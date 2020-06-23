"Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан. ВIДЕО

У межах проєкту "Окопна війна" ми записали коротке відеоінтерв'ю з відомим театральним актором, письменником, громадським діячем - Сергієм Жаданом.

Нам вдалося поговорити з ним у районі Донецького аеропорту, саме в той час він відвідував бойові позиції одного з українських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Паралельно із зустрічами з українськими військовими Сергій добровільно працює діджеєм на волонтерському радіо "Тризуб ФМ", яке розташовується в селищі Карлівка, неподалік Донецька. Він вважає, що інформаційна війна - це один із напрямків, у якому ми теж маємо бути сильними, тоді перемога прийде обов'язково.

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- Сергію, ти непересічна людина. Завдяки твоїй творчості тисячі громадян забувають про інтернет і читають живу книгу. Перебуваючи на фронті, ти відчуваєш якийсь творчий вплив на воїнів?

- Ти знаєш, я ніколи себе не позиціонував, як людина, яка впливає на щось або на когось. Навпаки, я хочу слухати наших воїнів, місцеве населення, тим більше, що сам я з Луганської області. Донецьк пам'ятаю, ще з дитинства, тому ця війна - це не щось далеке, а моя особиста. Взагалі ця війна стосується всіх, адже наші загиблі мали українські паспорти, вони були частиною нас ... Якщо хтось вважає, що це не так, то щонайменше людина нечесна перед самою собою.

- На початку війни десятки представників шоу-бізнесу почали їздити на фронт - це стало мейнстрімом. Як і кричати "Слава Україні". До воїнів їздили попсово-російські співаки, щоб тільки сфотографуватися з ними, десь навіть миготів "95 квартал із Зеленським". На 6-му році війни всі ці "піарники" забули про бойові дії і тільки трохи твоїх колег по цеху ще приїжджають сюди, щоб підтримати українських захисників, зокрема й ти.

Що тебе мотивує? Ти не можеш без того, щоб не приїхати на Донбас, така собі залежність, як і у більшості воїнів чи просто відчуваєш потребу робити свій внесок у боротьбу проти російських найманців?

- Відчуваю потребу! Мене б совість мучила, якби я зупинився на цьому етапі. Я згоден з тобою, що війна стала непопулярною, люди не хочуть кричати: "Путін х#йло", "Слава Україні", приїжджати в Слов'янськ і робити "селфі" на пагорбі. Не потрібно забувати, за що воює наша армія.

Однак мені щастить на адекватних людей і вони в більшості патріоти, які готові йти до перемоги.

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- Коли розмовляєш з воїнами, вони розкриваються перед тобою, розповідають про свої проблеми?

- Що стосується проблем, навіть озвучувати не можу, адже сам розумієш, що зараз дуже дивна війна. І у більшості з нас є питання до цієї влади, яка вирішила закінчити війну своїм шляхом, який не розуміють військові. Хоча ще рік тому багато солдатів голосували за нову владу, за кандидата Зеленського. А сьогодні вони не сприймають його позицію капітуляції, м'яко кажучи - зрадницьку. Це дуже дивна річ, коли наша армія змушена собі пояснювати, за що вона воює.

- Ти сам готовий іти у владу, як це роблять багато акторів, співаків. Тим більше, що в тебе така сильна і патріотична позиція?

- Українська політика дуже токсична і там губляться залишки порядності. Навіть хороші люди, а таких дуже багато в політиці, і вони завжди щось втрачають.

Тому я в жодному разі не збираюся йти в політику, хоча мені пропонують. Я занадто незалежний, щоб втрачати можливість говорити все, що я захочу.