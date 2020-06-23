Європейський союз і ВООЗ передали Україні засоби захисту для більш ніж 50 лікарень. ФОТО

Європейський союз профінансував закупівлю мільйона одиниць засобів індивідуального захисту від коронавірусу. Респіратори, маски, окуляри, щитки і халати відправлять до лікарень по всій країні.

Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Вантаж, який нараховує близько мільйона одиниць засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), був профінансований Європейським Союзом і закуплений ВООЗ у співпраці з іншими установами системи ООН. Він включає 500 000 медичних масок, 125 000 респіраторів, 250 000 халатів, 50 000 захисних щитків і 2500 окулярів. Ця кількість ЗІЗ дасть можливість повністю покрити місячну потребу 50 закладів охорони здоров’я у засобах індивідуального захисту для працівників", - сказано в повідомленні.

Засоби захисту представництво ВООЗ в Україні розподілить відповідно до потреб закладів охорони здоров'я, визначених Міністерством охорони здоров'я України.

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Постачання цього вантажу - частина програми допомоги Європейського Союзу Україні та ініціативи "Солідарність заради здоров'я", яка спрямована на боротьбу з COVID-19. Наприкінці червня в рамках цієї ж програми в Україну буде поставлено обладнання, витратні матеріали та реагенти для лабораторій.

Безоплатна передача засобів індивідуального захисту є частиною заходів Європейського Союзу з реагування на пандемію COVID-19, яка вже вразила 216 країн світу. Загалом Євросоюз виділив на допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом 190 млн євро.