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Патрульний постраждав на Рівненщині у сутичці під час візиту "слуги народу" Литвиненка на мітингу, організованому через заяви нардепа про особливий статус Донбасу. ВIДЕО

"Слуга народу" Сергій Литвиненко заявив про необхідність ухвалення закону про особливий статус Донбасу. Під час його візиту на Рівненщину місцеві жителі організували мітинг. Після від'їзду нардепа в сутичках прихильників і противників постраждав патрульний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, 5 червня на брифінгу у Верховній Раді Литвиненко заявив, що необхідно прийняти закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а не постійно продовжувати тимчасовий статус.

23 червня нардеп відвідав Березне Рівненської області. За даними Відділу комунікації поліції області, паралельно відбувався мітинг. У ньому брали участь орієнтовно 130 осіб.

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"Близько 16 години під час його (Литвиненка. - Ред.) від'їзду учасники акції почали наздоганяти депутата. У цей час прихильники нардепа стали на його захист. Між опонентами почалася сутичка, під час якої невстановлена ​​особа кинула в натовп піротехнічний виріб, - повідомив заступник начальника ГУНП у Рівненській області - начальник слідчого управління Олександр Панасюк. - Коли начальник управління патрульної поліції Рівненщини намагався відбити його ногою, щоб не постраждали інші громадяни, піротехнічний виріб вибухнув. Внаслідок цього головний патрульний поліцейський зазнав тілесних ушкоджень. Зараз його направлено до лікарні Рівного".

Щоб заспокоїти учасників конфлікту, поліцейські зробили декілька попереджувальних пострілів, ніхто не постраждав.

Як зазначив Олександр Панасюк, працівники поліції затримали 15 найагресивніших учасників і вилучили п'ять транспортних засобів. Їх доставили в місцеве відділення поліції для встановлення особистих даних і надання пояснень.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Також відкрито кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.


Помічниця Литвиненка Лариса Ткач прокоментувала Суспільному цей інцидент.

"Це була провокація місцевих радикалів. По-перше, спотворили слова Сергія Анатолійовича, насправді його заява 5 червня - це заклик до якнайшвидшого миру на Донбасі, а йому приписали невідомо що", - сказала вона.

Помічниця також розповіла, що в депутата кидали яйця, а потім у його машину, крім яєць, кидали ще й каміння.

Автор: 

Нацполіція (15182) Донбас (22356) Слуга народу (2813) Литвиненко Сергій (15) Рівненська область (1176)


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Топ коментарі
+35
А казали дно пробите, ну немає в зєбілів дна! Прорвані вони.
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23.06.2020 23:26
+27
У Донбасса и так особый статус временно оккупированная территория.
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23.06.2020 23:27
+14
В мене таке враження - що ці вилупки зараз поїздять, по-провокують людей на агресію - щоб найбільш активних та все ще небайдужих виявити та кримінальні провадження "підвісити"...
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23.06.2020 23:36
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А казали дно пробите, ну немає в зєбілів дна! Прорвані вони.
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23.06.2020 23:26 Відповісти
Ну, зато ж скинули Порошенка.
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23.06.2020 23:33 Відповісти
так они ж и скинули
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23.06.2020 23:35 Відповісти
У Донбасса и так особый статус временно оккупированная территория.
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23.06.2020 23:27 Відповісти
Собаки Авакяна наглые и жестокие. Но пугливые. Очень боятся огня и выстрелов.
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23.06.2020 23:28 Відповісти
Бедняжечка, надеюсь его вылечат.
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23.06.2020 23:30 Відповісти
Депутата ? Невозможно...
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23.06.2020 23:37 Відповісти
Відперуть обісрані зелені трусєля і касавароттку--і всьо харяшьо.
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24.06.2020 04:10 Відповісти
В мене таке враження - що ці вилупки зараз поїздять, по-провокують людей на агресію - щоб найбільш активних та все ще небайдужих виявити та кримінальні провадження "підвісити"...
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23.06.2020 23:36 Відповісти
Патрульні забувають що присягали своєму народу і народ їх утримує.Не йди проти народу і не постраждаєш.
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23.06.2020 23:41 Відповісти
В той день, коли домбас отримає асобєнний статус - України не стане.
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23.06.2020 23:48 Відповісти
Думайте! (с)
Нечем! (с)
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23.06.2020 23:54 Відповісти
Надо было Литвиненко морду набить - цуке провокатору . Сколько ребят погибло от сепаров и кацапов .
При чем тут патрульный?
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23.06.2020 23:57 Відповісти
Что надо сделать, для предотвращения дальнейшей гибели ребят? Конкретно Вы, что можете предложить?
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24.06.2020 14:57 Відповісти
Не пора ли лично от Литвиненко услышать правду о разговорах с убийцами Вербицкого
УБИЙСТВО МАЙДАНОВЦА ВЕРБИЦКОГО: "СЛУГА" ЛИТВИНЕНКО В ТЕ ДНИ ЧАСТО СВЯЗЫВАЛСЯ С ФИГУРАНТОМ ДЕЛА

Ссылка https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ubyistvo-maidanovtsa-verbytskoho-sluha-lytvynenko-v-te-dny-chasto-sviazivalsia-s-fyhurantom-dela-203306.html
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24.06.2020 00:07 Відповісти
Його FB - https://www.facebook.com/sluganarodu.lytvynenko.156/
Поки що доступний
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24.06.2020 00:11 Відповісти
Не понятно, зермак провоцирует народ што ли?
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24.06.2020 00:58 Відповісти
Ещё один продался за рубли
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24.06.2020 02:43 Відповісти
І.Єта з такою хвамільїєю...
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24.06.2020 04:11 Відповісти
Какому народу служат эти "слуги народа"? Прокатим их на местных выборах!
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24.06.2020 02:45 Відповісти
зе дно
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24.06.2020 05:51 Відповісти
потікло лайно по трубам,- бачили очі що обирали,- тепер їжте хоч повилазьте
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24.06.2020 06:35 Відповісти
надеюсь мусор сдохнет
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24.06.2020 08:22 Відповісти
мусора грязные падали ублюдочные
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24.06.2020 08:23 Відповісти
Разом, вже разом партія "слуг Бені" і патрія "слуг Рабіновіча" і тітушки в них одні. Менше прийдеться витрачати грошей. Коли я проживав у Сімферополі, то на різні мітинги виходили під кабмін Криму то регіонали, то коміністи і їх там було багато. Я просто приходив і фотографував. Виявив, що одні і ті ж люди ходили з прапорами кольорів комуністів, а на інший день регіоналів. Одні і тіж люди. Через те вони і в різні дні проводили свої мітинги. А чого цим не обєднатися? Ціль то одна. Служать одному наріду, правда не українському.
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24.06.2020 09:14 Відповісти
Сторонники депутата,это насколько я понимаю мусорское окружение?))
Так ничего,все только начинается,скоро плохие мусора по плохим гробам,а хорошие по хорошим.
Мусора приготовится.Делайте выбор ли люди и честь,либо зебыдло и дорога в край вечного покоя.
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24.06.2020 10:13 Відповісти
 
 