Водій маршрутки в Києві вирішив об'їхати пробку по тротуару. Його звільнили. ВІДЕО+ДОКУМЕНТ

У Києві звільнили водія маршрутки, який порушив ПДР, об'їжджаючи пробку по тротуару.

Про це повідомив Департамент транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

"Водій маршрутного таксі, який здійснював перевезення пасажирів за 590 маршрутом приватного перевізника "Універсал-Транс", звільнений за прикрий інцидент, про який стало відомо з публікації "Київ Оперативний".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій маршрутки - доньці загиблого ветерана: "Де таке написано, що я повинен тебе возити?"