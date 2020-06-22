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Масштабний зсув біля Коблевого: майже півтора кілометра кручі обвалилося в море. ВIДЕО

Поруч із курортним Коблевим у Миколаївській області сповзли в Чорне море кручі протяжністю майже півтора кілометра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Відпочивальників на узбережжі на той момент не було, тому ніхто не постраждав.

Глиняні кручі "пішли вниз" після тривалих злив.

Це вже не перший подібний зсув на узбережжі на Миколаївщині.

Місцеві мешканці кажуть, що берег тут треба зміцнювати. Однак державної програми, яка б передбачала на це фінансування, досі немає.

Дивіться: Двоє чоловіків загинули через обвал глини в Одеській області, коли намагалися відкопати собаку з лисячої нори. ФОТОрепортаж (оновлено)

"Вся ось ця брила, наскільки вона здається великою і наскільки масивною, може з'їхати в будь-який момент. Ось ця частина скоро відвалиться. Тобто ще кільки сильних дощів, і все піде вниз", - цитує ТСН одного з них.

Автор: 

Миколаївська область (2274) зсув (33)


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Топ коментарі
+14
Бич Украины Осел Апокалипсиса а а
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22.06.2020 22:31
+13
ТОМУ ЩО надо гидротехникам строить Бетонные БУНЫ И ПИРСЫ , которые будут разбивать действие волны дальше от берега
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22.06.2020 22:27
+11
Когда-то давно где то в 60 годах В Одессе под воду ушла целая береговая линия Вместе с домами и людьми
Кремлевская власть жто скрыла и сми молчали , берег оцепили курсанты морского училища , и туда в срочном порядке с Днепра баржами везли песок и засыпали берег .

После этого случая в Одессе серьезно занимались укреплением берега и строительством ВОЛНОЛОМОВ И ВОЛНОРЕЗОВ
Сейчас власть птушников опять похерила берегоукрепительные работы
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22.06.2020 22:32
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ТОМУ ЩО надо гидротехникам строить Бетонные БУНЫ И ПИРСЫ , которые будут разбивать действие волны дальше от берега
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22.06.2020 22:27 Відповісти
Когда-то давно где то в 60 годах В Одессе под воду ушла целая береговая линия Вместе с домами и людьми
Кремлевская власть жто скрыла и сми молчали , берег оцепили курсанты морского училища , и туда в срочном порядке с Днепра баржами везли песок и засыпали берег .

После этого случая в Одессе серьезно занимались укреплением берега и строительством ВОЛНОЛОМОВ И ВОЛНОРЕЗОВ
Сейчас власть птушников опять похерила берегоукрепительные работы
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22.06.2020 22:32 Відповісти
Кстати - песочные пляжи в Одессе появились после этой трагедии
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22.06.2020 22:34 Відповісти
Да,а ккие были?
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22.06.2020 22:56 Відповісти
Галька и глина
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23.06.2020 09:03 Відповісти
А откуда в Одессе галька,её тоже привозили? Масштабний зсув біля Коблевого: майже півтора кілометра кручі обвалилося в море - Цензор.НЕТ 4865 Возможно глиняные пляжи и появлялись частично (местами)после оползней,но песчаные пляжи в Одессе всегда были и не помню,чтобы в районе Ланжерона что-то сползало.Волнорезы ставили,песок постоянно подсыпали,на склонах высаживали кустарник и деревья,эт да.А песок подсыпают периодически и с арендаторов берут деньги на эти работы каждый год,но все ли деньги идут по назначению и хватает ли их ,эт другой вопрос.
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23.06.2020 13:03 Відповісти
А пам'ятник Дюку і потьомкінські сходи теж поступово стали мовби над самим морем через наступ того самого моря? Так подивитись - то реально здається, що на місці сходів повинна була бути вулиця. Я не прихильник всяких там крамол, просто цікаво...
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23.06.2020 14:32 Відповісти
Даже спорить не буду с Вами БО ВЫ НЕ В ТЕМЕ

Крупнейшим был оползень в районе стадиона Динамо, произошедший 5 февраля 1953 года. Оползневая подвижка началась примерно с 3 часов утра и продолжалась до 6-7 часов вечера незначительные передвижения и мелкие обвалы продолжались и в последующие два дня. Оползень охватил огромную территорию. Длина перемещающегося участка составила почти 2 км, а ширина до 300 метров.
Вторым был оползень в районе 13-й станции Большого Фонтана (из-за которого пришлось перенести трамвайную линию). Первые признаки готовящегося оползневого смещения были отмечены комиссией горисполкома в 1951 году. К 1956 году на проезжей части шоссейной дороги ясно обозначилось характерные трещина закола, отчленившая массив длиной 310 метров. А 17-18 июля 1957 года над Одессой прошёл сильнейший дождь, спровоцировавший 400-метровый оползень.
Согласно докладу доцента С.Т. Белозорова из Одесского университета в Приморской полосе Одесского побережья от села Санжейки до Очакова можно выделить особый приморско-оползневой тип местности. Специфическими особенностями является наличие большого разнообразия микроландшафтов, что является следствием резкого нарушения последовательности в залегания геологических напластований, проявление литологической неоднородности, нарушение гидрогеологического режима, образование значительного по сравнению с плато расчленения рельефа.
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23.06.2020 14:37 Відповісти
Если бы Вы Были не приезжим в Одессу , а одесситом , то бабушки и дедушки рассказывали бы Вам эту историю за столом 😀😀😀
Так шо Гугл в помощь
https://uc.od.ua/columns/1534/1217388
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23.06.2020 14:38 Відповісти
А где я писал,что оползней не было,были и сравнительно недавно,на 16 станции дачки были уничтожены.И ещё будут,как вы укрепите отвесный,глиняный 20-30 м обрыв.
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23.06.2020 14:45 Відповісти
О том, что Вы не коренной одессит - я Вам уже написала . И давайте не забирать у друг друга время на пререкания 😜😜😜
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23.06.2020 14:49 Відповісти
О том, что Вы не коренной одессит - я Вам уже написала

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
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23.06.2020 15:16 Відповісти
Так откуда в Одессе галька,коренная вы наша.
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23.06.2020 15:17 Відповісти
Галька образовывается в результате трения камней по время перекатывания волн - ПОРА ВАМ ЭТО ЗНАТЬ
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23.06.2020 15:32 Відповісти
Откуда в известняковой Одессе камни?
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23.06.2020 15:33 Відповісти
Плоская или круглая форма гальки зависит, прежде всего, от структурно-текстурных особенностей породы, степени её изотропности и так далее.
По происхождению (по генезису) гальку делят на следующие виды:русловая галька;прибережная (пляжная) галька.
По месту её нахождения:морская;речная;и так далее
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23.06.2020 15:38 Відповісти
Пласт или куча галек - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA Га́лечник . Более крупные окатанные осколки называют (в порядке возрастания): https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%88 окатышами , https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D1%88&action=edit&redlink=1 кругляшами , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA булыжниками , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D1%88 голышами и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD валунами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0#cite_note-3 [3] .
Окатывание остроугольных обломков происходит за счёт бесчисленных соударений обломков между собой в процессе перекатывания по дну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реки или под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0 волн https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9 прибоя . Морская галька обычно имеет более плоскую форму, чем речная. По величине гальки разделяются на мелкие (1-2,5 см), средние (2,5-5 см) и крупные (5-10 см).
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23.06.2020 15:35 Відповісти
Это всё хорошо,исходный материал откуда?
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23.06.2020 15:44 Відповісти
У Вас шо гугла нет ?

Борьба с оползнями
Более сорока лет назад лишь кое-где обрывы отступали от воды; в этих местах и располагались немногочисленные и небольшие пляжики. На них было тесно - буквально друг у друга на головах и отдыхали одесситы и приезжие «дикари». Наших деятельных предков такое положение не устраивало, но изменить они ничего не могли, хотя и пытались: обрывистые берега сравнительно молодого Одесского залива тысячелетиями подтачивало неприятное такое природное явление - оползни, связанное с особенностями геологического строения побережья. В осенне-зимний период, когда на Чёрном море свирепствуют штормы, прибой буквально подмывал значительные участки побережья, весной к этому добавлялась разрушительная работа почвенных вод. Поэтому каждую весну, на разных участках побережья, массы грунта и камня со страшным грохотом обрушивались в море. Так море наступало, год за годом «съедая» берег. За полторы сотни лет Одесса лишилась немалой части своей территории - участка длиной около 20 км и шириной около полутора. С оползнями пытались бороться, строя различные подпорные стенки, но в конце концов и стенки обрушивались в море. Борьба была бесполезной, пока не раскрыли механизм возникновения бедствия. Лишь с начала 60-х годов начались масштабные, длительные (более 20 лет) и дорогостоящие работы по всему побережью. Работали «по полной программе»: во-первых, срезали почти все обрывы - получились довольно пологие склоны, на которых посадили деревья и кустарники. Во-вторых, в межбунных отсеках произведена отсыпка песка (по расчетным параметрам пляжей, позволяющим гасить энергию морских волн) - искусственные пляжи. В-третьих, параллельно берегу, примерно в пятидесяти метрах, были установлены бетонные монолиты, образовавшие сплошной подводный волнолом. Были построены ещё и десятки небольших бетонных пирсов (бун), отражающих косой удар волны. В - четвёртых, созданы дренажные галереи, позволяющие отводить грунтовые воды. Был проведен и иной комплекс мероприятий, который современные специалисты не компетентны воспроизвести - не хватает подготовки. Теперь, прежде чем достичь берега, волна преодолевает подводный волнолом, где теряет большую часть энергии (до 40 %) и затем окончательно разрушается на пляже.
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23.06.2020 16:02 Відповісти
Галечные пляжи Одессы - практически нетронутые людьми места. На них часто отдыхают одесситы. Эти участки побережья менее загруженные, более спокойные и просторные.

Галечные пляжи Одессы - каменистые участки, где отдыхать приятно и комфортно. Добраться до них немного трудновато, но, чтобы качественно провести время, стоит проделать нелегкий маршрут. Путешественники смогут насладиться ландшафтом, нетронутым человеком, минимальным количеством кафе или вовсе их отсутствием. На пляжах нет песка, который пачкает вещи, обувь. Стоит взять с собой подстилку и перекус, чтобы полюбоваться морским видом и подышать свежим воздухом
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23.06.2020 16:13 Відповісти
Наблюдал такое в Дофиновке, что за пос. Котовского летом 1975г. Там на практике работал на турбазе. Масштаб меньше был конечно, но высокий берег как пошёл! Чуть в стороне на лодке бычка на палец ловили---впечатлило очень. Но не было фотоапарата!
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23.06.2020 21:19 Відповісти
какие буны, пирсы и волнорезы? шо за бред вы несете?
оползень произошел из-за продолжительных ливней, а не волн.
высоту берега хоть гляньте, волны туда не достают.
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23.06.2020 08:56 Відповісти
Не лезьте в вопросы в которых ничего не понимаете
У меня отец гидротехник именно по морским берегам
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23.06.2020 09:05 Відповісти
вы каким боком к вашему отцу? специалистом стали по наследству?
вы хоть текст прочитайте, видео посмотрите.
Глиняные кручи "ушли вниз" после продолжительных ливней.

ох и папкины специалисты
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23.06.2020 10:29 Відповісти
Я тоже строитель
А Вам счастливого пути , умник
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23.06.2020 14:39 Відповісти
пока что вы застроили коментами всю ветку в рабочее время.
все вам не в теме, одна вы самая умная.
идите лучше стройте, удачи
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23.06.2020 23:25 Відповісти
Я имею прекрасное образование , диплом Европейского технического университета и опыт в строительстве

А Вы, судя по комментам, просто болтун 😀😀😀
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23.06.2020 23:48 Відповісти
ну если вы такая умная и нужная, чего вы здесь сидите?
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24.06.2020 09:52 Відповісти
Вас просвещаю 😀😀😀
Кто то же должен улучшить Ваше морововзрение
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24.06.2020 10:00 Відповісти
По-перше там мілко. Хвилі не мають великої сили і не достають до підошви обрива ніколи. По великому рахунку там треба садити дерева і кущі, та робити дренажку з бетоними зливами до самого моря. Але у полі це, звісно, робити не будуть.
По-друге берег там вже давно розвалюється і суцільної стіни, як, наприклад, у Курортному там немає. На відео місцями видно що частина місць зсуву вже поросла багаторічною травою.
Якщо що це між базами Коблево та Морським - фоток за останіх 20 років там багато і скрізь розвалений берег.
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23.06.2020 16:40 Відповісти
как раз когда волны выходят на мелководье они наиболее опасны.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
вот наприклад
Масштабний зсув біля Коблевого: майже півтора кілометра кручі обвалилося в море - Цензор.НЕТ 1922 Масштабний зсув біля Коблевого: майже півтора кілометра кручі обвалилося в море - Цензор.НЕТ 9698Масштабний зсув біля Коблевого: майже півтора кілометра кручі обвалилося в море - Цензор.НЕТ 6033
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23.06.2020 16:42 Відповісти
Бич Украины Осел Апокалипсиса а а
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22.06.2020 22:31 Відповісти
когда уже этот год кончится!!!!!
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22.06.2020 22:38 Відповісти
Думаешь в следующем перестанет заваливатся?
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22.06.2020 22:40 Відповісти
нет конечно. Сколько помню берега и по лиману и возле входа в лиман всегда бли такими и периодически откалывались.
просто количество пистеца в этом году уже зашкаливает. а только пол года прошло
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22.06.2020 22:45 Відповісти
а ти там участок для домика прикупил ?
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22.06.2020 22:47 Відповісти
а ты продаешь?
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22.06.2020 22:49 Відповісти
а ти купиш ?
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22.06.2020 22:52 Відповісти
Могу обрадовать, все интересное впереди, во второй половине года
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22.06.2020 22:58 Відповісти
Когда пополз грунт, первая причина это вода, осадки, грунтовая итд!!! Полный комплекс берегоукрепительных и защитных работ, противооползневых , используя широкий спектр материалов от кустарников и деревьев, до негабаритов и тетраэдров, будет стоить немалых денег! при рациональном использовании, а так как пад*юки привыкли со всего выжиДовать последние 30 лет, то цифра может быть астрономической!
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22.06.2020 23:27 Відповісти
нужно сделать пологий склон как в Бердянске, делов-то.
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23.06.2020 07:51 Відповісти
Так в Крыму были дожди ! А жалуются, что нет воды.
Пусть жуют землю после дождя - в ней много воды, минералов и органики.
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23.06.2020 00:22 Відповісти
\\Местные жители говорят, что берег здесь надо укреплять\\
Укреплять надо границу с оккупантами, а оползни склонов это естественный процесс.
Просто не надо строить вблизи берега.
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23.06.2020 10:33 Відповісти
До Киева далеко и потом чужего горя не бывает чужого горя просто нет.Дело утопающих берегов это дело громад тех берегов. А для этого нужна республика громад но не мародеров.
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23.06.2020 10:35 Відповісти
акацією засадити ту місцину ,чи шо там в них може рости. тільки на осінь
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23.06.2020 14:36 Відповісти
О КИЕВСКИХ СКЛОНАХ ТОДЕ ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ, бо бесконтрольное строительство ведёт к проблеме отвода подземных вод , бетонные фундаменты их задерживают , что приведёт к подмыву зданий на Печерске

Особо мне непонятно ОГРОМНАЯ бетонная СТРОЙКА ПОД ПАМЯТНИКОМ СЛАВЫ . Говорили что Саакашвили где-то там ресторан ещё при Ющенко строил .
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23.06.2020 14:46 Відповісти
дерева та кущi на схилах та перед яром не додумались до цих пiр саджати?
придурки. дочекаетесь, що половину будинкiв так поiде...
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23.06.2020 15:44 Відповісти
А не надо там песок добывать! Такая хрень наблюдалась при заливке Киевского водохранилища, пока не насиупило равновесие береговоц линии.
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24.06.2020 10:15 Відповісти
 
 