Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності. ВIДЕО
Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що отримав від СБУ лист про скасування допуску до держтаємниці. У Службі безпеки це підтвердили.
Про позбавлення доступу до держтаємниці Бондаренко розповів у відеозверненні на фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я, коли прийшов на роботу, отримав два цікаві листи. Перший - про скасування Бондаренку допуску до державної таємниці, від СБУ. Цікавий лист, я розумію, що Служба безпеки замість того, щоб займатися пошуком шпигунів, вона з ранку до ночі зайнята главою міста Черкаси за те, що він посмів усе-таки послабити карантин. Ну нічого, я думаю, що розберемося", - сказав Бондаренко.
Речниця Управління СБУ в Черкаській області Катерина Дрога в коментарі "Суспільному" зазначила, що управління СБУ в Черкаській області виявило невиконання мером м. Черкаси Анатолієм Бондаренком обов'язків щодо ставлення до державної таємниці. Тобто порушення статей 23-26 Закону України "Про державну таємницю".
За її словами, співробітники СБУ раніше направляли до Черкаської міськради інформування про приведення у відповідність стану охорони держтаємниці. Але міський голова продовжував порушувати вимоги закону України "Про державну таємницю" та порядок №939 щодо організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зазначила Дрога.
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https://youtu.be/evHo2tTA2nw
Чиновника за такие финты выгоняют потому что он должен соблюдать приказы начальства. А для мэра, они начальством не являются и на их приказы он не только может - он должен ложить болт и действовать исключительно в интересах общины и в рамках законодательства (замечу между прочим, что указ кабмина о введении карантина, выдан с нарушением Конституции).
А доступ к гостайне должны давать не за лояльность к власти, а для выполнения чиновниками (мэрами в т.ч.) должностных обязанностей