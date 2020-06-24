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Паводок на Буковині: без газу залишилися кілька сіл, перехід, що забезпечує газом м.Чернівці, відключено. ВIДЕО

У Чернівецькій області внаслідок паводка пошкоджено укріплювальні споруди газопроводів, Чернівці та кілька сіл відключені від подачі газу, тиск підтримують з резервного напрямку.

Про це на своїй сторінці у Facebook у вівторок ввечері написав керівник "Регіональної газової компанії" Олег Ніконоров, передає Цензор.НЕТ.

"Негода руйнує інфраструктуру. Чернівецька область в епіцентрі лиха. Близько 22 години очікується пік паводка. Газопостачання Чернівців під загрозою. На дюкерних переходах чергують аварійні бригади. Наразі перехід, що забезпечує газом м. Чернівці, відключений! Чернівцігаз підтримують тиск з резервного напрямку. Біле, Ревне, Стрілецький кут уже відключені від газопостачання (близько 1000 абонентів)", - написав Ніконоров.

Дивіться також: Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА. ВIДЕО

Як повідомлялося раніше, в Чернівецькій області 24 червня очікується підйом води в річці Прут, унаслідок чого будуть затоплені значні площі сільгоспугідь у декількох районах, автодорога і два ринки в Чернівцях.

Паводок на Буковині: без газу залишилися кілька сіл, перехід, що забезпечує газом м.Чернівці, відключено 01

Автор: 

газ (10437) газопровід (1548) паводок (233) потоп (85) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+10
Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен - Цензор.НЕТ 4200
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24.06.2020 07:37
+2
Недарма на Буковині росли букові ліси. Нагадайте тих, хто керував та збагатив на вирубуванні лісів?
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24.06.2020 08:07
+2
З коренями вода несе дерева, коли їх мало і нема букового лісу, який забирає найбільшу кількість води. Бачу, що ви не були у тому регіоні, а може взагалі не з України.
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24.06.2020 08:21
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Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен - Цензор.НЕТ 4200
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24.06.2020 07:37 Відповісти
Тільки він не "янек", а янук!
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24.06.2020 08:08 Відповісти
навіщо їм газ, в них же безмежні карпатські ліси, які йдуть за дрова?
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24.06.2020 07:51 Відповісти
Недарма на Буковині росли букові ліси. Нагадайте тих, хто керував та збагатив на вирубуванні лісів?
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24.06.2020 08:07 Відповісти
Невже .. Свинарчук !? ...От паскуда .
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24.06.2020 08:17 Відповісти
Не він. Пошукай, а потім пиши.
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24.06.2020 08:19 Відповісти
Все залежить від місцевої влади .. .!..Як вони ..*кришують * те і мають !
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24.06.2020 08:23 Відповісти
Суркіс місцева влада? Ти спочатку розберися, а потім пиши.
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24.06.2020 08:30 Відповісти
вода несет деревья с корнями, так что "кто рубает лес" не проходит.Нужно помогать людям.
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24.06.2020 08:17 Відповісти
З коренями вода несе дерева, коли їх мало і нема букового лісу, який забирає найбільшу кількість води. Бачу, що ви не були у тому регіоні, а може взагалі не з України.
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24.06.2020 08:21 Відповісти
в новостях каждый день показывают что вода несет. Мне достаточно лесов полесья, а если вы так переживаете за буки которые вырубают, то что же молчите? Или всем все нравится? Или вы не из Черновицкой области?
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24.06.2020 09:33 Відповісти
Лісоруби, їх владні бонзи і місцеві бариги тепер п'ють холодну воду з Черемошу і радісно співають - Malaika, nakupenda Malaika....
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24.06.2020 08:28 Відповісти
А в моєму селі харківщини вже майже місяць не було нормальних опадів
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24.06.2020 08:46 Відповісти
 
 