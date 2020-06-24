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Ватажок "ДНР" Пушилін живе у захопленому найманцями РФ будинку в Донецьку, - ЗМІ. ВIДЕО

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін з родиною живе в маєтку на вулиці Солов'яненка в Донецьку. Цей будинок належить бізнесменові Сергію Хановичу, який виїхав з окупованого Донбасу.

Власник розповів телеканалу ДОМ, що втратив багато об'єктів бізнесу в Донецьку, передає Цензор.НЕТ.

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"Втратив свій житловий будинок, який я побудував сам, у якому тепер живе Пушилін", - каже Ханович.

За його словами, спочатку біля маєтку на вулиці Солов'яненка, 10/12, в районі парку Щербакова в Донецьку кілька днів стояла машина. Про це Хановичу розповіли охоронці його будинку.

"Ми підходимо - вони мовчать. Ми пробили, що це за машина, виявилося - це машина їхня, так званий якийсь перший відділ, страшний відділ, з яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на кількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки в них підозра, що в будинку є труп. Їх впустили в будинок, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що жодних там трупів немає. Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін", - розповів бізнесмен.

Деякі речі, що належать родині Хановича, з будинку вивезли.

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"Речі, фотографії - те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з кутів будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", - каже Ханович.

Площа будинку - понад 1,5 тисячі кв. метрів, у ньому є зимовий сад, басейн, джакузі, спортзал, а також гаражі та заправні станції.

"Тепер усім цим "користується Пушилін, володію я, юридично, відповідно до Закону України", - додав бізнесмен.

Автор: 

Донецьк (947) Пушилін Денис (135)


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Топ коментарі
+50
МАРОДЕРЫ требуют особого статуса Донбассу - шобы мародерить Украину
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24.06.2020 00:24
+38
Вот те ДЕПУТАТЫ , которые проголосуют за особый статус лугандона , ПУСТЬ КОМПЕНСИРУЮТ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЛЮДЯМ И БИЗНЕСУ ИЗ СВОИХ КРОВНЫХ ДЕНЕГ
А бюджет Украины трогать нельзя !!!!
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24.06.2020 00:29
+34
Твари. Уверен, что пушилин скоро присоединится к корешам - мотороле и компании...
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24.06.2020 00:29
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МАРОДЕРЫ требуют особого статуса Донбассу - шобы мародерить Украину
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24.06.2020 00:24 Відповісти
Не позволим это делать никому со стороны!
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24.06.2020 04:06 Відповісти
********** в БАНю.
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24.06.2020 07:54 Відповісти
Вот те ДЕПУТАТЫ , которые проголосуют за особый статус лугандона , ПУСТЬ КОМПЕНСИРУЮТ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЛЮДЯМ И БИЗНЕСУ ИЗ СВОИХ КРОВНЫХ ДЕНЕГ
А бюджет Украины трогать нельзя !!!!
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24.06.2020 00:29 Відповісти
Твари. Уверен, что пушилин скоро присоединится к корешам - мотороле и компании...
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24.06.2020 00:29 Відповісти
або до компанії у Верховній Раді...
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24.06.2020 00:44 Відповісти
Друзья Сивохи и Ленки Зеленского
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24.06.2020 07:38 Відповісти
С такими управленцами как Зеленский некому его присоединять к Моторола
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24.06.2020 07:36 Відповісти
Что не кацап, то ворюга и мародер.
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24.06.2020 00:35 Відповісти
Да это же своя, отечественная сволочь.
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24.06.2020 01:18 Відповісти
Чувак, ти че, с луни свалился! Пушилин чисто москальская свинособака, с криминальним прошлим!
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24.06.2020 01:22 Відповісти
"Взять все и поделить", как говорил Шариков...
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24.06.2020 00:40 Відповісти
Главарь "ДНР" Пушилин живет в захваченном наемниками РФ доме в Донецке, - СМИ - Цензор.НЕТ 2358
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24.06.2020 00:40 Відповісти
Такой большой босс не может в двушке жить.
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24.06.2020 00:41 Відповісти
Йому зовсім не потрібно жити .
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24.06.2020 05:28 Відповісти
Порахуй, скільки прийдеться долярів на кожного українця, якщо продати все майно Ахмєтова, плюс кеш, і ПОДІЛИТИ ці гроші, на 42 мільйони громадян України.
Зможеш вирахувати таке число ? (звичайно, з допуском).
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24.06.2020 00:50 Відповісти
Шарікофф?
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24.06.2020 07:56 Відповісти
Он попытался пояснить Шарикову, что если все взять и поделить, то всем шариковым только на "отметить победу над буржуями" хватит.
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24.06.2020 11:46 Відповісти
Мошенник чеПушилин живёт как последний год
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24.06.2020 01:00 Відповісти
Про какие переговоры можно говорить и с кем? Да это их бизнес, этих "представителей" Кремля, это их жизнь, грабить и грабить. Они знают что они временщики и поэтому никогда ни на каких условиях не захотят в Украину. Да и в Россию тоже. В России какая-никакая но все же право и суды есть. Поэтому переговоры с этими марионетками абсолютно бесполезны.
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24.06.2020 01:17 Відповісти
Бандит ограбил вора. Печальная картинка.
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24.06.2020 03:57 Відповісти
А пересічні жителі Донецьку живуть як вареники в маслі. В них же НАРОДНА республіка!
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24.06.2020 07:58 Відповісти
Варвары ордынцы грёбаные шакалы оккупанты ограбили(!)всё нажитое непосильным трудом:липецкую фабрику-две,симферопольский припортовой импортный,донецкий домик на полторы тысячи метров с заправками.И так уже тысячу лет-ничему история не учит козломордых с поросячьими.
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24.06.2020 14:32 Відповісти
Ясно, що чепушила бандюк ще той. Але було цікаво, хто ж такий Ханович? І ось за пару секунд знаходжу:

В 2011 году руководитель донецкого стоматологического центра «Донмедстиль» Сергей Петров был избит на своем рабочем месте отцом одной из своих пациенток, известным донецким бизнесменом Сергеем Хановичем. Примечательно, что за избиением наблюдал, практически, не вмешиваясь, представитель местной власти - депутат Буденновского райсовета Донецка от Партии регионов Роман Парубец. Это сын одного из фигурантов скандально известной книги «Донецкая мафия» Владимира Парубца.

По словам стоматолога Петрова, после избиения другой представитель местной власти - секретарь Донецкого горсовета, заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко (сейчас народный депутат. - Ред.), якобы, прилагал усилия для того, чтобы минимизировать последствия данного происшествия для своего давнего знакомого Хановича. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/146277-donetskij-biznesmen-izbival-vracha-pod-nabljudeniem-regionala.html
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24.06.2020 06:27 Відповісти
Вони там всі Парубці?
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24.06.2020 07:59 Відповісти
Бандосы у бандоса дворец отжали.
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24.06.2020 10:54 Відповісти
Зґвалтування в Кагарлику: Нацполіція 4 тижні не може виділити охорону постраждалій - коментар адвокатки Симоненко. Потерпілій дівчині, яку зґвалтували у відділку поліції в Кагарлику, національна поліція уже 4 тижні не може виділити охорону
Про це повідомила адвокатка потерпілої Злата Симоненко у Великому ефірі Василя Зими на телеканалі Еспресо.Пані Симоненко зауважила, що до сьогоднішнього дня національна поліція не визначила, хто буде забезпечувати особисту охорону потерпілої.

"Вже 4 тижні вона (потерпіла, - ред.) перебуває без захисту незважаючи на те, що є постанова прокурора про забезпечення відповідною охороною", - зауважила Симоненко.

Адвокатка сказала, що потерпіла проживає у достатньо маленькому селі в будинку, який не охороняється. І невідомі особи перебувають як поряд із будинком, так і на його території.

Злата Симоненко наголосила, що "є постійний ризик того, що невідомі особи можуть прийти до неї додому і застосувати будь-яку силу".https://espreso.tv/news/2020/06/23/zgvaltuvannya_v_kagarlyku_nacpoliciya_4_tyzhni_ne_mozhe_vydilyty_okhoronu_postrazhdaliy_komentar_advokatky_symonenko
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24.06.2020 07:27 Відповісти
От нехай тепер цей бізнесмен і чеше свою реПку. А до речі чим він займався і що робив в 2014 році?? А може ще шось і фінансував?? Тож все по СПРАВАХ їх..
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24.06.2020 08:41 Відповісти
\\ Этот дом принадлежит бизнесмену Сергею Хановичу\\
Интересно Серый тоже ГУДЕЛ как и ахметка?
И, кстати, почему МММщик живет не у Ахметки, --- там получше будет
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24.06.2020 10:00 Відповісти
Вор у вора шапку украл. Сам-то Сергей Ханович - каким таким "честным" трудом на особняки в Донецке заработал? Всякими мутными схемами при рыгах весело было заниматься? А теперь: Спасите, помогите!"? Иди теперь и спрашивай со своих рыгов, которые сделали из Донбаса - ДАУНбас.
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24.06.2020 10:03 Відповісти
Есть что конкретное предъявить или как обычно - пролетарская зависть заела ?
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24.06.2020 10:43 Відповісти
"Предъявляют" органы. А я задаюсь вопросом. С чем, конкретно ты не согласен в моем комменте? Или "как обычно" - абы что-то ляпнуть?
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24.06.2020 11:15 Відповісти
Прочитай комментарий парой комментариев вьіше твоего (Olex2014), там краткая характеристика єтого хановича.
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24.06.2020 12:21 Відповісти
О так мы знаем где живёт чипушило. Один дрон. Пару снарядов. Благо лететь не далеко...
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24.06.2020 10:45 Відповісти
Донбас - це гангрена на тілі України її потрібно видалити, бо вона потягне нас у безодню.
Не хочуть донбасята в НАТО та ЄС, силою туди їх не затягнеш, толку від них ніякого. Потрібен всеукраїнський референдум про від'єднання цієї території бо буде біда.
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24.06.2020 11:32 Відповісти
Надо радоваться, что у тебя отжали этот... э-э-э... памятник архитектуры в стиле донбасского быкоко.
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24.06.2020 11:51 Відповісти
в каком "захваченном"?...это ж "демократическое присоединение", как говорит его кремлёвский шеф путло
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24.06.2020 12:10 Відповісти
Чувак может и жил бы в обычной квартире в многоэтажке, но он боится пользоваться лифтом
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24.06.2020 12:18 Відповісти
И харчеваться где попало боиться, а значит нужна большая столовая
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24.06.2020 12:22 Відповісти
ах да, это ж договорняк (будапештский) Порошенко привёл, а Зеленскому - выводить ...а оно не выводится, может это снова договорняк с ****** ??? или таки ***** - недоговорняк???
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24.06.2020 13:15 Відповісти
может в гудок рыжего попросить подудеть?
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24.06.2020 14:29 Відповісти
в марте 2014 бизнесмен Ханович был занят бизнесом ?
Ему некогда было начать давить гниль колорадскую ?
Весь Донбасс весной 2014 года был ОЧЕНЬ ЗАНЯТ своими делами
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24.06.2020 15:37 Відповісти
Ну что Вы! Ведь видно невооруженным взглядом - бизнесмен Ханович всей душой и телом за Украину.
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24.06.2020 19:30 Відповісти
после того как у него отжали то - что отжал он раньше...
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24.06.2020 23:15 Відповісти
"А мы будем гудеть"-барон земли донбасской Р.Ахметов. Пушок-обыкновенное ммм-шное чурило, за ним "выликая расея" во главе с "выликим путёнышем"-любителем грабить,воровать и убивать.без энтава "важдя расейскава" пушок сидел бы в своей "хрущебе и не брыкался".
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24.06.2020 16:24 Відповісти
разкулачили
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24.06.2020 18:00 Відповісти
Только мне кажется -что пушилин, что виртуальный собственник представляют одно и тоже?
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24.06.2020 19:24 Відповісти
Кращої мішені для випробування "Нептуна" годі було б шукати...
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24.06.2020 19:41 Відповісти
 
 