Бійка в київському супермаркеті: чоловік побив опонента купленою ковбасою. ВIДЕО
Відвідувач одного з київських супермаркетів побив свого опонента купленою ковбасою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вартові еспресо, бійці передував словесний конфлікт. Його причини поки невідомі.
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Можешь и нижнее белье не носить. Скорее всего, его назначение тебе тоже не известно.
Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин,
фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова ( Белоруссия ). Ему было 50 лет
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
RIP !
Сырая новость, Цензор, незачет. Не раскрыта тема возможного политического диспута между сторонниками Зеленского и Порошенко. Совершенно не рассмотрен вариант идеологического противостояния адептам русского мира в лице партии Шария
И.Ильф, Е.Петров "12 стульев"
Но второй может быть ментом, который ранее его обидел - уж больно отработаны
навыки залома руки и перехватт удара, да и колбасой бил как дубинкой - по шее.
Не козла ******..... дубиной, а побил оппонента колбасой!
Но вот я бы, во-первых не стал бы чесать всех под одну гребенку - в Украине очень много людей "из народа" становятся активистами, потому что "элита" у нас не про-украинская, поэтому вариантов у небезразличных людей не очень много:
- Продолжать сидеть в растяганых трениках у телевизора и матерно комментировать трансляцию их Рады
- Выйти из зоны комфорта, зачастую даже уйти с работы, у кого не удается совмещать, и стать активистом, волонтером или добровольцем на фронт.
Как раз только благодаря "активистам" и совершенно вопреки действиям "элиты", Украина и выстояла в 2014.
Это все выше было "во-первых".
А во-вторых, можете назвать несколько примеров "аХтивистов" - с криминальным прошлым, ведущих паразитический образ жизни?
Про сидящих перед телевизором бездельников я не говорю - это отбросы общества. Очень часто, кстати, они становятся активистами (зарабатывать же надо, а ума нет).
Про волонтеров я не говорю, этих людей я очень уважаю. Я говорю именно про активистов, которые пытаются навязать обществу свои идеи
Во-вторых: Вадим Титушко, отец и сын Павлюченки, Вита Заверюха, Сергей Стерненко и т.д.
Титушко активист? Про криминальный бекграунд в его случае спорить не буду.
А Павлюченки при чем?
И какое криминальное прошлое предшествовало (а не было следствием деятельности) активистской деятельности Стерненка?
А Заверюха - это для меня какой-то запутанный кейс, тут я ничего не могу сказать ни за, ни против. Воевала, протестовала, сидела - я не разбирался в ее истории, чтоб сейчас по ее поводу спорить.
По Стерненко
Заверюха убила двух полицейских и вышла на свободу потому что активисты чуть не разнесли Апеляционный суд. Соломянский суд, кстати, таки сожгли благодаря ей.
ту саму ковбаску ?