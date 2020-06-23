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"Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан. ВIДЕО

У межах проєкту "Окопна війна" ми записали коротке відеоінтерв'ю з відомим театральним актором, письменником, громадським діячем - Сергієм Жаданом.

Нам вдалося поговорити з ним у районі Донецького аеропорту, саме в той час він відвідував бойові позиції одного з українських підрозділів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Паралельно із зустрічами з українськими військовими Сергій добровільно працює діджеєм на волонтерському радіо "Тризуб ФМ", яке розташовується в селищі Карлівка, неподалік Донецька. Він вважає, що інформаційна війна - це один із напрямків, у якому ми теж маємо бути сильними, тоді перемога прийде обов'язково.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Окопна війна": У Дебальцевому ми відчули, що таке котел. Не розумієш, кого вивозити першого, за що хапатися, - волонтерка, Народний Герой України Галина Алмазова. ВIДЕО

- Сергію, ти непересічна людина. Завдяки твоїй творчості тисячі громадян забувають про інтернет і читають живу книгу. Перебуваючи на фронті, ти відчуваєш якийсь творчий вплив на воїнів?

- Ти знаєш, я ніколи себе не позиціонував, як людина, яка впливає на щось або на когось. Навпаки, я хочу слухати наших воїнів, місцеве населення, тим більше, що сам я з Луганської області. Донецьк пам'ятаю, ще з дитинства, тому ця війна - це не щось далеке, а моя особиста. Взагалі ця війна стосується всіх, адже наші загиблі мали українські паспорти, вони були частиною нас ... Якщо хтось вважає, що це не так, то щонайменше людина нечесна перед самою собою.

- На початку війни десятки представників шоу-бізнесу почали їздити на фронт - це стало мейнстрімом. Як і кричати "Слава Україні". До воїнів їздили попсово-російські співаки, щоб тільки сфотографуватися з ними, десь навіть миготів "95 квартал із Зеленським". На 6-му році війни всі ці "піарники" забули про бойові дії і тільки трохи твоїх колег по цеху ще приїжджають сюди, щоб підтримати українських захисників, зокрема й ти.

Що тебе мотивує? Ти не можеш без того, щоб не приїхати на Донбас, така собі залежність, як і у більшості воїнів чи просто відчуваєш потребу робити свій внесок у боротьбу проти російських найманців?

- Відчуваю потребу! Мене б совість мучила, якби я зупинився на цьому етапі. Я згоден з тобою, що війна стала непопулярною, люди не хочуть кричати: "Путін х#йло", "Слава Україні", приїжджати в Слов'янськ і робити "селфі" на пагорбі. Не потрібно забувати, за що воює наша армія.

Однак мені щастить на адекватних людей і вони в більшості патріоти, які готові йти до перемоги.

Дивіться: "Окопна війна": "Після семи влучень у ствол шахти стеля почала падати на нас. Хлопців сікло бетоном", - доброволець Олександр Попов про обстріл шахти "Бутівка" в 2016 році. ВIДЕО

- Коли розмовляєш з воїнами, вони розкриваються перед тобою, розповідають про свої проблеми?

- Що стосується проблем, навіть озвучувати не можу, адже сам розумієш, що зараз дуже дивна війна. І у більшості з нас є питання до цієї влади, яка вирішила закінчити війну своїм шляхом, який не розуміють військові. Хоча ще рік тому багато солдатів голосували за нову владу, за кандидата Зеленського. А сьогодні вони не сприймають його позицію капітуляції, м'яко кажучи - зрадницьку. Це дуже дивна річ, коли наша армія змушена собі пояснювати, за що вона воює.

- Ти сам готовий іти у владу, як це роблять багато акторів, співаків. Тим більше, що в тебе така сильна і патріотична позиція?

- Українська політика дуже токсична і там губляться залишки порядності. Навіть хороші люди, а таких дуже багато в політиці, і вони завжди щось втрачають.

Тому я в жодному разі не збираюся йти в політику, хоча мені пропонують. Я занадто незалежний, щоб втрачати можливість говорити все, що я захочу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Донбас (22356) Жадан Сергій (65) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+87
"Окопная война": "Еще год назад многие солдаты голосовали за кандидата Зеленского, сегодня они не понимают его позицию капитуляции", - Жадан - Цензор.НЕТ 3292
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23.06.2020 11:00
+69
Голосовать за клоуна во время войны - идиотизм. А голосовать военному за клоуна во время войны - двойной идиотизм.
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23.06.2020 11:01
+46
Они, наверное не знали про боевой опыт Бубочки - четыре маневра уклонения от военкома? Или таки знали, но проигнорили? А про его поздки в Москву в 2014 тоже они не знали? А про сравнение Украины с порноактрисой? Надо же, какая феноменальная наивность!
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23.06.2020 11:04
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а на что они рассчитывали? Что придет клоун-уклонист, который смеялся над Украиной и что сделает?
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23.06.2020 11:27 Відповісти
Дотошные Ютьюберы и блогеры.заметили интересную вещь.путлер победил на РАБссии с 73% голосов.Зеля с тем же процентом.разница только в сотых %.
Совпадение? Не думаю...
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23.06.2020 11:33 Відповісти
"Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан - Цензор.НЕТ 6702
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23.06.2020 11:36 Відповісти
Не важно какого цвета курица.Важно чтобы она принесла победу Украине.А пока в Украине с 14 года одни поражения.На данном этапе военного решения нет.и не предвидится.Только совместные действия в согласии с США и НАТО способны нанести сначала экономическое,а потом и военное поражение кремлёвской банде плешивых старцев.Весь скулёж достоин выражений Жванецкого.
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23.06.2020 11:36 Відповісти
Откровенная манипуляция. В 14-ом году на востоке Украины территории были захвачены до Славянска, включая Мариуполь. Эти территории удалось освободить до тех границ на которых казломордым удалось уже стрелять из за поребрика и быстро вводить свою регулярную армию. Выйти на эту дистанцию для Украины, не имевшей до начала конфликта боеспособной армии, уже само по себе победа.
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23.06.2020 11:53 Відповісти
Ну их же призывали, умоляли: ДУМАЙ!ТЕ
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23.06.2020 11:37 Відповісти
Когда бойцы выбирают себе в главнокомандующие дезертира - это не поддается логике.
Это какая-то умственная аномалия. Только психиатры могут это объяснить и поставить дмагноз
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23.06.2020 12:11 Відповісти
а обісраний під іловайськом,дебальцевим нічого?а підписавший мінські договорняки?
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23.06.2020 12:33 Відповісти
А ты, конечно, в это время была на передовой?
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23.06.2020 12:48 Відповісти
а шо там под Илловайском? соратнипк Зели, поддельник бениных товарищей Хомчак, сбежавший тихонько генерал? шо там еще? добробаты, которые в подчинении билецких разных загнали в кольцо бо Зугрес Ахметова сильно хотелось Коломойскому и Корбану?
или это все норм, а вот генштаб, который начал договариваться за зеленый коридор для выхода парней из кольца это прям плохо плохо? то что там бойня произошла это наша УКРАИНСКАЯ трагедия, общая, но винить нужно русских офицеров, отдавших приказ убивать выходящих по согласованному маршруту украинских ребят. Увы и ах, у нас много недоумков, которые согласны с русскими, что винить нужно не их, не барыгу Беню, а лично Порошенко и только его.
Шо там з Дебальцево? хлопцы босоногие, в джинсах с автоматами отбивали ж/д узел от превосходящих числом руских кадровых военных? и? да, им пришлось отойти тогда на новые рубежи. Не было тогда еще у нас толком армии, не было... только начали создавать. Ни обеспечения, ничего не было толком. Так это Порошенко разворовал или храбрые хенералы при Яныке? город оставили когда в нем не осталось ни одного целого дома, руские равняли его с землей.
а по минску шо не так? тебе ктото в уши влил за слив страны по ним? так че ж она не слилась с 15-го года? или там не все так просто как тебе дибилке обьяснили на пальцах?
вари борщ лучше
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23.06.2020 13:03 Відповісти
О ! Еще одна шалава кремледрочерская объявилась! Иди к совему зелесраке и радуйся его "громким победам" над врагом, клиническая дура. Жди , когда опочленцы тебя "пригреют" во все дыхательные и пихательные. А!! Понял, тебе такое нравися! Непонятно, что такое уе... делает в Украине до сих пор.
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23.06.2020 13:20 Відповісти
"договорняки в минске" дали возможность для передыха и разница очевидна - 1 погибший через несколько дней или каждый день десятки убитых и раненых
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23.06.2020 17:43 Відповісти
Как вы витиевато дебилов называете "умственная аномалия". Для большинства людей новость, что после лета зима настает и они в панике бегут покупать теплую одежду, когда она вдвое подорожает в "сезон"
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24.06.2020 06:46 Відповісти
Шкода, що дехто з наших захисників не зміг належним чином поцінувати те, що можна не купувати амуніцію, бо крадій і мародер Порох не тільки створив з нуля армію, але й взув, одягнув, озброїв і нагодував її. Купилися на відосики, а тепер, як і вся Україна, мусять спостерігати щоденну здачу армії, віри, мови.
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23.06.2020 11:39 Відповісти
Не надо разгонять зраду. Владимир Александрович не перестаёт объединять мировую общественность для борьбы с российской агрессией. Его авторитет, как величайшего лидера современности, позволит в ближайшее время восстановить полный суверинет Украины, и барыги перестанут наживаться на войне. И вообще, я не понимаю, как можно ставить под сомнение эффективную работу Батька нации, если все мы на себе уже ощущаем, что эпоха вранья и бедности канула в лету, мы живём счастливо и весело.
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23.06.2020 11:39 Відповісти
Не, мы грудью встанем на защиту истинного лидера нации, первого среди равных Петра Алексеевича Порошенко!!!! И не позволим тупому большенству, хоть их и три четверти, водить за нос украинский народ!
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23.06.2020 11:48 Відповісти
Нет, не вздумайте! Вы просто недооценивать Владимира Александровича. Он совсем не лох, не тварь и не ублюдок. И избиратели его - это самая настоящая элита общества. Разве они виноваты во врождённой тупости, это все Порошенко виноват.
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23.06.2020 11:59 Відповісти
Мы по достоинству оцениваем Владимира Александровича! НО..... Но он не идёт ни в какое сравнение с истинным патриотом, творцом мовы, томоса и безвиза, с Первым среди равных вождём украинского народа Петром Алексеевичем! Даже в кошмарном сне не приснится то, что случилось бы с Украиной не приди он к власти в 2014!
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23.06.2020 12:05 Відповісти
Я в курсе про 14-й год и ваши симпатии к овощам. Надеюсь, Владимир Александрович оправдает ваши надежды по стабильной жизни в таможенном союзе с брацким народом
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23.06.2020 12:09 Відповісти
Не позволит!!!! Ни при каких обстоятельствах Пётр Алексеевич не позволит этому случиться! ОН всё бросит на алтарь борьбы с врагами Украины, отдаст последнюю рубашку! Враг не пройдёт, победа будет за патриотами и активистами!
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23.06.2020 12:14 Відповісти
Насчёт,"отдаст". Слушай, ты мне счас напомнил символическую ситуацию. Ленка Потерпевшая дышит с помощью ИВЛ, которые Порошенко подарил в Александровку)))))))))
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23.06.2020 12:23 Відповісти
Так я же и пишу, что Пётр Алексеевич все, и даже самого себя, отдаст на благо Украины и украинского народа!
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23.06.2020 12:28 Відповісти
Зачем вы наговариваете на Владимира Александровича, что он меркантильный жмот и ни копейки не дал ни на армию, ни на борьбу с вирусами?
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23.06.2020 12:32 Відповісти
Так я же не про Владимира Александровича..... Я про того, настоящего Президента, чьё имя будет навечно вписано в аналы истории, кого народ Украины будет помнить всегда и за которого всегда будет подниматься первый тост на любом застолье!
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23.06.2020 12:40 Відповісти
Странно, а я про Владимира, да Владимира, действующий Президент всеже и ему отвечать за сегодняшнюю действительность. Неужели он не оправдал ваших надежд, что вы все про Петра и Петра на каждой ветке и в каждом комментарии? Не надо жить вчерашним днем, товарищ, наш Гетьман Владимир уверенно ведёт страну к светлому будущему, ежедневные зашквары исключены.
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23.06.2020 12:48 Відповісти
Лучи солнцеликого Петра Алексеевича затмили всё вокруг..... На этом фоне меркнет всё вокруг... По сравнению с его умом любой другой, по определению, "зашквар"! Я считаю, что обсуждаться может только один вопрос: из какого материала изготовить памятник нашему светочу!
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23.06.2020 12:55 Відповісти
И все же не соглашусь с вами, что Зеленский ничтожное недоразумение на фоне Порошенко. Исходя из всенародной поддержки, он ум, честь и совесть нашей эпохи. Прекращайте эти подлые намёки, что он дегенерат, это не красит вас.
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23.06.2020 13:03 Відповісти
Не надо домыслов! Я не писал, "что Зеленский ничтожное недоразумение на фоне Порошенко", Зеленский просто человек, а вот Пётр Алексеевич Первый среди равных в политикуме Украины!!!! Сил не хватит перечислить все достижения этого лидера!
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23.06.2020 13:11 Відповісти
Не надо истерик и не отнимайте у Владимира Александровича заслуженного места под солнцем на постаменте!
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23.06.2020 13:13 Відповісти
Согласен , это порох тварь договорняками с ахметовым гепой трухановыми
ГРАБИТЕЛЬСКОЙ КОМУНАЛКОЙ реформой суда , который сейчас его хрчет посадить . сделал все чтобы клоун стал презом . Многие голосовали не за квартальное чучело , а против вороватого барыги . Томос и создание армии Украины не дают барыге право воровать .
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23.06.2020 12:13 Відповісти
нет зесрань)твои отмазки ,когда труп зели уже воняет ,не катят - за все ответишь, уже сейчас вас даже на работу нормальные люди не берут, а дальше запрет голосовать, как недогражданам
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23.06.2020 12:19 Відповісти
А теперь шутки в сторону и попрошу упоротых жертв кремлялской пропаганды ответить на простой вопрос. Почему за год ваша буратина не отменила грабительские тарифы?
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23.06.2020 12:19 Відповісти
Це ті тарифи, які порошенко разом з ахметовим накрутили за "Ротердам+"? Так Зе колегам по олігархічному клану на хвіст не наступить.
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23.06.2020 14:29 Відповісти
А черт его знает, те или нет. Другое слышала вся страна, как бородатая бабушка зеленского сказал, что "Ротердам+" - это очень даже хорошо. А в офисе буратины подтвердили. Такой вот зелёный театр абсурда. Порошенко обвиняли в том, что сегодня наворачиваются в две щеки.
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23.06.2020 14:38 Відповісти
Так всетаки голосовали за квартальное чучело?
Что украл "барыга" прошу поподробнее. А то сейчас, когда уже не "барыга" не при власти, в бюджете зияет огромная дыра и армию сокращают
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23.06.2020 12:58 Відповісти
Не понял,а какая война у нас идет,начиная с 2016 года,разве не окопная?Помню как год назад,аккурат перед выборами,местный порохобот объяснял мне преимущества окопной войны,и во всю критиковал Глена Гранта(английский военспец,тренировавший многие армии мира),который советовал реформировать украинскую армию с упором на мобильность.В 2018 году Глен Грант опубликовал письмо Порошенко по этому поводу в газете Киев Пост.Вот цитата из этого письма:"Видение мобильной армии отсутствует на всех уровнях руководства Вооруженных сил Украины. Армия является слабой с точки зрения качества старших командиров и штабов, а также критически слабой в области связи, логистики и медицинских услуг. Существует также мало доверия между войсками и командующими. Существует еще меньшее доверие к работе штабов. Их презирают активные военные, и часто по уважительным причинам. Есть еще несколько подразделений, которые до сих пор не получают запчастей и таких простых вещей, как батареи для фонарей даже после четырех лет войны. Это преступление. Логистическая система существует, но не имеет устойчивости и запаса прочности для обеспечения поддержки подвижных войск. Она будет полностью перегружена, если возникнет необходимость поддержки двух или более фронтов", - пишет Грант.
Вот как то так.И возникает естественный вопрос,а где тогда был "ведущий военный эксперт" Жадан,почему молчал и сопел в два сопла?Боялся испортить "аппетит" Петру Ляксеичу?
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23.06.2020 11:46 Відповісти
А выбор 21.04.2019 был прост:
"Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан - Цензор.НЕТ 3082

Оказалось, что 73% было пофиг. Теперь не жалуйтесь.
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23.06.2020 11:48 Відповісти
Так ты и не жалуйся, скыглишь тут ежежневно, делом займись!
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23.06.2020 11:50 Відповісти
ПНХ, грязное зебильное животное.

Тебя в наливайке простой нарид уже заждался...
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23.06.2020 11:55 Відповісти
Опрос проводил, бизнесму...ак?
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23.06.2020 12:00 Відповісти
> информационная война - это одно из направлений

Да, у Украины отличная стратегия информационной войны. Я тут в каждой связанной теме читаю, что хотели бы сделать с населением попавшим в оккупацию. Что начинаешь задумываться, а тех ли ты поддерживаешь.
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23.06.2020 11:50 Відповісти
Мне плевать, ты доброволец, "киборг" и т.д. Если ты голосовал за Зе - ты лох и дебил.
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23.06.2020 11:52 Відповісти
Право быть дебилом - неотлемлемая часть украинского гражданства.

И 73% пользуются этим правом, как никаким другим.
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23.06.2020 11:57 Відповісти
Чом таки військові проголосували за оце зе-опудало? Тому що автомат хочаб якійсь в них був, а от мозоку вибачте, не було.
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23.06.2020 12:01 Відповісти
-
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
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23.06.2020 12:01 Відповісти
Поэтому повторял и буду повторять (как бы меня не банили сыкливые админы), что турчин, который был тогда за главкома, а так же вся остальные "кули в лоб и ко" - лицемерные продажные мрази!!!.. см."Честность" - https://maidanfire.blogspot.com/2017/08/blog-post_16.html
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23.06.2020 12:20 Відповісти
Но ты, же падаль, сидел дома и "уставал" от войны на диване, что же ты, урод, не пошел защищать страну в Крым? Ссыкотно был, аника-воин? Ненавижу таких тварей, как ты, киздящих на просторах интернета, что кто-то должен был ЗА ТЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ твою страну! И рассказывать тут, что и кто должен был делать в 2014 году. Что сейчас молчишь, втянув язык в очко? Почему не поднимаешь народ на борьбу? бобочке зад лижешь , капитулируешь с ним, а виноват снова Порох? Так давай, докажи всем, что не пи...бол, иди на фронт, поднимай людей! Киздеть на Цензоре - не мешки ворочать. Докажи делом, потом рассказывай тут чушь
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23.06.2020 13:29 Відповісти
Поприкалываться и ради смеха кинуть страну под ноги какойто шобле?
Да за это крепко бить надо
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23.06.2020 12:17 Відповісти
НЕ все так однозначно было с выборами. 1+1 сделал свое черное дело, но выборы сделали социологи , опубликовав левые соц. опросы под которые нарисовали результаты выборов.
Главного социлога Бекешкиной и продюсера ТСН 1+1 уже нет в живых. И ЦВК , которая легитимизировала Зеленского тоже уже нет. Совпадение?
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23.06.2020 12:18 Відповісти
Я с вами не совсем согласен. Да, подтасовки были. Но это никак не отменяет того, что толпа леммингов сорвалась и побежала. Зеленский - настоящий всенародно избранный президент.
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23.06.2020 12:56 Відповісти
А Жадан - один из настоящих, состоявшихся личностей и патриотов. Очень рекомендую его книгу о событиях под Дебальцево "Интернат" - на мой взгляд, лучшее на сегодняшний день художественное произведение об этой войне (включая фильмы).
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23.06.2020 12:23 Відповісти
Чем же люди думали,когда голосовали? Три четверти голосовавших! Я все понимаю,-пропаганда,тролли,неустроенная жизнь... Но голосовать абсолютно не пользуясь мозгами...
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23.06.2020 12:27 Відповісти
"Окопна війна": "Ще рік тому багато солдатів голосували за кандидата Зеленського, сьогодні вони не розуміють його позицію капітуляції", - Жадан - Цензор.НЕТ 3906
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23.06.2020 12:33 Відповісти
тобто вони всі хочуть загинути?а ви пане жадан?
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23.06.2020 12:34 Відповісти
за юд загинути?
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23.06.2020 13:18 Відповісти
Нет, они хотят не жить как ты, с хреном ***** у себя в заду.
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23.06.2020 14:01 Відповісти
Питания украинских военных ухудшилось 03.11.19
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-hotyat-vernut-prizyv-srochnuyu-sluzhbu-1572029450.html Некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. Ранее военных кормили лучше, чем сейчас. Об этом заявил военный Александр Гром на своей странице в Facebook, который также предоставил соответствующие фотографии. Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства??? Возможно, на перевооружение, хахаха? Или на обустройство новых позиций, хохохо? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - отметил Гром. Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага, у многих идиотов мыслительный процесс в мозгах запускается только через желудок.
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23.06.2020 12:35 Відповісти
Вы все это сделали, кто Вам доктор, если небыло ума когда голосовали за Осла Зеленского, то будете ослами
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23.06.2020 19:23 Відповісти
И с чего ты дуремар запоребриковый взял что я голосовал за Зелупу?
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23.06.2020 23:06 Відповісти
https://youtu.be/Gbv5ZQ_eUbQ
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23.06.2020 12:45 Відповісти
Хомячки за свой выбор заплатили и продолжают платить деньгами, а вот вояки оплачивают такие квитанции жизнями и здоровьем, которые за бабло не купишь. Я как-то ожидал от них более взвешенного подхода.
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23.06.2020 12:51 Відповісти
так свій власний вибір і оплачують.
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23.06.2020 17:15 Відповісти
А солдатам не потрібно ні "понімати",ні голосувати,ні навіть думати...За них то роблять інші...Солдат,який "лізе в політику перетворюється в паршивого цивіляку,якого треба гарненько випороти шомполами і роздерти писок від вуха до вуха"...Це - цитата з "Пригод Бравого вояка Швейка"...
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23.06.2020 12:54 Відповісти
Когда воюешь за свою Родину а не за оккупантов, то все-таки надо думать.
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23.06.2020 13:00 Відповісти
Думать надо всегда, чтобы не оказаться вдруг среди баранов на живодерне.
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23.06.2020 14:35 Відповісти
"Я с нежностью вспоминаю анекдот,когда еврей,прибыв на фронт сразу спросил: - а где тут у вас плен?"...Це цитата з "Роману без вранья" Марієнгофа...Ваша думка щодо "думать чтоб не оказаться бараном" ******* дизертирством...І до "Діда Трохима"...У окупантів теж є Батьківщина...Вони воюють щоб вона була більша...Ми воюєм щоб вона не була менша...При цьому терміни "справедлива" чи "несправедлива" війна не грають...Є війна переможна і програна...
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23.06.2020 17:00 Відповісти
"За них то роблять інші..."
і хто ж таки думає зараз за наших солдат?
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23.06.2020 13:11 Відповісти
Байден...
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23.06.2020 17:01 Відповісти
сподіваюсь байден не *****, але бачу ти мені хочеш відкрити очі на дійсність
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23.06.2020 17:53 Відповісти
давай, відкривай!
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23.06.2020 17:55 Відповісти
А собственно ,что ему не нравится в "Слава Украине"? "слава расее" ему ближе?
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23.06.2020 12:55 Відповісти
кому не нравится?
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23.06.2020 13:07 Відповісти
Військові, які терплять колаборантів такіж мерзотні як і влада. Тому не можуть корумповані регулярні війська перемогти сепаратистів, терористів, найманців, бо їх генерали займаються не обороною країни, а тупо контрабандою, кришуванням фур і інше те що можна поцупти, а в іншому б випадку їх би (віськових) почули б швидко в конторі на Банковій.
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23.06.2020 13:15 Відповісти
нездоровая вещь-это за клоуна свой голос отдать и удивляться,что их кинули
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23.06.2020 13:21 Відповісти
тем более за паршивого клоуна
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23.06.2020 13:26 Відповісти
А! в чём ЗРАДА!? в том, что уже всем надоела эта война? И жёны, матери НЕ желают, что бы их мужчины погибли ИЛИ остались инвалидами? ТАК в чём ЗРАДА?, ЧТО у Украины есть военная возможность освободить восток Украины!? так это я женщина понимаю, что ЭТО полный популизм с народом Украины. И я не считаю, что меня "кинул" Зеленский....
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23.06.2020 15:39 Відповісти
а ти хоч одну хвилину воював, тролько? "Надоєла" тебе война? То ***** свому скажи щоб ваші людський кацапо-мотлох з України прибрав.
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23.06.2020 17:14 Відповісти
женщина, борись за воинов, у них надежда только на тебя
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23.06.2020 18:38 Відповісти
голосували? Отримайте, розпишіться.. "нє понімают оні..", пілять. "Понімать" тре було до виборів. Тепер жеріть.
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23.06.2020 17:12 Відповісти
курва
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23.06.2020 18:48 Відповісти
йій богу
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23.06.2020 18:14 Відповісти
***
Не зовите нас больше братьями!
Осыпайте лучше проклятьями!
Называйте хунтой, укропами -
нам бы только не быть холопами
тех, кто мордой звериной щериться
на Жадана и Макаревича!
Лишь бы не быть в родстве со стаею,
что целует икону… сталина,
и кровавым убийцам молится!
Но сама во век не отмоется
от крови детишек из Боинга..
Лишь бы не быть в родстве с убогими!
От злобЫ на пол мира пьяными,
духовитыми наркоманами,
одуревшими от вяличия,
позабывшим простые приличия,
нагло врущими, тупо ржущими,
тележвачку всю жизнь жующими….
Жаль нельзя вас послать по матери!
Никогда мы и не были братьями!!!!!!!!

Евгений Муратов.
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23.06.2020 18:43 Відповісти
Це не солдати ЗСУ, це проковтнувші пропаганду ворога і на інший раз вони також зрадять свого головнокомандувача. Армійське сміття.
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23.06.2020 18:43 Відповісти
еврей поет про афган
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23.06.2020 19:08 Відповісти
а за ИЛ хоть один юд вспоминил?
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23.06.2020 19:10 Відповісти
Какая капитуляция, порох подписал Минск, развод оружия, особый статут Донбасса в конституции, выборы, свои суды и полиция, потом передача границы
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24.06.2020 11:34 Відповісти
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