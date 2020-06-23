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Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА. ВIДЕО

Пік паводку на річці Прут очікується сьогодні вночі. Вода може піднятися до 6,5 метри в межах міста Чернівці (зараз - близько 4 метрів) і до 10 метрів нижче за течією.

Про це повідомив голова Чернівецької області Сергій Осачук у зверненні до жителів регіону, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з пообіднього часу, весь вечір і ніч йтиме сильний дощ, за даними нашого Гідрометцентру. Сильні опади призведуть до стрімкого зростання води в річці Прут у межах міста Чернівці. Прогнозоване підняття - до 6,5 метри, а то і вище", - попередив він.

Глава ОДА попросив жителів Чернівців, які живуть біля Прута, бути готовими до евакуації.

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У місті Чернівці в зону можливого підтоплення можуть потрапити Садгірський район міста, мікрорайон Ленківці, ринок "Добробут", Калинівський ринок.

Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА 01

Загроза підтоплення стосується також тих, хто живе нижче за течією Пруту в Новоселицькому районі. Там рівень води може піднятися навіть до 10 метрів.

"Максимальне підняття води буде відбуватися з дев'яти годин вечора до третьої години ранку. Паводок затримається мінімум на добу, спад води почнеться тільки з 25 червня", - сказав Осачук.

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За його словами, малі притоки Пруту виходитимуть з берегів.

На сайті ДСНС йдеться, що до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Рівень небезпеки - червоний, тобто найвищий.

Автор: 

Буковина (848) паводок (233) потоп (85) Чернівці (561) Осачук Сергій (112)


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Топ коментарі
+2
Щас Дубинеску подвезет надувных женщин. На них можно плавать.
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23.06.2020 13:39
+1
Природа дає люлєй.
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23.06.2020 13:04
+1
Зашибісь, я саме в Ленківцях живу, до Прута 800 м.
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23.06.2020 13:05
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Природа дає люлєй.
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23.06.2020 13:04 Відповісти
Зашибісь, я саме в Ленківцях живу, до Прута 800 м.
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23.06.2020 13:05 Відповісти
лодка уже на порах?
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23.06.2020 13:08 Відповісти
Ну Ленківці трохи горбаті, від мене Прут донизу, навіть не знаю скільки метрів.
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23.06.2020 13:12 Відповісти
с последнего паводка Прут сильно зарос кустарником и гравием? 12 лет прошло как никак?
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23.06.2020 13:15 Відповісти
Трохи, на машині на берег можна виїхати біля Метро, от там може затопити.
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23.06.2020 13:23 Відповісти
От до чого доводить жадібність: місцеві весь ліс продали, навіть не залишили деревину на побудову ковчега.
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23.06.2020 13:12 Відповісти
Менше треба ліс вирубувати, і по заробіткам їздити, а піднімати у себе господарство і виробництво Западенці-патріоти.....всрані.
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23.06.2020 13:17 Відповісти
Та, Черновцы на горе находятся, им похрену.
Пригороды и вокзал - может затопить.
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23.06.2020 13:19 Відповісти
Калинку може затопити, а це серйозні втрати у людей.
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23.06.2020 13:24 Відповісти
А пішоходний підвісний місток там ще зберігся?
Там в ямах жили знатні соми.
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23.06.2020 13:30 Відповісти
Нема вже давно, правда є місця де можна пішки перейти, не зараз звичайно.
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23.06.2020 13:39 Відповісти
Ось нехай всі заробітчани"патріоти" нехай вернуться і кинуть по-периметру по 10тку мішків з піском, спасуть підне місто.
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23.06.2020 13:25 Відповісти
Геніально, можна буде качок розводити. Ви гірськи ріки бачили? А під час повіні? Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА - Цензор.НЕТ 4041
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23.06.2020 13:28 Відповісти
Я не просаме русло кажу, а про огорожу своїх домів чи районів від повені.
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23.06.2020 13:35 Відповісти
Не перекручуй факти.
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23.06.2020 13:37 Відповісти
Щас Дубинеску подвезет надувных женщин. На них можно плавать.
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23.06.2020 13:39 Відповісти
Ще Тищенко з лимонами прибуде на допомогу, може комусь лимонаду захочеться 😀
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23.06.2020 13:52 Відповісти
Осел Апокалипсиса как проклятие.
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23.06.2020 15:10 Відповісти
что вы хотите
посмотрите как замусорены отводные каналы
стоки перекрыты
малейшее поднятие воды вызывает ,,коллапс,,
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23.06.2020 15:50 Відповісти
 
 