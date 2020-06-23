Патрульний постраждав на Рівненщині у сутичці під час візиту "слуги народу" Литвиненка на мітингу, організованому через заяви нардепа про особливий статус Донбасу. ВIДЕО

"Слуга народу" Сергій Литвиненко заявив про необхідність ухвалення закону про особливий статус Донбасу. Під час його візиту на Рівненщину місцеві жителі організували мітинг. Після від'їзду нардепа в сутичках прихильників і противників постраждав патрульний.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, 5 червня на брифінгу у Верховній Раді Литвиненко заявив, що необхідно прийняти закон про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а не постійно продовжувати тимчасовий статус.

23 червня нардеп відвідав Березне Рівненської області. За даними Відділу комунікації поліції області, паралельно відбувався мітинг. У ньому брали участь орієнтовно 130 осіб.

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"Близько 16 години під час його (Литвиненка. - Ред.) від'їзду учасники акції почали наздоганяти депутата. У цей час прихильники нардепа стали на його захист. Між опонентами почалася сутичка, під час якої невстановлена ​​особа кинула в натовп піротехнічний виріб, - повідомив заступник начальника ГУНП у Рівненській області - начальник слідчого управління Олександр Панасюк. - Коли начальник управління патрульної поліції Рівненщини намагався відбити його ногою, щоб не постраждали інші громадяни, піротехнічний виріб вибухнув. Внаслідок цього головний патрульний поліцейський зазнав тілесних ушкоджень. Зараз його направлено до лікарні Рівного".

Щоб заспокоїти учасників конфлікту, поліцейські зробили декілька попереджувальних пострілів, ніхто не постраждав.

Як зазначив Олександр Панасюк, працівники поліції затримали 15 найагресивніших учасників і вилучили п'ять транспортних засобів. Їх доставили в місцеве відділення поліції для встановлення особистих даних і надання пояснень.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Також відкрито кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України.





Помічниця Литвиненка Лариса Ткач прокоментувала Суспільному цей інцидент.

"Це була провокація місцевих радикалів. По-перше, спотворили слова Сергія Анатолійовича, насправді його заява 5 червня - це заклик до якнайшвидшого миру на Донбасі, а йому приписали невідомо що", - сказала вона.

Помічниця також розповіла, що в депутата кидали яйця, а потім у його машину, крім яєць, кидали ще й каміння.