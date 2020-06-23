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"Спецслужби" ОРДО погрозами і тортурами намагалися примусити жителя Львівщини до співпраці, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України фіксує чергові спроби вербування людей "спецслужбами ДНР" із застосуванням погроз і насильства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Контррозвідники встановили, що мешканець Львівщини під час перебування на тимчасово окупованій території Донецької області був затриманий співробітниками "МДБ ДНР" без повідомлення причини. Після цього чоловіка доставили до спецтюрми, яка розміщена в одному з готелів Донецька", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж декількох діб його психологічно виснажували та піддавали тортурам. При цьому, від нього вимагали надати інформацію про знайомих йому військовослужбовців і розташування військових частин на території Львівщини.

Також українця змусили брати участь у спеціальній антиукраїнській пропагандистській акції за здалегідь підготовленим сценарієм підконтрольних російських ЗМІ.

Після цього чоловіка під страхом фізичної розправи над ним і його родиною змусили погодитись на співпрацю з ворожою спецслужбою і відпрацювали завдання збирати і передавати розвідувальну інформацію про українських військових, які брали участь у бойових діях на сході нашої країни.

Чоловік повідомив СБУ про факт незаконного затримання і спроби вербування.

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12829) Донбас (22356) вербування (246) Львівська область (2429)


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Топ коментарі
+17
Зо житель Львівщини забув в тих краях? Пєрєсєлєнєц?
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23.06.2020 22:30
+8
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:38
+7
что делал этот баклан в ОДЛО ?
СБУ, Ау !!!!!!!
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23.06.2020 22:32
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Зо житель Львівщини забув в тих краях? Пєрєсєлєнєц?
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23.06.2020 22:30 Відповісти
что делал этот баклан в ОДЛО ?
СБУ, Ау !!!!!!!
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23.06.2020 22:32 Відповісти
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:38 Відповісти
Тю! Так тело ж поехало к "брацьям навек-адын норот". Чего таких долбней жалеть то теперь?
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23.06.2020 22:52 Відповісти
Польша вроде в другой стороне.
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23.06.2020 22:52 Відповісти
вернуть барана в ордло!
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23.06.2020 23:06 Відповісти
Знавал я до 2014-го одного львовянина. Всем уже тогда было за 40.
Может, били его в школе в детстве.
Но как случилось с Крымом, одолжил у всех знакомых деньги до завтра, взял кредитную не выплаченную машину, семью в охапку и туда.
Теперь, гнида, из Краснодара постит колорадские ленточки.
Есть и такие.
=======
Незважаючи на Західну Україну.
Виродки є повсюди.
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24.06.2020 00:27 Відповісти
А що він там робив, той "житєль Львовщіни" - родниє мєста посєщал, гуманітарну поддєржку оказывал?
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24.06.2020 00:39 Відповісти
А чого він туди поперся?
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24.06.2020 05:57 Відповісти
Правильно делали, что пытали. Может, поменьшае идиотов, едущих туда
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24.06.2020 08:35 Відповісти
Ну и каким образом он там очутился.. Уж точно не местный... ( хотя как говорят знающие люди, у нас оказывается есть одна " хитрож..пая" категория сограждан, нет это даже не те кто живет в ОРДЛО и получает там местную пенсию, а потом выезжает и получает на украинской территории еще и украинскую.. Это еще более " умные"- это те кто живут в свободной части Украины, получают здесь украинскую пенсию, а ездят в ОРДЛО ( там зарегистрировались) и там получают еще ОРЛОвскую ( рашен оккупацион). пенсию.. Не оскудеет земля родная " пройдохами", это уж точно.. ( тех кто поехал в ОРДЛО, Крым , РФ после 2014, обменивать не нужно.. Пусть хлебают по полной.)
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24.06.2020 10:29 Відповісти
 
 