"Свободу не спинити", - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українці зібралися, щоб підтримати білорусів, які намагаються відстояти право на чесні вибори, і закликати керівництво сусідньої держави припинити репресії.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Присутні тримали в руках плакати із закликами до президента Білорусі Олександра Лукашенка відпустити політв'язнів, піти на пенсію таіншими.
Дехто приніс домашні капці, "щоб ганяти Лукашенка-таргана".
Наприкінці акції плакати залишили біля паркану посольства.
Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі призначено на 8 серпня. Попри поширення коронавірусу, відбувається президентська передвиборча кампанія. У виборах візьме участь діючий президент Лукашенко. Він перебуває при владі від моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році і кілька разів міняв конституцію, щоб могти далі залишатися при владі. Крім того, зареєстровано ініціативні групи 15 потенційних кандидатів.
Наприкінці травня розпочався збір підписів і в Мінську та інших містах Білорусі люди почали виходити на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни. Відразу почалися затримання. Крім того, Лукашенко відреагував на масові акції і заявив, що в країні не буде Майданів перед виборами.
Відтоді десятки тисяч білорусів виходять на центральні вулиці міст на знак солідарності з політв'язнями. Силовики затримують їхніх учасників і журналістів.
Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарику та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох узято під варту.
Українці і білоруси на початку червня провели на Майдані Незалежності в Києві акцію на підтримку білоруських політв'язнів.
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