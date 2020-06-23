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"Не бийте більше! Ви ж поліція!" - "Відійшла, бл#дь! Відійшла!" - російські окупанти в Зугресі до непритомного стану побили чоловіка за порушення комендантської години. ВIДЕО

Російські окупанти до безпам’яті побили чоловіка під час його затримання за порушення комендантської години. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповів у своєму відеоблозі Денис Казанський..

Інцидент стався в окупованому Зугресі. Згідно з відео, в руки "поліції ДНР" потрапила компанія з двох чоловіків і однієї жінки. На записі видно, що один із чоловіків знепритомнів від завданих окупантами травм.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На в'їздах в ОРДО встановлюють стели "Росія": "подразнювальний фактор для Києва". ВIДЕО

Автор: 

окупація (6697) Донецька область (8475)


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Топ коментарі
+105
хорошо шо братушки избили, а могли б бить солдаты НАТО)
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23.06.2020 10:00
+89
Бьют - значит, любят
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23.06.2020 09:59
+46
Для полноценной любви бутылки не хватает. Так, легкое увлечение...
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23.06.2020 10:01
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это НКВД-шные твари когда то делали во Львове ..... теперь эти же НКВД-ные твари делают на оккупированных территориях....уверен что после деокупации - Донецк и Луганск с Кримом будут самыми патриотичными городами в Украине.
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23.06.2020 11:09 Відповісти
малоВАТА
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23.06.2020 11:09 Відповісти
Мало дали. Потрібно було всім надавати, а потім самим застрелитись! Вони ж там так радіють, що живуть краще нас в молодих "республіках". Радійте далі! Сєпарня!
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23.06.2020 11:12 Відповісти
Территория из фильма Безумный макс!
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23.06.2020 11:13 Відповісти
Бьет - значит любит. Ента же руський мир! Жители дамбаса должны радоваться. Они ж этого долго ждали
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23.06.2020 11:15 Відповісти
Самый "везучий " теперь может сразу с 3-х стаканов заливаться.
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23.06.2020 11:16 Відповісти
Звери
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23.06.2020 11:20 Відповісти
Да нет. Рядовые представители "русского мира".
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23.06.2020 11:24 Відповісти
От своих русскоязычных-православных и ********* - она,как пряник.
Анекдот на эту тему:
Встречается две собаки на границе Украины и **********(бывшая РФ).Одна у другой спрашивает:
-Ты чого в расею бежишь?
-Та там,говорят,жратвы немеряно!
-Ааа...Ну ок...
Через пару месяцев там же встретились,но уже назад бежит та собачка.Ну,естественно,логичный вопрос:
-А че назад в Украину бежишь?
-Ну...Не так все радужно оказалось,как говорили:жратвы там не на много больше,но в Украине хоть гавкать можно
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23.06.2020 11:54 Відповісти
Шлюшка донецька с таким надривом волає - "ви ж поліція ДНР". Можна подумати - що це англіські боббі його пресують. Вона радіти повинна - не вояки НАТО бьють, не бендери. При цьому ще матюкають її на чистій (ну на скільки можуть кацапські скоти) раисянській мові. Так що - живи і радій. Все як мріялося в 2014 році. Коли волала "путєн, введи". А, я зрозумів - вона волає не того, що чоловікові кацапську морду підрехтували, а то , ЩО ЇЙ НЕ ВВЕЛИ, по самий кордон з ростовською областю. Но то ще попереду.
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23.06.2020 12:01 Відповісти
асвабадились от Украиноязычнык Биндеровцев. Хорошо, что эта гниль отпала от тела Украины.
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23.06.2020 12:01 Відповісти
Как раз таки гниёт на теле ,и гниль растет к сожалению.
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23.06.2020 13:00 Відповісти
Процветает даунбассс!!!
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23.06.2020 12:03 Відповісти
горите в аду, пиТоры! сколько вы горя создали своим даунизмом...
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23.06.2020 12:04 Відповісти
Скоро к этим цветущим молодым республикам будут ездить туристы как в зоопарк)
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23.06.2020 12:06 Відповісти
Не поверишь, руссо блогерам побывавшим в " молодых республиках" подписчики уже задают вопросы по переезду в днр на пмж.
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23.06.2020 13:04 Відповісти
На пмж в днр нехай без черги їдуть бойки, медведчуки і всяка срань. вітер у спину!
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24.06.2020 09:28 Відповісти
Это ещё лайт режим. Полюбовно оттеребонькали. Если дело закончилось подвалом, то будет веселее.
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23.06.2020 12:12 Відповісти
Та ніхто там нікого не тєрєбонькав. Просто надавали тумаків.
Якби бажали тєрєбонькати, то взялися б за жінок в першу чергу
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23.06.2020 13:30 Відповісти
У вас слишком буквальное восприятие сарказма. Я нигде не отмечал сексуальную направленность произошедшего. Просто обычный кацапский садизм. Стандарт качества, установленный со дня основания рыспублики. И если этим закончилось, то мужикам "повезло". Ещё ли их умерли на подвал, то есть оливка во зубов, почек и фублей у них уже сильно поубавилось. Зато, если выживут, любить кацап-дыру будут беззаветно и преданно.
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23.06.2020 14:01 Відповісти
Так. Традиційна поведінка представника окупаційної влади "російського світу".
Не розумію людей які підтримують окупацію і скаржаться на окупантів одночасно.
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23.06.2020 14:27 Відповісти
Ну как. В мечтах идиотиков без бИндер должен был случится коммунизм с человеческим лицом. Все же вокруг свои. По этому у них случается жесткий разрыв шаблона при личном столкновении с реалиями построенного мира. Им же по ТВ рассказывают 24/7, что их мальчики спасают их жеппы от фашизму ежеминутно. И вот, столкнувшись с мальчиками эта баба взывает к вымышленному образу народного мента, эдакого дяди Стёпы и Шарапова в одном лице. А в ответ получает, заткнись пис#да. Как ей после этого жить? Во что верить?
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23.06.2020 14:37 Відповісти
Как ей после этого жить? - Выполнить требование и радоваться что попросили заткнуться, а не нагнуться
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23.06.2020 14:41 Відповісти
Понятно, что нужно ещё теснее сомкнуться вокруг вождя всех совковитов, тов. Пуйла. Но а дома то, на кухне, когда ей вернут немного калечного сожителя после перековки?
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23.06.2020 14:48 Відповісти
Ну дык это же счастливо-ностальгическое: "одни слова для кухонь, другие для улиц..." Им же этого так не хватало.
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23.06.2020 14:51 Відповісти
Що ти мелеш? на раші це комплімент, там і діти без цього не можуть. Граються в пісочку дві малявки, одна другій каже: "Дура ти йо*аная, куда сьіпеш..." Продавчиня запросто може обматюкать. На Росії матерний язик -- второй гасударственньій.
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24.06.2020 09:37 Відповісти
капец, гордые щахтеры
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23.06.2020 12:21 Відповісти
Это энергейтики.
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23.06.2020 14:02 Відповісти
Маловато информации. А вдруг пострадавший от мусоров окажется ветераном войны с бИндеровцами?
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23.06.2020 12:26 Відповісти
Зато без бандер
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23.06.2020 12:30 Відповісти
а в белой рубашке то наверно прокурор молодой недореспублики с нычки вырубил гражданина молодой недореспублики ..у нас за такое райотдел уже б догорал
ров с кракадилами какие еще там КПВВ новые им открывать надумали
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23.06.2020 12:45 Відповісти
И зачем нам эта новость?
После таких новостей мы забудем что СБУ варит амфетамин а полиция насилует в участке?
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23.06.2020 12:45 Відповісти
Подумаешь, событие! Не убили ж.
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23.06.2020 12:46 Відповісти
нет ни жалости ни сочуствия, одно только презрение осталось для этих предателей и калаборантов
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23.06.2020 12:47 Відповісти
Какая разница ))))
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23.06.2020 13:05 Відповісти
Интересно что было до начала сьемки ,думаю отпизженные тоже забылись где находятся)
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23.06.2020 13:10 Відповісти
Холопи отримують мазахістське задоволення від перебування у "російському світі".
Тож не варто їм заважати.
Якщо комусь набридне, він може у будь-який момент взяти в руки зброю і почати відстрілювати терористів.
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23.06.2020 13:29 Відповісти
Мусора - это насилие. Поодиночке каждый безоружный перед ними беззащитен.
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23.06.2020 13:35 Відповісти
Вас НЕ СЛЫШАЛИ в Украине ? А теперь вас слышат и ******, как собак.
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23.06.2020 13:48 Відповісти
Мне вот нравится канал на ютубе Pro Police, там ногами не бьют, сразу стреляют, вот это я понимаю
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23.06.2020 14:25 Відповісти
Сами радовались этим Оркам, теперь получайте дебилы !!!
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23.06.2020 14:26 Відповісти
Мало перепало, надо этих отбросов дубасить больше.
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23.06.2020 14:51 Відповісти
С*ка,передача в мире животных.
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23.06.2020 16:20 Відповісти
https://censor.net/user/102072

Да нет. Рядовые представители "русского мира".
https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c

https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c
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23.06.2020 18:31 Відповісти
Шо хотели - то и получили
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Влада Лугандону таким чином дбає про громадян "младых республик" - хоча чуваку і розтовкли пику, але навчили його поважати порядок. За науку треба платити. Це одна з форм виховання любові до їх довбаного отєчєства.
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23.06.2020 17:02 Відповісти
Так им, мудакам и надо. Громче надо было верещать в 14-м - " *****, введи". Теперь сосите. Протоплазма ******.
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23.06.2020 17:26 Відповісти
Солдаты НАТЫ бьют сильней))))
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23.06.2020 17:44 Відповісти
Как правильно воспитывает полиция Лугандонии своих граждан, аж прослезился, настоящий сруський мир, к чему стремились то и получили, таких скотов правильно воспитывают, не то что бендеровская Украины им лавочки бесплатно, им мосты строит им поступление на бюджет в ВУЗы Украины на халяау
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23.06.2020 19:08 Відповісти
А Жене лампочку струхнуло не хило, надеюсь в этот момент он полностью осознал, что такое "рюске мир"
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23.06.2020 19:17 Відповісти
Класно в Росії.
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23.06.2020 20:57 Відповісти
Женя вкусил все прелести рузгемира. Теперь Женя, ****, будет настоящим рузгим.
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23.06.2020 21:57 Відповісти
Поддерживаю, достойная полиция для достойных людей. ))
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23.06.2020 22:44 Відповісти
Там просто жопа.У меня живёт товарищ в Донецке.Это просто ЖОПА. 1937 год
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24.06.2020 07:20 Відповісти
Так что он там сидит? Валил бы от туда.
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24.06.2020 09:01 Відповісти
Он не сидит а работает в Польше чтобы свалить,но семья дом всё там приходится ездить в Донецк
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25.06.2020 06:58 Відповісти
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