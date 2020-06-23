Водій маршрутки в Києві вирішив об'їхати пробку по тротуару. Його звільнили. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ
У Києві звільнили водія маршрутки, який порушив ПДР, об'їжджаючи пробку по тротуару.
Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.
"Водій маршрутного таксі, який здійснював перевезення пасажирів за 590 маршрутом приватного перевізника "Універсал-Транс", звільнений за прикрий інцидент, про який стало відомо з публікації "Київ Оперативний".
Топ коментарі
+9 Марк Ролевский
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+7 Скайхок Дуглас
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+7 Привет
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У нас во львове
"львов" с маленькой буквы.
или еще не заслужил??
Максимум что ты можешь сделать...это спрятать мой комментарий у себя...типа как страус голову в песок засунуть....
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;
Тут надо было пугки 3 применять...да и то если ранее были высказывания...официально оформленные....
) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;