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"Не бийте більше! Ви ж поліція!" - "Відійшла, бл#дь! Відійшла!" - російські окупанти в Зугресі до непритомного стану побили чоловіка за порушення комендантської години. ВIДЕО
Російські окупанти до безпам’яті побили чоловіка під час його затримання за порушення комендантської години. Увага! Ненормативна лексика! Відео не рекомендоване для перегляду особам з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про подію розповів у своєму відеоблозі Денис Казанський..
Інцидент стався в окупованому Зугресі. Згідно з відео, в руки "поліції ДНР" потрапила компанія з двох чоловіків і однієї жінки. На записі видно, що один із чоловіків знепритомнів від завданих окупантами травм.
Топ коментарі
+105 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар23.06.2020 10:00
+89 Сергей Васильев #322886
показати весь коментар23.06.2020 09:59
+46 экзорцист
показати весь коментар23.06.2020 10:01
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Анекдот на эту тему:
Встречается две собаки на границе Украины и **********(бывшая РФ).Одна у другой спрашивает:
-Ты чого в расею бежишь?
-Та там,говорят,жратвы немеряно!
-Ааа...Ну ок...
Через пару месяцев там же встретились,но уже назад бежит та собачка.Ну,естественно,логичный вопрос:
-А че назад в Украину бежишь?
-Ну...Не так все радужно оказалось,как говорили:жратвы там не на много больше,но в Украине хоть гавкать можно
Якби бажали тєрєбонькати, то взялися б за жінок в першу чергу
Не розумію людей які підтримують окупацію і скаржаться на окупантів одночасно.
ров с кракадилами какие еще там КПВВ новые им открывать надумали
После таких новостей мы забудем что СБУ варит амфетамин а полиция насилует в участке?
Тож не варто їм заважати.
Якщо комусь набридне, він може у будь-який момент взяти в руки зброю і почати відстрілювати терористів.
Да нет. Рядовые представители "русского мира".
https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c
https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c