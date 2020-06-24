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Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція. ВIДЕО

У Кривому Розі поліцейські затримали групу осіб за вимагання 160 тис. доларів США. До складу угруповання входили чинний працівник поліції та депутат райради. Зараз організатора і двох учасників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області, слідчі поліції області за процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області задокументували злочинну діяльність групи осіб, які заробляли на "вибиванні" неіснуючих боргів із мешканців регіону.

У ході слідства були встановлені всі учасники угруповання та її організатор – всі вони є мешканцями Кривого Рогу. Серед них – чинний працівник правоохоронного органу та депутат райради. Останні вимагали з громадянина 160 тис. доларів США, які той начебто комусь заборгував. Під час зустрічей з потерпілим зловмисники неодноразово погрожували розправою та знищенням його майна.

Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція 01

У вівторок, 23 червня, працівники управлінь стратегічних розслідувань та внутрішньої безпеки, слідства та прокуратури за участю полку особливого призначення затримали організатора та двох учасників злочинної групи безпосередньо під час передачі частини коштів – 40 тис. доларів США. Наразі вони затримані у порядку статті 208 КПК України.

Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція 02

Вирішується питання про повідомлення їм про підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
За цей злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Також дивіться: Двоє мешканців Миколаєва вимагали у бізнесмена неіснуючий борг, - поліція. ФОТО

Заходи із затримання проводилися за підтримки керівництва патрульної поліції Кривого Рогу.

Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція 03

Нагадаємо, що 17 червня в Кривому Розі затримали чотирьох осіб за вимагання 50 тис. доларів США від місцевого мешканця.

Банду рекетирів, до складу якої входили поліцейський і депутат райради, затримано в Кривому Розі за вимагання $160 тис., - Нацполіція 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

здирство (284) Кривий Ріг (1358) Нацполіція (15182) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


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Топ коментарі
+7
Це якесь непорозуміння. Зараз Юзік "Рєшала" Корявченков підключиться, все розрулить.
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24.06.2020 12:07
+5
Нічого дивного,без аваківських злочинців ні одна банда не працює))
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24.06.2020 12:11
+5
Юзик ликвидировал конкурентов.
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24.06.2020 12:16
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Не может быть! Это самый спокойный регион.
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24.06.2020 12:05 Відповісти
Це якесь непорозуміння. Зараз Юзік "Рєшала" Корявченков підключиться, все розрулить.
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24.06.2020 12:07 Відповісти
Юзик ликвидировал конкурентов.
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24.06.2020 12:16 Відповісти
Нічого дивного,без аваківських злочинців ні одна банда не працює))
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24.06.2020 12:11 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25220404.html Шо вы тут, сильно богатые стали?

В Украине владельцы дорогих автомобилей ежегодно должны платить налог в размере 25 тыс. грн. Сейчас такая норма касается только элитных авто, однако 45 нардепа от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704, который существенно расширит количество плательщиков транспортного налога. Об этом говорится в материале https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsam-pridetsya-zaplatit-nalogi-na-mashinyi-slugi-naroda-pokazali-novyie-pravila.htm OBOZREVATEL .
Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5743
Сейчас налог касается тех, чьи автомобили не старше 5 лет и их оценочная стоимость составляет от 375 минималок (от 1,7 млн грн в 2020 году). Согласно законопроекту №3704, появятся новые критерии для уплаты налога:

- возраст машины до 8 лет;
- стоимость до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней - плюс 10% к штрафу, после 90 дней - 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
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24.06.2020 12:12 Відповісти
Умеют же зелохи себе депутатов выбирать... А потом кричат что страна хреновая.
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24.06.2020 12:14 Відповісти
Та ты шо! А может это старые кадры перед смертью надышатся выборами нахапатся не могут?
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24.06.2020 13:48 Відповісти
Ну а шо вы хотите? Юзик сам, лично приезжал в этот Рог и установил, сколько город должен ему платить. Вот они и старались.
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24.06.2020 12:27 Відповісти
аваковские псы просто работают
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24.06.2020 12:35 Відповісти
соевое наследие Мародёра!
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24.06.2020 12:42 Відповісти
А почему негражданин Украины лезет во внутриукраинские дела с темником про мою? При чем тут агрокультура соя и какие мародёры имеют отношение к данной публикации?
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24.06.2020 12:47 Відповісти
Что характерно ,нынче все опг возглавляют представители власти и правоохранительных органов. Это радует. Так победим!
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24.06.2020 12:55 Відповісти
Депутат поссорился с прокурором, походу. Скоро узнаем какие отношения с судьей.
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24.06.2020 12:59 Відповісти
Смотрящего від Сабакава негайно треба відпустити він туди був прикомандерований. Ну, не винен від що, йому дісталася така банда невдах.
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24.06.2020 13:19 Відповісти
А шо там з бандою моніки?
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24.06.2020 14:22 Відповісти
сабаков с моникой поссорились
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24.06.2020 14:47 Відповісти
Що, Юзіка затримали? А чогось його не видно, чи в камеру не вліз, чи схуд від страху. А ще назва - "стратегічні розслідування", це що? А навіщо фото холодної і мисливської зброї і набоїв? Для кого це? Зберігання цього виду зброї не несе кримілальну відповідальність.
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24.06.2020 14:34 Відповісти
Как рассказала директор кормпании «Гиперион» Марина Арташ, рейдерский захват ее предприятия случился 30 марта.
«В рейдерстве принимал участие один из фигурантов так называемого «дела Краяна» Анатолий Коломиец, а также Сергей Ходияк со своей бандой. Там было порядка 35 человек. После этого началась на нашу семью медийная атака -заказные статьи, поливание нас грязью, ложью», - делится пережитым Марина Арташ.
В свою очередь адвокат Младен Бардук рассказал, что столкнулся с рейдерскими атаками группы Братиновых (депутат Одесского областного совета Игнат Братинов вместе с сыном Василием Братиновым, который является депутатом райсовета), а также того же Коломийца.
«Они вот уже третий год подряд проявляют активность в селе Новоселовка Килийского района. Их интересует предприятие, которое сохранило животноводство и дает более 150 рабочих мест», - отметил Бардук.
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24.06.2020 15:04 Відповісти
ловить и паковать научились не плохо , но если данные отморозки в авторитете , то максимум через 3 дня их выпустят
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24.06.2020 16:23 Відповісти
 
 