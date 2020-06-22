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Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності. ВIДЕО

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко розповів, що отримав від СБУ лист про скасування допуску до держтаємниці. У Службі безпеки це підтвердили.

Про позбавлення доступу до держтаємниці Бондаренко розповів у відеозверненні на фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я, коли прийшов на роботу, отримав два цікаві листи. Перший - про скасування Бондаренку допуску до державної таємниці, від СБУ. Цікавий лист, я розумію, що Служба безпеки замість того, щоб займатися пошуком шпигунів, вона з ранку до ночі зайнята главою міста Черкаси за те, що він посмів усе-таки послабити карантин. Ну нічого, я думаю, що розберемося", - сказав Бондаренко.

Речниця Управління СБУ в Черкаській області Катерина Дрога в коментарі "Суспільному" зазначила, що управління СБУ в Черкаській області виявило невиконання мером м. Черкаси Анатолієм Бондаренком обов'язків щодо ставлення до державної таємниці. Тобто порушення статей 23-26 Закону України "Про державну таємницю".

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За її словами, співробітники СБУ раніше направляли до Черкаської міськради інформування про приведення у відповідність стану охорони держтаємниці. Але міський голова продовжував порушувати вимоги закону України "Про державну таємницю" та порядок №939 щодо організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зазначила Дрога.

Автор: 

СБУ (12826) Черкаси (548) державна таємниця (24) Бондаренко Анатолій (58)


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Топ коментарі
+36
какой президент такая и месть смешная такой маленький а такой злопамятный наполеон великий и величайший президент по каталогу Мендель
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22.06.2020 23:02
+22
Соблюдать режим гостайны в понимании СБУ ,это самоустраниться от решения проблем страны и отгородиться от людей охраной , как сделала зелёная бункерная крыса ?
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22.06.2020 23:07
+22
А може іншу людину позбавити доступу до держтаємниці?

Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 3326
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22.06.2020 23:08
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какой президент такая и месть смешная такой маленький а такой злопамятный наполеон великий и величайший президент по каталогу Мендель
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22.06.2020 23:02 Відповісти
зеленый шмондер---тупой пень
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23.06.2020 10:03 Відповісти
Соблюдать режим гостайны в понимании СБУ ,это самоустраниться от решения проблем страны и отгородиться от людей охраной , как сделала зелёная бункерная крыса ?
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22.06.2020 23:07 Відповісти
Він просто розкрив саму страшну держтаємницю - наш ********** доВПойоп і ворог
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23.06.2020 08:05 Відповісти
А може іншу людину позбавити доступу до держтаємниці?

Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 3326
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22.06.2020 23:08 Відповісти
Верим, верим тобі , рузге, прям як *****!
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22.06.2020 23:12 Відповісти
Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 3116
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22.06.2020 23:14 Відповісти
Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 6517
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22.06.2020 23:28 Відповісти
Зеленожопый,а что ты тут трешься,шавка мендельская?
Отсасывать вы будете вместе со своим долбообом-************ Зесранским.
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23.06.2020 10:59 Відповісти
Бугагага...туши пердак, рузге
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23.06.2020 11:56 Відповісти
Ты, главное, Дерьмаку верь, он не обманет. Могилку его брата, невинно убиенного Пэдрой на Донбасе, нашли уже, кстати?
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22.06.2020 23:26 Відповісти
Дрібна помста дрібного провінційного клоуна.
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22.06.2020 23:08 Відповісти
Сбу позбавляє доступу дро матеріальних носіїв секретної інформації без пояснень- вимога законодавства. Відомості стосовно забезпечення життєдіяльності населення- максімум- для службового користування .
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22.06.2020 23:10 Відповісти
Сабянін, ти?
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22.06.2020 23:18 Відповісти
По синьці краще не пиши.
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22.06.2020 23:23 Відповісти
Мерам надо обїеденятся против зеленой мерзоти
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22.06.2020 23:15 Відповісти
Майкл Щур жжёт

https://youtu.be/evHo2tTA2nw
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22.06.2020 23:16 Відповісти
Коли хочеш зробити їх разом, але не знаєш "їх" в ліццо.
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22.06.2020 23:17 Відповісти
Всё логично,чиновника ,за такие финты, выгоняют а мэра , поскольку он перец на выборной должности, лишают доступа ..
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22.06.2020 23:25 Відповісти
Нихрена не логично.
Чиновника за такие финты выгоняют потому что он должен соблюдать приказы начальства. А для мэра, они начальством не являются и на их приказы он не только может - он должен ложить болт и действовать исключительно в интересах общины и в рамках законодательства (замечу между прочим, что указ кабмина о введении карантина, выдан с нарушением Конституции).
А доступ к гостайне должны давать не за лояльность к власти, а для выполнения чиновниками (мэрами в т.ч.) должностных обязанностей
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23.06.2020 09:54 Відповісти
хочу спокійно лягти спати що за зашквари увесь день... ...немає слів... може досить вже з нас. зе іди у квартал.
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22.06.2020 23:27 Відповісти
К нему пришли люди в зелёном и дали посмотреть трейлер слуги народа после которого он всё забыл?
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22.06.2020 23:34 Відповісти
Помста 1.7 заввишки.
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23.06.2020 00:40 Відповісти
У нас госрезерв разворовали никто не заметил, а тут мером обеспокоились. Мелкие тупые пакостники.
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23.06.2020 05:03 Відповісти
Так госрезерв Зелёная падаль воровала для себя любимых
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23.06.2020 05:32 Відповісти
Який він дріб'язковий, цей зеленський.
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23.06.2020 06:04 Відповісти
Принцип - якщо не з*їм, то хоч укушу.
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23.06.2020 06:20 Відповісти
Бондаренко, давай уже выкладывай, шо там за секретность такая, всем же интересно, все равно от тебя уже не отстанут.
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23.06.2020 06:31 Відповісти
То есть, разгласил шо президент Осел. Так какая это гостайна?
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23.06.2020 07:26 Відповісти
Скоро подтянутся шавки зеленого клоуна для проверки пожарной / техногенной / экономической / энергетической / экологической безопасности, сан-эпид состояния, условий охраны труда и пр., где на крючок можно зацепить любого. Стиль совка возрождается.
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23.06.2020 08:24 Відповісти
мелкие пакости от зелебобиуса
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23.06.2020 08:45 Відповісти
Мстя у Моник завсегда страшная
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23.06.2020 09:30 Відповісти
 
 