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Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний у розстрілі семи осіб Захаренко визнаний експертами осудним, - поліція. ВIДЕО

Слідчі поліції отримали результати перших важливих експертиз у кримінальному провадженні про вбивство семи осіб 22 травня в Попільнянському районі Житомирської області, згідно з якими підозрюваний у скоєнні цього злочину визнаний експертами осудним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Житомирській області, про це заявив начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.

"Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020 у крові підозрюваного алкоголю не виявлено. Крім цього, у межах кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному та на цей час отримано висновок експерта. Відповідно до висновку фахівців підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині. За своїм психічним станом чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру", - повідомив Олійник.

Також начальник главку зазначив, що слідчі в ході подальшого досудового розслідування працюють над кількома версіями для встановлення об’єктивних причин конфлікту.

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Водночас, з огляду на те, що призначені судові експертизи є особливо складними і їхнє виконання триває понад два місяці, планується продовження строків досудового розслідування та відповідно продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному.

У поліції зазначили, що у межах кримінального провадження, що розслідується за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, було призначено до двох сотень експертиз. Усі вони потребують часу. Однак наразі слідчі отримали результати щодо двох десятків виконаних експертиз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві 7 людей на Житомирщині Захаренко відсидів у Росії 7 років за тяжкий злочин, - Геращенко

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Зі свого боку пресслужба Національної гвардії України повідомила, що серед загиблих є і військовослужбовці Нацгвардії.

"У цій страшній трагедії загинув військовослужбовець Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В.С., а також 2 військовослужбовців військової частини 3066 молодший сержант Маміченко В.Л. і старший солдат Москалець А.В. Військовослужбовці перебували поза службою. Були на вихідних днях після повернення з ООС", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Нацполіція (15176) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) масове вбивство (74) Житомирська область (1263)


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Топ коментарі
+7
"в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено"
Это после совместного бухича? Что-то тут не то. Хотя алкоголь всёравно не является оправданием.
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23.06.2020 13:22
+6
приехали рекетиры в тапочках на босу ногу, накрыли поляну и сели отдыхать у бережка . Шариков, хватит пургу нести.
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23.06.2020 13:38
+3
Тоді що це таке було?
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23.06.2020 13:24
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Захаренко.
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23.06.2020 13:45 Відповісти
"в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено"
Это после совместного бухича? Что-то тут не то. Хотя алкоголь всёравно не является оправданием.
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23.06.2020 13:22 Відповісти
Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый в расстреле семи человек Захаренко признан экспертами вменяемым, - полиция - Цензор.НЕТ 9408
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23.06.2020 13:27 Відповісти
Оставшийся в живых свидетель был обкурен и конкретно выпивши.
Его рассказ изобилует нестыковками.
Экспертиза - это факт.
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23.06.2020 13:48 Відповісти
"Экспертиза - это факт."
Бггг...

Экспертиза сначала показала, что у Зайцевой были опиаты в крови, а потом бабац и повторная экспертиза их опровергла.
Экспертиза показала, что у Толстошеева в момент наезда на бабульку был сердечный приступ. Через некоторое время в сети появились фотки и видео как он 1) курит, 2) рассказывает как он всех на кую вертел.
Ну и вишенка - экспертиза показала, что у Чикатило кровь и сперма имеют разное ДНК, поэтому его в первый раз отпустили и он замочил ещё пачку народа.
А так - да. Железобетонный факт.
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23.06.2020 13:54 Відповісти
так на "бухлі" всьо построєно було - в першому ж повідомлені заявлено шо причиною послужив алкоголь, а потім ця теза повторювалась методично в кожному повідомлені про трагедію на Житомирщині. А ше втохмачували мисль, шо він перестріляв в стєльку п'яних мірно спящих в постєлі - але за свідченнями одного вижившого (якраз ходив до вітру та втік) - ніхто із учасників події на момент пострілів не спав
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23.06.2020 14:25 Відповісти
алкоголь - отягощающе
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23.06.2020 14:34 Відповісти
Тоді що це таке було?
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23.06.2020 13:24 Відповісти
самозахист. Без перевищення. Йа так вважаю на підставі всіх відомих мені фактів та їх аналізу. А ще інтуїція
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23.06.2020 14:26 Відповісти
Знову, експертизи, потрібен час ... Потім час спливе, і убивцю втиху можуть випустити.
Усе ж очевидно.
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23.06.2020 13:25 Відповісти
Який час?
Аваков втихаря зачистив там усе, загиблих вивезли на вертольотах і вже наступного дня поховали на лісовому в присутності самого рюкзакова.
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23.06.2020 13:33 Відповісти
а ти був присутній?
Чи рюкзаков розповів?
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23.06.2020 13:48 Відповісти
Была прямая трансляция на обозревателе, или этот сайт в России тоже заблокирован?
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23.06.2020 13:59 Відповісти
раз ты смотрел, значит нет?
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23.06.2020 14:59 Відповісти
А може це був рекет?
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23.06.2020 13:28 Відповісти
а може це було НЛО?
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23.06.2020 13:37 Відповісти
приехали рекетиры в тапочках на босу ногу, накрыли поляну и сели отдыхать у бережка . Шариков, хватит пургу нести.
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23.06.2020 13:38 Відповісти
Не рекет, а бандитизм и мародерство.
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23.06.2020 13:40 Відповісти
Чем же они его достали, что он решился загубить свою будущую жизнь? Что было на кону? Я думаю только будущее его детей, только это может заставить сделать такое.
Но это все догадки, правды наверное уже не узнать.
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23.06.2020 14:29 Відповісти
тільки свою шкуру спасав - як правило, то тактічєскоє рєшенійє, а нє стратєгічєскойє
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23.06.2020 14:31 Відповісти
Хочешь сказать, что шантажом его заставили взять вину на себя?
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23.06.2020 21:33 Відповісти
Есть препараты для улучшения мозговой деятельности, невропатолог сможет их вам подобрать.
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23.06.2020 21:39 Відповісти
Мразь не только убила семь человек, но и завалила работой на несколько месяцев две сотни специалистов - следователей, оперов, экспертов, медиков.
И все это за наш с вами счет.
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23.06.2020 13:48 Відповісти
согласєн со всєм, кромє пєрвого слова
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23.06.2020 14:28 Відповісти
согласєн со всєм, особєнно с пєрвим словом
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23.06.2020 15:14 Відповісти
Чтоб иметь право осуждать надо сначала пройти его путь в жизни, узнать нюансы, а потом и получишь право.
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23.06.2020 15:44 Відповісти
Например, надо пройти путь Чекатило?
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24.06.2020 06:04 Відповісти
Это стрелял "русский мир", наглухо засевший в этом ушлепке.
Сколько бы лет оно не жило в Украине, все равно останется "расеянином".
Не зря сказано: сколько волка ни корми...
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23.06.2020 13:51 Відповісти
Ну, прям таки.
В России он сидел - значит борец с режимом Путина.
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23.06.2020 14:00 Відповісти
то він ше з застойєм боровся
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23.06.2020 14:29 Відповісти
переїхав в село із рсфср в 1986 (прімєрно)
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23.06.2020 14:51 Відповісти
кстаті, за словами брехливого гАнтіна хєращенка, там він відсидів "за тяжкойє прєступлєнійє ПРІМЄРНО 7 лєт"
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23.06.2020 14:53 Відповісти
да ******* этому уроду пожизненное с конфискацией! сколько с этой сволочью можно таскаться! жаль смерную казнь у нас отменили.
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23.06.2020 14:11 Відповісти
Раз нормальный - в инструкторы его!
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23.06.2020 14:19 Відповісти
Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Источник: https://censor.net/v3203766
*** в чому йа нє сомнєвался с пєрвой сєкунди - це цілком логічний висновок - не міг п'яний так влучно відстрілятись - із берданки покласти семеро мужиків, серед яких були діючі військові, навіть, із спецназа.
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23.06.2020 14:20 Відповісти
ше одне опстоятєльство - раніше заявлялось шо всі вони друзья і знають друг друга 15 років - а тепер виявляється, шо двоє гостей з хазяїном перетнулись вперше (і в останнє)
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23.06.2020 14:39 Відповісти
"... двоє гостей з хазяїном перетнулись вперше..."--------------------Може на цих двох в нього було замовлення?
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23.06.2020 15:15 Відповісти
сложно. Отсєкайєм
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23.06.2020 15:58 Відповісти
і ше одна кричуща опставина - чому подію називають "злочин"??? Називайте це росстріл, загибель, трагедія, масакра, але поки нема рішення суду, то не маєте права офіційно називати це злочином!!!
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23.06.2020 14:43 Відповісти
яка російська *********??? Захаренко приїхав на Житомирщину в 1986 році - ше за совєтів
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23.06.2020 14:50 Відповісти
 
 