УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8424 відвідувача онлайн
Новини Відео
2 784 26

"Свободу не спинити", - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українці зібралися, щоб підтримати білорусів, які намагаються відстояти право на чесні вибори, і закликати керівництво сусідньої держави припинити репресії.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Присутні тримали в руках плакати із закликами до президента Білорусі Олександра Лукашенка відпустити політв'язнів, піти на пенсію таіншими.

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 01

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 02
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 03
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 05
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 06
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 07

Дехто приніс домашні капці, "щоб ганяти Лукашенка-таргана".

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 08
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 09
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 10

Читайте також: Лукашенко - білорусам: "Не напружуйтеся. Нас і так напружили з цим коронапсихозом"

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 11
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 12
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 13
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 14
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 15

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 16
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 17
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 18

Наприкінці акції плакати залишили біля паркану посольства.

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 19
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 20

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявив про зрив "майдану" в Білорусі: Маски зірвано не лише з ляльок, а й з ляльководів

Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 21
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 22
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 23
Свободу не спинити, - акція солідарності відбулася біля посольства Білорусі в Києві 24
Фото, відео: Олег Богачук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі призначено на 8 серпня. Попри поширення коронавірусу, відбувається президентська передвиборча кампанія. У виборах візьме участь діючий президент Лукашенко. Він перебуває при владі від моменту розпаду Радянського Союзу в 1991 році і кілька разів міняв конституцію, щоб могти далі залишатися при владі. Крім того, зареєстровано ініціативні групи 15 потенційних кандидатів.

Також читайте: Якщо я поведуся демократично, у мене шанс втратити країну взагалі, - Лукашенко

Наприкінці травня розпочався збір підписів і в Мінську та інших містах Білорусі люди почали виходити на підтримку опозиційних кандидатів у президенти країни. Відразу почалися затримання. Крім того, Лукашенко відреагував на масові акції і заявив, що в країні не буде Майданів перед виборами.

Відтоді десятки тисяч білорусів виходять на центральні вулиці міст на знак солідарності з політв'язнями. Силовики затримують їхніх учасників і журналістів.

Головному конкурентові Лукашенка на виборах Бабарику та його синові пред'явили кримінальне обвинувачення. Обох узято під варту.

Українці і білоруси на початку червня провели на Майдані Незалежності в Києві акцію на підтримку білоруських політв'язнів.

Автор: 

акція (1455) Білорусь (7932) Київ (19502) посольство (944) Богачук Олег (1457)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Влада таргана колись скінчиться.
Постане вільна Білорусь.
показати весь коментар
23.06.2020 21:43
+3
Прочь от нафталиново-московского совка, подтягивайтесь к украинцам, Беларусь!Результаты поискаВсе результатыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C! Жыве Беларусь!
показати весь коментар
23.06.2020 21:44
+3
Олухсандр, вам с вещами на выход.
показати весь коментар
23.06.2020 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Влада таргана колись скінчиться.
Постане вільна Білорусь.
показати весь коментар
23.06.2020 21:43 Відповісти
Олухсандр, вам с вещами на выход.
показати весь коментар
23.06.2020 21:49 Відповісти
"как здесь" это только ежели пуйло сунет морду ...или ты манипулируешь фактами...
показати весь коментар
23.06.2020 21:49 Відповісти
США теж колись повстануть.
показати весь коментар
23.06.2020 22:04 Відповісти
проти чого ?
показати весь коментар
23.06.2020 22:05 Відповісти
Проти фазера Трампа.
показати весь коментар
23.06.2020 22:06 Відповісти
если только путло сунет морду, а он не побрезгует воспользоваться любой ситуацией в любой стране...как в Украине, Сирии и пр.
показати весь коментар
23.06.2020 22:11 Відповісти
Прочь от нафталиново-московского совка, подтягивайтесь к украинцам, Беларусь!Результаты поискаВсе результатыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C! Жыве Беларусь!
показати весь коментар
23.06.2020 21:44 Відповісти
понятно, раSSея - твой лучший пример...
показати весь коментар
23.06.2020 22:08 Відповісти
Фальшивка это всё, хорош уже.
показати весь коментар
23.06.2020 21:48 Відповісти
сколько того посольства, собачья будка!!
показати весь коментар
23.06.2020 21:58 Відповісти
В выборы в США вмешиваться нельзя, а в ... - можно?
показати весь коментар
23.06.2020 22:03 Відповісти
А у самій білорасєї три х..я збираються...))))
показати весь коментар
23.06.2020 22:11 Відповісти
Ці дебіли знають, що таке жити 29 років в умовах постійних політичних катаклізмів та тотальної руйнації держави та її розкрадання.? Вони розуміють, що з ними буде після того, як правду ніде діти не найгірший з керівників держави Лукашенко, піде з свого посту? Вони собі і уявити не можуть, як моментально будуть кинуті в прірву дикого не керованого хаосу і поглинання Білорусії "брацкім" рюсскім народом. Які ж ви дебіли. Граєте свідомо і не свідомо на руку кремлю. Коли орда вас поглине, ви будете з величезним сумом згадувати ті часи, коли вами керував Батько...
показати весь коментар
23.06.2020 22:13 Відповісти
Ну все, осталось только шапочку из фольги надеть)
показати весь коментар
23.06.2020 22:20 Відповісти
Нам бы такого тирана, ну хоть на недельку...
показати весь коментар
23.06.2020 22:21 Відповісти
Жаль белорусов , они реально недогоняют , что Лука пока гарант их независимости , а все эти качели кацапы и раскачивают и в результате белорусского майдана придет кацапская прокладка которая их продаст ***** оптом.
показати весь коментар
23.06.2020 22:48 Відповісти
Поправка: 1) Лукашенко при владі з 1994, а не з з 1991 року. 2) Вибори в Білорусі назначені на 9, а не 8 серпня.
показати весь коментар
24.06.2020 01:03 Відповісти
"Українці зібралися, щоб підтримати білорусів..."

и не украинцы, а шлюхи проплаченные путинскими холуями создают видимость "политических преследований" КГБ-ных агентов в Беларуси...
показати весь коментар
24.06.2020 07:12 Відповісти
"Свободу не спинити..." - до чого нам Білорусь, тут за Україну треба думати! У нас насувається стрімко варіант ще гірший. НАЙГІРШИЙ з можливих взагалі...
показати весь коментар
24.06.2020 09:00 Відповісти
 
 