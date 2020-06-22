Масштабний зсув біля Коблевого: майже півтора кілометра кручі обвалилося в море. ВIДЕО

Поруч із курортним Коблевим у Миколаївській області сповзли в Чорне море кручі протяжністю майже півтора кілометра.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на ТСН.

Відпочивальників на узбережжі на той момент не було, тому ніхто не постраждав.

Глиняні кручі "пішли вниз" після тривалих злив.

Це вже не перший подібний зсув на узбережжі на Миколаївщині.

Місцеві мешканці кажуть, що берег тут треба зміцнювати. Однак державної програми, яка б передбачала на це фінансування, досі немає.

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"Вся ось ця брила, наскільки вона здається великою і наскільки масивною, може з'їхати в будь-який момент. Ось ця частина скоро відвалиться. Тобто ще кільки сильних дощів, і все піде вниз", - цитує ТСН одного з них.