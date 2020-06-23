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Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив прихильників опозиції не ображати його і не занижувати рейтинг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав на зустрічі на зустрічі з жителями Бреста. Фрагмент відеозапису розмови білоруського лідера з місцевими жителями був опублікований на сторінці Пул Первого в Телеграм.

"Це ви "Саша 3%" вже написали на майках. Але ви хоч вірите, що у чинного президента 3%? Так ось в цій альтернативній компанії я і то більше трьох наберу. Тому не треба нас смикати. І ніколи не ображайте. Вусатий тарган і ще якось там ... Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей", - сказав Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарикові та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох взято під варту

Автор: 

Білорусь (7932) вибори (6689) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+16
Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей" - Цензор.НЕТ 673
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23.06.2020 14:36
+14
Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей" - Цензор.НЕТ 4388
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23.06.2020 14:25
+13
Хаха Таракан обиделся, завтра будет путину жаловаться вместе с Колюней.
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23.06.2020 14:26
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Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей" - Цензор.НЕТ 4388
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23.06.2020 14:25 Відповісти
Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей" - Цензор.НЕТ 673
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23.06.2020 14:36 Відповісти
Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей" - Цензор.НЕТ 6218
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23.06.2020 15:14 Відповісти
Хаха Таракан обиделся, завтра будет путину жаловаться вместе с Колюней.
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23.06.2020 14:26 Відповісти
Кісо, ти що, образився? (С)
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23.06.2020 14:26 Відповісти
На 3% обиделся, на таракана вроде не
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23.06.2020 14:34 Відповісти
В Украине позволено.
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23.06.2020 14:28 Відповісти
Везде позволено, кроме монархий где за оскорбление короля сажают в тюрьму.
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23.06.2020 14:31 Відповісти
Одного хлопаку у нас посадили за портрет Янека з диркою на лобі,другого - за розірваний портрет Пороха...Посадили реально,без усяких там запобіжних...
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23.06.2020 17:23 Відповісти
Таракан обиделся за то что его тараканом назвали?
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23.06.2020 14:28 Відповісти
Посадил своих основных конкурентов в застенки КГБ а теперь просит уважения к себе как к президенту.
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23.06.2020 14:29 Відповісти
Питання одне.


Чм будуть спроможні Білоруси на Майдан після того,як Бацька сфальсифікує вибори, щоб виграти ще у першому турі.

Думаю,що ні.
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23.06.2020 14:33 Відповісти
На терриотрии Беларусии 3 военных кацапских базы, они сразу в референдум ударяться.
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23.06.2020 14:59 Відповісти
саша дурак.
Що сам озвучив цифру ))
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23.06.2020 14:30 Відповісти
Сябры, вы не лічыце, што знаходжанне ва валсти на працягу 26 гадоў запар, з неабмежаванымі паўнамоцтвамі, аднаго калгасніка, самае вялікае для вас абраза і проста смачны Плявака вам у твар? І калі НЕ, то чаму?
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23.06.2020 14:32 Відповісти
А зачем маргинализировать вопрос, унизить белорусов хочется? А, если тебя спросить, чем ты считаешь управление собой то барыгами, то кловунами, а по сути олигархатом, чхающим на тебя? не знают толком здесь, что делать, нет веры никому.
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23.06.2020 14:41 Відповісти
То есть тебя не волнует, что усатый колхозник(а фактически вор, убийца и диктатор) спокойно и безнаказанно зачищает любых конкурентов и управляет твоей страной, тебя больше волнует, что у нас клоуны и олигархи?)
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23.06.2020 15:48 Відповісти
Ну и зачем опять выкручивать вопрос, давай я в такой манере спрошу - А тебя не волнует значит, что у тебя клоуны и олигархи, а волнует наш диктатор?
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23.06.2020 16:56 Відповісти
Никто ничего не выкручивает, просто поражает, как все дружно смотрят на Украину, обсуждают и ещё умудряются своих диктаторов похваливать.
Такое ощущение, как будто вокруг одним *********)
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23.06.2020 17:07 Відповісти
Опять же, можно написать, что все дружно смотрят Беларусь, а у себя под носом типа все нормально. Просто куда людям у нас еще смотреть, как ни на вас или Россию, но такой расклад, сами понимаете, мало устраивает. Ну не знают толком здесь. что делать. Вы же видите, как легко народ поиметь.
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23.06.2020 18:08 Відповісти
Гуляй, Руслан, вдоль по Питерской. Или, что там у вас, в Саранске?
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23.06.2020 19:41 Відповісти
"Знаходжанне ва уладзе" - але усе адно за мову дзякуй.
Так, гэта абраза - Лукашэнка хам, невуч, хлусiць як дыхае. Мову за чвэрць стагодзя вышэйшай пасады так i не вывучыу. Да шмат чаго яшчэ.
Але ваша пытанне (папрок) некарэктны - вось вы, напрыклад, можаце пуцена са сваей зямлi прагнаць? Чаму не можаце?
Вось i мы так. Але беларусы, мне здаецца, па вынiку гэтага года заслужаць павагу усяго сусьветнага супольнiцтва. Можа дыктатар i утрымаецца (далучыцца да рэпрэсiй, дапаможа пуцiн). Ну значыцца дыктатура закрыецца ад усяго сьвету, палучыць дадатковыя санкцыi, я спадзяюся - жорсткiя рэзалюцыi ды крымiнальныя прысуды.
Але час Лукашэнка сходзiць - ен гэта разумее. Напэуна Муамар з Саддамам ва сне прыходзяць.
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23.06.2020 15:08 Відповісти
Прыйдзе час і выганім. Са сваёй краіны. Тут гутарка не за лысасці тхара, а пра вашага Луку Муди..ва. У астатнім, згодны.
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23.06.2020 19:39 Відповісти
Ну, завтра вместо бацьки выберут очередного пророссийского президента.
Шило на мыло.
Таких как Шушкевич, больше не будет.
==
Білоруси навіть рідну мову забули. Якось вже пох, хто у них там стане президентом.
Лукашенко, хоч й "між краплинками", але москальські танкові бригади на нашому кордоні з Білоруссю ще не стоять масово.
Ну, змінять вони президента. І що далі?
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23.06.2020 14:32 Відповісти
Шушкевич - совок...., НО там действительно были когда то про-европейские кандидаты... - кто пропал, кого в тюрьму...
А сейчас да - одна русьня, и для Украины Лукашенко не худший выбор...
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23.06.2020 14:40 Відповісти
Виберуть?...не Москва призначить?
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23.06.2020 14:41 Відповісти
Нехай у цябе на языку цiпун прарасьце.
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23.06.2020 15:20 Відповісти
оригинальный у сябров президент
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23.06.2020 14:36 Відповісти
Обидчивое, как и Потерпевший Вислюк...
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23.06.2020 14:37 Відповісти
Да ладно-то.
Таракан по отношению к Лукашенко - не оскорбление, а тотемное животное. Символ политической выживаемости бацька.
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23.06.2020 14:38 Відповісти
Имеет такой же комплекс неполноценности как и шмаркля! Все тупорылые диктаторы похожи
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23.06.2020 14:40 Відповісти
Цельный президент, не лох какой-то, а его мордой в собсвенное дерьмо.
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23.06.2020 14:46 Відповісти
А тараканов оскорблять можно?
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23.06.2020 14:41 Відповісти
Nemojio eto delo no prezidentom ne dolzno bit bolse dva sroka.Strana dolzna razvivatsia,a ne zyt s proslim.Kto to govorit vot on spasiot ot raski no on imeno eto I zdelal vsio sto mozno otdal raske.
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23.06.2020 14:42 Відповісти
Ну это, как бы, очевидно для любого здравомыслящего человека.
Этот Лукашенко "президент" с 1994 года, и хочет еще на 5 лет остаться.
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23.06.2020 14:53 Відповісти
U nego vragi NATO kak bu ugrozi sovetskix vremion,nicego neizmenilos.Vrag jest on dlia strain jesli nedajiot zit luce liudiam.Bylo vremia kogda mozno bylo stranu napravit drugoje ruslo v EWvropu no on etogo nezaxotel ili neponial toze mozet bit izza ogranicenogo uma
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23.06.2020 15:00 Відповісти
демократия хороша не в советской среде - большинство выберет популистов или клоунов, социально близких, а не реальных кризисных менеджеров типа пастора
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25.06.2020 01:05 Відповісти
Старый коррупционер кричит.- Держи вора!
Это ж сколько народных средств пошло на сохранение себя любимого у корыта.
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23.06.2020 14:45 Відповісти
нда)если уже до такого дошло -не править всю жизнь луке
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23.06.2020 14:47 Відповісти
Пид.. , ты совковый ! Уже задолбал издеваться над народом , и всё равно , су.. , держится за эту власть , пока не сдохнет . А может боится , что , как только сковырнут , отвечать прийдётся ?
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23.06.2020 14:47 Відповісти
Звважаючи на загальний *****...зм щодо бюсту льєніна в ФРН і берегівського району наступний през чи генсєк в РБ вже буде з надійним руснявьім прізвищем(((
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23.06.2020 14:52 Відповісти
Решительно не понимаю негодования украинцев по этому вопросу. Пока Беларусь не лезет к нам с зелёными человечками, какая нахрен украинцам разница кто там президент и как он руководит. Тут вон идиота, играющего писюном на пианино, выбрали, а туда же - советы сябрам раздавать как им жить. По моему личному мнению белорусы сами разберутся без наших советов.
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23.06.2020 14:55 Відповісти
Вони були на Майдані.
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23.06.2020 15:03 Відповісти
И ? Продолжайте пожалуйста свою мысль. Я не вижу связи между возмущёнными комментариями украинцев и тем, что кто-то из беларусов был на Майдане.
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23.06.2020 15:08 Відповісти
Такая себе Тонкая Связь.

-Видишь связь?
-Нет.
-А она есть.
(с)
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23.06.2020 15:14 Відповісти
Вусатый таракан - прекрасно. Есть предвыборная кампания и есть агитация. Но в колхозе он пока пахан.
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23.06.2020 15:04 Відповісти
При підрахує буде 83%.Білоруси дуже терплячі.Витримають.
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23.06.2020 15:05 Відповісти
Так в чому проблема,лука? Організуй прозорі демократичні вибори з запрошенням іноземних спостерігачів,нормальний підрахунок голосів,і тоді побачимо, тарган ти уссатий,чи саша- 3 відсотки...
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23.06.2020 15:09 Відповісти
Ну усатый таракан ещё не так обидно, вот тому кто ***** действительно не повезло.
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23.06.2020 15:25 Відповісти
https://youtu.be/B-EiN4WpgH8
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23.06.2020 15:32 Відповісти
Саша, лучше быть "усатым тараканом", чем Сцыклом, Бубочкой, Шмарклей, Клованом, Писюнистом, Членограем, Прыпыздентом и далее по списку. Так что радуйся, что у тебя еще относительно нормально прозвали и одна кличка
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23.06.2020 15:53 Відповісти
А мне почему-то вспомнились стихи Чуковского:
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
«Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую».
Звери задрожали,
В обморок упали.
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23.06.2020 16:45 Відповісти
Давай, Лука, не бойся - 24 июня в Орду, праздновать победобесие,там и оставайся жить.Обратно тебя, скорее всего, люди не пустят.
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23.06.2020 17:35 Відповісти
Заздрю білорусам...Але кожний народ заслуговує на таких президентів,яких сам вартує...Москалі заслужили *****,який плює їм в пику і багатющу країну перетворив у відстій,ми заслужили шість гівнюків,які розікрали вкінець країну і перетворили народ в жебраків,а білоруси заслужили бацьку...І Білорусія,де нічого крім сосни і піску кормить пів України...На наших базарах повно білоруських продуктів,і це вже марка,знак якості...І при цьому кожен третій білорус того бацьку лає,проклинає...але голосує за нього...бо бачить що у нас і в Росіі...Та й то сказати,що з трьох слов"янських народів вони найкращі,найчистіші расово,найчесніші і найспівчутливіші...Якось так збереглися в тих лісах,ніхто туди особливо не ліз...Шкода що їх в минулу війну майже третину (у відсотках до загалу більше ніж євреїв) вбито...
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23.06.2020 17:39 Відповісти
Блд. Сколько комментаторов, а никто так и не понял, что нынешние протесты инспирированы Москвой. Москва получила от Луки в лоб, по поводу Союзного Государства, по поводу нефти с газом и еще в некоторых вопросах. И Москва решила забацать Майдан против непокорного "таракана", чтобы посадить в кресло свою марионетку, Бабарико. Ау! Сябры, вы что, реально не понимаете, что в данной конкретной ситуации именно Лукашенко гарант вашего непопадания в рабство к ************? Беларусики, вы реально глупые тогда.
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23.06.2020 21:49 Відповісти
Украина очень заинтересована, чтобы государственность Беларуси оставалась навсегда. Лукашенко никогда не сдаст Беларусь Пуйлу. Хотя возможно и поедет на парад в моСКОВИЮ.Тогда как другие претенденты под большущим вопросом - сдадут или нет.
Например Бабарико, которого считают самым главным конкурентом, является главой банка Газпрома в Беларуси. Неужели дурачки вы надеетесь что после избрания он закричит, что Беларусь хочет в ЕС? Поэтому мне все равно, каким путем Лукашенко станет президентом.
Поэтому те из украинцев, кто тупо обгаживает Лукашенко, есть предателями Украины.
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24.06.2020 00:57 Відповісти
И еще. Все намного сложнее, чем мыслит тупье желающее чтобы Лукашенко "демократично" ушел. Ни один из кандидатов в президенты Беларуси, на вопрос - чей Крым, не ответил, что Крым украинский https://www.youtube.com/watch?v=1ToH8aflvV4 .
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24.06.2020 01:14 Відповісти
 
 