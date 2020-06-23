"Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан. ВIДЕО
У межах проєкту "Окопна війна" ми записали коротке відеоінтерв'ю з відомим театральним актором, письменником, громадським діячем - Сергієм Жаданом.
Нам вдалося поговорити з ним у районі Донецького аеропорту, саме в той час він відвідував бойові позиції одного з українських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.
Паралельно із зустрічами з українськими військовими Сергій добровільно працює діджеєм на волонтерському радіо "Тризуб ФМ", яке розташовується в селищі Карлівка, неподалік Донецька. Він вважає, що інформаційна війна - це один із напрямків, у якому ми теж маємо бути сильними, тоді перемога прийде обов'язково.
- Сергію, ти непересічна людина. Завдяки твоїй творчості тисячі громадян забувають про інтернет і читають живу книгу. Перебуваючи на фронті, ти відчуваєш якийсь творчий вплив на воїнів?
- Ти знаєш, я ніколи себе не позиціонував, як людина, яка впливає на щось або на когось. Навпаки, я хочу слухати наших воїнів, місцеве населення, тим більше, що сам я з Луганської області. Донецьк пам'ятаю, ще з дитинства, тому ця війна - це не щось далеке, а моя особиста. Взагалі ця війна стосується всіх, адже наші загиблі мали українські паспорти, вони були частиною нас ... Якщо хтось вважає, що це не так, то щонайменше людина нечесна перед самою собою.
- На початку війни десятки представників шоу-бізнесу почали їздити на фронт - це стало мейнстрімом. Як і кричати "Слава Україні". До воїнів їздили попсово-російські співаки, щоб тільки сфотографуватися з ними, десь навіть миготів "95 квартал із Зеленським". На 6-му році війни всі ці "піарники" забули про бойові дії і тільки трохи твоїх колег по цеху ще приїжджають сюди, щоб підтримати українських захисників, зокрема й ти.
Що тебе мотивує? Ти не можеш без того, щоб не приїхати на Донбас, така собі залежність, як і у більшості воїнів чи просто відчуваєш потребу робити свій внесок у боротьбу проти російських найманців?
- Відчуваю потребу! Мене б совість мучила, якби я зупинився на цьому етапі. Я згоден з тобою, що війна стала непопулярною, люди не хочуть кричати: "Путін х#йло", "Слава Україні", приїжджати в Слов'янськ і робити "селфі" на пагорбі. Не потрібно забувати, за що воює наша армія.
Однак мені щастить на адекватних людей і вони в більшості патріоти, які готові йти до перемоги.
- Коли розмовляєш з воїнами, вони розкриваються перед тобою, розповідають про свої проблеми?
- Що стосується проблем, навіть озвучувати не можу, адже сам розумієш, що зараз дуже дивна війна. І у більшості з нас є питання до цієї влади, яка вирішила закінчити війну своїм шляхом, який не розуміють військові. Хоча ще рік тому багато солдатів голосували за нову владу, за кандидата Зеленського. А сьогодні вони не сприймають його позицію капітуляції, м'яко кажучи - зрадницьку. Це дуже дивна річ, коли наша армія змушена собі пояснювати, за що вона воює.
- Ти сам готовий іти у владу, як це роблять багато акторів, співаків. Тим більше, що в тебе така сильна і патріотична позиція?
- Українська політика дуже токсична і там губляться залишки порядності. Навіть хороші люди, а таких дуже багато в політиці, і вони завжди щось втрачають.
Тому я в жодному разі не збираюся йти в політику, хоча мені пропонують. Я занадто незалежний, щоб втрачати можливість говорити все, що я захочу.
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Совпадение? Не думаю...
Это какая-то умственная аномалия. Только психиатры могут это объяснить и поставить дмагноз
или это все норм, а вот генштаб, который начал договариваться за зеленый коридор для выхода парней из кольца это прям плохо плохо? то что там бойня произошла это наша УКРАИНСКАЯ трагедия, общая, но винить нужно русских офицеров, отдавших приказ убивать выходящих по согласованному маршруту украинских ребят. Увы и ах, у нас много недоумков, которые согласны с русскими, что винить нужно не их, не барыгу Беню, а лично Порошенко и только его.
Шо там з Дебальцево? хлопцы босоногие, в джинсах с автоматами отбивали ж/д узел от превосходящих числом руских кадровых военных? и? да, им пришлось отойти тогда на новые рубежи. Не было тогда еще у нас толком армии, не было... только начали создавать. Ни обеспечения, ничего не было толком. Так это Порошенко разворовал или храбрые хенералы при Яныке? город оставили когда в нем не осталось ни одного целого дома, руские равняли его с землей.
а по минску шо не так? тебе ктото в уши влил за слив страны по ним? так че ж она не слилась с 15-го года? или там не все так просто как тебе дибилке обьяснили на пальцах?
вари борщ лучше
ГРАБИТЕЛЬСКОЙ КОМУНАЛКОЙ реформой суда , который сейчас его хрчет посадить . сделал все чтобы клоун стал презом . Многие голосовали не за квартальное чучело , а против вороватого барыги . Томос и создание армии Украины не дают барыге право воровать .
Что украл "барыга" прошу поподробнее. А то сейчас, когда уже не "барыга" не при власти, в бюджете зияет огромная дыра и армию сокращают
Вот как то так.И возникает естественный вопрос,а где тогда был "ведущий военный эксперт" Жадан,почему молчал и сопел в два сопла?Боялся испортить "аппетит" Петру Ляксеичу?
Оказалось, что 73% было пофиг. Теперь не жалуйтесь.
Тебя в наливайке простой нарид уже заждался...
Да, у Украины отличная стратегия информационной войны. Я тут в каждой связанной теме читаю, что хотели бы сделать с населением попавшим в оккупацию. Что начинаешь задумываться, а тех ли ты поддерживаешь.
И 73% пользуются этим правом, как никаким другим.
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
Да за это крепко бить надо
Главного социлога Бекешкиной и продюсера ТСН 1+1 уже нет в живых. И ЦВК , которая легитимизировала Зеленского тоже уже нет. Совпадение?
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-hotyat-vernut-prizyv-srochnuyu-sluzhbu-1572029450.html Некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. Ранее военных кормили лучше, чем сейчас. Об этом заявил военный Александр Гром на своей странице в Facebook, который также предоставил соответствующие фотографии. Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства??? Возможно, на перевооружение, хахаха? Или на обустройство новых позиций, хохохо? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - отметил Гром. Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага, у многих идиотов мыслительный процесс в мозгах запускается только через желудок.
і хто ж таки думає зараз за наших солдат?
Не зовите нас больше братьями!
Осыпайте лучше проклятьями!
Называйте хунтой, укропами -
нам бы только не быть холопами
тех, кто мордой звериной щериться
на Жадана и Макаревича!
Лишь бы не быть в родстве со стаею,
что целует икону… сталина,
и кровавым убийцам молится!
Но сама во век не отмоется
от крови детишек из Боинга..
Лишь бы не быть в родстве с убогими!
От злобЫ на пол мира пьяными,
духовитыми наркоманами,
одуревшими от вяличия,
позабывшим простые приличия,
нагло врущими, тупо ржущими,
тележвачку всю жизнь жующими….
Жаль нельзя вас послать по матери!
Никогда мы и не были братьями!!!!!!!!
Евгений Муратов.