Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів на Донбасі. ВІДЕО безпілотника
Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис успішної атаки опубліковано на сторінці підрозділу в youtube.
Топ коментарі
+47 Andy Jumeirach
показати весь коментар24.06.2020 11:53
+40 Lvbnhj
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+26 IgorYakovlevich
показати весь коментар24.06.2020 11:57
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(зеле не говорите...пусть спокойно и далее засранцев (дальнобойщиков) журит...)
а валят точнехонько как из 7,62!))
Пришла зима, настало лето, спасибо .... за это.
Прицельно и эффективно.
Всё что им нужно это повод поубивать и разграбить
Всім підсмаженим і літаючим мокшам приємної зустрічі з кабздоном
ми чекаємо на вас.
Ви, герої України,
що обрали у той шлях.
Розумію, це не легко,
відбивати ворогів
Але, ви немов та скеля,
що не скорена людьми.
Добровольці, волонтери,
рідна земле вся на вас,
Вам бажаю перемоги
і упевненості в час.
А кремлівська та некчема,
що прийшла до нас з мечем,
Так загине у Донбасі,
назнайде свою там смерть
Якби, там не говорили,
пропаганду не несли,
Ви,герої України
у тяжкі її часи.
А чего нет приписки : "во время съемки не одно разумное существо не пострадало"?