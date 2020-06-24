Паводок на Буковині: без газу залишилися кілька сіл, перехід, що забезпечує газом м.Чернівці, відключено. ВIДЕО

У Чернівецькій області внаслідок паводка пошкоджено укріплювальні споруди газопроводів, Чернівці та кілька сіл відключені від подачі газу, тиск підтримують з резервного напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook у вівторок ввечері написав керівник "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров, передає Цензор.НЕТ.

"Негода руйнує інфраструктуру. Чернівецька область в епіцентрі лиха. Близько 22 години очікується пік паводка. Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі перехід, що забезпечує газом м. Чернівці, відключений! Чернівцігаз підтримують тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут уже відключені від газопостачання (близько 1000 абонентів)", - написав Ніконоров.

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Як повідомлялося раніше, в Чернівецькій області 24 червня очікується підйом води в річці Прут, унаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.