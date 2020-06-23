Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО
Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив прихильників опозиції не ображати його і не занижувати рейтинг.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав на зустрічі на зустрічі з жителями Бреста. Фрагмент відеозапису розмови білоруського лідера з місцевими жителями був опублікований на сторінці Пул Первого в Телеграм.
"Це ви "Саша 3%" вже написали на майках. Але ви хоч вірите, що у чинного президента 3%? Так ось в цій альтернативній компанії я і то більше трьох наберу. Тому не треба нас смикати. І ніколи не ображайте. Вусатий тарган і ще якось там ... Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей", - сказав Лукашенко.
Топ коментарі
+16 Рома Маестро
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+14 Перехватчик
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+13 Игорь Ермоленко.
показати весь коментар23.06.2020 14:26
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Чм будуть спроможні Білоруси на Майдан після того,як Бацька сфальсифікує вибори, щоб виграти ще у першому турі.
Думаю,що ні.
Що сам озвучив цифру ))
Такое ощущение, как будто вокруг одним *********)
Так, гэта абраза - Лукашэнка хам, невуч, хлусiць як дыхае. Мову за чвэрць стагодзя вышэйшай пасады так i не вывучыу. Да шмат чаго яшчэ.
Але ваша пытанне (папрок) некарэктны - вось вы, напрыклад, можаце пуцена са сваей зямлi прагнаць? Чаму не можаце?
Вось i мы так. Але беларусы, мне здаецца, па вынiку гэтага года заслужаць павагу усяго сусьветнага супольнiцтва. Можа дыктатар i утрымаецца (далучыцца да рэпрэсiй, дапаможа пуцiн). Ну значыцца дыктатура закрыецца ад усяго сьвету, палучыць дадатковыя санкцыi, я спадзяюся - жорсткiя рэзалюцыi ды крымiнальныя прысуды.
Але час Лукашэнка сходзiць - ен гэта разумее. Напэуна Муамар з Саддамам ва сне прыходзяць.
Шило на мыло.
Таких как Шушкевич, больше не будет.
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Білоруси навіть рідну мову забули. Якось вже пох, хто у них там стане президентом.
Лукашенко, хоч й "між краплинками", але москальські танкові бригади на нашому кордоні з Білоруссю ще не стоять масово.
Ну, змінять вони президента. І що далі?
А сейчас да - одна русьня, и для Украины Лукашенко не худший выбор...
Таракан по отношению к Лукашенко - не оскорбление, а тотемное животное. Символ политической выживаемости бацька.
Этот Лукашенко "президент" с 1994 года, и хочет еще на 5 лет остаться.
Это ж сколько народных средств пошло на сохранение себя любимого у корыта.
-Видишь связь?
-Нет.
-А она есть.
(с)
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».
Звери задрожали,
В обморок упали.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.