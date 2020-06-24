Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція. ВIДЕО

У Кривому Розі поліцейські затримали групу осіб за вимагання 160 тис. доларів США. До складу угруповання входили чинний працівник поліції та депутат райради. Зараз організатора і двох учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі поліції області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області задокументували злочинну діяльність групи осіб, які заробляли на "вибиванні" неіснуючих боргів із мешканців регіону.

У ході слідства були встановлені всі учасники угруповання та її організатор – всі вони є мешканцями Кривого Рогу. Серед них – чинний працівник правоохоронного органу та депутат райради. Останні вимагали з громадянина 160 тис. доларів США, які той начебто комусь заборгував. Під час зустрічей з потерпілим зловмисники неодноразово погрожували розправою та знищенням його майна.

У вівторок, 23 червня, працівники управлінь стратегічних розслідувань та внутрішньої безпеки, слідства та прокуратури за участю полку особливого призначення затримали організатора та двох учасників злочинної групи безпосередньо під час передачі частини коштів – 40 тис. доларів США. Наразі вони затримані у порядку статті 208 КПК України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

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Заходи із затримання проводилися за підтримки керівництва патрульної поліції Кривого Рогу.

Нагадаємо, що 17 червня в Кривому Розі затримали чотирьох осіб за вимагання 50 тис. доларів США від місцевого мешканця.



Фото: сайт Нацполіції