Венедіктова призначила своїми заступниками прокурорів, нагороджених Януковичем і які боролися з Євромайданом, - ЗМІ. ВIДЕО
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила своїми заступниками Андрія Любовича, Ігоря Мустецу та Олексія Симоненка, які мають нагороди та звання від утікача Віктора Януковича, пов'язані з його оточенням або ж відкрито виступали проти Євромайдану.
Про це повідомляє BIHUS.info, передає Цензор.НЕТ.
"Ну і куди ж без колишніх від Януковича. Пам'ятаєте, як Венедіктова тільки-но прийшла в ДБР, призначила замом адвоката Януковича? На цьому її тяга до "колишніх" не минула. Час іде, Венедіктова тепер генпрокурорка, а серед її заступників:
Андрій Любович – має медаль від Януковича завдяки Пшонці. Наче за розслідування терактів у Дніпрі, от тільки справа та розвалилася, а прокуратуру звинуватили у фальсифікації справи.
Олексій Симоненко – звання "заслуженого юриста", декілька медалей та ордени. Так, теж від "легітимного", але вже за подачі Хорошковського.
Ігор Мустеца – через суд намагався скасувати рішення районної ради на підтримку Євромайдану, імпічменту Януковича та відставки Азарова.
Посади перших заступників Венедіктової ще вільні. Як думаєте, туди теж потраплять люди часів Януковича?" - зазначає видання.
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Бездарь во всем...
Источник: https://censor.net/v3203985
https://m.censor.net/news/3192837/venediktova_pro_sovetnikov_iz_neproshedshih_attestatsiyu_prokurorov_oni_dostatochno_kvalifitsirovany
ну я так понял теперь они не бывшие.
теперь вопрос а у нас есть Верховная рада, СБУ, презедент ?
после ватного папы гаранта и "майданутых" из его интервью, после первых дел именно на патриотов от венедиктовой-ватницы?
ватник может брать в команду только ватника. Насмеются скоро те дебилы что избрали соплю...насмеются на реальную гражданскую войну...к сожалению это факт.
к новому Майдану
сволота..
это ей не поможет..до Ростова не добежит
рабочая женщина-доска сосну-овая