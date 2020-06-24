Ватажок "ДНР" Пушилін живе у захопленому найманцями РФ будинку в Донецьку, - ЗМІ. ВIДЕО

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін з родиною живе в маєтку на вулиці Солов'яненка в Донецьку. Цей будинок належить бізнесменові Сергію Хановичу, який виїхав з окупованого Донбасу.

Власник розповів телеканалу ДОМ, що втратив багато об'єктів бізнесу в Донецьку, передає Цензор.НЕТ.

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"Втратив свій житловий будинок, який я побудував сам, у якому тепер живе Пушилін", - каже Ханович.

За його словами, спочатку біля маєтку на вулиці Солов'яненка, 10/12, в районі парку Щербакова в Донецьку кілька днів стояла машина. Про це Хановичу розповіли охоронці його будинку.

"Ми підходимо - вони мовчать. Ми пробили, що це за машина, виявилося - це машина їхня, так званий якийсь перший відділ, страшний відділ, з яким ніхто не захотів зв'язуватися. Потім приїхали озброєні люди на кількох машинах, з БТРом, сказали, що їм потрібно обшукати будинок, оскільки в них підозра, що в будинку є труп. Їх впустили в будинок, відкрили, пройшли разом з ними, переконалися, що жодних там трупів немає. Вони кажуть, що все одно цей будинок тепер опечатаний, ми будемо проводити слідчі дії. А буквально на другий день туди в'їхав Пушилін", - розповів бізнесмен.

Деякі речі, що належать родині Хановича, з будинку вивезли.

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"Речі, фотографії - те, що їм зовсім не потрібно. Але коли вони з кутів будинку, з парканів позбивали мої ініціали, то я зрозумів, що це вже надовго", - каже Ханович.

Площа будинку - понад 1,5 тисячі кв. метрів, у ньому є зимовий сад, басейн, джакузі, спортзал, а також гаражі та заправні станції.

"Тепер усім цим "користується Пушилін, володію я, юридично, відповідно до Закону України", - додав бізнесмен.