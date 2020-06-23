"Спецслужби" ОРДО погрозами і тортурами намагалися примусити жителя Львівщини до співпраці, - СБУ. ВIДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України фіксує чергові спроби вербування людей "спецслужбами ДНР" із застосуванням погроз і насильства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Контррозвідники встановили, що мешканець Львівщини під час перебування на тимчасово окупованій території Донецької області був затриманий співробітниками "МДБ ДНР" без повідомлення причини. Після цього чоловіка доставили до спецтюрми, яка розміщена в одному з готелів Донецька", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що впродовж декількох діб його психологічно виснажували та піддавали тортурам. При цьому, від нього вимагали надати інформацію про знайомих йому військовослужбовців і розташування військових частин на території Львівщини.

Також українця змусили брати участь у спеціальній антиукраїнській пропагандистській акції за здалегідь підготовленим сценарієм підконтрольних російських ЗМІ.

Після цього чоловіка під страхом фізичної розправи над ним і його родиною змусили погодитись на співпрацю з ворожою спецслужбою і відпрацювали завдання збирати і передавати розвідувальну інформацію про українських військових, які брали участь у бойових діях на сході нашої країни.

Чоловік повідомив СБУ про факт незаконного затримання і спроби вербування.