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Водій маршрутки в Києві вирішив об'їхати пробку по тротуару. Його звільнили. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

У Києві звільнили водія маршрутки, який порушив ПДР, об'їжджаючи пробку по тротуару.

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Водій маршрутного таксі, який здійснював перевезення пасажирів за 590 маршрутом приватного перевізника "Універсал-Транс", звільнений за прикрий інцидент, про який стало відомо з публікації "Київ Оперативний".

Водій маршрутки в Києві вирішив обїхати пробку по тротуару. Його звільнили 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: "Де таке написано, що я повинен тебе возити?"

Водій маршрутки в Києві вирішив обїхати пробку по тротуару. Його звільнили 02

Автор: 

КМДА (2371) Київ (19490) маршрутки (347) затори (100) звільнення (2675)


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Топ коментарі
+9
Павел, город Львов пишется с заглавной (большой) буквы Львів. И вообще-то львовяне разговаривают на українській мові а не на российском язике. как ты и я. Ты такой-же львовянин как я американец.
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23.06.2020 15:13
+7
Нет.
"львов" с маленькой буквы.
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23.06.2020 15:11
+7
Співає тільки винторога худоба в паРаші ... сидячи на пляшці ... а я розмовляю ..
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23.06.2020 15:47
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У нас во львове это обычная практика. Особенно после того, как намалевали желтую полосу, а на ней все равно куча машин и у всех одно оправдание, ибо надо.
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23.06.2020 14:52 Відповісти


https://censor.net/user/431415

У нас во львове
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23.06.2020 14:59 Відповісти
Что? мой прокси не нравится?
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23.06.2020 15:04 Відповісти
Нет.
"львов" с маленькой буквы.
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23.06.2020 15:11 Відповісти
ах простите, не знал что это так важно. Что изменится?
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23.06.2020 15:45 Відповісти
Изменится отношение к твоим "откровениям" под прокси.
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23.06.2020 15:50 Відповісти
А зачем нужен прокси украинцу...на украинском форуме???
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23.06.2020 15:39 Відповісти
Ты для начала давай на рідній спой мне что нибудь, а потом будешь "мацквичом" называть. Сам то мне тут как выписываешь? ой крашеный лис, ой крашеный.
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23.06.2020 15:44 Відповісти
Співає тільки винторога худоба в паРаші ... сидячи на пляшці ... а я розмовляю ..
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23.06.2020 15:47 Відповісти
Молодець козаче, сідай 5! але цього мало, давай но ще, мені вже цікаво робиться. Але все одно не віриться.
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23.06.2020 15:49 Відповісти
Сиди кволий на пляшці..і не сковзайся ... а то дупу протреш...
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23.06.2020 15:52 Відповісти
Обов*язково) аби барін свою похоть втамував, бо бачу ти любиш таки присідання, рекомендую тобі не зловживати, а сфінктери атрофуються, будеш мати проблеми з випаданням калу.
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23.06.2020 15:57 Відповісти
Судячи з усього тобі вже нічого не страшно ... так довго сидиш ... що вже натер мозоль...
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23.06.2020 16:00 Відповісти
Ну, тобі видніше, адже, як виявилося , експерт по пляшкам в нас ти) Мої уявлення про твої практики, просто нульові)
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23.06.2020 16:05 Відповісти
Довго живу ... давно на фурумі ... винторогих скотів типу тебе на раз визначаю ...так що сиди і не смикайся...
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23.06.2020 16:09 Відповісти
хахаха, порвав в дрєбезгі) кацапчекер форумний, хахаха! до сліз курча довів, давно так не реготав! Глухий казав, що чув від німого, як безногий ходив по воді))
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23.06.2020 16:25 Відповісти
Це твоя особиста проблема .... проблема гвинторогої худоби з паРаші ..
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23.06.2020 16:27 Відповісти
Я тобі так скажу, я дійсно зі львова, і не просто корінний, я з футбольних фанатів, хоч ті часи коли збиралися натовпом пройшли з 10 років тому, але ця сила єдина у львові яка може зібратися на раз і загасити любе кацапське чмо. Можу ще про криївку росповісти, але де тобі про таке чути доводилося.
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23.06.2020 16:34 Відповісти
Вимкни проксі ... і всі питання відпадуть .... А без цього ти був і залишишся винторогою худобою з паРаші..
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23.06.2020 16:41 Відповісти
Ну щож рогулику, думай собі як хочеш, в мене своя погода та настрій, можеш головою об стіну втовктися, тобі вже нічого не допоможе. На цьому все. Слава Україні!
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23.06.2020 16:44 Відповісти
І тобі болєзному не хворіти ... Стрибай голим пузом на гострі вила ..
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23.06.2020 16:46 Відповісти
От ми і з*ясували хто ти такий.
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23.06.2020 16:48 Відповісти
а что означает "желтая полоса"?
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23.06.2020 15:47 Відповісти
только для автобусов.
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23.06.2020 15:50 Відповісти
обычно вроде белая сплошная с разрывами для маневра, плюс буква А периодически.
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23.06.2020 15:54 Відповісти
Это во львове приняли такое решение из за того, что город маленький очень и улицы узкие.
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23.06.2020 15:58 Відповісти
Павел, город Львов пишется с заглавной (большой) буквы Львів. И вообще-то львовяне разговаривают на українській мові а не на российском язике. как ты и я. Ты такой-же львовянин как я американец.
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23.06.2020 15:13 Відповісти
Слушай умный, не знаешь не вякай. Я все имена и названия пишу с маленькой, ибо нет смысла раскорячиваться, это не документ. А во вторых, ты то как раз и не львовский, иначе бы знад, что коренные говорят по русски, не меньше чем в одессе, это с области приезжают рогульки и брыгзают слюной. Нет у нас в городе уже той галычанской славы как раньше, чуть что, носы по домам и форточки на замок. Львов лишь формально используют как нечто культурное. А по сути, так 70% это залетные всякие и туристы.
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23.06.2020 15:20 Відповісти
кАренные мАсквичи?? Во первых такое слово "коренные2 во Львове не употребляет никто...а во вторых...на русскам там говорят в основном приезжие....
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23.06.2020 15:27 Відповісти
Еще один, давай до свидания. Знаток бл*. Ни ты, ни чел выше, ничерта не знаете о львове. Так что не надо строить умного, твои умозаключение пусты и безпочвенны. Лучше спроси о том, что известно в основном львовским, и я тебя умою.
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23.06.2020 15:31 Відповісти
Как там погодка в мордоре..?? Как на бутылке?? Не жмет??
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23.06.2020 15:32 Відповісти
Ты стрелки не переводи рембо диванный, к тому же и провокатор. Хотя стоп, ты ботяра, я и забыл. В спам газуй.
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23.06.2020 15:34 Відповісти
Попроси у куратора украинский прокси...мацквич ты наш набутолочный...

или еще не заслужил??
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23.06.2020 15:35 Відповісти
Тусуйся в спаме, провокатор.
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23.06.2020 15:36 Відповісти
Что бы меня отправить в спам...ты набутылочник рылом не вышел....

Максимум что ты можешь сделать...это спрятать мой комментарий у себя...типа как страус голову в песок засунуть....
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23.06.2020 15:38 Відповісти
Мальчик, за то ты уже набазарил достаточно, что бы схлопотать бан. И вообще, смешной ты фраер, я тебя на ладонь положу, да другой накрою и останется от тебя одна грязь да вода. Так что не знаешь, не вякай маленький
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23.06.2020 15:41 Відповісти
Да ты шо?? Типа слезешь с бутылки...и громко перднешь??
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23.06.2020 15:42 Відповісти
Ты откуда будешь? из донбабвэ или луганбэ? Явный избиратель зе, симптомы выдают с головой.
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23.06.2020 15:47 Відповісти
Не має значення .... звідки я ... я українець ... і пишу тут під прапором своєї країни .... і я пишаюся цим прапором ...
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23.06.2020 15:48 Відповісти
Не має значення, бо ти українець. Отже, згідно твоїх слів, ти виправдав і мене. Бо, я теж укранець, а тебе бомбить чи то від скуки ,чи просто пристібатися захотів? Ніби там аквафреш стояв? І чому я взагалі мушу перед кожним тут виправдовуватися?
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23.06.2020 15:53 Відповісти
Манкрут ти ... а не українець .... перебуваючи в Україні писати на українському форумі під проксі ... можуть тільки українці з паРаші...вірніше не українці ... а хохли...
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23.06.2020 15:55 Відповісти
Думай як хочеш, мені як соловью. Так от, по переше. Хохол - це ти. По друге, причини мого проксі, тебе не мають колихати ні разу. По трете: береш свою точку зору(думку) лягаєш на бік, росслабляєшся, трохи припідіймаєш ногу і поволі оккуратно, встромляешь собі свою оцю думку, у анальне кільце. На цьому все.
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23.06.2020 16:02 Відповісти
Причини проксі ясні як божий день ... ти винторога худоба з паРПаші .... тому як причин через які українець би писав на українському форумі під проксі немає ... і бути не може ....
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23.06.2020 16:05 Відповісти
Як скажеш) А ти просто бидло и рогул! В лице ти мені таке би не сказав, всцявся би так само як твій зе.
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23.06.2020 16:12 Відповісти
В обличчя я таким як ти нічого не кажу ... я таким як ти то обличчя ..верніше морду б'ю ..без зайвих розмов ...
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23.06.2020 16:15 Відповісти
Давай рембо, роскажи мені, як ти це зробиш) Покажи на що, ти здатен нікчема.
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23.06.2020 16:22 Відповісти
Зараз ні як ... але в житті все буває ...
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23.06.2020 16:24 Відповісти
Вимкни проксі ... і не треба буде ні перед ким виправдовуватися ..все просто...
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23.06.2020 15:57 Відповісти
Ось тобі і відповідь, через твої провокації, мене знову до вечора тут забанять і я знову змушений буду міняти проксі.
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23.06.2020 16:07 Відповісти
Тут банять і по ніку ... і по айпі ... Так що якщо б ти був забанений ... ти б не зміг нічого писати під будь-яким проксі ...
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23.06.2020 16:11 Відповісти
Та ти що? Правда?
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23.06.2020 16:20 Відповісти
Так ... саме так ... а тому ти не знаходишся в бані ... ти знаходишся в паРаші ..
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23.06.2020 16:22 Відповісти
Мене в процессі цього далогу, вже 3 рази забанили. А я все тут, як на зло. Йди жалійся. Викликай кібер поліцію, скажи, що ти встановив "негласний" контакт з кацапією)) Може одразу санітарів за тобою вишлють.
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23.06.2020 16:30 Відповісти
Товарішч ... бан і сапам ... це ні одне і теж саме...
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23.06.2020 16:37 Відповісти
Банять на цьому форумі мінімум на три дні... і ніякі проксі не допоможуть ... так що твій дитячий лепет ... викликає лише сміх ..
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23.06.2020 16:39 Відповісти
Безкоштовних проксі навалом ... а українських немає .... а твій куратор жлоб ....
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23.06.2020 16:23 Відповісти
Чего не оштрафовали?
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23.06.2020 15:00 Відповісти
Так скоро работать некому будет
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23.06.2020 15:04 Відповісти
Как же, от создателей парковок на газоне)
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23.06.2020 15:31 Відповісти
А где фраза "З наказом ознайомлений". Где подпись водителя что он ознакомлен. Или это фуфло, или директор не очень умный.
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23.06.2020 15:23 Відповісти
Директор не очень умный...потому как статья 40 кзота пункт два звучит вот так..

2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;



Тут надо было пугки 3 применять...да и то если ранее были высказывания...официально оформленные....


) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;
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23.06.2020 15:31 Відповісти
Клиент всегда прав, пассажиры сказали гони по тротуару, он подчинился.
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23.06.2020 15:54 Відповісти
Тракторист без работы не будет, перевозчиков и ваканский выше крыши.
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23.06.2020 17:15 Відповісти
А посвідчення водія на років 5 позбавити віра не дозволяє ?
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23.06.2020 17:52 Відповісти
быдловодителя закрыть надо , а не уволить , маршрутчики обожают нарушать ПДД с полным салоном , прыкривая свои нарушения пассажирами
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23.06.2020 19:28 Відповісти
 
 