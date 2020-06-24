Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція. ВIДЕО
У Кривому Розі поліцейські затримали групу осіб за вимагання 160 тис. доларів США. До складу угруповання входили чинний працівник поліції та депутат райради. Зараз організатора і двох учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі поліції області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області задокументували злочинну діяльність групи осіб, які заробляли на "вибиванні" неіснуючих боргів із мешканців регіону.
У ході слідства були встановлені всі учасники угруповання та її організатор – всі вони є мешканцями Кривого Рогу. Серед них – чинний працівник правоохоронного органу та депутат райради. Останні вимагали з громадянина 160 тис. доларів США, які той начебто комусь заборгував. Під час зустрічей з потерпілим зловмисники неодноразово погрожували розправою та знищенням його майна.
У вівторок, 23 червня, працівники управлінь стратегічних розслідувань та внутрішньої безпеки, слідства та прокуратури за участю полку особливого призначення затримали організатора та двох учасників злочинної групи безпосередньо під час передачі частини коштів – 40 тис. доларів США. Наразі вони затримані у порядку статті 208 КПК України.
Вирішується питання про повідомлення їм про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Заходи із затримання проводилися за підтримки керівництва патрульної поліції Кривого Рогу.
Нагадаємо, що 17 червня в Кривому Розі затримали чотирьох осіб за вимагання 50 тис. доларів США від місцевого мешканця.
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В Украине владельцы дорогих автомобилей ежегодно должны платить налог в размере 25 тыс. грн. Сейчас такая норма касается только элитных авто, однако 45 нардепа от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704, который существенно расширит количество плательщиков транспортного налога. Об этом говорится в материале https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsam-pridetsya-zaplatit-nalogi-na-mashinyi-slugi-naroda-pokazali-novyie-pravila.htm OBOZREVATEL .
Сейчас налог касается тех, чьи автомобили не старше 5 лет и их оценочная стоимость составляет от 375 минималок (от 1,7 млн грн в 2020 году). Согласно законопроекту №3704, появятся новые критерии для уплаты налога:
- возраст машины до 8 лет;
- стоимость до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).
Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней - плюс 10% к штрафу, после 90 дней - 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
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