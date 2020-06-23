Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО. ВIДЕО

В Житомирі побили главу обласного осередку партії Шарія Сергія Нікуліна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, інцидент стався 22 червня в торговому центрі, де партія Шарія орендує приміщення.

В офіс проросійської партії прийшло двоє учасників війни на Донбасі, щоб з'ясувати ситуацію з нападом прихильників партії на учасників АТО. Судячи з відео, Нікулін застосував сльозогінний газ проти ветерана АТО. Той відреагував майже миттєво і завдав кілька ударів.

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