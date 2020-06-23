"Не бийте більше! Ви ж поліція!" - "Відійшла, бл#дь! Відійшла!" - російські окупанти в Зугресі до непритомного стану побили чоловіка за порушення комендантської години. ВIДЕО

Російські окупанти до безпам’яті побили чоловіка під час його затримання за порушення комендантської години. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповів у своєму відеоблозі Денис Казанський..

Інцидент стався в окупованому Зугресі. Згідно з відео, в руки "поліції ДНР" потрапила компанія з двох чоловіків і однієї жінки. На записі видно, що один із чоловіків знепритомнів від завданих окупантами травм.

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