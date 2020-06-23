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Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО. ВIДЕО

В Житомирі побили главу обласного осередку партії Шарія Сергія Нікуліна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал 24, інцидент стався 22 червня в торговому центрі, де партія Шарія орендує приміщення.

В офіс проросійської партії прийшло двоє учасників війни на Донбасі, щоб з'ясувати ситуацію з нападом прихильників партії на учасників АТО. Судячи з відео, Нікулін застосував сльозогінний газ проти ветерана АТО. Той відреагував майже миттєво і завдав кілька ударів.

Також дивіться: "Пішли нах#й звідси, запроданці й#бані", - представників проросійського блогера Шарія прогнали з-під Шевченківського райсуду. ВIДЕО

Автор: 

бійка (739) Житомир (575) Шарій Анатолій (227)


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Топ коментарі
+132
Яка чудова новина!
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23.06.2020 12:46
+110
Красиво, от души, смотреть мин 5 раз, чистая самооборона...
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23.06.2020 12:52
+101
Пора пополнить компанию!
Главу житомирской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО - Цензор.НЕТ 814
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23.06.2020 12:53
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Сторінка 6 з 6
Бігом визивайте сцикуни собаковську поліцію, бо як нападати в метро на бійця "Азова" і швиряти прапор України, то ви герої. Це тільки початок. Я не пропушу ні одної потвори у червоному. Так починали гітлеровці і коміністи, я на рахунок червоних прапорів. Ветерани респект. І що поліція прийде порушуватьи справу відносно АТОВців?
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23.06.2020 18:42 Відповісти
В наших реалиях приходиться выбирать меньшее зло, к сожалению.
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23.06.2020 19:04 Відповісти
Во бомбануло мразь шариевскую.
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23.06.2020 19:13 Відповісти
да какое ж это насилие, красный петушок он сам нарвался, потому, что давно просил, чтоб красные танки заехали, а так заехали люди и только по моське
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23.06.2020 19:14 Відповісти
чудове відео
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23.06.2020 19:00 Відповісти
Теперь зеленская мразь начнет этих ветеранов по судам таскать.
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23.06.2020 19:03 Відповісти
Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО - Цензор.НЕТ 7893
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23.06.2020 19:09 Відповісти
шаріяку на гілляку
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23.06.2020 19:09 Відповісти
В россии, антироссийские силы избивались бы нещадно.
С начало бы их ***дили активисты, потом полиция.
Вдумайтесь, в Украине ходят, говорят спокойно враги Украины.

Хто веде «війну за існування», взагалі радить забути будь-які правила війни.
Ті, хто поховався у схронах і молиться на прихід путіна, мають знати, що до того, як він дійде до Києва, тут буде знищено все, пов`язане з росією, включно з проросійськими телеканалами й редакціями газет, будуть вигнані з храмів московські попи, віднайдені й знищені всі, хто зловживав свободою слова і прославляв путіна. Жодного наказу з цього приводу не буде. Війна за виживання мало коли ведеться за наказом...

У війні «за існування» час завжди на боці слабшого.
А це значить: у війні за існування солдати воюватимуть, замасковані у чужі однострої, з чужими шевронами і йтимуть в атаку з чужими прапорами. І всі карти будуть сплутані, й всі стратеги зганьблені.
І що найважливіше: жорстокість країни, що прагне вижити за будь-яку ціну, буде виправдана світовою спільнотою. Бо все ж таки війна - це боротьба рівних, в інакшому разі - це бійня, геноцид, який не прощається ніколи.
Кревельд Мартін ван (Нідерланди), військовий історик, фахівець зі стратегічних питань.
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23.06.2020 19:14 Відповісти
отхерачить суку нужно было так чтобы тварь здохла в муках как собака паршивая.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
оце так потрібно робити всім націоналістам і патріотам... бо буде скоро пізно боржомі пити як кажуть... людина прийшла зробила мінімум справи що та тварина заслуговує. надіюсь що його поліція не буде присувати...а інші націоналисти не буду називати їх назви, та всі вони таке ото...ніякі ((тільки язиками базікати. бігати з зеленкою за геями малолітніми по паркам та лупцювати їх десятеро на одного і обливати. та кульки надувні з вінками приносити до офісів шарія і інших сепарів ... так смішно і по дитячі все...якось так виглядає їх радикальність.
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23.06.2020 19:27 Відповісти
У пітушаріїв є відділи по всій Україні? Оооооо.... З цим треба щось робити
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23.06.2020 19:41 Відповісти
https://sharij.com.ua/representation
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23.06.2020 22:20 Відповісти
то москальска потаскуха.воно за гроші ще й від№№№№че.
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23.06.2020 19:54 Відповісти
а можно ссилку по областям і районом шарика.шоб трохи обмірятись з ними думками чи тумаками.
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23.06.2020 19:58 Відповісти
https://sharij.com.ua/representation
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23.06.2020 22:18 Відповісти
Надо гнобить по полной эту пятую колону.
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23.06.2020 20:24 Відповісти
це відео стане моїм улюбленим на цьому тижні ) ось яскравий приклад як треба поступати з ватною мразотою в усьому світі !
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23.06.2020 20:25 Відповісти
Петушариев к ногтю.
Улиці за ними - нуну, петухи...
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23.06.2020 20:28 Відповісти
Опустили пітуха.
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24.06.2020 08:01 Відповісти
А все таки у мене є (ще) надія, що ватників і шаріівцев почнуть масово вирізати і відстрілювати.
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23.06.2020 21:37 Відповісти
Респект АТОвцу! Слава Україні!
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23.06.2020 22:08 Відповісти
Героям Слава!
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24.06.2020 01:12 Відповісти
ти дивись, у кондомiв-петуШарiкiв представництва по всiй Ненцi...
а самих петуШарiкiв вже нiби 225.000 тисяч...брешуть?

в найближчий час всi цi "представництва" потрiбно трiшечки пiдсмажити...!

https://sharij.com.ua/representation#!/tab/135333753-1
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23.06.2020 22:29 Відповісти
После того как Шарикову дали пиsды

Житомирская область https://sharij.com.ua/representation В данном регионе еще нет открытых представительств.
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24.06.2020 09:55 Відповісти
Розвів зеленський покидьків усяких. Мало пи%дити.....
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23.06.2020 22:52 Відповісти
Респект и уважуха мужику . Аж глаз радуется когда таких кацапских гнид мордой по земле возят. Лишний раз убежаюсь , что нужен закон о принудительном лишении украинского гражданства с пожизненной депортацией в Мордор , где они так хотят жить.
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23.06.2020 22:58 Відповісти
А чему здесь радоваться если такие гниды живут между нас а мы делаем вид что их не замечаем.Мы сами же виноваты что они еще живут в Украине.
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24.06.2020 05:51 Відповісти
P.S.А парня еще и посадят лет на пять.
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24.06.2020 05:52 Відповісти
Красавчег! Если видишь коллаборантов, то сразу убивай их! Коллаборанты с момента, когда предали страну, то с этого момента они враги и их только убивать можно!
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23.06.2020 23:25 Відповісти
Писец ветерану АТО ,на кичу сядет к бабке не ходи!!!
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23.06.2020 23:39 Відповісти
https://censor.net/user/45102,стули пельку и не гавкай
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24.06.2020 01:13 Відповісти
В Житомире избили главу областной ячейки партии Шария Сергея Никулина. Источник: https://censor.net/v3203753

Фамілія каже сама за себе

шарій це п*дарастична фсбешна консерва як у свій час надя савченко.
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23.06.2020 23:48 Відповісти
Очень хорошо, но маловато!
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23.06.2020 23:50 Відповісти
согласен! надо было петушариев на гиляку!
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24.06.2020 01:14 Відповісти
Супер! Супер! Мало дали. Надо было ещё добавить!
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24.06.2020 00:09 Відповісти
Згодна, непогано розмалювали петушарійовця, але мало)))
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24.06.2020 00:44 Відповісти
Не плохо отоварил безмозглого петуШарийца
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24.06.2020 01:10 Відповісти
Забыли традицию )

Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО - Цензор.НЕТ 7351
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24.06.2020 01:28 Відповісти
Теперь этот в клетчатой рубашке сядет за нанесение телесных. и поделом, нечего руки распускать.
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24.06.2020 06:28 Відповісти
А ты, сучёнок, откуда вещаешь.., из кацапляндии..!?
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24.06.2020 08:31 Відповісти
В общем балончики до ж... Только вызывают агрессию. Может перцовый против собак диких, для защиты и нужен. Когда брызгают, автоматичеси уворачиваешься. Попадает немного, но озлобленность шкалит. Он его не сильно ещё потрепал. Скорую интересно вызвал, зафиксировать отёк глаз, дыхание, головная боль
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24.06.2020 07:01 Відповісти
І ця мразота сидить в Україні, яку боронять хлопці від *********** навали. А слухай ти, Чигирин тебе треба також от**здить, щоб ти *ука боявся би своєї тіні. І ще хотів би запитати та порадити всім петуШарійцям: на що ви надієтесь? Ви поспілкуйтесь з тими "верными путинцами" які в Криму були при владі в Україні та організовували Кримську весну, кричали РАСЕЯ, путін введи і таке інше. Ніхто крім гобліна у Сімферополі не залишився при владі, коли туди прийшла расея. Ви думаєте, що вас хтось із кацапів залишить мирно ходити по землі? Вони правильно відносяться до зрадників: хто хоч би один раз зрадив своїх, або свою країну - буде зраджувати вічно. Тому до зрадників скрізь однакові відносини - зрадницька мразота буде "опущена" нижче плінтуса. І це я думаю правильно.
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24.06.2020 07:39 Відповісти
Парни красавцы, было бы в Украине большинство таких , жили бы в нормальной стране , потому , как не дали бы размножаться этим всем гнидам. А так ********** и тот гнида и всё его окружение. Вот только телефоны ********* надо было случайно уронить или в унитаз...
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24.06.2020 08:13 Відповісти
14.12.2016 Шарик в Мацкве на Mersedes Gelandewagen сбил двух
восьмилетних девочек-близняшек и скрылся с места происшествия….ФСБешники Шарика
отмазали…
Сегодня Шарик живет (пользуется всеми благами!!!) в стране
НАТО/ЕС при этом на слабый совковый мозг вещает о том, чтобы Украина не была
членом НАТО/ЕС... вата что взять…
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24.06.2020 08:16 Відповісти
ой чую отгребет борода)мама вызывай...кого?шарий тако не прощает.держитесь порошки
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24.06.2020 08:34 Відповісти
Да да уже боимся.
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24.06.2020 08:40 Відповісти
нет нет не боись)все будет по закону.наверное
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24.06.2020 08:43 Відповісти
президент корабельной палки - слуга шария
.........................................................................................
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24.06.2020 09:03 Відповісти
Двома трьома атошніками українськими патріотами,на превеликий жаль країну від кацапні не врятувати
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24.06.2020 09:47 Відповісти
Це навіть цікавіше ніж мотузілово Шуфрича.
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24.06.2020 09:48 Відповісти
Долго АТОшники разговаривают Надо сразу в кадык бить
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24.06.2020 10:44 Відповісти
сдулся шарик...
Главу житомирського осередку партії Шарія побили, після того як він бризнув сльозоточивим газом в обличчя ветерану АТО - Цензор.НЕТ 5362
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24.06.2020 10:48 Відповісти
Шариковы отгребают!
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24.06.2020 11:02 Відповісти
С этих пету-шариев лохматое ФСБшное бабло так и сыпеться.Бигборды,новый транспорт,открываются новые представительства."Слуги" наверное знают кому служить.
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24.06.2020 13:18 Відповісти
хорошо, но мало...
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24.06.2020 13:39 Відповісти
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