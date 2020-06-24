Ватажок "ДНР" Пушилін живе у захопленому найманцями РФ будинку в Донецьку, - ЗМІ. ВIДЕО
Ватажок "ДНР" Денис Пушилін з родиною живе в маєтку на вулиці Солов'яненка в Донецьку. Цей будинок належить бізнесменові Сергію Хановичу, який виїхав з окупованого Донбасу.
Власник розповів телеканалу ДОМ, що втратив багато об'єктів бізнесу в Донецьку, передає Цензор.НЕТ.
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"Втратив свій житловий будинок, який я побудував сам, у якому тепер живе Пушилін", - каже Ханович.
За його словами, спочатку біля маєтку на вулиці Солов'яненка, 10/12, в районі парку Щербакова в Донецьку кілька днів стояла машина. Про це Хановичу розповіли охоронці його будинку.
"Ми підходимо - вони мовчать. Ми пробили, що це за машина, виявилося - це машина їхня, так званий якийсь перший відділ, страшний відділ, з яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на кількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки в них підозра, що в будинку є труп. Їх впустили в будинок, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що жодних там трупів немає. Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін", - розповів бізнесмен.
Деякі речі, що належать родині Хановича, з будинку вивезли.
"Речі, фотографії - те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з кутів будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", - каже Ханович.
Площа будинку - понад 1,5 тисячі кв. метрів, у ньому є зимовий сад, басейн, джакузі, спортзал, а також гаражі та заправні станції.
"Тепер усім цим "користується Пушилін, володію я, юридично, відповідно до Закону України", - додав бізнесмен.
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А бюджет Украины трогать нельзя !!!!
Зможеш вирахувати таке число ? (звичайно, з допуском).
В 2011 году руководитель донецкого стоматологического центра «Донмедстиль» Сергей Петров был избит на своем рабочем месте отцом одной из своих пациенток, известным донецким бизнесменом Сергеем Хановичем. Примечательно, что за избиением наблюдал, практически, не вмешиваясь, представитель местной власти - депутат Буденновского райсовета Донецка от Партии регионов Роман Парубец. Это сын одного из фигурантов скандально известной книги «Донецкая мафия» Владимира Парубца.
По словам стоматолога Петрова, после избиения другой представитель местной власти - секретарь Донецкого горсовета, заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко (сейчас народный депутат. - Ред.), якобы, прилагал усилия для того, чтобы минимизировать последствия данного происшествия для своего давнего знакомого Хановича. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/146277-donetskij-biznesmen-izbival-vracha-pod-nabljudeniem-regionala.html
Про це повідомила адвокатка потерпілої Злата Симоненко у Великому ефірі Василя Зими на телеканалі Еспресо.Пані Симоненко зауважила, що до сьогоднішнього дня національна поліція не визначила, хто буде забезпечувати особисту охорону потерпілої.
"Вже 4 тижні вона (потерпіла, - ред.) перебуває без захисту незважаючи на те, що є постанова прокурора про забезпечення відповідною охороною", - зауважила Симоненко.
Адвокатка сказала, що потерпіла проживає у достатньо маленькому селі в будинку, який не охороняється. І невідомі особи перебувають як поряд із будинком, так і на його території.
Злата Симоненко наголосила, що "є постійний ризик того, що невідомі особи можуть прийти до неї додому і застосувати будь-яку силу".https://espreso.tv/news/2020/06/23/zgvaltuvannya_v_kagarlyku_nacpoliciya_4_tyzhni_ne_mozhe_vydilyty_okhoronu_postrazhdaliy_komentar_advokatky_symonenko
Интересно Серый тоже ГУДЕЛ как и ахметка?
И, кстати, почему МММщик живет не у Ахметки, --- там получше будет
Не хочуть донбасята в НАТО та ЄС, силою туди їх не затягнеш, толку від них ніякого. Потрібен всеукраїнський референдум про від'єднання цієї території бо буде біда.
Ему некогда было начать давить гниль колорадскую ?
Весь Донбасс весной 2014 года был ОЧЕНЬ ЗАНЯТ своими делами