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"Мамо, мені страшно!" - "П#здець, бл#дь!" - у Яремчому жінку з двома дітьми ледь не віднесло зсувом у річку. ВIДЕО

Зсув на одній із доріг у Яремчому ледь не відніс у річку жінку з двома дітьми. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікував у соцмережах Єгор Фірсов. На записі видно, що жінка ледь встигає втекти з небезпечного місця і наступної миті маса ґрунту провалюється.

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Автор: 

зсув (33) паводок (233) Яремче (10)


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Топ коментарі
+72
-ваш зеленский к нам приехал так у нас сразу пожар случился!
-а как к нам так сразу наводнение.
-а у нас в пустыне вообще снег выпал!
-хера вы ноете? у нас это говно живет!
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24.06.2020 11:05
+57
Рубите лес интенсивней !
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24.06.2020 11:06
+40
Єй, оползень, засранец, надо просто перстать оползать!
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24.06.2020 11:09
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Рубите лес и дальше
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24.06.2020 13:32 Відповісти
как можно быть такой дурой, поясните? поперлась, постояла на опасном островке - что ты там не видела? поперлась - так иди быстрей.
потом когда уже была в безопасности - поперлась назад, как раз когда оползень начал движение. б...л..и...аа....
На удивление выжили. так что премию Дарвина не получат.
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24.06.2020 13:36 Відповісти
Мабуть живуть вони там, додому йшли. Там села не такі, як на Поділлі, три хати тут, дві там і магазин в долині.
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24.06.2020 13:42 Відповісти
Какого...она шляется по лесу с детками в такую погоду?? Главное - зонтмком прмкрыть свою пустую башку, а как и что там малышня - пох. 😨
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24.06.2020 13:44 Відповісти
Як цей оператор дибіл міг стати батьком
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24.06.2020 13:46 Відповісти
Навіть кицька бере своїх кошенят у зуби та рятує їхнє життя від небезпеки. А це шо за Яжмать, твою мать?
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24.06.2020 13:50 Відповісти
Ім"я та прізвище того , хто знімав це відео : "П#здец, бл#дь!". Напевно головою живе в руском мірє...
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24.06.2020 13:57 Відповісти
Так страшно, что дети говорят ох#уеть, а папа подтверждает пиз#дец бл#дь.
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24.06.2020 14:01 Відповісти
Да то послышалось, такого не может быть, тож уже Европа, культура....
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24.06.2020 15:15 Відповісти
Для тої курки парасоля дорожча за дітей. Реально, діти в Бога щасливі з такою мамою.
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24.06.2020 14:30 Відповісти
Спилберг уже в Украине...
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24.06.2020 16:57 Відповісти
Якого буя ця вівця вузькоязична туди поперлась? Та ще й дітьми.
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24.06.2020 21:06 Відповісти
Мыши со средствами защиты от вируса и зерном покончили, теперь взялись за лес!
Доколе?!
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25.06.2020 00:36 Відповісти
все как у нас стоит снимает дятел на людей пох что бы помочь нет
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25.06.2020 08:42 Відповісти
да....., даже природа протестует против ЗЕ и его стаи обезьян....
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25.06.2020 09:26 Відповісти
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