Європейський союз і ВООЗ передали Україні засоби захисту для більш ніж 50 лікарень. ФОТО
Європейський союз профінансував закупівлю мільйона одиниць засобів індивідуального захисту від коронавірусу. Респіратори, маски, окуляри, щитки і халати відправлять до лікарень по всій країні.
Про це повідомляє пресслужба представництва Євросоюзу в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Вантаж, який нараховує близько мільйона одиниць засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), був профінансований Європейським Союзом і закуплений ВООЗ у співпраці з іншими установами системи ООН. Він включає 500 000 медичних масок, 125 000 респіраторів, 250 000 халатів, 50 000 захисних щитків і 2500 окулярів. Ця кількість ЗІЗ дасть можливість повністю покрити місячну потребу 50 закладів охорони здоров’я у засобах індивідуального захисту для працівників", - сказано в повідомленні.
Засоби захисту представництво ВООЗ в Україні розподілить відповідно до потреб закладів охорони здоров'я, визначених Міністерством охорони здоров'я України.
Постачання цього вантажу - частина програми допомоги Європейського Союзу Україні та ініціативи "Солідарність заради здоров'я", яка спрямована на боротьбу з COVID-19. Наприкінці червня в рамках цієї ж програми в Україну буде поставлено обладнання, витратні матеріали та реагенти для лабораторій.
Безоплатна передача засобів індивідуального захисту є частиною заходів Європейського Союзу з реагування на пандемію COVID-19, яка вже вразила 216 країн світу. Загалом Євросоюз виділив на допомогу Україні в боротьбі з коронавірусом 190 млн євро.
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а куда ж тля деньги списывает??? и никакая... с помпой и пафосом не встречала ????
Без надмірної надії бути почутим я таки наполегливо вимагаю від особи, що зараз замає посаду Президента України, зробити те ж саме.
ВОЗ за останні 20 років не тільки обігнала по рівню корумпованості та некомпетентності решту міжнародних контор зі спортивними включно.
Вона фактично перетворилась на маркетинговий департамент кількох міжнародних фарм-корпорацій, КОЖНУ з яких в судах США і не тільки було багаторазово визнано винною в обмані споживачів, масовій шкоді здоров'ю, хабарах, податкових та інших злочинах.
Ба більше.
Ця контора тепер ще й виконує функції приватної лабораторії подружжя Гейців для організації чи то ідіотських, чи то відверто злочинних експериментів зі здоров'ям населення окремих країні та всієї Планети.
Може хтось петицію напише?