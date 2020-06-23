Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА. ВIДЕО

Пік паводку на річці Прут очікується сьогодні вночі. Вода може піднятися до 6,5 метри в межах міста Чернівці (зараз - близько 4 метрів) і до 10 метрів нижче за течією.

Про це повідомив голова Чернівецької області Сергій Осачук у зверненні до жителів регіону, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з пообіднього часу, весь вечір і ніч йтиме сильний дощ, за даними нашого Гідрометцентру. Сильні опади призведуть до стрімкого зростання води в річці Прут у межах міста Чернівці. Прогнозоване підняття - до 6,5 метри, а то і вище", - попередив він.

Глава ОДА попросив жителів Чернівців, які живуть біля Прута, бути готовими до евакуації.

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У місті Чернівці в зону можливого підтоплення можуть потрапити Садгірський район міста, мікрорайон Ленківці, ринок "Добробут", Калинівський ринок.

Загроза підтоплення стосується також тих, хто живе нижче за течією Пруту в Новоселицькому районі. Там рівень води може піднятися навіть до 10 метрів.

"Максимальне підняття води буде відбуватися з дев'яти годин вечора до третьої години ранку. Паводок затримається мінімум на добу, спад води почнеться тільки з 25 червня", - сказав Осачук.

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За його словами, малі притоки Пруту виходитимуть з берегів.

На сайті ДСНС йдеться, що до кінця доби 23 червня в Івано-Франківській і Чернівецькій областях очікуються надзвичайно сильні дощі. Рівень небезпеки - червоний, тобто найвищий.