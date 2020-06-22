Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності. ВIДЕО

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що отримав від СБУ лист про скасування допуску до держтаємниці. У Службі безпеки це підтвердили.

Про позбавлення доступу до держтаємниці Бондаренко розповів у відеозверненні на фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, коли прийшов на роботу, отримав два цікаві листи. Перший - про скасування Бондаренку допуску до державної таємниці, від СБУ. Цікавий лист, я розумію, що Служба безпеки замість того, щоб займатися пошуком шпигунів, вона з ранку до ночі зайнята главою міста Черкаси за те, що він посмів усе-таки послабити карантин. Ну нічого, я думаю, що розберемося", - сказав Бондаренко.

Речниця Управління СБУ в Черкаській області Катерина Дрога в коментарі "Суспільному" зазначила, що управління СБУ в Черкаській області виявило невиконання мером м. Черкаси Анатолієм Бондаренком обов'язків щодо ставлення до державної таємниці. Тобто порушення статей 23-26 Закону України "Про державну таємницю".

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За її словами, співробітники СБУ раніше направляли до Черкаської міськради інформування про приведення у відповідність стану охорони держтаємниці. Але міський голова продовжував порушувати вимоги закону України "Про державну таємницю" та порядок №939 щодо організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зазначила Дрога.