"Мамо, мені страшно!" - "П#здець, бл#дь!" - у Яремчому жінку з двома дітьми ледь не віднесло зсувом у річку. ВIДЕО
Зсув на одній із доріг у Яремчому ледь не відніс у річку жінку з двома дітьми. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікував у соцмережах Єгор Фірсов. На записі видно, що жінка ледь встигає втекти з небезпечного місця і наступної миті маса ґрунту провалюється.
Топ коментарі
+72 secret secret_too
показати весь коментар24.06.2020 11:05
+57 Sergey Odeskiy
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+40 zhorick
показати весь коментар24.06.2020 11:09
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потом когда уже была в безопасности - поперлась назад, как раз когда оползень начал движение. б...л..и...аа....
На удивление выжили. так что премию Дарвина не получат.
Доколе?!