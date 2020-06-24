Венедіктова призначила своїми заступниками прокурорів, нагороджених Януковичем і які боролися з Євромайданом, - ЗМІ. ВIДЕО

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Андрія Любовича, Ігоря Мустецу та Олексія Симоненка, які мають нагороди та звання від утікача Віктора Януковича, пов'язані з його оточенням або ж відкрито виступали проти Євромайдану.

Про це повідомляє BIHUS.info, передає Цензор.НЕТ.

"Ну і куди ж без колишніх від Януковича. Пам'ятаєте, як Венедіктова тільки-но прийшла в ДБР, призначила замом адвоката Януковича? На цьому її тяга до "колишніх" не минула. Час іде, Венедіктова тепер генпрокурорка, а серед її заступників:

Андрій Любович – має медаль від Януковича завдяки Пшонці. Наче за розслідування терактів у Дніпрі, от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.

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Олексій Симоненко – звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени. Так, теж від "легітимного", але вже за подачі Хорошковського.

Ігор Мустеца – через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.

Посади перших заступників Венедіктової ще вільні. Як думаєте, туди теж потраплять люди часів Януковича?" - зазначає видання.

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