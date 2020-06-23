Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО. ВIДЕО
В Житомирі побили главу обласного осередку партії Шарія Сергія Нікуліна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, інцидент стався 22 червня в торговому центрі, де партія Шарія орендує приміщення.
В офіс проросійської партії прийшло двоє учасників війни на Донбасі, щоб з'ясувати ситуацію з нападом прихильників партії на учасників АТО. Судячи з відео, Нікулін застосував сльозогінний газ проти ветерана АТО. Той відреагував майже миттєво і завдав кілька ударів.
Топ коментарі
+132 Лысый коротышка
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+110 Виктор Барт
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+101 susanin
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С начало бы их ***дили активисты, потом полиция.
Вдумайтесь, в Украине ходят, говорят спокойно враги Украины.
Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...
У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
Улиці за ними - нуну, петухи...
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?
в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!
https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
Житомирская область https://sharij.com.ua/representation В данном регионе еще нет открытых представительств.
Фамілія каже сама за себе
шарій це п*дарастична фсбешна консерва як у свій час надя савченко.
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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