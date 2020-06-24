Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів на Донбасі. ВІДЕО безпілотника

Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опубліковано на сторінці підрозділу в youtube.

"Одного сонячного ранку ворог почав бити по наших позиціях і мирному населенню. Було ухвалено рішення знищити ворога і його вогневі засоби ... і полетіла "отвєточка" ... Як бачите, ніхто з окупантів не втік", - йдеться в коментарі до відео.

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