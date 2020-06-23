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Бійка в київському супермаркеті: чоловік побив опонента купленою ковбасою. ВIДЕО

Відвідувач одного з київських супермаркетів побив свого опонента купленою ковбасою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Вартові еспресо, бійці передував словесний конфлікт. Його причини поки невідомі. 

Також читайте: Чоловіків, які побили в Києві водія трамвая за прохання одягнути маски, затримали: їм загрожує до 5 років в'язниці

Автор: 

побиття (937) охорона (340) супермаркет (141)


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Топ коментарі
+42
ногой с парапета это он круто ))))
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23.06.2020 15:08
+24
..что..придурок... о охраннике сам придумал...или Альцмейгер в голову нечаянно заглянул? Фейсбук давно уже это видео транслирует. Сопля была в супермаркете без маски. Начала возмущаться. В результате получила от мужика по безмасочной морде купленной колбасой и приложилась по собственной тупости мордой о бетон. Это не ты там случайно засветился?
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23.06.2020 15:22
+19
Такого і бить не треба - сам собі лоба розіб"є
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23.06.2020 15:14
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Нет покоя долбоджобам.

Можешь и нижнее белье не носить. Скорее всего, его назначение тебе тоже не известно.
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23.06.2020 17:37 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3731141946958232&id=100001873917193

Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин,
фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова ( Белоруссия ). Ему было 50 лет

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
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23.06.2020 17:39 Відповісти
жутчайший стих, как человек за неделю до своей смерти все написал в точку
RIP !
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23.06.2020 23:18 Відповісти
..так у тебя мозг там , где х..й! Чего тебе бояться? Тебя и чипировать и паспорт прививок выдавать нет смысла. Можешь успокоиться. Идиотам ничего делать не будут. )))))
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23.06.2020 19:00 Відповісти
Вам більше і нема що класти, мізків то нема.
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23.06.2020 19:48 Відповісти
драке предстоял словесный конфликт. Его причины пока неизвестны.Источник: https://censor.net.ua/v3203811
Сырая новость, Цензор, незачет. Не раскрыта тема возможного политического диспута между сторонниками Зеленского и Порошенко. Совершенно не рассмотрен вариант идеологического противостояния адептам русского мира в лице партии Шария
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23.06.2020 16:31 Відповісти
Цензор, ну кто такие заголовки пишет? Правильно "был избит предметом, похожим на колбасу". А колбаса это или нет - это должна определить экспертиза!
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23.06.2020 16:38 Відповісти
"А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету." (с)
И.Ильф, Е.Петров "12 стульев"
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23.06.2020 16:40 Відповісти
хтось на звание журнализда года замахнувся...
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23.06.2020 16:42 Відповісти
Дрыщ под наркотой, или сильно на взводе, если прыгал на чувака в два раза крупнее.
Но второй может быть ментом, который ранее его обидел - уж больно отработаны
навыки залома руки и перехватт удара, да и колбасой бил как дубинкой - по шее.
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23.06.2020 16:47 Відповісти
Я пад сталом...
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23.06.2020 17:19 Відповісти
Киев - город высокой культуры!
Не козла ******..... дубиной, а побил оппонента колбасой!
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23.06.2020 16:49 Відповісти
Це результат тотального зубожіння.
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23.06.2020 21:22 Відповісти
Это обычный аХтывист, которому что-то не понравилось и он начал учить чувака жизни. Вот и выгреб колбасой
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23.06.2020 17:01 Відповісти
То, с каким пренебрежением вы пишите слово "активист", выдает в вас малороссийского избирателя бубочки, и может даже тайного почитателя шория
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23.06.2020 17:36 Відповісти
Я к ним отношусь с пренебрежением, потому что они все нигде не работают, паразитируют на теле общества и учат всех жизни. Большинство из них негодяи с криминальным прошлым. А бубочку, шарика и порошенку я не люблю. Принципиально не голосовал во втором туре. И да, путин - *****, если Вы об этом.
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23.06.2020 18:00 Відповісти
Вы хорошо пояснили про такое свое отношение - не могу не признать, что отчасти в ваших словах есть резон.

Но вот я бы, во-первых не стал бы чесать всех под одну гребенку - в Украине очень много людей "из народа" становятся активистами, потому что "элита" у нас не про-украинская, поэтому вариантов у небезразличных людей не очень много:
- Продолжать сидеть в растяганых трениках у телевизора и матерно комментировать трансляцию их Рады
- Выйти из зоны комфорта, зачастую даже уйти с работы, у кого не удается совмещать, и стать активистом, волонтером или добровольцем на фронт.

Как раз только благодаря "активистам" и совершенно вопреки действиям "элиты", Украина и выстояла в 2014.

Это все выше было "во-первых".

А во-вторых, можете назвать несколько примеров "аХтивистов" - с криминальным прошлым, ведущих паразитический образ жизни?
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23.06.2020 18:13 Відповісти
Человек либо работает, либо активист. Потому что работающему человеку некогда быть активистом. Поэтому активисты почти всегда работают активистами (за деньги определенных заинтересованых лиц).
Про сидящих перед телевизором бездельников я не говорю - это отбросы общества. Очень часто, кстати, они становятся активистами (зарабатывать же надо, а ума нет).
Про волонтеров я не говорю, этих людей я очень уважаю. Я говорю именно про активистов, которые пытаются навязать обществу свои идеи

Во-вторых: Вадим Титушко, отец и сын Павлюченки, Вита Заверюха, Сергей Стерненко и т.д.
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24.06.2020 13:23 Відповісти
Ох вы и намешали в пункте "во-вторых" столько всего.
Титушко активист? Про криминальный бекграунд в его случае спорить не буду.
А Павлюченки при чем?
И какое криминальное прошлое предшествовало (а не было следствием деятельности) активистской деятельности Стерненка?

А Заверюха - это для меня какой-то запутанный кейс, тут я ничего не могу сказать ни за, ни против. Воевала, протестовала, сидела - я не разбирался в ее истории, чтоб сейчас по ее поводу спорить.
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24.06.2020 14:17 Відповісти
https://strana.ua/articles/rassledovania/189598-radikal-serhej-sternenko-prihrozivshij-sorvat-kontsert-zhvanetskoho-v-odesse-zameshan-v-torhovle-narkotikami-rekete-i-kidneppinhe.html

По Стерненко
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25.06.2020 12:37 Відповісти
Павлюченки убили судью Зубкова и вышли на волю только потому что младший Павлюченко активист футбольных ультрас. Они подняли всех футбольных фанов и власть просто труханула и выпустила их по амнистии. Приговоры по обоим до сих пор в силе. Старший Павлюченко тоже стал активистом.
Заверюха убила двух полицейских и вышла на свободу потому что активисты чуть не разнесли Апеляционный суд. Соломянский суд, кстати, таки сожгли благодаря ей.
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25.06.2020 12:42 Відповісти
Титушко тоже защищал то, не знаю что. Главное, чтоб платили. Позиционировал себя "небайдужим громадянином". В принципе как и все активисты.
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25.06.2020 12:45 Відповісти
Да оппонент там сам ********* не хило.
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23.06.2020 17:16 Відповісти
Это не Тищенко там без маски?
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23.06.2020 17:31 Відповісти
Кошмар. Хорошо, что бычара в маске хоть
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23.06.2020 17:38 Відповісти
На Прямом слоган-"Дихай вільно". Поклонник канала послушал и получил колбасой.
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23.06.2020 17:53 Відповісти
ЗачОтно...
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23.06.2020 19:14 Відповісти
Вот это новость!
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23.06.2020 20:15 Відповісти
карты деньги два ствола, украинская версия )
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23.06.2020 20:23 Відповісти
і шо вони не поділили ?
ту саму ковбаску ?
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23.06.2020 20:53 Відповісти
давно так не смеялся плять, давай, стАлица !... ещё пару серий "Ковбасных войн" !
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23.06.2020 21:18 Відповісти
Хорошо что дело было не в "секс - шопе"!
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23.06.2020 21:44 Відповісти
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24.06.2020 06:39 Відповісти
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