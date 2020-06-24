"Мамо, мені страшно!" - "П#здець, бл#дь!" - у Яремчому жінку з двома дітьми ледь не віднесло зсувом у річку. ВIДЕО

Зсув на одній із доріг у Яремчому ледь не відніс у річку жінку з двома дітьми. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікував у соцмережах Єгор Фірсов. На записі видно, що жінка ледь встигає втекти з небезпечного місця і наступної миті маса ґрунту провалюється.

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