Масове вбивство на Житомирщині: підозрюваний у розстрілі семи осіб Захаренко визнаний експертами осудним, - поліція. ВIДЕО

Слідчі поліції отримали результати перших важливих експертиз у кримінальному провадженні про вбивство семи осіб 22 травня в Попільнянському районі Житомирської області, згідно з якими підозрюваний у скоєнні цього злочину визнаний експертами осудним.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції в Житомирській області, про це заявив начальник ГУНП у Житомирській області Юрій Олійник.

"Відповідно до довідки лікаря-нарколога від 22.05.2020 у крові підозрюваного алкоголю не виявлено. Крім цього, у межах кримінального провадження було призначено комісійну судову психолого-психіатричну експертизу підозрюваному та на цей час отримано висновок експерта. Відповідно до висновку фахівців підозрюваний міг усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і нині. За своїм психічним станом чоловік не потребує застосування будь-яких примусових заходів медичного характеру", - повідомив Олійник.

Також начальник главку зазначив, що слідчі в ході подальшого досудового розслідування працюють над кількома версіями для встановлення об’єктивних причин конфлікту.

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Водночас, з огляду на те, що призначені судові експертизи є особливо складними і їхнє виконання триває понад два місяці, планується продовження строків досудового розслідування та відповідно продовження строків запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному.

У поліції зазначили, що у межах кримінального провадження, що розслідується за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, було призначено до двох сотень експертиз. Усі вони потребують часу. Однак наразі слідчі отримали результати щодо двох десятків виконаних експертиз.

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Пізніше під час обрання запобіжного заходу Захаренко заявив журналістам, що його дії були самообороною.

Зі свого боку пресслужба Національної гвардії України повідомила, що серед загиблих є і військовослужбовці Нацгвардії.

"У цій страшній трагедії загинув військовослужбовець Бригади швидкого реагування старший сержант Вульчин В.С., а також 2 військовослужбовців військової частини 3066 молодший сержант Маміченко В.Л. і старший солдат Москалець А.В. Військовослужбовці перебували поза службою. Були на вихідних днях після повернення з ООС", - йдеться в повідомленні.