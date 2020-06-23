Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО

Президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив прихильників опозиції не ображати його і не занижувати рейтинг.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Лукашенко сказав на зустрічі на зустрічі з жителями Бреста. Фрагмент відеозапису розмови білоруського лідера з місцевими жителями був опублікований на сторінці Пул Первого в Телеграм.

"Це ви "Саша 3%" вже написали на майках. Але ви хоч вірите, що у чинного президента 3%? Так ось в цій альтернативній компанії я і то більше трьох наберу. Тому не треба нас смикати. І ніколи не ображайте. Вусатий тарган і ще якось там ... Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей", - сказав Лукашенко.

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