, что это не война, а провокация. а тем временем война была в разгаре с полной мобилизацией.
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22.06.2020 17:59 Відповісти
Навіть уявити важко що б зараз робили кацапи якби не друга світова війна. Якесь беззмістовне життя було б в них, поздихали б від нудьги.
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22.06.2020 16:40 Відповісти
не напали би німці нє било б і праздбздніка...хайль гітлєр -хайль *****!
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22.06.2020 16:54 Відповісти
Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною - Цензор.НЕТ 9909
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22.06.2020 17:04 Відповісти
Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною - Цензор.НЕТ 9557Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною - Цензор.НЕТ 6496
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22.06.2020 17:05 Відповісти
Патріарх Кирил "сердечно привітав" росіян зі "скорботним, але водночас урочистим" днем ​​початку війни між СРСР і Німеччиною - Цензор.НЕТ 6502
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22.06.2020 17:07 Відповісти
Брехуни. Одне слово - дві дрехні. Війну московити у складі радянського союзу почали у 1939 році. А 1941 рік - це вже розбірки двох банд - нацистів і коміністів. Звичайно із-за цього було вбито багато громадян з обох боків.
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22.06.2020 17:17 Відповісти
Початок війни---"торжественний день"--кгбіст і фашист.
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22.06.2020 18:31 Відповісти
 
 